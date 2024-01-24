Günaydın dostlarım!

Emperyalizm ve Sömürgecilik şirazeden çıktı artık!

ETRAFIMIZ SAVAŞ ve KAN kokuyor...

Biz ise İSVEÇ’e NATO üyelik yolunu açmak gibi yanlışlara devam ediyoruz...

İlber ORTAYLI hoca “Afrikalı Göçmenlerde bize gelecek”demiş;İtalya resmi kafilesini İstanbul’da gezdirdikten sonra...

Umarım doğru değildir!

JEOPOLİTİK KONUMUMUZ MALUM ATEŞİN ORTASINDAYIZ HER DAİM!

DEMOGRAFİK YAPIMIZIN SON SENELERDE NASIL ALEYHİMİZE DEĞİŞTİĞİDE MALUM!

DİKKATLİ OLMALIYIZ...

Geçmişte BİZİ AYDINLATAN ;YOLUMUZA IŞIK TUTAN AYDINLARIMIZI GÖZÜMÜZÜN ÖNÜNDE ,dinci-solcu-bölücü uşakları vasıtası ile yok etmişler-yok ettirmişlerdi.

Şimdi asıl silahları ALGI OPERASYONLARI ,yanımızdan ayırmadığımız akıllı cihazlar,taraflı basın-yayın.Toplumu GERÇEKLERDEN uzaklaştırıp hayal dünyasında kalmasını sağlıyorlar.

Emperyalizm KUKLA TERÖR ÖRGÜTLERİ

ELİ İLE KATLETTİRİR;KATLETTİRDİ AYDINLARIMIZI.

Emperyalizm tarih konusunda da hassastır;

Aynı tarihlerde yaptırır katliamlarını.

“Karanlık niyeti”” karanlık günlerde”

“KARANLIK KORKU”salsın ister...

Bu nedenle Türkiye'de “Aydın Zihinler” hep karanlık-kasvetli ve soğuk günlerde katledilmişlerdir...

Bir alman vakfı yardımı ile UĞUR MUMCU'yu katleden radikal dinci örgütün

ve GAFFAR OKKAN'ı katleden PKK'nın

24 ocak tarihini esas alması tesadüf müdür sizce?

Bilirim ki böyle durumlarda asla tesadüfler yoktur;herşey hesaplanır,gerçekleşir;

Beyinlerde bir algı oluşturulur sinsice...

.../...

24 ocak 1980'de bir dizi ekonomik istikrar kararı alınmıştır dönemin hükümetince...

Elbette ki dışa açılmak önemlidir küreselleşen dünyada ...

Lakin “açılmak isteyen ekonomi kendini korumak için önlemler almadan”açılmıştır...

EMPERYALİZMİN PARASI KAPİTALİZME önlem almadan teslim etmiştir ekonomimizi!

.../...

Yine hatırladığım 2001 tarihinde

ABD Dışişleri Bakanı Rice'ın

"Bu çoğrafya'dan "24"ülke daha çıkacak"dediği...

SİZLERE HATIRLATMAK İSTEDİĞİM ;

2016 yılında Obama'nın 2 numarası ve şimdi ABD Başkanı olan BİDEN’ın geçmişteki “Kürdistan”kuruluş turları ve Türkiye ziyaretlerinde görüştüğü isimlerin şu andaki konumları.

En mühimide Amerikan Başkan Yardımcısı olarak Afganistan ve Irak'da 'kan operasyonlarına' imza atmıştı Biden geçmişte.

DÜŞÜNMENİZİ İSTEDİĞİM bir konuda,

PUTİN AKLI ile RUSYA’nın,İRAN sınırında İRAN AZERİ TÜRKLERİNİN yoğun olduğu bölgede,BARIŞ GÜCÜ olarak SİLAHLI KONUŞLANMIŞ olması...

.../...

Şimdi geçmiş 24 Ocaklara gidelim!

24 ocak 1993 tarihinde,

AYAZDI ANKARA SABAHI...

NE DEMİŞTİ UĞUR MUMCU:

-“TARİKAT,KAŞINAN KÜRT SORUNU CUMHURİYET İÇİN TEHLİKE...

ANCAK LAİKLİK,CUMHURİYET,HUKUK DEVLETİ VE ATATÜRK'ÜN IŞIĞI İLE GEÇİLİR...”

-Ne demişti:”ATATÜRKÇÜLÜĞÜ VE MİLLİYETÇİLİĞİ YADSIYARAK SOLCULUK YAPMA GAFLETİNE DÜŞEN SOL TÜRKİYE’DE HİÇ BİR ZAMAN BAŞARILI OLAMAZ...”ki bu sözünü sözde SOLCU ve sözde SOSYAL DEMOKRATLARA hep hatırlatmak gerekir.

-Ne demişti:”TÜRK’Ü KÜRD”E,KÜRD’Ü TÜRK’E;TÜRK’Ü ERMENİ’YE,ERMENİ’Yİ TÜRK’E;SÜNNİ’Yİ ALEVİ’YE,ALEVİ’Yİ SÜNNİ’YE DÜŞMAN EDEN EMPERYALİZMİN ORTADOĞUDAKİ ÇIKARLARIDIR...”

-Ne demişti:”YAŞADIĞIMIZ BU GÜZEL ÜLKENİN HİÇ BİR ZAMAN ‘C’PLANI OLMADI;

HEP A.B.D PLANI DEVREYE SOKULDU...”

Söyledikleri bir bir gerçekleşti...

HAİN ,KALLEŞ ,YOBAZ PUSUDA ONU ZAMANSIZ KOPARDI

BİZDEN,SEVDİKLERİNDEN,SEVENLERİNDEN..

UĞUR MUMCU RUHUN ŞAD OLSUN...

UNUTMAYACAĞIZ,UNUTTURMAYACAĞIZ...

“İNSANLAR YALNIZCA KONUŞTUKLARI ŞEYLERDEN DEĞİL SUSTUĞU ŞEYLERDEN DE SORUMLUDURLAR...”demişti 24 Ocak 1993’de katledilen Uğur MUMCU.BİZLER İSE SUSMAYI BIRAK DÜŞÜNMEKTEN DAHİ KORKTUK -KORKAR HALDEYİZ...

BİZ SUSTUK;BİZ KORKTUK;BİZ DÜŞÜNMEDİK KALLEŞ PUSULAR DEVAM ETTİ HEP...

.../...

24 OCAK'tı yine.

Tesadüf müydü yoksa?

Yine tarihler mi denk getirilmişti?

2001 yılı idi

akşam saatleri ve karanlık...

DİYARBAKIR idi PUSUNUN yeri.

Hedef birinin oğlu,

Birinin babası,

Bir diğerinin kardeşi,

Birinin dayısı,

Birinin amcası,

Yani her birinin ,

tüm Diyarbakır halkının HAMİSİ

GAFFAR OKKAN...

Dönemin bakanı Sadettin TANTAN

Vurulduktan sonra"BİZ ONA İSTANBUL'U TEKLİF ETTİK,DAHA ÇOK İŞİM VAR BURADA DEDİ..."demişti.

Unutulmayacak,

Susmayacağız ...

Çünkü susar ve unutursak sorumlu oluruz...

RUHU ŞAD OLSUN;

MEKANI CENNETTİR ELBET!