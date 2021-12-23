Astrolog Özlem Çetinkaya YILMAZ

ŞUBAT

1 MERKÜR SD: 4.2.2022 24 * Oğlak

Sene başındaki Dünya’ya hakim olabilecek olan finans dünyasındaki gelişmeler, bankacılık sistemleri ile ilgili konular, diplomasi, internette yaşanabilecek iletişim sorunları (sosyal medyanın çökmesi veya erişim engeli) Şubat’ın ilk haftasından itibaren yoluna girebilir.

Türkiye için, tüm bu konuların haricinde; diplomaside iletişim sorunları düzelmeye başlayan süreci gösteriyor…

4.2-14.2.2022= Özellikle “açık düşman” olarak kendini gösteren ülkeler ile diplomatik alanda bir diolog söz konusu olacaktır. İletişim kurulabilir.

( bunlar görünürde “düşman” olarak gördüğümüz ülkeler. Gerçekte kimin dost, kimin düşman ülke olduğunu bilemiyebiliriz)…

14.2-10.3.2022= “Ortak kazançlar” konusunda yeni bazı anlaşmalar yapılabilir. Ödemeler ve borçlar konusunda bir yapılandırma söz konusu olabilir. Bu ay atılacak yeni adımlar ve imzalanan sözleşmeler söz konusu olabilir.

MART

Bu yılın en olumlu zaman dilimi; Şubat’ın son 3 haftası, Mart ayının tamamı ve Nisan’ın son

3 haftası retroların olmadığı yegane zaman dilimi…

Dolayısı ile bu zaman diliminde Dünya’da işlerin normal rutininde ilerlediğine şahit olabiliriz.

Türkiye’de gündem Mart ayında;

10 Mart’a kadar = Ödemeler ve borçlar konusunda gelişimler söz konusudur.

10.3- 27.3.2022= Hukuksal alanda ve adalet sisteminde yeni düzenlemeler, İhracat konusunda yeni anlaşmalar yeni gümrük birliği veya bu yolda atılacak yeni adımlardan söz edebiliriz.

Logistik alanında yapılan yeni düzenlemeler beklenebilir.

Yeni turizm anlaşmaları, yeni projelerin imzaları ve sözleşmeleri söz konusudur.

NİSAN

Ancak Şubat’ın son haftası; malefic dediğimiz “kötücül” gezegen olan Plüton’un retrosu başlıyor.

PLÜTO_ Rx: 29.4.2022 28* Oğlak

Plüto’nun kişisel konularla alakası yoktur. Ancak etkileri jenerasyonlar için geçerlidir.

Dünya için Plüto’nun Oğlak burcunda transiti uzunca bir süredir devam etmekte

Bu transit 2008 ‘de başladı ve 2024’de bitecek.

Görevi: artık atıl kalıp sisteme hizmet etmeyen ne varsa bunların yıkılışı ve yeniden yapılanmasıdır… Zamana ayak uydurmayan ne varsa değişiyor…

Bu sistemler neler, diye soracak olursak.

Bankacılık ve finansal olanda yeniden yapılanma. (kripto, digital paranın devreye girmesi için de son yıllarda Boğa burcundan Uranüs ile de 120’lik açı ile etkileşimde)…

İnşaat sektöründe yeniden yapılanma. (Kentsel dönüşüm. 2008-2024 arasında ülkemizde depreme karşı güçlendirilmemiş ev kalmamalıdır.)

Tradisyonel konularda bir yıkım ve yeniden yapılanma

Yer altı zenginlikleri değişiyor. Değerli olan değersiz, Değersiz olan değerli oluyor. Yeni madenler devreye giriyor.

Topraklar değişiyor. (Bunun muhtemelen tarım ile de alakası var)…

Güç odakları değişiyor.

Ne kadar daha bu durum sürecek? 2024 itibari ile bu konular devreye girmeye başlayacaktır…

Türkiye için bu durum; açık düşmanlarının değişim dönüşümüdür. Bu süre içinde dostu düşman, düşmanı dost olur…

Bunlara paralel olarak Türkiye için gündem olabilecek diğer güncel konular ise:

Mart sonundan itibaren,11.Nisan’a kadar olan süreçte; iktidar ve yönetim konuları en fazla konuşulan konulardan olabilir.

Bu durum 11.Nisan’dan ay sonuna kadar olan süreçte; müttefik olduğumuz ülkeler ile Nato, Avrupa birliği veya gümrük birliği gibi konuları gündeme getirebilir. Yeni anlaşmalar/”güncellemeler” söz konusu olabilir.

1.GÜNEŞ TUTULMASI _ 30.4.2022 10* Boğa

Bu sene 2 Güneş ve 2 Ay tutulması ile bütün tutulmalar Boğa ve Akrep aksında gerçekleşiyor. Bu aks tamamen finansal konularla, mal, varlık ve “değerlerle” alakalıdır. Dolayısı ile bu sene yaşanacak olan tutulmaların ana konusu ekonomi olacaktır.

Tüm Dünya’da ekonomik konular ön plandadır. Dolayısı ile paramız, ödemelerimiz, alacaklarımız ve borçlarımızla ilgili bir yıl yaşacağız. Ama en çok etkilenen ülkeler Boğa ve Akrep burcu olan ülkeler olacak.

Ülkemizin burcu Akrep’tir.

30 Nisan itibari ile yılın ilk Güneş tutulmasında; Dünya artık bir takım konularda ( ekonomi, tarım, gıda, iklim gibi) kararlar almaya zorlanabilir.

Tarım ve iklim projeleri artık sadece bir “proje” olarak kalmayacak, eyleme geçmeye Dünya zorlanacaktır.

Ayrıca, finansal alanda yeni düzenlemeler de söz konusu olacaktır.

Bununla ilgili geniş ve detaylı yazımı; “yılın 1.Güneş Tutulması” yazımda okuyabilirsiniz. Çünkü Dünya ile parelel olmakla birlikte, Türkiye için yılın bu ilk Güneş tutulması daha farklı konuları içeriyor.

Kısaca değinecek olursam; bu tutulma Türkiye için; müttefik olduğu ülkelerle finansal alanda yapılacak yeni adımları göstermekte. Bu girişimler yeni kaynak bulmakla alakası olabileceği gibi, belli konularda ülkemize uygulanabilecek yaptırımlarla da ilgili olabilir…

MAYIS

2.MERKÜR_ Rx : 10.5.2022 – 4* İkizler

Dünya’da iletişim yolu ile bozulan diplomasinin düzeltilmesi için atılacak adımlar/fırsatlar doğuyor. Değerlendiren ülkeler olumlu birer fırsat yakalarlar…

Türkiye için bu yılın ikinci Merkür retro sürecinde, öncelikle kendi kendine yüzleşme söz konusu olabilir. Nerede yanlış, nerede doğru yaptığının farkına varılarak; geçmişte yapılan hataları düzeltme şansı doğar…

Yaşanan farkındalıklarla geçmişte ortaklık yaptığı ancak bozulan projelerini, fes edilen anlaşmalarını, kendini yeniden ifade ederek geri kazanma fırsatları doğabilir…

Ay genelinde, bir “içe kapanış” söz konusu olabilir.

1. AY TUTULMASI _ 16.5.2022 25*Akrep

Dünya için yılın bu ilk Ay tutulmasının konusu; “ortaklarla yapılan işlerden ortak kazançlar” olabilir. Bu işlerde, nelerin devam edeceği, nelerin sonlanacağı ile ilgili kararlar alınır…

Türkiye için bu tutulma; netleşen durumları anlatıyor. Bazı konular sonlanır. Gizli konular bilinir hale gelebilir. Bu konular her ne şekilde netleşecek olursa olsun Türkiye’nin gençleri ile, tutkuları ile alakalı olabilir…

Bu tutulma ile detaylı yazımı Nisan ayında “önce vatan gazetesinde” okumanızı tavsiye ederim…

HAZİRAN

SATÜRN_ Rx:6.4.2022 25* Kova

Bütün Dünya’da Satürn’ün Kova burcundaki transitini, “özgürlüklerimizi kısıtlayan pandemi” olarak yorumlayabiliyoruz.

Ancak pandeminin neden olduğu; çok ciddi bir ekonomik krizden de söz edebiliriz.

Ekonomik krizin bu yıl içinde en problemli olacağı tarih ise, 6.4.- 23.10.2022 arasındadır…

Türkiye için bu retro transit; özellikle 6 Nisan ile 23 Ekim arasına denk gelen ekonomik krizin, daha çok borçların ödenmesi ile alakalı olacağını ve bunu karşılayabilmek adına yaşanacak kısıntıları anlatmakta.

Muhtemelen yaşanan, daralma bu tarihler arasında; daha da çok hissedilecek olabilir.

2.MERKÜR Retrosu bitiyor.

Merkür 3 Haziran’da direk hareketine dönüyor. Bu tarihten itibaren tüm Dünya’da Haziran ortasına kadar olan süreçte, Dünya’da iletişim alanında olan sorunlar artık yoluna girmeye başlayacaktır.

Bunlar ne gibi iletişim sorunları dersek:

Sene başında kendini gösteren; sosyal medyada sorunlar, bazı sitelerin çökmesi veya internet kısıtlanması gibi durumlar; 3 Haziran’dan sonra yoluna girmeye başlar…

3.6’dan itibaren Ay sonuna kadar sosyal medyada hızla gündemin değiştiği bir süreç yaşanacaktır.

Dünya’da Haziran’ın ikinci yarısı, haberleşmenin hızla artacağı bir dönem olacaktır…

Türkiye için ise bu durum daha çok,” içe kapanma” olarak yansıyor.

Bunun tam ne olduğunu konusunda henüz net bir karara varamasam da, Dünya’nın aksine, bu “kendi ile yüzleşme” veya bir “iç hesaplaşma” süreci olarak yaşanabilir.

Ayrıca bir diğer gelişme; Türkiye kendi sosyal medya uygulamalarını devreye sokuyor olabilir.

Haziran ayının ilk üç haftası Türkiye için; “müttefik olduğu ülkelerle yoğun diplomatik ilişkiler” olarak yaşanacak olabilir…

23.6.2022 itibaren ise Temmuz ortasına kadar bazı gizli düşmanlıklara maruz kalabiliriz. Bazı konularda gizli bir diplomasi yürütülecek olabilir…

NEPTÜN Rx 28.6.2022’da RETRO OLUYOR

Neptün 28. Haziran’da, 4 Aralık 2022’e kadar retro hareketini gerçekleştiriyor.

Bu sene; yılın ikinci yarısında NEPTÜN retrosu ile bir belirsizlik hakim oluyor.

Bütün Dünya’da bir süredir hakim olan, içyüzü belli olmayan olaylar bu sene de hakim.

Bir yerlerde bir şeyler oluyor ama kimse, olayın perde arkasını göremiyor. Tüm Dünya’da belli bir kafa karışıklığı hakim. Hiçbir şey net değil.

Bu durum aslında uzunca bir süredir böyle. (yaklaşık 10 yıldır)

Ne zamandan beri? 2012’nın Şubat ayından itibaren.

Ne kadar daha bu etki altındayız? 2026 Şubat’a kadar bu durum hakim.

Tüm Dünya’da ister ekonomi olsun, ister politika veya “politik stratejiler” olsun hiçbir şey net değil. Birden gelişen olayların içyüzleri bir türlü anlaşılamıyor.

Bu sene de neyin sebep olduğunu bilmediğiniz durumlar, özellikle Neptün’ün retro olduğu yılın ikinci yarısına damgasını vuruyor.

Türkiye’de bu durum iktidarı etkiyecektir.

Balık burcu Türkiye haritasının tepe noktasıdır. Bu da iktidarı ifade eder. Neptün’ün buradaki transiti 2012’den beri etkilidir. Dolayısı ile 2012’den beri yönetim ile ilgili belli bir sisli görüntü hakimdir. Kimse perde arkasını göremez ve bu durum 2026’ kadar sürecektir.