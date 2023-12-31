Turizm sektöründe uygulanan doğru stratejiler ile turizm sektörünün krizlere daha dayanıklı hale geldiğini, her geçen yıl kırılan rekorlarla Türkiye'nin turizm ülkeleri arasındaki sıralamada konumunu yükselttiğini söylememiz mümkün. Ülke olarak kriz dönemleri az hasarlı atlatarak krizleri yönetmeyi de öğrendik.

2023 yılı başlarında gerçekleşen Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından zor günler geçiren Türk turizm sektörü tüm enerjisini ve önceliğini bölgeye destek üzerine yoğunlaştırırken,Bölgenin yaralarının sarılması ve canlı tutabilmek için özel projeler ve çalışmalar hayata sokarak hızlı aksiyon aldı. Yeni destinasyonlar ve programları farklılaştırarak hem bölge ekonomisini hem de bölge turizmini canlı tutmak için kolları sıvayan sektör temsilcileri deprem bölgelerine yakın şehir turlarında mutlaka deprem bölgelerine uğrayacak yeni rotalar çizdi.

Türkiye sürdürülebilir turizm programı kapsamında gerek özel sektör gerekse devlet kanadında birçok adımlar atılarak hasarlı tesislerin onarımı, ihtiyaç duyulan finansmana erişim kolaylığı gibi birçok öneri ve destek paketleri gün gün açıklanarak adeta bölge turizminde güven tazelediğini, bölge istihdamı ve bununla birlikte katma değerinin hızlıca eski parlak günlerine dönmesi hususunda önemli girişimler de bulunarak yaraları sardı.

Sektör tüm olumsuzluklara rağmen 2022’de bir önceki yıla göre yüzde 71 artış sağlayarak, toplamda 51,4 milyon ziyaretçi ağırladı. 2023 yılı ocak-kasım döneminde ise toplam 52,7 milyon ziyaretçi seviyesine ulaştı. Turizm gelirlerini artırarak büyümeyi sürdürdü,2017 sonunda 65 dolar olan kişi başı gecelik gelir, yüzde 55'lik bir artış göstermiş ve 2023 yılında 100 dolara yükseltti. İlk 9 ayda yakaladığımız 42 milyar dolarlık turizm gelirlerimiz de Orta Vadeli Plan hedefimiz olan 55,6 milyar dolar ile uyumlu şekilde gidilmekte.Türk turizm sektörünün 2028 hedefimiz olan 100 milyar dolara, devlet ve sektör omuz omuza vererek, emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyor.

Son 4 yıldır Türkiye dünyada en yoğun ve en etkili tanıtım faaliyetlerini yürüten turizm ülkesi olarak hem hedef pazarlarını ciddi oranda artırmış hem de deniz, kum, güneş ile sınırlı olan turizm ürününü gastronomi, doğa, cruise, bisiklet, spor, inanç rotaları, macera, mavi yolculuk, arkeoloji, kültür turları, sağlık, tren, festivaller gibi 60’tan fazla ürün ile çeşitlendirerek sezonu 12 aya çıkarmaya ve 81 ilde yeni destinasyonlar bularak turizm gelir hedefini büyüterek çalışmalarını yürüttü. Bu bağlamda tanıtımlarımızda da ön plana çıkardığımız gastronomi, artık turizmde Türkiye için güçlü bir alternatif olarak yerini almıştır ve yükselişini sürdürmeye devam etmektedir.2023 yılı için hedef tutturan turizm sektörü 2024 yılı içinde yeni hedefler belirleyerek yoluna devam etmekte.

2024 yılı şahsım olarak tüm temennim ve dileğim; barış, sağlık, mutluluk kadın istihdamının artması, kadına, çocuğa ve hayvanlara şiddetuygulanmayan bir dünya diliyorum. Türk ekonomisinin çarklarının dönmesinde sektörü ne olursa olsun, kadın ve erkeğin birlikte daha güçlü olduğunu, her ikisinin de bu konuda farkındalığının artmasını temennilerimin ilk sırasına alıyorum.

Cumhuriyet kadınlarının bu ülkede daha fazla sorumluluk almaya mecburiyetleri var. Kadın ve erkeğin bir bütün olarak algılanabildiği, uygar bir toplum dileği ile…

Yeni yılınız kutlu olsun… Mutlu yıllar.