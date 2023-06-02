T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ- 2023/363 TLMT.TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/363 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Taşınmazın Özellikleri : İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Uskumruköyü Mahallesi, Uskumru caddesi ile Tuğlacılar sokak yolu köşesi 1396 ada 5 parsel935,48m2 alana sahip arsa nitelikli taşınmazın 37626/240000 Hissesidir. Düz satıhlı üzerinde yaklaşık 250,00 m2 alanlı tek katlı sökülüp taşınabilen prefabrik yapı bulunmaktadır.Adres: Uskumruköy Mahallesi, Salih Paşa Caddesi Üzerinde No: 14Sarıyer / İSTANBUL
İmar Durumu : TAKS:0,05,Hmax:4,50,“GÜNÜBİRLİK TESİS ALANI” lejantında kalmaktadır. Ancak, parseli de kapsayan bölgede yapılan 18.md uygulaması İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nİn 20.09.2018 tarih, 2017/810 Esas No., 2018/1592 Karar No.lu Karan ile İPTAL edildiğinden imar uygulaması yapılamamaktadır
Kıymeti : 1.058.231,00 TLKDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde ikinci derece askeri yasak bölgede kalmaktadır şerhi olması nedeniyle satışı ''yabancı gerçek ve tüzel kişilere'' yapılmayacaktır.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2023 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2023 - 13:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2023 - 13:30
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Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2023 - 13:30
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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