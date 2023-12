Bitti bitiyor derken, bir yılın daha sonuna geldik. Yarın, 2023’e veda edip, 2024’e merhaba diyeceğiz. Yaşattığı acı – tatlı anılarla geride alan, eskimiş bir yıl olmak üzere 2023. Yeni yıla ise yepyeni umutlarla giriyoruz.

Yaşadığımız her olay, zamansal olarak, ya da mekânsal olarak, bize bir şeyler anlatıyor. Her biri aslında bizler için ders niteliğinde. Ruhumuzun olgunlaşması için ilahi planda dünyada bir eğitimden geçiyoruz. Öyleyse 2023 yılı da, mutlaka bize bir şeyler öğretmiştir.

2023 yılı denince akla ilk o gelecek! Kahramanmaraş depremi. 11 ilde yıkıcı etki yaptı. Onbinlerce vatandaşımızı kaybettik. Yaklaşık yüzbin kişi de yaralı kurtuldu bu yüzyılın afetinden. Onbir ilde evler yıkıldı, ocaklar söndü, hayatlar son buldu. Henüz yaralar, tam olarak sarılmış değil!

Kahramanmaraş depremi, daha önce yaşadığımız 1999 Kocaeli depreminden yeterince ders çıkarmadığımız sonucunu çıkardı ortaya. Eğer ders çıkarsaydık, evleri fay hattına kurmaz, inşaat kolonuna tabak koymazdık.

Dünyaya bir dönüp bakarsak, tam dünya barışı için umutlar artıyor derken, Gazze savaşı patlak verdi, kadın ve çocukların öldüğü bu savaş büyük bir yıkıma yol açtı. İnsanlığın yıkımına… İnsanlık böyle bir savaşta arabulucu olmak yerine, televizyon karşısında, ya da elinde telefon, savaşı seyretmeyi tercih etti. Özellikle Birleşmiş Milletler’in çaresizliği, yetkisinin de dünya çapında tartışılmasına yol açtı.

Ukrayna’da bitmeyen savaş, Azerbaycan’ın düzenlediği terörle mücadele operasyonu derken, Türkiye adeta ateş çemberinde gibiydi. Ne yazık ki, yılın son ayı, yani Aralık ayında 12 şehit verdik. Henüz acımız yeni. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.

2023 yılı öyle bir yıldı ki, bu da olmaz dediğimiz birçok şeyin olduğu bir yıl oldu. Türkiye ve Yunanistan arasında son dönemde esen dostluk rüzgarları da buna en büyük örnek. Ege ve Akdeniz kıta sahanlığı gibi sorunları bir süreliğine dondurup, iki ülke arasında yakınlaşma kuruldu, vize kolaylığı adımları atıldı. Zaten tansiyonu yüksek olan bölge, biraz rahat nefes aldı.

2023’te veda ettiklerimiz de oldu… MFÖ’nün Ö’sü Özkan Uğur, Erkin Koray, ünlü türkücü Nuri Sesigüzel, Burhan Çaçan, usta oyuncu Yılmaz Gruda ve Can Gürzap’ı geride bıraktığımız yılda sonsuzluğa uğurladık.

2023’te güzel şeyler de oldu. A milli Kadın Voleybol Takımı, önce Milletler Ligi sonra Avrupa şampiyonu oldu. Filenin Sultanları tüm Türkiye’nin yüzünü güldürdü.

Olmaz denilen şeylerin olduğu 2023’te, yıllar sonra Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan boşandı. Metin Akpınar’ın 14 yıl boyunca kabul etmediği bir kızı ortaya çıktı. Cüneyt Arkın’ın 50 yıldır sakladığı kızı miras krizine neden oldu. Lüks hayatlarını sergileyen internet fenomenleri bir bir tutuklandı. Futbol dünyası da bankacılık vurgunuyla sarsıldı. Aralarında Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera, Fatih Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu’nun da olduğu ünlü isimlerin, milyonlarca dolar tutarında dolandırıldığı ortaya çıktı.

2023 bize öğretti ki, her şey insan için. “Bana olmaz” demeyin. Her konuda önceden önleminizi alın. Yeni yılın, ülkemiz ve milletimiz için, her birimiz için; sağlık, mutluluk, barış, huzur ve bereket getirmesi dileğiyle… Bir sonraki yazımda, önümüzdeki yıl, aman canım işte önümüzdeki hafta görüşmek üzere…