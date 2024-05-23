2024 sizlere şans, bolluk, bereket, sağlık, sevgi ve aşk getirsin. Barış dolu bir dünyada ve güzel ülkemizde huzurla yaşayalım.

2024 yılında burçları neler bekliyor? Hangi burç aşkta, hangi burç sağlıkta, hangi burç parasal konularda şanslı olacak? 2024 yılının genel burç yorumları bir arada…

Astrolojiyi öğrenmek isteyenler için başucu kitabı niteliğindeki “Astroloji Öğreniyorum” kitabında da en seveceğiniz bölüm burç uyumları olacak…

Önce Vatan Gazetemizin Haber Müdürü, Gazeteci – Yazar - Enerjist – Astrolog Funda Akosman’ın astrolojiyi en pratik, en zevkli, en işlevsel olarak kolaylıkla öğrenebileceğiniz kitabından içeriklere de yer verdiği yazı dizisi devam ediyor!

2024 yılı heyecan verici fırsatlarla dolu bir yıl olacak. Kariyer, aşk, kişisel gelişim, evlilik ve finans alanında başarılı bir yıl olacak.

25 Mart Terazi burcundaki Ay Tutulması, sosyal olacak evlilik, şans oyunları, çocuklar konusunda şanslı olabilirsiniz. Gitmeniz gereken yönü görüp gidebilir,şifalanabilirsiniz. İletişimde sevgi diliyle konuşup hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Jüpiter 26 Mayıs’a kadar boğa burcunda; iş, hizmet, sağlık konularında şanslısınız.İş konularında ani kalıcı güzel gelişmeler olabilir.

8 Nisan’daki Güneş Tutulması Koç burcunda olacak. Aşk, çocuklar, şans, sanatsal faaliyetler, evlilik, evinizde güzel şifalanmalarolabilir.Yurt dışı gezileri olabilir.İlişkiler, sosyal alanlarınız ve iş ortaklıklarında olumlu gelişmeler, evlilikle ilgili güzel gelişmeler, şanslar getirebilir ve Mars ve Satürn kavuşumu yaşanacak.Şartlarınızı zorlamayın.Babanızla ilgili duygusal çatışmalara girmemeye dikkat edin.

18 Eylül Ay Tutulması aile evinizde büyük öğretmen Satürn duygusal kararlarda etkin olabilir. Ev değişikliği, tadilat olabilir.

2 Ekim Terazi burcundaki Güneş Tutulması, sosyal alanda gerçekleşecek söylemlerinizi kibar sevgi diliylekullanırsanız Mars’ın sert etkileri var bunlardan etkilenmezsiniz, daha iyi olacaktır. Maddi konularda da bolluk bereket olabilir.

Tarih: 23 Kasım – 21 Aralık

Elementi: Ateş

Niteliği: Değişken, Pozitif, Eril

Doğal Evi: 9.Ev

Yöneticisi: Jüpiter

Mizacı: Ateşli, sıcak

Yönelimi: Genişletmek, uzatmak, keşfetmek

Tavrı: Objektif, dışa dönük, asil ve azametli, mert ve güçlü

Davranış biçimi: Dobra, iyimser, doğrucu

Güdüsel ihtiyacı: Gerçekliği bulma, anlam ihtiyacı, genişleme

Olaylar: Din, felsefe, yüksek öğrenim, etik kurallar, kanunlar, seyahat

Arketipleri: Öğretmen, profesör, Zeus, vaiz, başkan, rahip, siyasetçi, teorisyen, peygamber, fütürist, seyyah, kanun yapıcı, Polyanna, guru, avukat

ANAHTAR KELİMELER

Bilgiyi sentezler. Patavatsızdır. Öğretileri ve doktrinleri vardır. Fikirlerini dogmatik hale getirir. İnsanları mutlu etmeyi sever. İdeolojisine yakın olan tarafı tutar. Öğüt ve- ren bir öğretmen gibidir. Ahlak kurallarıyla ilgilenir. Kabul edilmiş bilgiyi alır. Popülisttir.

OLUMLU ÖZELLİKLERİ:

Hoşgörülü, iyimser ve neşeli, esnek, değişken, canlı, aktif, sporcu, dışa dönük, maceracı, hevesli, çekincesiz, değişim isteyen, yenilikçi, kaşif, deneyime açık, felsefi, açık kalpli, gelişimci, hayalci, saf, küçük şeylerle mutlu olabilen, yeni hedefler peşinde, şakacı, özgürlükçü, sıcakkanlı, sos- yal, sempatik, arkadaşça, kıvrak, meraklı, bilgili, hareketli

GÖLGE ÖZELLİKLER:

Detaylarla uğraşmak istemeyen, dağınık, gerçekler- den uzak, çabuk inanan, riskçi, limitlerini belirleyemeyen, aşırılıklara kaçan, abartıcı, patavatsız, çok şeye söz verip yerine getirmekte zorlanan, bağlanmaktan korkan, ilgisiz ve çocukça, gamsız, fanatik, düzen sevmeyen, maymun iş- tahlı, uçarı, hareketsiz kalamayan.

OLAY VE DURUMLAR

• Yabancı ülkeler, bir ülkenin yabancıları

• Üniversiteler, profesörler, öğretmenler, filozoflar, gurular, dînî kurumlar ve din adamları, peygamberler (açıkça ilan edilebilen, toplumda marjinal sayılmayan görüşler)

• Uzak mesafelerle yapılan iletişim, ihracat

• Bir ülkedeki göç oranı ve genel göç nedeni

• Yasalar, sömürgeler

• Reklamlar, bir ülkenin popüler ve dolaşımda olan dergi, gazete ve kitapları, eğitimli sınıf

• Resmî veya özel asistanları, hukuk danışmanları (üst düzey)

• Uçaklar, hostesler, kuşlar, seremoniler

• Atlı birlikler ve jokeyler, donanma ve gezici savaş birlikleri.

SAĞLIK

Karaciğeri, uylukları, kalça ve baldırı, safrakesesini yönetir. Aşırılıkları yönetir. Vücut enerjilerini dengeli kullanmaları gerekir. Stresin en yıkıcı olduğu burçtur. Vücutsal aşırılıkları yönettiği için beslenme ve ruhsal açıdan aşırılıklardan uzak kalmak gerekir. Karaciğer sorunları, kolesterol, safra sorunları ve hepatit tipik Yay sembolüdür. Siyatik ve romatizma ağrıları olabilir. Ruhsal açıdan depresyon yıkıcı ve tekrar edici olabilir.

YAY BURCU VE AŞK

YAY VE KOÇ

Eğlence parkına hoş geldiniz! Her ikisinin de serüvene açık olması, keşfetme duygularını körükler ve inanılmaz, efsane bir yaşam sürdürürler.

Hava grubu Yay’ın kendine güveni, ateş grubu Koç üzerinde kıvılcım etkisi yapar. Koç tam anlamıyla ateşli bir aşık olabilir, şiddetle sever. Bu ateşin hiç sönmemesini istiyorsanız; Koç insanına tatlı sözler söylemekten, iltifat etmekten ve onu oyalayacak şeyler bulmaktan kaçınmamalısınız. Koç kendisine bağlı kalmanız için sizinle ilgile necek ve üstünüze düşecektir.

Denemeye ve yaşamaya değer bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

YAY VE BOĞA

Cazibeli ve çekici Boğa Yay’ı etkileyebilir. Ama inatçı Boğa, ateşli, sevgiye düşkün, bağlandığı kimsenin yanından ayrılmayı istemeyen, türlü kuruntulara kapılan kıskanç biridir.

Değişken, ateş grubu Yay ne kadar iyi niyetli ve iyim- ser olsa da sabit toprak grubu Boğa açısından çok kolay anlaşılabilecek bir burç değildir. Yay’ın hızı Boğa açısından çoğu zaman huzur bozucudur.

Yine de bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilir likler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

YAY VE İKİZLER

Özgüristan’a hoş geldiniz. Yay’da İkizler de çok yönlü ve özgürlüğüne çok düşkündür. Birbirlerinin özgürlüklerine karışmadıkları, kendi alanlarında yoğun ve özgürce yaşarken birbirlerini unutmadıkları takdirde, ilişkileri uzun ömürlü olur. Aşağı yukarı aynı şeylerden zevk alırlar.

Yay ve zıt burcu İkizler’in birbirlerini tamamlayan özellikleri sayesinde anlamıyla anlaşabilirler. Çift karakterli burçların eğlenceli insanları birlikte hareket ederse bu ilişki çok mutlu edebilir.

Eğlence, yenilik, keşif ve aşkla sürecek bu mutlu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

YAY VE YENGEÇ

Su ateşi söndürür. Su grubundan, derin duygulara sahip Yengeç burcuyla yapamazsınız.

Yuvaya fazla bağlı, çok tutucu, kuruntulu ve kıskanç Yengeç insanı sevdiği kişinin özgürlüğünü elinden almak ister. Ortak bir yanınız bulunmadığı gibi zıt yönleriniz de çoktur.

Yay kısıtlanmak istemezken, Yengeç burcunun kıskanç tavırları Yay burcunu çok sıkabilir. Yay burcu da duygulu Yengeç’i kırarak derinden yaralayabilir.

“Arkana bakmadan kaç!” dedirtebilecek bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

YAY VE ASLAN

Sevgi, tutku, hareket, romantizm, enerji dolu patlama- ya hazır bir bomba. Alev alev, ateş grubundan olan Aslan tam da Yay’a göre.

Hayat görüşü neredeyse aynı olan Yay ve Aslan’ın yakaladıkları mükemmel ilişkiyi sürdürebilmeleri için:

Aslan’ın “dediğim dedik” tavrından, Yay’ın başkalarıyla flörtten ve küçük maceralardan vazgeçmesi gerektir.

Küçük fedakarlıklarla büyük mutluluklar yakalanan bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

YAY VE BAŞAK

Toprak grubunun neşeli, hazır cevap, dostluk sever, cana yakın Başak burcu insanı Yay’a cazip gelebilir. Oysa Başak insanının, hayat görüşü Yay’dan çok farklıdır.

Yay, Başak burcunun eleştirilerine, kınamalarına, durmadan kusur bulmasına dayanamaz. Başak temkinli, ayrıntıcı, geleceği net ve planlı bir insandır Yay’ın fazla bağımsız ve akışta kalan karakterinizi kabul etmez.

Arkadaş kalanız daha iyi gözüken bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

YAY VE TERAZİ

Yine ateş ve hava... Hava ateşi büyütür. Cana yakın Yay, esprili zekasıyla; zarif, dengeli, hoş Terazi’yi bir anda avucunun içine alır.

Terazi burcu aşkı görmek, tutkuyla yaşamak ister. Yay burcu yüksek enerjisiyle aynı tutkuyla bağlansa da değişken yapısıyla bazen karmaşık davranabilir. Terazi çift fikirliliğine, fazla bağımsızlığa uzun süre dayanmaz, onun için aşk her şeyden değerlidir. Yay ve Terazi dengeyi tutturur, hayata; değişik köşelerden olsa da aynı pencereden bakmayı başarırlarsa mutlu bir ilişki sürdürebilirler.

Bu hoş ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

YAY VE AKREP

Su grubunun duygulu, cazip, Akrep insanı gerçekten ilginç çekici biridir. Konuştuğunuzu ve anlaması çok huzur ve mutluluk vericidir ama gerçekte Akrep sadece kendi bildiğini okur.

Kıskanç, tertipli ve disiplinli Akrep, Yay’ın bağımsızlığına, anı yaşamasına ve rahatına düşkünlüğüne çok sinirlenecektir. Akrep güveneceği kişiyi arar, Yay anda yaşayan, bağımsız birini. Birbirinizi üzersiniz. Boş verin. Hayat kısa.

Yine de bu ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilir likler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

YAY VE YAY

Ateş grubunun bağımsızlığına düşkün, yeniliklerden zevk alan, toplum ilişkilerine önem veren, meraklı, zeki, neşeli, pozitif ve anı yaşayan Yay’ları macera başlıyor.

Aynı özelliklere sahip iki Yay tabii ki birlikte çok eğlenir ve serüvenle dolu muhteşem bir hayat yaşayabilir. Yeter ki birbirine saygı duyar, hayattan neler istediklerini konuşur, birlikte karar verir ve uygularlarsa. Özgürlük alanlarını iyi belirlemeli ortak ilgi alanları dışında özel merakları da olmalıdır.

Bu eğlenceli serüvende tabii ki detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

YAY VE OĞLAK

Ne kendinizi sıkıntıya sokun, ne karşınızdaki insanı. Doğum haritanızdaki gezegenler olayı değiştirse bile mut lu olacağınızın asla garantisi yoktur.

Ateş grubunun neşeli, iyimser, dostluk seven, konuş- kan, seri hareket eden ve pek sır tutamayan Yay insanı ve toprak grubundan sert mizaçlı şüpheci, kuşkucu, karam- sar, insanlara kolay kolay yaklaşmayan, ketum, sakin ve ağır kanlı Oğlak burcu insanı sizce asgari müşterekte buluşabilir mi? Buluşsa mutlu olurlar mı?

Yay yenilik sever ama Oğlak eskiden kopamaz ve ye niliklerden de korkar. Yay çabuk bıkar, Oğlak ilgilendiği şeyden asla bıkmaz.

Kaçın! Tabii ki bu ilişkide de detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

YAY VE KOVA

Ateş ve Hava grubunun iki özgür ruhu arasında hareketli, enerjik ve esprili ömürlük bir ilişki yaşanabilir. Kendine karışılmasını sevmeyen bu iki burcun insanları oldukça mutlu bir yaşam paylaşabilirler.

Yay burcunun değişken yapısıyla, düşüncelerinde sa bit olan Kova burcu arasında bazen anlaşmazlıklar yaşana- bilir, çıkan kavgalar bile bu aşkı asla bitirmeyecektir.

Marjinal, neşeli, hareketli, yenilik seven, başkalarından farklı davranan Kova tatlı konuşmasını bilir ve Yay’ı ilgilendirecek türlü şeyler bulur. Kova ile beraberken Yay bağımsızlığını unutabilir.

Bu ilginç ve olağanüstü ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.

YAY VE BALIK

Su grubunun hoş, çekici, duygulu, alıngan, kıskanç, sezgileri güçlü Balık burcu insanı ateş grubunun özgür ru hunu sıkar. Yapışık ikizler gibi üstünüzde yaşamak ister. Tek başınıza hareket ederseniz sizi kıskanır, karamsarlaşır, kapris yapar, yakınır, mızmızlanır ve sizi bıktırır.

Sezgileri fazla olduğu için bıktığınızı, sıkıldığınızı he- men anlar ve üzülür. Üzülünce iyice aksileşebilir. Tam size göre işler ne üzün, ne sıkılın siz ayrı dünyaların insanısınız.

Bu olmaz görüntüdeki ilişkide detaylar, gerçekler ve değişebilirlikler ikilinin doğum haritalarında saklıdır.