Bu yıl 48'incisi gerçekleştirilen organizasyonda çeyrek finaller, Arjantin-Ekvador maçıyla başladı.

Arjantin, 35. dakikada Lisandro Martinez'in golüyle 1-0 öne geçerken Ekvador'da Enner Valencia, 62. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Ekvador'da Kevin Rodriguez, 90+1. dakikada bulduğu golle maçı uzatmalara taşıdı. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.

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Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi'nin de penaltı kaçırdığı seri penaltılar sonunda Arjantin, Ekvador'u 4-2 yendi ve yarı finale kaldı.

Çeyrek finaldeki diğer maçların programı şu şekilde:

Yarın:

04.00 Venezuela-Kanada

Pazar

01.00 Kolombiya-Panama

04.00 Uruguay-Brezilya

Kaynak: AA