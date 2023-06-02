T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ- 2023/363 TLMT.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2023 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2023 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 24/07/2023 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 31/07/2023 - 13:30

#ilangovtr Basın No ILN01839223

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Uskumruköyü Mahallesi, Uskumru caddesi ile Tuğlacılar sokak yolu köşesi 1396 ada 5 parsel935,48m2 alana sahip arsa nitelikli taşınmazın 37626/240000 Hissesidir. Düz satıhlı üzerinde yaklaşık 250,00 m2 alanlı tek katlı sökülüp taşınabilen prefabrik yapı bulunmaktadır.Adres: Uskumruköy Mahallesi, Salih Paşa Caddesi Üzerinde No: 14Sarıyer / İSTANBULTAKS:0,05,Hmax:4,50,“GÜNÜBİRLİK TESİS ALANI” lejantında kalmaktadır. Ancak, parseli de kapsayan bölgede yapılan 18.md uygulaması İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nİn 20.09.2018 tarih, 2017/810 Esas No., 2018/1592 Karar No.lu Karan ile İPTAL edildiğinden imar uygulaması yapılamamaktadır1.058.231,00 TL: %18Taşınmaz üzerinde ikinci derece askeri yasak bölgede kalmaktadır şerhi olması nedeniyle satışı ''yabancı gerçek ve tüzel kişilere'' yapılmayacaktır.05/04/2023