Astrolog Özlem Çetinkaya YILMAZ

2022 YILININ ŞANS ve FIRSATLARI

JÜPİTER 2022

-YATIRIM FIRSATLARI-



o JÜPİTER, 2022 yılına BALIK burcundayken giriyoruz…



Jüpiter’in bir burçta transit süreci o yıl şans ve fırsatların hangi alanlardan doğduğunu gösterir. Bolluk ve bereketin yansıyacağı alanı gösterir.

Yeni yıla Jüpiter’in Balık burcundaki transiti ile geçiyoruz. Bu ne anlama geliyor?

Dolayısı ile tüm Dünya’da bu durum “şifalanmaya” neden olacak bir enerjiyi anlatıyor.

Buna rağmen tüm Dünya’da “kapalı alanlarda” yani hastane, hapishane, yurtlar v.s. gibi ortamlarda “insan sayılarının artacağını” gösteren konumlanma bu.

Dolayısı ile; tüm Dünya’da bir “kapanmayı” işaret ediyor olabilir…

Ancak; şansın yansıdığı alan ise “şifalanma” olarak çalışıyor.

Yani tüm Dünya’da; kapanarak bir “şifalanma” söz konusu oluyor.

Türkiye için ise; şans ve bereketlenme Türkiye’nin Balık burcu alanı olan iktidarı kapsıyor. Muhtemelen Türkiye’de Dünya’nın aksine genel bir kapanma olmuyor.

Şifalanma durumu da daha çok yönetimsel, iktidar alanında gerçekleşiyor. Bu transit ayrıca yönetimde olanların hastalanmasını ve şifalanmasını da anlatıyor olabilir.

Bu seneye başladığımızda bolluk, bereket, şans ve fırsatların yansıyacağı alan iktidar alanındadır…

Ne kadar süre? 11. Mayıs’a kadar… Bu tarihten itibaren bu enerji değişiyor.

-YATIRIM İLE İLGİLENENLER BU BÖLÜMÜ OKUYABİLİRLER-

JÜPİTER 11.5.2022’de KOÇ burcuna geçiyor.

Tüm Dünya’da bu geçiş ile yeni junior şirketlerde bir bereketlenme söz konusu olacaktır.

Yeni bir vizyon ile mevcut sektöre katılanlar veya yepyeni bir vizyon ile yeni bir projeyi devreye sokanlar Mayıs ortasından itibaren bereketlenecektir.

Neyse o yeni ortaya konulacak vizyon, bunlar talep görecektir.

Yeni bir işyeri açmayı düşünenler bu yeni vizyonlara kafa yorabilirler.

(Yazımın sonunda Koç enerjisi ile ilgili bazı bilgiler verdim okuyunuz lütfen…)

Türkiye’de ise bu enerji; Mayıs ortasından itibaren müttefik olduğu ülkelerden yana şans ve fırsatlar yakalayabileceği zamanı gösteriyor. Muhtemelen yabancı yatırımcılar için cazip gelecek bir pazar olabiliriz…

Bu transit ayrıca; Türkiye’nin üye olduğu Gümrük birliği gibi alanlardan da olumlu şans ve fırsatlar yakalayacağını gösteriyor.

Muhtemelen Türkiye’nin ucuz kalmasıyla da alakalı olarak, talep göreceği bir Pazar olma durumunu da yansıtıyor olabilir…

Temmuz 2022 sonuna kadar bu zaman dilimini, iyi bir şekilde değerlendirilebilir…

Lokasyon olarak Türkiye’ye göre daha batıda kalan ülkeler, Türkiye borsasına veya diğer araçlara yönelebilirler…

Bu durum onları kazançlı çıkarır…

Bizim kazançlı olabilmemiz için ise, bizden daha doğuda olan (Koç burcu) ülkelerini yatırım fırsatları yapılacak ülkeler olarak tercih etmeliyiz..



JÜPİTER Rx 28.7.2022’de 8 derece KOÇ burcunda retro oluyor.

28 Temmuz’dan 24 Kasım’a kadar bir duraksama yaşanır.

28 Ekim’den itibaren Jüpiter Balık burcunda retro oluyor. Dolayısı ile fırsatları değerlendirememe gibi bir durum yaşanabilir.

Jüpiter’in 28 Temmuz itibari ile KOÇ burcunda retro oluşu; Türkiye’nin müttefik olduğu ülkeler ile oluşabilecek “şans ve fırsatlarını” gerçekleştirmekte bir duraksama dönemine işaret ediyor.

Ayrıca bu durum Türkiye’nin üye olduğu Avrupa birliği, Gümrük birliği veya Nato gibi alanlardan beklenen fırsatların gecikmesi olarak yaşanabilir.

Bu retro ayrıca talep fazlası nedeniyle talebi karşılayamamaktan dolayı ortaya çıkabilen başarısızlığı da anlatabilir..

Olaylar biraz sürüncemeye girebilir.



JÜPİTER Rx 28 Ekim 2022 retro iken tekrar BALIK burcuna geri dönecek şekilde ilerliyor…

Jüpiter’in Balık burcunda retro oluşu; Türkiye’de iktidar alanında abartılı durumların göze çarpacağı bir dönemi gösterir. Bu ya şansın boşa kullanılması veya israf olarak yansıyabilecek bir durumdur. Yani iktidarın bolluk ve bereketlenme nedeniyle zorlanması söz konusu olabilir…

(28 Ekim-24.Kasım arası)

JÜPİTER SD 24.11.2022’de Direk hareketine 28 derece BALIK burcundayken dönüyor.



-BU TARİHTEN İTİBAREN İŞLER YOLUNA GİRMEYE BAŞLAR-

Bu tarihten itibaren Dünya’da yine bir “şifalanma süreci” devreye girecektir. Ama bu şifalanmanın yine kapanma yoluyla olacağını anlıyorum bu konumlanma ile.

Bu da demek oluyor ki, 2022’nin sonunda da tekrar bir “kapanma” durumu Dünya’da söz konusu olabiliyor?

(Zaten Pandeminin bitiş tarihi olarak en iyi ihtimalle 2023 Nisan, kötü ihtimal olarak ta 2040 yılını söylemiştim)…

JÜPİTER 20.12.2022 tekrar KOÇ burcuna geçiyor.

16.5.2023’de Boğa burcuna geçene kadar retro olmadan ilerliyor.



-YENİDEN BİR BEREKETLENME DÖNEMİ-

2022 Aralık sonundan itibaren 2023’ün Mayıs ortasına kadar, Dünya’da yeni sektörlerin veya junior şirketlerin bereketleneceği bir dönemden bahsedebilirim…

Özellikle; burcu Koç olan ülkelerin borsalarında bu şirketler araştırılıp yatırım fırsatları yaratılabilir.

Burcu Koç olan ülkeler; Hong Kong, İngiltere( Türkiye için tavsiye etmem. Ama siz örneğin Amerika’da yaşıyorsunuz ve oradan yapacaksınız yatırımını diyelim. O zaman olur). Ayrıca buna Japonya’yı da dahil edebiliriz…(Japonya’nın burcundan emin değilim ancak doğu’da olduğu için, bir seçenek olabilir)

Astrolojide Koç burcu: Doğu’yu temsil eder… (Güneş’in ilk doğduğu yerler)

Dolayısı ile aslında yatırımınızı Amerika’dan yapıyorsanız eğer, Amerika’ya göre İstanbul daha doğuda kalan bir lokasyon olacağından İstanbul borsası da oldukça uygun olabilir.

Jüpiter Koç burcundayken şanslı olan şirketlere örnek olarak.

• Mücevher yapılan şirketler olabilir.

• Kesici alet, bıçak, satır gibi kesici aletlerin üretildiği şirketler olabilir.

• İğne enjektör gibi batan sivri metallerin üretildiği şirketler olabilir.

• Cam üretimi gibi yüksek ateşin hakim olduğu şirketler olabilir.

• Demir ile ilgili işler olabilir.

• Kan ile alakalı işler. (Kan bankası, laboratuarlar gibi)

• Spor aletleri ile ilgili bir sektör olabilir.

Genç, cesur ve heyecanlı girişimcilerimize bu sene için bu alanda projeler tavsiye edebilirim. Ancak yine de bunlar düşünülmeden atılan adımlar olmamalıdır. Hatta asla gözü kara bir şekilde yapılmamalıdır. Koç semboliklerini ortaya koydum, gerisi sizin iyi araştırmanıza kalıyor…

Bu senenin yatırımda; şans ve fırsatları şu tarihlerde geçerlidir.

• 11 Mayıs 2022 - 28 Temmuz 2022 arası

• 20 Aralık - 16 Mayıs 2023’e kadar

2023 için takip etmeye devam edin…



AĞUSTOS

o URANÜS Rx: 24.8.2022 18* Boğa

Sene başında Dünya’da kaos olarak görülen konular, Ağustos sonu ile yıl sonuna kadar tekrar aynı konuları gündeme getirecek olabilir. Seneye nasıl başladıysak, bu tarihten itibaren tekrar benzer olaylar gündem olabilir…

Türkiye için bu Uranüs retro süreci; müttefikleri ile ani gelişen konular olarak gündeme gelecektir.



EYLÜL

5.Eylül’den itibaren ay sonuna kadar Türkiye’nin komşuları ile diplomasisi ve ikili ilişkileri ön plana çıkar.

İlköğretim alanında eğitim ve öğretmenlerle ilgili olumlu gelişmeler olabilir. Muhtemelen atamalar gerçekleşir. Çalışma şartları iyileştirilebilir.

Bu guruba aynı zamanda gazeteciler, her türlü haberleşme alanında çalışanlar, konuşarak kazananlar, pazarlamacılar, kısa yol çalışanları kuryeler, servisler de dahildir.



o 3.MERKÜR_ Rx: 10.9.2022 – 8* Terazi

Yılın 3. Merkür retrosu 10.Eylül itibari ile başlayıp 2 Ekim’e kadar sürecektir.

Dünya’da diplomatik konular ile ilgili bir retro olduğundan, ülkeler arasında ilişkilerin bozulabileceği bir süreçtir.

Bu süreç; Türkiye’de, muhalefet ile iktidarın geçmişte iletişim nedeniyle gerçekleşmiş olan diolog sorunlarını gidermek için değerlendirilebilir.