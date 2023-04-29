2023 YILI MUHTELİF İNŞAAT MALZEMELERİ ALIM İŞİ

MALTEPE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İKN : 2023/423990

1-İdarenin a) Adı : MALTEPE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : FEYZULLAH MAH. BAGDAT CAD. 292 MALTEPE/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 2163521304 - 2163997531 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

a) Adı : 2023 Yılı Muhtelif İnşaat Malzemeleri Alım İşi b) Niteliği, türü ve miktarı : 62 kalem malzeme

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Yol Bakım Amirliği Deposu ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip izleyen 45 gün d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5 gün içinde

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.05.2023 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Maltepe Belediyesi 5. Kat Fen İşleri Müdürlüğü Feyzullah Mah. Bağdat Cad. No: 292 Maltepe/İST.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler. 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: 1 EMNİYET ŞERİTİ (YAZILI) 1 ADET 2 PVC KAPLI KAFES TEL 1 M² 5 KERPETEN 1 ADET 6 KESME TAŞI (350 x 2.8 x 25.4) 1 ADET 9 BETON DELİCİ MATKAP UCU (8x210) 1 ADET 14 KESER 1 ADET 15 TESTERE 1 ADET 16 ŞERİT AYIRICI ESNEK DELİNATÖR 1 ADET 31 PLYWOOD 1 PLAKA 34 SİYAH ETLİ BORU ( Q40 mm lik ) 1 BOY 38 40*60 KUTU PROFİL (Et kalınlığı 2mm) 1 BOY 40 125*200 BAKLAVA DİLİMLİ SAÇ 1 PLAKA 44 ELDİVEN 1 ÇİFT 46 YAĞMURSUYU IZGARASI 1 ADET 47 YAĞMURSUYU IZGARASI (GGG-60 DÖKME DEMİR) 1 ADET 53 TEKLİ MUSLUK 1 ADET 54 ARA MUSLUK 1 ADET 56 PVC ATIK SU BORUSU(Q100) 1 MT 60 SİLİKON YAPIŞTIRICI 1 ADET 61 SPREY POLİÜRETAN KÖPÜK 1 ADET 62 1" PUŞVİT MANŞON 1 ADET Not: Numuneler teknik şartnameye uygun olarak getirilecek olup, üzerlerinde belediyeye özel

herhangi bir yazı, işaret bulunması zorunlu değildir.



4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.

Kamu veya Özel Sektöre Yapılmış Her Türlü İnşaat Malzemesi Satmış olmak

#ilangovtr Basın No ILN01819906

2023 Yılı Muhtelif İnşaat Malzemeleri Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:2-İhale konusu mal alımın3-İhalenin4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.15. Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.