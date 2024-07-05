Bu yıl 48'incisi gerçekleştirilen organizasyonda çeyrek finaller, Arjantin-Ekvador maçıyla başladı.
Arjantin, 35. dakikada Lisandro Martinez'in golüyle 1-0 öne geçerken Ekvador'da Enner Valencia, 62. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
Ekvador'da Kevin Rodriguez, 90+1. dakikada bulduğu golle maçı uzatmalara taşıdı. Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.
Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi'nin de penaltı kaçırdığı seri penaltılar sonunda Arjantin, Ekvador'u 4-2 yendi ve yarı finale kaldı.
Çeyrek finaldeki diğer maçların programı şu şekilde:
Yarın:
04.00 Venezuela-Kanada
Pazar
01.00 Kolombiya-Panama
04.00 Uruguay-Brezilya
Kaynak: AA