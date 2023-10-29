İstanbul

Haber: Ayşegül Bedir Akosman

Etkinliğe; Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Genel Sekreter, Sponsorluk ve Pazarlama, İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehtap Ferah, Amatör Şubeler ve Süleyman Seba Tesisinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş, Kartal Yuvası ve Yerel Yönetim İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, Beşiktaş JK Müze Danışmanı Zülal Gök, Spor Okulları ve Amatör Şubeler Yöneticisi Hakan Çelebi, Dünya şampiyonu Beşiktaşlı milli güreşçi Nesrin Baş ile sporcular ve siyah-beyazlı taraftarlar katıldı.



Yönetim Kurulu Üyeleri ve beraberindekiler, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım ve kız kardeşi Makbule Hanım'ın oturduğu Akaretler 76 numaralı evi ziyaret ederek çiçek bıraktı.





Mehtap Ferah 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:



“120 yıllık tarihimizle Avrupa’nın sayılı kulüplerinden birisi olarak Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Beşiktaşlılığı bizim için her zaman gurur vesilesi olmuştur. Şu an içinde bulunduğumuz ev en büyük Beşiktaşlı, annesi ve kız kardeşinin birlikte oturduğu o yıllardaki kulüp binamızın bitişiğindeki evdir. Atatürk’ün görevi icabı sık sık İstanbul dışına çıktığı günlerde, annesi ile kız kardeşini siyah- beyazlı sporcu ve idarecilere emanet etmesi bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. En büyük Beşiktaşlı Ulu Önderimiz Atatürk’ün Akaretler 76 numarada tutuşturduğu cumhuriyet ve devrim ateşi dün olduğu gibi bugün de ilelebet devam edecektir. Tüm taraftarlarımızın ve vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı gururla kutluyorum.”