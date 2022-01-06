Astrolog Özlem Çetinkaya YILMAZ

EKİM

Türkiye için; Ekim ayının ilk üç haftası, muhalefetin kurduğu ikili ilişkiler, görüşmeler için olumlu bir zaman dilimidir. Bu süreç diplomatik yönden de bazı gelişmeleri getirebilir.

Ekim ayının son haftasından itibaren, Kasım’ın ortasına kadar olan süreçte; Türkiye’nin adı bazı ödüllerle anılacak olabilir.

Bu takdir ve ödüller; gençlerin spor müsabakaları, bilgisayar oyunları, satranç ve bazı sanat dallarında alınacak olabilir.

Gençlerle ilgili olumlu gelişmelerin olacağı bir zaman dilimi.

Pandemi sürecinde yaşam şekli değişen gençleri yetenekleri konusunda desteklemek yerinde olacaktır.



o 2.GÜNEŞ TUTULMASI _25.10.2022 2* Akrep

Dünya için bu yılın son Güneş tutulması; ortak yapılan işler ve ortak edinilen kazançlar için bir takım yeni başlangıçlardan bahsediyor.

Her ülke birbiri ile; birlikte gerçekleştirecekleri projelerin adımlarını atmak üzere bir araya gelebilirler. Muhtemel G7, G20 toplantıları da bu sürece denk gelecek olabilir. Sonuçta ülkelerin ortak adım atmak üzere bir araya gelmeleri; iklim, tarım veya temiz su projeleri için artık zaman dolmuş olabilir.

Türkiye için bu tutulma; tüm bu konuların dışında, bir de Türkiye’nin gençleri ile ilgili olacak. Bu alanda bir harekete geçme durumu veya gençleri cesaretlendiren bir teşvik durumu yaşanabilir.

o Spor

o Sanat

o Bilgisayar oyunları, oyunlar

o Araştırma ve bilim

o Arkeoloji (muhtemelen turizme kazandırılacak projeler. Yeni nesil müzeler)

o Bilim merkezleri

o Maden eğitimi

Gençleri cesaretlendirecek girişimler olarak bir devre başlıyor…

(Bu tutulma ile geniş yazımı ve videomu Eylül ayında yayınlayacağım)

SICAK SAVAŞ ÇIKABİLİR !!!

-STRATEJİ ve AKIL SAVAŞLARI DEVREDE-

o MARS_ Rx: 30.10.2022 25* İkizler

MARS İKİZLER BURCUNDA RETRO OLUYOR.

Savaş gezegeni Mars Ekim sonunda retro oluyor ve yılı bu şekilde tamamlıyoruz.

Tüm Dünya’da; Ekim sonundan itibaren savaş rüzgarları esebilir.

Bunlar zeka savaşları olabileceği gibi, “sıcak savaş” da olabilir.

Ancak, bu savaş, ülkeler arasında “sözlü düello” yoluyla da gerçekleşebilir.

MARS İKİZLER retrosu ile, “AKIL ŞAVAŞLARI” olacaktır. Ancak bu akıl, “kötülüğe” çalışan bir akıl olacaktır.

Ayrıca tarihe bakarsak; Körfez savaşı yine bir Mars/ ikizler retrosunda çıkmıştı.

Türkiye için; bu agresif transit: “gizli düşmanları” tarafından yansıyacak konuları içermekte.

Bu; “Gizli düşmanları” tarafından bir saldırı olarak yaşanabilir. Ancak perde arkasındaki asıl düşman, bilinenden başkası olabilir.

Terör olabilir, yangın veya patlamalar da görülebilir. Kimler tarafından organize edildiği bilinmeyen kazalar da gerçekleşebilir bu süreçte.

Bir diğer tarife göre; Mars retronun Türkiye haritasının 12.evinden transit etmesinini Türkiye için; “sırtından hançerlenmek” olarak yorumlayabilirim.

Asıl düşmanının kim olduğunu göremediğimiz, saldırılara maruz kalabiliriz. 2022 yılı bu şekilde sonlanıyor.

Bu durum ne zaman düzelir?

12 Ocak 2023’e kadar bu gerilimli ortam devam eder…

Mars’ın İkizler burcunda retro oluşuna tarihten örnekler verecek olursam:

Bundan bir önceki Mars retrosu İkizler burcunda gerçekleştiğinde neler oldu?

1) 20.Ekim 1990- 1 Ocak 1991 tarihleri arasında gerçekleşti…

Bu retro transitinde ne yaşandı?

Körfez savaşı başladı 2 Ağustos 1990 -28 Şubat 1991 bitti.

1) Ondan iki önceki Mars’ın İkizler retro burcundaki retrosu 10 Ekim 1958 – 20 Aralık 1958 tarihleri arasında gerçekleşti…

Bu retro transiti esnasında ne oldu?

Batı blok (Amerika, Avrupa ve Türkiye) ile Doğu blok (Sowyetler Birliği) arasında “Soğuk savaş”.

Bu savaş, 1959’da Batı bloğunun üstünlüğü ile son buldu…

1) Bundan üç önceki Marsın ikizler burcundaki retrosu 28 Ekim 1943 – 10 Ocak 1944 arasında gerçekleşti.

Peki bu transit esnasında neler oldu?

Dünya savaşı: İtalya müttefiklere teslim oldu.

Alman askerleri Roma’yı işgal etti.

İstanbul kapalı çarşıda yangın, 200 den fazla dükkan yandı.

1) Bundan dört önceki Mars ikizler retrosu 18 Ekim 1911 – 29 Aralık 1911 arasında gerçekleşti.

1911 yılında Türkler ile İtalyanlar arasında gerçekleşen Trablusgarp savaşı yaşandı.

İtalya Gelibolu’yu işgal etti.

İtalya tarafından Osmanlı devletine savaş açıldı.

Güney kutbu keşfedildi. Norveç’li kaşif kıtaya ayak basan ilk insan olarak tarihe geçti.

Son 100 yılın Mars’ın ikizler burcundaki retrolarına birkaç örnek verdim.

Bu sene yaşanacak olan Mars’ın yine ikizler burcundan geçerken yaşanacak olan retrosuna ışık tutacaktır.

Astrolojide istatistik bilgiler önemli bir yer tutar. Çünkü; gerçekleşecek olan benzer transitlerde geçmişe bakarak, geleceği yorumlamaya çalışırız.

Bu nedenle bu sene Mars’in ikizler burcunda gerçekleşecek olan retrosunda SICAK SAVAŞ olma ihtimali var.

Ancak bu retro en iyi ihtimalle“AKIL SAVAŞLARI veya SÖZ DÜELLOLARI” olarak yaşanabilir.

Bu yılın en kritik zaman dilimidir 30 Ekim 2022 ile 12 Ocak 2023 arasıdır…



KASIM

o 2. AY TUTULMASI : 8.11.2022 16* Boğa 11

Bu tutulma Dünya için;

Topraklar, tarım, sahip olunanlar ve “gerçek zenginliklerle” ilgili konularla alakalı olacaktır.

Bu tutulmadan sonra kimin neye sahip olduğu netleştirir.

Hazineler, finans sistemleri, varlıklar tutulmayı takip eden altı ay içinde masaya yatırılabilir.

“Değerlerin” ne olduğu konusu, değişim gösterebilir.

Muhtemelen yeryüzünde asıl değerin “verimli topraklar” olduğu konusunda bir sonuca varılabilir.

Türkiye için bu Ay tutulması; müttefik olduğu ülkeler ile, sahip olduğu topraklar konusunu gündeme getirebilir. Türkiye’deki tarım konusu beslenme açısından bazı konulara netlik kazandırabilir.

Türkiye’nin “varlık fonu”, hazinesi ve sahip oldukları bu tutulma ile; önceden bilinmeyenleri gözler önüne serer…

Bu tutulma ile ilgili geniş yazımı Ekim ayında okuyabilirsiniz.

o JÜPİTER_ SD: 24.11.2022 28* Balık

Şans ve fırsatlar gezegeni, retrodan çıkıp tekrar düz hareketine doğru geçtiğinde, enerjisini Türkiye’de iktidar alanını etkileyecek şekilde yansıtıyor olacaktır. ( o tarihte iktidarda kim varsa o faydalanır)…

Bunlar ne olabilir?

İktidar bir takım şans ve fırsatlar yakalayabilir. Yaraların sarılması ve bir şifalanma da söz konusu olabilir. Bir takım iyileştirici enerjiler devrede olur.

Jüpiter’in bu etkisi iktidarda çoklu lider konusunu da gündeme getirebilir. Bunun ne şekilde olacağını henüz net olarak bilmek mümkün değil, ancak çoklu bir yönetim veya “çoklu lider” söz konusu olabilir.

Ne kadar süre? 20 Aralık 2022 kadar.

20.12.2022- 16.5.2023 arası şans ve fırsatlar, müttefik olduğumuz ülkelerden yana değişir…

Devamını 2023 yazımda okuyabilirsiniz…



ARALIK

o NEPTÜN _ SD: 4.12. 2022 22* Balık

Dünya’da içyüzünü bilmediğimiz konular, yılın ikinci yarısından itibaren nelerin olduğunu çözemediğimiz olaylar, yıl sonundan itibaren (Aralık başı) somutlaşıp, anlam kazanmaya başlayabilir.

Aslında uzunca bir süredir Dünya’da kimse tam ne olup bittiğini bilemez… Her şey sanki sisli bir bulutun içinde görülmeye çalışılanlardan ibarettir.

Fakat Aralık başından itibaren yaşadığımız “KAFA KARIŞIKLIĞI” bir nebze hafifler, ancak bu etki 2026 yılına kadar devam eder…

Türkiye için balık burcu iktidar alanını temsil eder. Neptün’ün balık burcundaki düz hareketi, iktidarda “sisli bir görüntüyü” hakim kılabilir.

Aralık başından itibaren ayrıca manevi duygular güçlenir.

Bu enerjinin sanatçılar için; oldukça verimli, ilham veren bir zaman dilimi olduğunu söylemeliyim…

Venüs’ün 10 Aralık’ta Oğlak burcuna girişi ile; Dünya’da bankacılık sistemleri ön plana çıkar…

“Geleneksel para” konusu ile “geleneksel bankacılık” güçlendirilmeye çalışılabilir.

Gelmekte olan “digital para” çalışmaları gündemde olmakla birlikte, geciktirilmek te istenebilir.

Türkiye için bu süreç; 10 Aralık itibari ile; açık düşmanları ile diplomatik görüşmeler olarak devreye girebilir…

Aralık sonuna kadar eğer bir anlaşmaya varılabilinirse, bir şeyler yoluna girebilir.

Ancak Aralık sonunda iletişim gezegeni Merkür’ün de retro oluşuyla; durumlar çözümsüz kalabilir.

o 4.MERKÜR Rx: 29.12.2022 / Oğlak

2022 yılını; yılın 4. Merkür retrosu ile sonlandırıyoruz ve 2023’e de bu retro ile giriyoruz. Dolayısı ile üç hafta boyunca iletişim alanında sorunlar yaşanacaktır.

Tüm Dünya’da her neyse o günlerde gündemde olan anlaşamama, uzlaşamama durumları devrede olacaktır.

Mars retrosunun da yıl sonunda aktif olduğunu düşünürsek; buna Merkür retrosunun da eklenmesi o tarihlerde Dünya’da ülkeler arasındaki agresifliğin, diolog yoluyla giderilemeyeceğini gösteriyor…

Ümit ediyorum ki, Dünya bir sıcak savaşa sürüklenmesin…

2022 yılına bu şekilde veda ediyoruz…

Şubat 2022’e kadar tüm Dünya liderlerinin sağduyulu olmaları dileği ile…

Tüm bilgiler; astrolojik verilere göre 2022 yılında gerçekleşecek olan gezegen transitlerinin oluşturduğu “sembollerin kurduğu cümlelerin” deşifresi olarak yazılmıştır.

2023 yorumlarım için beni takip etmeye devam edin…

İyi seneler dilerim…



Astrolog Özlem Çetinkaya YILMAZ

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