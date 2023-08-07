Ankara

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen kadın futbolunun uluslararası arenadaki en önemli organizasyonuna, son 16 turu maçlarıyla devam edildi.

2019'daki turnuvanın yarı finalisti İngiltere ile Nijerya arasındaki mücadelenin normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 tamamlandı.

Penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük sağlayan İngiltere, şampiyonada peş peşe 5. kez son 8 takım arasına girdi.

Diğer karşılaşmada ise ev sahibi Avustralya, Danimarka'yı Foord'un 29 ve Raso'nun 70. dakikadaki golleriyle 2-0 yenerek tur atladı.

AA