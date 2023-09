Haber: Mert Osman Erman



Galler hükümeti, 20mph (32 km/s) sınırlamanın ölümleri ve gürültüyü azaltacağını ve insanları yürümeye veya bisiklet sürmeye teşvik edeceğini söyledi, ancak bazı sürücüler arasında tartışmalara neden oldu.

Birleşmiş Milletler, çevre ve trafik güvenliği grupları bu adımı destekledi, ancak karşıt siyasetçiler bunu "sürücülere savaş" olarak ilan ettiler.

Galler'in ilk bakanı, "insanların hayatlarını kaybetmelerini önleyecek" dedi.

Mark Drakeford, "Yolculuğunuzu bir dakika daha uzun sürdürecek ve bu bir dakikalık katkı sonucu her yıl 10 kişinin hayatını Galler'de kurtaracağız - adil bir anlaşma gibi görünmüyor" dedi.

Yasa, 200 yard (183m) veya daha fazla olmayan lamba direklerinin bulunduğu yaklaşık% 35'lik Galler yollarındaki hız sınırlarını değiştirecek.

Galler hükümeti, yeni ulusal hız sınırlamasının ülke çapında uygulanmasının maliyetinin, bir çalışmanın yılda 92 milyon sterlin tasarruf edebileceği NHS ve acil servisler üzerindeki etkisini "dengelediğini" söyledi.

Ancak bir Galler hükümeti tarafından düzenlenen danışma, hız sınırlarına karşı olanların destekleyenlerden daha fazla olduğunu buldu.

Labour önderliğindeki hükümetin kendi belgelerinden biri, daha uzun yolculukların "önemli" ekonomik bir dezavantaj yaratabileceğini söyledi.

"On yılın merkezi tahmini" 30 yıl boyunca 4,5 milyar sterlinlik bir ekonomik darbe olduğu, ancak bakanların rakam hakkında "önemli belirsizlik" olduğunu ve nasıl hesaplandığı konusunda "aktif profesyonel tartışma" olduğunu kabul ettikleri görülmektedir.

İngiltere Parlamentosu'nun lideri Penny Mordaunt, yeni 20mph varsayılan sınırı "deli" olarak adlandırdı ve sürücüleri "cezalandırmak" olduğunu söyledi.

Galler Muhafazakarları, okullar, hastaneler ve bakım evleri dışındaki 20mph sınırlarını desteklediklerini söylediler, ancak genel dağıtımı "felaket, gerçekten saçma ve sürücülere savaş" olarak adlandırdılar.

Galler hükümeti, seyahat süresine etkinin "küçük" olacağını, sürücülerin ortalama olarak her seyahatte bir dakikadan az fazla zaman alacaklarını söyledi. "Nefes alkolöl ölçeri tanıtıldığında hatırlarım ve birçok insanın bununla geceyi pub'da geçirmenin ve ardından araba kullanmanın oldukça iyi olduğunu düşündüğünü hatırlıyorum," dedi Drakeford.

"Şimdiye kadar böyle bir şeye geri dönme düşüncesi asla aklımıza gelmezdi. İnsanların alışması zaman alacak.

"Yerleşene kadar insanlar geri dönüp neden trafiklerin şehir bölgelerinde aşırı hızlarda gitmeye izin verdiğimizi soracaklar."

Drakeford, sosyal hizmetler ve dağıtım endüstrisindeki işçiler için yeni sınıra saygı gösterilmesini istedi ve işlerini "yasanın izin verdiği şekilde yapmalarına izin veren bir şekilde" yapmalarını istedi.

Kim 20mph hız sınırlamasını destekliyor?



BM, şehirler, kasabalar ve köyler için 20mph veya 30 km/s (18,6mph) hız sınırlarının dünya genelinde norm olmasını istedi, Royal Society for the Prevention of Accidents (Rospa) ise trafik sakinleştirmenin "oldukça ucuz" bir yolunu olarak 20mph sınırlarının daha yaygın kullanılmasını teşvik etti.

Friends of the Earth Cymru, Action for Children ve Sustrans Cymru gibi bir grup Galler ve Birleşik Krallık genelindeki organizasyon, "daha adil sokaklara ve daha yaşanabilir toplumlara büyük bir katkı" olarak destekledi.

European Transport Safety Council (ETSC), Galler'in düşük hız sınırlamasının "kazanan-kazanan" olduğunu ve "Galler'in dünya genelinde bu değişikliği ulusal düzeyde yapan ilk ülkelerden biri olmayı hak ettiğini" söyledi.

ETSC'den Dudley Curtis, "bazıları, alt kentsel hız sınırlarını bir 'sürücüler savaşı' olarak adlandırmayı sever, ancak bu açıkça saçmalık" dedi.

"Aslında, son birkaç on yılda araçların diğer daha güvenli ve daha sağlıklı ulaşım biçimlerine zarar vermek pahasına köylerimizi, kasabalarımızı ve şehirlerimizi domine ettiği oldu."

Galler neden 20mph'ye geçiyor?

Galler hükümeti, 20mph ulusal hız sınırının yol

çarpışmalarını, yol ölümlerini, gürültüyü ve kirliliği azaltacağını ve daha fazla insanın yürümesini veya bisiklet sürmesini teşvik edeceğini söyledi.

En son resmi rakamlar, geçen yıl Galler'deki 30mph bölgelerinde 30mph hız sınırında daha fazla kişinin öldüğünü veya ciddi şekilde yaralandığını göstermektedir. 2022'de Galler'deki yolların üzerinde 1.014 kişi öldü veya ağır yaralandı, bunların% 40'ından fazlası (421) 30mph'lik bir yolun üzerindeydi.

Trafik güvenliği kampanyacısı Brake, bir kişinin, 30mph hızla seyahat eden bir arabaya çarpılması durumunda ölme riskinin, aracın 20mph hızla seyahat etmesi durumunda beş kat daha fazla olduğunu söyledi.

Yeni ulusal hız sınırlaması olduğu için artık bu yollar üzerinde 20mph işaretlere gerek olmayacak - sadece sınır değiştiğinde gerekecek.

20mph hız sınırları nerede başka var?

İngiltere'nin ilk 20mph bölgesi 1991'de Sheffield'daki Tinsley'de tanıtıldı.

Şimdi Birleşik Krallık'ın birçok ilçesi, kasabası ve şehri bazı yerleşim bölgelerinde 20mph sınırlarına sahiptir.

Galler, 2019'da benzer bir değişiklik yapan İspanya'nın ardından ulusal hız sınırlamasını düşüren ilk ülke olacak. Trafik güvenliği grubu Brake, 20mph varsayılan sınırının İngiltere'ye genişletilmesini istedi, ancak İngiltere hükümeti bunu reddetti.

İskoçya hala takip etmeyi düşünüyor, aşağı sınırın önerildiği İrlanda Cumhuriyeti'nde ise sınırın altında düşünülüyor.

Galler'deki hangi yollar 20mph'a geçecek?



Galler'deki 35.171 km (22.000 mil) yolun tahmini 12.500 km (7.700 mil) değişecek ve Pazar gününden itibaren 30mph'den 20mph'a düşecek.

Yaklaşık 30.000 yol işareti değiştirilmek üzere ayarlanmıştır. Etkilenecek yollar, Galler hükümeti tarafından üretilen bir harita üzerinde görülmektedir.

Galler'de polis 20mph hız sınırını uygulayacak mı?

Pazar gününden itibaren, Galler'deki yerleşim yerlerinde 20mph'ten fazla hızla yakalananlar, teoride asgari 100 sterlin para cezası ödeyebilir ve üç ceza puanı alabilirler.

Polis, sürücülerin değişikliğe alıştıkları bir süre boyunca yanıtın orantılı ve makul olacağını söyledi.

İlk 12 ay için odak eğitim olacak ve memurların bir dereceye kadar takdir yetkisi verilecek. Güney Galler Polisi'nin yardımcı baş komiseri Mark Travis, "Önceliğimiz insanların neden yavaşlamaları gerektiğini ve toplumlarına faydalarını anlamalarına yardımcı olmaktır" dedi.

"20mph üzerinde sürüş yapan insanları bulduğumuzda, sürücüleri durduracak ve onlarla hız sınırının üzerinde sürmenin tehlikeleri ve riskleri hakkında konuşacağız." Hızlarını düşürmeye çalışanlar karşısında uygulama yapılmayacaklar, böylece para cezası almayacaklar.

Para cezasına çarpan sürücüler sabit hız kameraları tarafından yakalanırlarsa cezalarla karşılaşır.

Tüm 30mph yolları Galler'de 20mph'a mı düşecek?



Yerel yönetimlerin, yeni varsayılan hız sınırlarına muafiyetler yapabileceği Galler hükümeti tarafından söylendiği için, 30mph'lik yolların yaklaşık% 3'ü hız sınırlarını düşürmeyecek.