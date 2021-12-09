Astrolog Özlem Çetinkaya YILMAZ

Yıla Venüs retrosu ve Uranüs retrosu ile giriyoruz

Venüs/Oğlak= Bankacılık sistemi dolayısı ile ekonomi. Ülkeler için diplomasi konuları.

Uranüs/Boğa= Ani varlık değişimleri, digital varlık, emlak ve toprakla “değer” değişimleri.

Dünya’da yeni yıla ekonomi ile ilgili alanda, finansal alanda “ani gelişen” bir duraksama ile giriyoruz. Dolayısı ile; sahip olduklarımız ve cebimizdeki para ile direk alakalı konularla yeni yıla giriliyor…

Tüm Dünya’da; ekonomik sistemin çökmesi ve ülkeler arasında ki diplomasi alanında çözümsüzlükler bu senenin ilk yansımaları oluyorlar…

Ne kadar süre?

Ocak ayının tamamında, piyasalarda ki durgunluk veya “değerlerin” geriye gidişi sürer.

Şubat’ın ilk haftasından sonra başlayan zaman dilimi ile; ekonomide hareketlenme ve diplomatik ilişkilerde ilerleme başlar.

Genel olarak yılın tek, gezegen retrosunun olmadığı zaman dilimi; bu Şubat’ın son 3 haftası, Mart ve Nisan’ın ilk 3 haftası arasındadır. (7 Şubat-23 Nisan)

Bu zaman dilimi iyi değerlendirilmelidir. Çünkü Mayıs’tan itibaren, yine “iki ileri, bir geri” şeklinde ilerleyememe söz konusu olabilir.

Türkiye için 2021’in sonuna doğru gelirken muhtemelen; Aralık ayının sonuna doğru, müttefik olduğumuz ülkelerle aniden gelişebilecek konular nedeniyle diplomatik bir kaos doğabilir…

Muhtemelen, ekonomik konular ve belki de yaptırımlar bu senenin sonuna doğru gündem olabilir.

Yeni yıla girerken Türkiye için senenin başlangıcı; açık düşmanları ile karşı karşıya geliş ve diplomaside çözümsüzlük olarak gelişebilir.

Ayrıca bu konulara; Türkiye’nin üye olduğu Nato, Bm, AB veya Gümrük birliği gibi üye olduğumuz kuruluşlar da dahil olabilir.

Neyse yaşanacak olan; Aralık (2021) ayının son haftasından itibaren gelişebilir.

Bu diplomatik kriz veya finansal kaos gibi gelişen olaylara, muhtemelen bir çözüm bulamama durumu tüm Ocak (2022) ayında devam eder…

Aslında, tüm Dünya’da o tarihlerde, ekonomik olarak yolunda gitmeyen bir takım olaylara gebe gündem. Ama özellikle Türkiye’de bu yıl ekonomiyle beraber, diplomatik konular, dış politika ve stratejiler en önemli konular oluyorlar…

Adeta tüm Dünya’da sene başında ekonomide bir duraksama, “değerlerin düşmesi” gibi bir dönem yaşanabilir…

Ancak Türkiye’nin gündemi Dünya’ya göre daha ağır ve yoğun olacak…

PARA DEĞİŞİYOR !

“Para” konusu, bir şekilde “E-para”ya dönüşürken, veya dönüşmesi için Dünya buna zorlanırken; (2026 İlkbaharın’da tam olarak digital, teknolojik, kripto veya E-para’ya geçilmiş olacak [Uranüs/Boğa transiti 15.5.2018 – 26.4.2026] ) yaşanan tamamen, bu uyumlanma sürecindeki doğum sancılarıdır…

(Uranüs/Boğa transiti ile ilgili başka neler oluyor? Detaylı bilgilendirici 2018’de yayınladığım videoyu izleyebilirsiniz. hhtp://youtu.be/8nBFV_B7zaQ )

Bu yıl Türkiye’nin etkileneceği gezegen transitlerinden önce; içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin, ne zaman biteceği konusuna kısaca değinmek istiyorum.

Bu konuya uzun, uzun 2020’de, geçen sene için (2021) yazdığım; Önce vatan gazetesinde “artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” adlı yıllık yorumumda değinmiştim…

Pandemiyle ilgili farkına varılması gerekenleri okumayanlar, bu linkten tekrar detaylıca okuyabilirler:

https://www.oncevatan.com.tr/2021giris-artik-hicbir-sey-eskisi-gibi-olmayacak-makale,50251.html

PANDEMİ NİSAN 2023’DE BİTİYOR…

BİTİREMEZSEK; 2040

Pandeminin bitebileceği tarihi tekrar; 2023 yılının Nisan’ı olarak söylemeliyim…

Ancak; bunun gerçekleşmesi için, her bireyin sorumluluklarının bilincinde, hijyen kurallarına uyumlu bir şekilde hareket etmesi koşuluyla “başarmış” olabileceğimizi söylemeliyim.

Neydi bize baştan beri söylenen. Maske ve mesafe.

Evet, aşı önemli! Ancak buna rağmen maskeli ve mesafeli davranmak zorundayız.

Ne zaman bu kurallar ortadan kalkıyor, işte o zaman virüs kendine yeni bir konak buluyor. Hatta bazen, daha güçlenebilecek, mutasyona uğrayacak bedenler buluyordu.

İşte bu zinciri kıracak, “farkındalıklı” davranış şekli geliştirebilirsek ancak o zaman bu pandemi biter.

Bunu doktorlarımız zaten söylüyorlar. Ancak benim söyleyebileceğim astrolojik olarak gökyüzü konumunda ilgili transitin ne anlama geldiğini anlatmak.

Pandemi başladığında; astrolojinin iki “kötücül” gezegeni olan Mars ve Plüto’nun kavuşumları ve buna “Corona Austrailis” sabit yıldızının etkileşimi elbette bir tesadüf değildi.

Bunu görmeye başladığımızda 2019 yılının sonunda, grip salgını demiştim, ancak bu kadar etkili olacağını ben de beklememiştim. O zaman bu gökyüzü konumunu kitle ölümleri olacağından, salgın olarak yorumladım ve “GRİP KRİZİ” olarak adlandırdım Aralık 2019 yayınlanan videomda . (hhtp://youtu.be/kcba_YG1PYc )18.- 19.dakika .

Gökyüzünü incelediğimizde, bir olay başladığında ilgili gezegen transitini tespit eder ve bu transitin bitiş tarihini görürüz.

Bizi daraltan, özgürlüklerimizi kısıtlayan durum; Satürn’ün Kova burcunda transit etmeye başlamasıyla start aldı.

Kova: özgürlükler, bireysel hareket, protestolar, keşifler,uzay, teknoloji, yeni icatlar, kitlesel hareketler gibi konuları kapsar.

Satürn: kısıtlayan, engelleyen, daraltan, sorumluluklar yükleyen, disipline zorlayan, öğreten ve sabır talep eden bir gezegendir.

Bu iki enerji bir araya geldiğinde, ilk hissiyatımız özgürlüklerimizin kısıtlanması oldu.

Dolayısı ile bu durumu, o zaman “pandemi” olarak adlandırmasak bile, kesinlikle “özgürlüklerimizin kısıtlanması” olarak adlandırabiliriz.

Dolayısı ile pandeminin sonuçlarıyla ilgili kısıtlamaları getiren gezegenimizin Satürn’dür. Satürn’ün transitini incelediğimizde bu kısıtlamanın ne kadar süreceğini görüyoruz.

Dolayısı ile pandemi ile ilgili “kısıtlamaların” kalkacağı tarih Nisan 2023 dür…

Kova enerjisi, “bütünün hayrına” bireysel ve toplumsal davranışlarımızı ve sorumluluklarımızı (Satürn/Kova) talep eder…

Kova: Özgürlükler, yenilikler, keşifler, anarşizm, üst akıl v.s.dır. Satürn: Engeller, kısıtlamalar, sorumluluklar, zorluklar, sabır talep eden, disipline eden ve öğretendir…

Ayrıca Satürn astrolojide; bilgedir ve toleranssız bir öğretmendir.

Satürn’ün Kova burcundaki transiti başladığında, tüm bu konuların geliştiğini gördük…

Kısaca; kendimizden önce başkalarını düşünerek “sabırlı ve sorumlu” davranarak ancak bu “pandemiyi” yenebiliriz!...

Bunun farkında olunca da, ne yapmamız gerektiğini bilebiliyoruz.

İstisnasız her birimiz, “sorumlu davranarak” talep edileni yerine getirmeliyiz.

Ne kadar süre?

Nisan 2023’e kadar…

Aksi durumda, 19 yıl daha bu virüs ile yaşamaya devam edebiliriz (2040). Hava elementinde gerçekleşen bu döngünün tam olarak tamamlanması için.

Onun için yol yakınken (2023 Nisan), İnsanlığın sorumlu davranmayı becerebilmesi gerekiyor.

(Yeni çok büyük bir salgının tekrar etmesi ise yaklaşık 240 yıl sonra.)

Justianus Vaba salgını, 541-686 yaklaşık 25-100 milyon ölüm

Kara veba salgını, 1346-1353 yaklaşık 75-200 milyon ölüm

La Laguna veba salgını,1582-1609 yaklaşık 5000-9000 ölüm, İtalyan veba salgını,1629-1631 yaklaşık 280.000 ölüm, Büyük Londra vebası salgını,1665-1666 yaklaşık 100000 ölüm, Balkanlar büyük vebası,1738 yaklaşık 50000 ölüm, Rus vebası, 1770-1772 yaklaşık 50.000 fazla ölüm gibi.

Kaynak Kara Ölüm - Vikipedi

İnsanlık, doğaya saygılı olmadığı ve hayvanların yaşama alanlarına her defasında saygı duymayıp, kendi yerleşim alanlarını gelip onların ortasına kurduğu zaman, haşereler ve kemirgenlerden yayılan bu salgınlara maruz kalıyoruz…

Gelelim, bugün içinde bulunduğumuz Satürn transitini anlamdırmaya. (Farklı bir disiplin olan astroloji ile sembollerin dilini çözümlemeye. Astroloji bir bilim değildir ancak kadim bir ilimdir.)

Geçmiş yıl biliyoruz ki; DSÖ defalarca elinde aşı olan ülkelerin, aşıya ulaşamayan ülkelere bağış yapmalarını istedi…

Fakat nasıl davranıldı?

Elinde aşı olan ülkeler ihtiyaçlarından fazlasını stoklayıp, özellikle Afrika için talep edilen yardıma çok sembolik bir bağış haricinde duyarsız kaldılar.

Çok az bir miktar aşı bazı ülkeler tarafından göstermelik olarak bağışlandığını biliyoruz.

Peki ne oldu? Pandemi ilk olarak yine Afrika’dan patlak verdi. Geçtiğimiz hafta Omicron adlı çoklu varyasyona ulaşmış olan bu virüs, eskisinden daha da güçlü olarak karşımızda.

Peki neden? İnsanlık gerekli sorumluluğu taşımıyor.

Bu salgında; “İnsanlık” kendi sağlığının, öncelikle karşısındakinin sağlığını korumaktan geçtiğinin farkına varmalı …

Oysa Satürn’ün Kova burcundaki transitine göre öğrenilmesi gereken bir konu var.

Bireysel sabırlı bir şekilde toplum için, sorumlu davranıp maskeli ve mesafeli önce karşımızdakini koruyarak kendimizi koruyabilecek bir davranış geliştirebilirsek, salgınla baş edebiliriz.

Birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için…

Bu bilinçle hareket ettiğimizde, bu transitin de bize tanıdığı tarih 7.3.2023

2023 Nisan’ında bu sınavı aşmış olmamız aslında hiç zor değil…

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Gelelim 2022’nin gökyüzü hareketlerinin Dünya’ya ve ülkemize etkilerine…

OCAK

1.MERKÜR _Rx: 14.1.2022 - 10* Kova – (SD: 4.2.2022 24* Oğlak)

Dünya’da kitleler halinde yapılan protesto yürüyüşleri görülebilir…

İnternette yaşanabilecek olan iletişim sorunları olabilir.

Dünya için bu digital alanda sorunlar demek. Bu internet sorunları nedeniyle oluşabilecek borsa gibi, kripto para gibi, internet üzerinden işlem gören alanlarda kaosa neden olabilir.

Ayrıca bu retro Dünya’da çeşitli bazı “siber saldırıları” gündeme getirebilir.

Internet sorunları yaşanabilir.

Her ne olacaksa bu iletişim sorunları; kitleleri ilgilendiren ve ses getirecek bir durumdur. (14.1-26.1)

Sistemlerin çöküşü söz konusu olabilir. Özellikle bankacılık alanında… (26.1-4.2.2022)



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Türkiye yılın bu 1. Merkür retrosunu (14.1.- 4.2 .2022)

1) 14.1 ile 26.1 arasındaki zaman dilimini; geçmişte iletişim veya diolog yolu ile bozulmuş olan durumları/ diplomasiyi düzeltmek için ve geçmişte bu yüzden kaçmış olan ortak kazanç fırsatlarını geri kazanmak için değerlendirebilir. (F35, Almanya’nın Türkiye’de kurmaktan vazgeçtiği dev Volkswagen otomobil üretim fabrikası gibi mesela)

2) 26.1 ile 4.2 arasındaki zaman dilimini; açık düşmanları ile geçmişte yanlış ifadeler yüzünden oluşmuş olan küslükleri gidermek için veya kendini yeniden ifade etmek için değerlendirebilir.(Suriye ile barışmak gibi mesela)

Genel olarak retrolarda, herhangi yeni bir proje başlatmak yerine; yarım kalan işleri düzeltmek avantajlıdır.

Türkiye; bu Merkür retro sürecini (14.1-4.2), geçmişte “iletişim” sorunu nedeniyle bozulmuş iş anlaşmalarını düzeltmek ve iptal edilen iş sözleşmeleri yeniden masaya yatırmak için bir fırsat olarak değerlendirebilir…

URANÜS _ SD: 18.1.2022 - 10* Boğa – Rx: 24.8.2022 18* Boğa

Dünya’da yeni yıla, ani beklenmedik sürpriz gelişmelerle girmemize neden olan Uranüs retrosu, 18.1’den itibaren direk hareketine dönüyor.

Artık “umulmadık” olanı bekleyebiliriz.

Bu tarihten itibaren neler olabilir?

Muhtemelen Dünya’da pandemi ile ilgili kapanma kararları alınabilir. Ancak bu kitlesel bir harekete neden olabilir… Bunlar “özgürlük” adına yapılan protestolar olabilir…

Ekonomide ki gelişmeler de, bu protestolara neden olabilir.

Ağustos sonuna kadar Dünya’nın her tarafında başkaldırılar, isyanlar gündeme gelebilir. Ani gelişen olaylar nedeniyle kaos Dünya’nin gündemi olabilir.

Bu tarihten itibaren(18.1.2022) emlak piyasası hareketlenir ve arsa fiyatları yükselişe geçer. Kripto ve digital para piyasasında yukarı doğru gidiş söz konusu olabilir. Dünya’da sanal para ile ilgili düzenlemeler gelişir.

Ne kadar süre?: Ağustos’un sonuna kadar.

Ağustos ayından itibaren, cripto piyasada geri gidiş beklenebilir. Emlak piyasası muhtemelen durur.

Türkiye için ise bu etki; müttefik ülkelerle, üye olunan gruplarla NATO, AB, BM ile gruplarla ani ve beklenmedik şekilde gelişen kaos olarak yansıyabilir.

Ekonomimiz geriye gidebilir. Varlıklarımız, topraklarımız “Dünya’ya göre” ucuzlayabilir.

VENÜS _ SD: 29.1.2022 – 11 Oğlak – Rx: 23.7.2023 12*Aslan

Tüm Dünya’da sene başında durağan olan ve bozulmuş olan diplomatik ilişkiler, finansal durumlar Ocak sonundan itibaren yoluna girer ve yıl sonuna kadar bu alanda ilerleme kaydedilir.

Dünya’da ekonomi bu tarihten(29.1) itibaren ilerleme kaydetmeye başlar. Diplomatik ilişkiler düzelir… (2023’ün Temmuz’una kadar)

Türkiye için bu durum,

Açık düşmanlarını ve diplomatik ilişkileri anlatıyor. 2023 Temmuz sonuna kadar bu alanda atılacak adımlar olabilir. Diplomaside ve ikili ilişkilerde yol alınır.

Sene başında ki diplomatik alanda zorlayıcı durumlar, yıl genelinde daha olumlu akacaktır.

Ekonomi de Şubat ayından itibaren düzelmeler görülür. Yıl genelinde de en olumlu zaman dilimi Şubat, Mart, Nisan olmakla birlikte; yıl sonuna kadar bu şekilde akar.

2022 için Türkiye için diplomasi ve ekonomi alanındaki konuları detaylandıracak olursam:

6.3-5.4 = ödemeler, borçlar ve başkalarından gelen yatırımlar konusunda gelişmeler olacaktır.

5.4- 2.5 = yurtdışı ile ticaret, ihracat, ithalat, lojistik, turizm yatırımları gündeme gelecektir

2.5- 28.5 = iktidarda ve yönetimde ikili ilişkilerinde olumlu ilerleme

28.5-23.6 = müttefiklerle olumlu diplomasi

23.6- 18.7= gizli diplomasi alanında gelişmeler.

18.7 –5.9= hazineyi zenginleştiren gelişmeler.

5.9 –29.9= komşu ülkelerle diplomatik yönden olumlu gelişmeler. Diplomatik girişimler

29.9-23.10= ülke muhalefetinin diplomasi alanında girişimleri. İkili ilişkilerinde gelişmeler.

23.10-16.11 = sağlık alanında yatırımlar. Sağlık bakanlığının sağlık konusundaki yatırımları

16.11-10.12= açık düşmanlar ile yürütülen diplomasi