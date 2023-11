Türkiye'mizin tüm il ve ilçelerinde 2023 Öğretmenler günü büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır.

Tüm emekli öğretmenlerimizle görevde olan öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlar ailece mutlu yıllar dilerim.

Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşmektedir.

Bazı ülkelerde 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır.

İnsanlığın ilk öğretmenleri, şüphesiz peygamberlerdir.

Peygamberler hep eğitici ve öğretici bir konumda olmuşlardır.

Sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)de; "Şüphesiz ben bir öğretmen olarak gönderildim" buyurarak İslam’ın ilk yatılı okulu olan "SUFFA" okulunu Medine'de inşa etmiş, burada ashabına öğretmenlik yapmıştır.

Daima sevgi ve hoşgörüye dayalı olarak, zamanın şartlarına uygun alimler yetiştirerek günümüze ışık tutmuştur.

Ülkemizin en büyük ve en dinamik zenginliği olan eğitim çağındaki çocuklarımızın ve gençlerimizin yetişmelerinde, ileri devletler seviyesine ulaşmasında ve kalkınmasında, işini severek ve gönülden yapan öğretmenlerimizin katkısı büyüktür.

Bu yönüyle öğretmenlik büyük sabır isteyen, meşekkatli, insana ve insanlığa hizmet için yapılan bir meslektir.

"Bana bir harf öğretenin kölesi olurum." diyen Hz.Ali (ra) efendimizde, bu sözüyle öğretmenliğin ne kadar büyük ve hürmete layık bir meslek olduğunu çok güzel ifade etmiştir.

24 Kasım, 1928 yılında Latin harflerinin kabulünün ardından Millet Mektepleri’nin açıldığı ve okuma yazma seferberliğinin başladığı gündür.

Bugün sadece Millet Mektepleri açılmamış ayrıca Mustafa Kemal Atatürk Başöğretmen olarak kabul edilmiştir.

Bu önemli tarih 1981 yılından itibaren her 24 Kasım günü öğretmenler günü olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Hatırlayınız:

Geçen yıl Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Gününde Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve 81 ilin temsilcisi öğretmenleri

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlamıştı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, öğretmenlere kariyer basamakları sınavına ilişkin bir müjde vermişti.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu’nda düzenlenen programda yaptığı konuşmasında, öğretmenlerle beraber olmaktan duyduğu bahtiyarlığı ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Cumhurbaşkanlığı Külliyesine, milletin evine hepiniz hoş geldiniz.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nün, tüm öğretmenlerimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Sizlerin nezdinde ülkemizdeki tüm öğretmenlerimize şahsım, eşim ve milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum” demişti.

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı sonuçlarına ilişkin bilgileri paylaşan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, şunları kaydetmişti:

“Eğitime ilişkin her reformu, her kararı, uzun istişareler neticesinde, artısını eksisini iyi hesap ederek tasarladık ve uyguladık.

Öğretmenlerimizin altmış yıllık hayali olan “Öğretmenlik Meslek Kanunu” da işte bu yaklaşımın bir hasılası olarak ortaya çıkardık. Bu kanunla amacımız; sizler için mesleki gelişiminize katkı sunacak bir kariyer sistemi inşa ederken mali ve sosyal haklarınızı da iyileştirmekti.

Kanun, yürürlüğe girer girmez daha önüne arkasına, getirdiği kazanımlara bakmadan, birileri öğretmenlerimizi kışkırtmaya başladı.

Tamamı yalan veya yanlış bilgilerle, devletimizle öğretmenlerimiz arasına fitne sokmaya çalıştılar. Boykot çağrıları yaparak Kanun’un getirdiği haklardan öğretmenlerimizin faydalanmasına mani olmak istediler ama öğretmenlerimiz bu kirli oyuna gelmedi. Devletimizin kendilerine sunduğu tarihi fırsata sahip çıkan öğretmenlerimiz, siyaset simsarlarına da gereken cevabı vermişlerdir.”

Şartları taşıyan öğretmenlerin yüzde 95’inin kariyer sistemine başvurduğunu ifade eden Erdoğan, başvuru yapan öğretmenlerin yüzde 99’unun ise eğitimlerini tamamlayarak sınava girdiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarını şöyle sürdürmüştü:

“Lisansüstü eğitim yapmış olan 94 bin 863 öğretmenimiz ise sınavdan muaf tutulmuştur.

Buradan, kariyerlerine ve geleceklerine sahip çıkan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.

Kanun kapsamında uzman ve başöğretmen unvanı almaya hak kazanan öğretmen sayılarını bugün sizlerle paylaşmak istiyorum.

Uzman öğretmenlik sınavına başvuran 432 bin 672 öğretmenimizin 422 bin 368’i sınavda başarılı oldu.

Muaf tutulanlarla birlikte toplam 516 bin 974 öğretmenimiz uzman öğretmen olma hakkını kazandı.

Başöğretmenlik sınavına başvuran 68 bin 67 uzman öğretmenimizin 66 bin 422’si sınavda başarılı oldu. 257 uzman öğretmenimiz ise doktora eğitimini tamamladıkları için sınavdan muaf olmuşlardı.

Böylece 66 bin 679 uzman öğretmenimiz başöğretmen olma hakkını kazandı.

Gerek kışkırtmalara prim vermedikleri gerekse gösterdikleri üstün başarıdan ötürü uzman öğretmenlerimiz ve başöğretmenlerimizi tebrik ediyorum.”

İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda şehit olan Arzu Özsoy ile Karkamış’ta şehit edilen Ayşenur Alkan başta olmak üzere teröre kurban verilen tüm öğretmenleri yâd eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rabb’im, şehitlerimizin mekânlarını cennet, makamlarını ali eylesin. Vatanına ve milletine hayırlı nesiller yetiştirmek uğruna canlarını feda eden öğretmenlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmayı görev addediyoruz.” şeklinde konuşmuştu. açılışı Geçen yıl açılışı yapılan şehitler anıtı ve abidesini, öğretmenlere şükran borcunun mütevazı bir ifadesi olarak gördüklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürmüşü:

“Sergiledikleri fedakârlıklarla millî eğitim tarihimize adlarını şanla şerefle yazdıran 191 kahramanın hiçbirinin unutulmasına izin vermeyeceğiz.

Aynı şekilde öğretmenlerimizin canına kasteden alçaklara döktükleri her damla kanın hesabını misliyle sormaya devam edeceğiz.”

Milletin emanetini yüklendikleri günden itibaren eğitimi daima ilk sıraya yerleştirdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye büyüdükçe, Türkiye’nin şartları ve imkânları çoğaldıkça bunu, her şeyden önce öğretmenlere yansıtmayı görev bildiklerini söylemişti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

“Son yirmi yıldır öğretmenlerimizin görevlerini gönül huzuruyla yapabilmeleri için tarihî nitelikte pek çok adımlar attık.

Ülkemizin 81 vilayetine, anaokulu, ilkokulu, ortaokul, lisesi ve üniversitesiyle her seviyede çok sayıda eğitim kurumu kazandırdık.

Derslik sayımızı ikiye katlayarak ülkemizin uzun yıllardır kanayan en büyük yarası olan kalabalık sınıf meselesini çözüme kavuşturduk.

Ben 75 kişilik sınıfta okudum ve yine öyle hatırlıyorum ki 120 kişilik sınıfların olduğu okullarımız vardı ama şimdi sayı 20’nin altına indi. Bu, durup dururken olmadı, bu bir azmin bir gayretin neticesinde oldu.

Bizim çektiğimiz çileyi, bu nesil çekmesin istedik. İstedik ki bu yavrularımız en ideal şekilde yetişsin. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını, ilköğretimde 28’den 15’e, ortaöğretimde 18’den 13’e indirdik.”

Okulları bakımsızlıktan kurtararak spor salonundan kütüphanesine, laboratuvarından akıllı tahtasına her alanda en modern imkânlarla donattıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimin altyapısını bu derece büyütürken vazgeçilmez unsuru öğretmenleri de ihmal etmediklerinin altını çizmişti.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle birlikte kendilerini ağırladığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde 1.2 milyon öğretmene ulaşan eğitim ailesinin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayan Bakan Özer, “Pazartesi günü Gaziantep Karkamış’taki hain terör saldırısında tüm yavrularını, öğrencilerini sığınağa götürdükten sonra, ‘Acaba bir öğrencim geride kaldı mı?’ diye tereddüde düşerek tekrar sığınaktan çıkıp şehit olan Ayşenur Alkan öğretmenimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Yine bir hafta önce bir hain saldırıda İstiklal Caddesi’nde hayatını kaybeden Arzu Öğretmen’imizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bu ülkenin çok daha güçlü olması için, dâhili ve harici tüm bedhahlara rağmen bu ülkenin kutlu yürüyüşüne devam etmesi için canlarını feda eden tüm şehit öğretmenlerimizi bu özel günde bir kez daha anıyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Evet…Geçen yıl kutlanan Öğretmenler gününde Cumhurbaşkanımızın ve Milli Eğitim Bakanımızın verdiği mesajlar bunlardı ve birbir hayata geçirilmişti….

Bu yıl verilen mesajlar hayata geçirildiği zaman öğretmen camiamız en mutlu günlerini yaşayacaktır.

Türkiyemizin tüm il ve ilçelerinde 2023 Öğretmenler günü bir haftaya yayılarak büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır...

Ahirete irtihal eden merhum öğretmenlerimize Allahtan rahnmet diler, tüm emekli öğretmenlerimize ve şu anda görev yapmakta olan değerli öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlar kendilerine ailece mutlu yıllar dilerim.

Hoşça kalınız.