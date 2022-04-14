2022’de burçların sağlığını neler bekliyor?

Sevgili dostlar, 2019 yılında covid19 virüsü ile tanışmak, hayatımızda büyük değişikliklere neden oldu.

Öncelikle pandemi ile şaşırdık, evden çıkamadık, sevdiklerimize sarılamadık, endişe içinde geçen 2 yıldan sonra, yaz aylarındaki rahatlamalar hariç sürekli yeni varyantlar ile sınandık. Çoğumuz hastalandık, yakınlarımızı kaybetti bazılarımız ve gerçekten de hayatın anlamını sorgulayıp, yaşamımızı yavaşlattık, ister istemez… Belki de pandeminin tek kazandırdığı bizlere, farkındalık oldu.

2022 yılına geldiğimiz bugünlerde son varyant omicron ile mücadele içindeyiz. Covid19 belirtileri olan; yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, koku tat alma yitirmesi haricinde sanki normal grip belirtileri gösteriyor, baş ağrısı, daha hafif öksürük, boğaz kaşıntısı, ağrısı, yorgunluk, burun akıntısı gibi … garip belirtileri olarak ise;

Bilim insanları Omicron varyantının halk arasında “pembe göz” olarak da bilinen konjonktivite sebebiyet verdiğini söylerken bu varyantın gözde bulunan ACE2 enzimlerini etkilediğini dile getirdi.

Öte yandan Amerikan Dermatoloji Birliği Akademisi de Covid-19’un son dönemde öne çıkan semptomlarından birinin de saç dökülmesi olduğunu duyurdu.

KONJONKTİVİT NEDİR?

Halk arasında pembe göz ya da kırmızı göz hastalığı olarak bilinen konjonktivit, gözdeki şeffaf dokunun ve göz kapaklarının pembeleşip, iltihaplanması olayına denir.

Bu rahatsızlık gözde kanlanmaya yol açtığı için kırmızı göz ya da pembe göz olarak adlandırılır.

Her türlü tedbirimizi almaya devam etmeliyiz.

Ben Funda Akosman, hem gazeteci, yazar, enerjist, hem televizyoncu özellikle sağlık programları hazırlayıp sunan bir astroloji yolcusu olarak, özellikle şifacı anne kimliğim baskın çıktığı için konulara hakimim ve sizlerle paylaşmak istedim.

Hepimiz aynı gemideyiz ve tek dileğimiz sağlıklı, eskiden olduğu gibi özgür günlerimize kavuşabilmek, hangimiz demedik ki, ne mutlu hayatım varmış meğer…

Ama şimdi asıl can alıcı noktaya geliyorum, müjde olsun !!!

Hem astrolojik açıdan hem de bilim adamlarının ön görüsü olarak 2023 yılının bahar aylarında hatta bu yılın yaz aylarından başlamak üzere, arada sonbaharda bir çıkış yapsa dahi, virüs yıkıcı gücünü yitirip, normal grip olarak bizlerle yaşamak istiyor çünkü iyicil büyük gezegen JÜPİTER balık burcunda yani şifa demek, yeni ilaçlar bulunabilir ki ayak seslerini duyuyoruz.

Hayatta her şey insanlar İÇİN, önemli olan bakış açımız, aynen bardağın dolu tarafını görmek gibi ve işin sırrı da hem bağışıklığımızı yükseltmek, hem ruhsal hem fiziksel olarak iyi ve güçlü olmamız İÇİN, ENERJİMİZİN YÜKSEK OLMASI GEREKİR.

Enerji vampirlerinden de şiddetle kaçmanızı tavsiye ederim, bir daha Kİ buluşmamıza kadar sevgiler ve sağlıklı, huzurlu bereketli günler dilerim.

Yıl içinde deprem, savaş, kıtlık, yeni virüs ihtimalleri yanında, inancımız ve mücadelemiz bizi ve yakınlarımızı ayakta tutacaktır.

İçimizdeki ışıktır bize, sevdiklerimize, etrafımıza rehber olan.

Unutmayın değerlisiniz ve biriciksiniz.

Saygı ve sevgilerimle

TUTULMALAR RETROLAR

Bu yılki önemli tarihler tutulmalar ve Retrolardır.

Ay ve güneş tutulmaları, Güney Ay Düğümünde ve Kuzey Ay Düğümünde kadersel olur.

Güneş tutulması yeni ay, yeni başlangıçlar demektir. Ay tutulması Dolunay demektir, her şeyi aydınlatır, görünür olur olaylar.

2022 yılında tutulmalar Boğa- Akrep aksında olacak. Akrep burcu sağlık olarak, cinsel organları, üreme bölgelerini temsil eder, Boğa burcu da boyun bölgesini, çevresini anlatır, bu alanlarda hassasiyetler olabilir.

GAD (güney ay düğümü) Akrepte yani geçmişten getirdiklerimiz demek, Kad (kuzey ay düğümü) gitmemiz gereken hedef yön demek. Tutulmaların etkileri 6-12 ay sürebilir.

Güzel haber ise 29 Aralık 2021’de iyicil büyük gezegen JÜPİTER, Zodyak’ın son burcu, tekamülünde ilerlemiş Balık burcunda.

Büyüten, genişleten, hayatımıza şans ve fırsatları getiren, Jüpiter Gezegeni, nimetlerini bizlere sunacaktır, etik davrandığımız sürece. Sağlık anlamında da şifa getirir, covide karşı yeni ilaçlar bulunabilir. Allah bilir her şeyi, astrolojik ön görülerdir sizlerle paylaştıklarımız. Astroloji de matematiksel bir ilimdir.

YILIN GEZEGEN GEÇİŞLERİ

19 Aralık 2021 Venüs Oğlak burcunda Retro hareketine başlıyor, 29 Ocak 2022’ye kadar devam edecek.

 5 Mart 2022 Jüpiter - Güneş tam kavuşumda, bütün burçlar için çok olumlu bir gün bir şeyler başlatmak için değerlendirebilirsiniz.

 Bu yıl tutulmalar Boğa ve Akrep aksında olacak, bu yıl dört tane tutulma gerçekleşecek, iki tanesi güneş tutulması, iki tanesi ay tutulması;

o Güneş tutulması 30 Nisan 2022’de Boğa Burcunun 10 derecesinde gerçekleşiyor.

o Güneş tutulması 25 Ekim 2022’de Akrep Burcunun 02 derecesinde gerçekleşiyor.

o Ay tutulması 16 Mayıs 2022’de Akrep Burcunun 25 derecesinde gerçekleşiyor.

o Ay tutulması 08 Kasım 2022’de Boğa Burcunun 16 derecesinde gerçekleşiyor.

 Jüpiter 29 Aralık 2021’de Balık Burcuna geçiyor, 11 Mayıs 2022’de Koç Burcuna geçiş yapacak ve 28 Ekim 2022’de tekrar Balık Burcuna taşınıyor olacak, 20 Aralık 2022’de ise yolcuğuna Koç Burcunda devam edecek.

 30 Ekim 2022’de Mars İkizler Burcunun 25 derecesinde retroya başlıyor, 14 Ocak 2023’de 08derecede İkizler Burcunda retrosu bitiyor.

 Bu yıl üç adet Merkür retrosu gerçekleşiyor;

o 13 Ocak 2022’de 10 derece Kova Burcunda başlıyor, 05 Şubat 2022’de 24 derece Oğlak Burcunda retrosunu tamamlıyor.

o 09 Mayıs 2022’de 04 derece İkizler Burcunda başlıyor, 04 Haziran 2022’de 26 derece Boğa Burcunda retrosunu tamamlıyor.

o 08 Eylül 2022’de 08 derece Terazi Burcunda başlıyor, 03 Ekim 2022’de 24 derece Başak Burcunda retrosunu tamamlıyor.

KOÇ BURCU

Ruhsal yetenekleriniz gelişecek, hem sağlığınız hem ilişkileriniz koruma altında, şifalanıyor. Özellikle yılın ikinci yarısında, Mayıs ayında büyük iyicil gezegen Jüpiter, aşkın ve paranın gezegeni Venüs de Koç burcunda olacak. Hızlı bir büyüme, güç dönemi, zenginlikte yükselişe geçiyorsunuz.

Sevgili Koçlar, ani ve beklenmedik olanları getiren Uranüs para evinizde, kazanç yöntemlerinizde değişiklik yapma yoluna girebilirsiniz, böyle bir ihtiyaç doğabilir.

Yönetici gezegeniniz Mars 3.evinizde, yani kardeşler, yakın çevre, iletişim ve ikizler burcunda doğru iletişim, size güçlü bir başarı getirecek.

Ruhsal anlamda, iç dünyanızda çok gelişeceğiniz bir yıl olacak, sağlığınız da iletişiminiz de ilişkilerinizde de çok şanslı bir yıl olacak inşallah.

Mutluluk, sağlık, bolluk, bereket dolu, hayallerinizin gerçekleşeceği, sevgi yumağında bir yıl dilerim.

BOĞA BURCU

Bu sene tüm tutulmalar Boğa- Akrep aksında gerçekleşecek.

Sosyal çevrenizle iletişim çok güzel, verimli ilişkiler ve müthiş bir hızla şifalanıyor, nişan, evlilik olabilir.

Sosyal medyada yeni projeler yapabilir, kariyer alanında şanslar, fırsatlar yakalayabilirsiniz.

Arkadaş çevrenizde değişim yaşanabilir, yeni insanlar hayatınıza girebilir. Aile, eş, ortaklı kazançlar varsa tedbirli olun.

Kariyerde değişim yapabilir, kendinizi geliştirmek için eğitim alabilirsiniz.

Süregelen bir sağlık sorununuz varsa tetiklenebilir.

Bu yıl sizin yılınız, yılın en şanslı burçlarındansınız.

Mutluluk, sağlık, bolluk, bereket dolu, hayallerinizin gerçekleşeceği, sevgi yumağında bir yıl dilerim.

İKİZLER BURCU

İletişimde güçlüsünüz, yönetici gezegeniniz iletişimi temsil eden Merkür, bu sene 3 kez Retro harekette olacak, bunun için dikkatli olun, gerginlikler olabilir ilişkilerde ani beklenmedik.

Mesleğinizde sorun varsa, bu belirginleşecek ve sizi bazı dönüşümlere itecek. Büyük iyicil gezegen Jüpiter, Balık burcunda iş dünyanızda büyüme, yeni fırsatlar, anlaşmalar yapabilir, sosyal çevrenizi değiştirebilirsiniz.

Akademik konularda kendinizi geliştirebilir, yeni işlere geçebilirsiniz.

Genel sağlık kontrollerinizi yaptırın, hem fiziksel hem ruhsal sağlığınıza, beslenmenize dikkat edin, spor yapın.

Mutluluk, sağlık, bolluk, bereket dolu, hayallerinizin gerçekleşeceği, sevgi yumağında bir yıl dilerim.

YENGEÇ BURCU

Bu yılki şanslı burçlardansınız.

Parasal konularda olumlu etkiler altındasınız. Para ve refahınız artacak.

Merkür gerilemesinde, iletişime ve teknolojik arızalara dikkat edin.

Sizin kadar evde oturmayı seven burç bile farkındalık yaşayacak, uzaklar sizi çekebilir, yeni kültürler ile iletişimde olabilirsiniz, eğitimler alabilirsiniz.

Yeni sosyal çevrede daha yaratıcı arkadaşlar edinebilirsiniz.

Sağlık olarak yumurtalıklar, hormonlar, genital bölgeye dikkat edin.

Jüpiter kardeş Balık burcunda, su grubundakiler de olumlu etkileniyor, bolluk bereket yaşayacaksınız.

Dostlarla keyifli zamanlar sizleri bekliyor.

Psikolojiniz zorlanabileceği zamanlar olabilir ama önünüzde şanslı olduğunuz kocaman bir yıl var.

Mutluluk, sağlık, bolluk, bereket dolu, hayallerinizin gerçekleşeceği, sevgi yumağında bir yıl dilerim.

ASLAN BURCU

Kariyer anlamında güzel enerjiler var sizin için.

Yeni kültürlere bol seyahatleriniz olabilir, eğitim alan genç aslanları gökyüzü destekliyor, şanslı zamanlar yaşayacaklar. Özellikle şans gezegeni Jüpiter burcunuza geçtiğinde, bu etkilerle karşılaşacaksınız. Kazancınız artacak.

Yıl içinde, 3 kez Merkür retrosu yaşanacak, yanlış anlaşılmalara yatkın olabilirsiniz, dikkat edin,imza atmayın bu dönemlerde.

Hukuksal konular, mahkemeler ile ilgili zorlanmalar olabilir.

Sağlığınıza dikkat edin, düzenli beslenin, kilo vermek isteyebilirsiniz.

Bekarlar için evlilik, evliler için hamilelik olabilir.

Eşin iş değişikliği ile ilgili olarak yurt dışına taşınma söz konusu olabilir.

Mutluluk, sağlık, bolluk, bereket dolu, hayallerinizin gerçekleşeceği, sevgi yumağında bir yıl dilerim.

BAŞAK BURCU

Yurt dışı bağlantılı, yeni iş girişimleri olabilir.

Sağlık önemli, kalp, tansiyon, dolaşım sorunları, sindirim rahatsızlıkları olabilir, kronik rahatsızlıklar varsa, tedavi ve şifa yoluna gidebilirsiniz.

Jüpiter karşıt burcunuz Balık burcunda, bu size bolluk bereket destek veriyor. İkili ilişkilerde de şans sizden yana, yeni insanlar, yeni hayat düzeni başlıyor sizler için. Bol seyahat edeceksiniz, gözler önündesiniz.

Evlilik, ortaklık kararı alabilirsiniz.

Yakın çevreniz, kardeşlerle ilgili sıkıntılar olabilir.

Mahkemeler konusunda şans sizden yana.

Mutluluk, sağlık, bolluk, bereket dolu, hayallerinizin gerçekleşeceği, sevgi yumağında bir yıl dilerim.

TERAZİ BURCU

Jüpiter, iştah arttırır, kiloya dikkat.

Sağlık konularında iyileşmeler var.

Kadersel tutulmalar, kimilerimizde mutsuz olduklarımızı sonlandırıp, yeni başlangıçlar yapmamıza fırsatlar tanıyabilir, boşanma yaşanabilir.

Kariyer anlamında bolluk bereket, verimli iletişim yaşayacaksınız. Aile evinde, eskiden gelen sorunları şifalandırmaya çalışacaksınız.

Miras, nafaka konularında şanslı etkiler alacaksınız.

Eğitim ve kariyer alanında olumlu gelişmeler mümkün.

İyilik yapmak, tatlı dilli olmaktan olumsuz tecrübeler edindiyseniz, buralardan döneceksiniz. Kendinize, kalbinize, yeteneklerinize şans verin.

Mutluluk, sağlık, bolluk, bereket dolu, hayallerinizin gerçekleşeceği, sevgi yumağında bir yıl dilerim.

AKREP BURCU

Sevgili burçtaşlarım, bu sene tutulmalar Boğa- Akrep burçlarında, kadersel dönüşümler olabilir.

Aşk ve şans bizlerle. Akreplerin popülulerliği artacak.

Ailenizle, köklerinizle uzun zamandır yaşanan sorunlar sevgiyle şifalanabilir.

Aile sorumlulukları yorucu olsa da, günün sonunda kazanan siz olacaksınız.

Jüpiter su grubu olan Balık burcunda, Akrepler içinde şans getiriyor. İlişkiye başlayabilirsiniz, evlilik olabilir, çocuk sahibi olabilirsiniz.

Sağlığınız da şifalanır, kilo alma riski olabilir.

Çabalarımızın sonuçları güzel gelecek, hem aşk hem kariyer anlamında, ortaklıklara sıcak bakabiliriz.

Sevgili akrepler, sevme sevilmeyi daha yüksek frekanstan deneyimleyip, hayattan daha fazla keyif alacağımız durumlar içerisinde olabiliriz.

Yeteneklerle ilgili alanlarda daha büyük paralar kazanılabilir.

Şehir veya ülke dışında eğitim sürecine dahil olabiliri düzeninizi değiştirebilirsiniz.

Akademik kariyer fırsatları gündemde.

Gelirler de harcamalar da olabilir.

Hayatınızda yeni bakış açısı geliştirip, ruhen de gelişip, şifalanıp, cesaretle hareket edip, tüm kaygı ve endişelerinizden sıyrılıp, Zümrüdü Anka kuşu gibi küllerinizden doğacağınız, mucizelerle dolu bir yıl diliyorum.

Değişimin kaçınılmaz olduğu bu yılda, sıfırdan başlasanızda, Mutluluk, sağlık, bolluk, bereket dolu, hayallerinizin gerçekleşeceği, sevgi yumağında bir yıl dilerim.

YAY BURCU

Yönetici gezegeniniz büyük iyicil Jüpiter, Koç burcuna geçtiğinde, Ateş grubu olduğunuzdan size de iyi gelecek, yeni bir ilişkiye başlamak, var olanı üst seviyeye çıkarmak, hobiler, eğitmenlik, şans oyunlarında şans, bebek isteyenlere bebek süprizi, bol seyahatler ile hayatın keyfini çıkarabilirsiniz.

Yakın arkadaş, kardeşlerle ilgili anlaşmazlıklar olabilir.

Ekim ayında Uranüs, Satürn karesinde ani sağlık sorunları, sürpriz harcamalar olabilir.

Ev alabilir, taşınabilirsiniz.

Yıl boyu fiziksel ve ruhsal sağlığınıza dikkat edin. Sağlığınıza, beslenmenize, bağışıklığınıza dikkat edin.

Uzun zamandır yurt dışı planları olan yaylar, bu hayaliniz 2022’de gerçekleşebilir.

Öğrenciler için akademik kariyer için şanslı.

Yeni istihdam kaynakları açılacak. Evcil hayvan sahibi olabilirsiniz.

Mutluluk, sağlık, bolluk, bereket dolu, hayallerinizin gerçekleşeceği, sevgi yumağında bir yıl dilerim.

OĞLAK BURCU

Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz, var olan ilişkiyi üst seviyeye taşıyabilir ve yeni bir ‘sen’ olabilirsin.

Hobilerin meslek haline dönebilir.

Hukuksal konularda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Sağlığınız, rutin işleriniz yoğunlaşacak, iletişim konularına da dikkat edin.

Jüpiterin, Balık burcundaki seyri size fayda sağlayacak, yeni anlaşma, eğitim almak, vermek, seyahat etmek, kardeşlerden yana şans sizinle.

Venüs gerilerken estetik, güzellik işlemlerinden kaçının. Geçmişten gelen eski sevgililere de şans tanımamalısınız.

Harcamalara dikkat edin.

Kariyerde ani değişiklikler olabilir, para sıkıntısı olabilir. Jüpiter Balıkta ticari konularda fırsatlar var, sosyalleşme artacak.

Aile içinde miras konuları çözümlenebilir.

Yeni tanışmalar, yeni aşklar olabilir.

Tansiyon ve mide rahatsızlığına dikkat edin.

Mutluluk, sağlık, bolluk, bereket dolu, hayallerinizin gerçekleşeceği, sevgi yumağında bir yıl dilerim.

KOVA

Kariyer anlamında atılım yapacaksınız özellikle yurt dışından, yabancılardan destek alabilirsiniz.

Jüpiter, Balık burcuna geçince, maddi konularda rahatlayacaksınız. Hem ailenizden, hem eşinizden destekler gelecek. Seyahatlere çıkabilir, toplantılara katılabilir, eğitimler verebilirsiniz. Jüpiter koç burcuna geçince şans getirir.

Yıl boyu sorumluluklarınız artacak, ikili ilişkilerde ayrılıklar, kimi ilişkilerde evliliğe adım atılabilir.

Meslek hayatınızda yeni girişimler, yeni fırsatlar hedefler olabilir, birden fazla işle ilgilenebilirsiniz.

Sağlığınıza yıl boyu dikkat edin, kronik rahatsızlığınız görünür olabilir, tedavisi olunabilir.

Yer, ülke değişimi olabilir, taşınabilirsiniz.

Kariyerde önemli değişimler olabilir.

Mutluluk, sağlık, bolluk, bereket dolu, hayallerinizin gerçekleşeceği, sevgi yumağında bir yıl dilerim.

BALIK

YILIN EN ŞANSLI BURCU!

Büyüme, şans, bereket seninle. Kilo alma şansın yüksek.

Ülke, şehir değişikliği olabilir. Kazancınızda artış olabilir. İlişkilerde müthiş başlangıçlar olasıdır.

Yakın çevre, komşular, kardeşler ile iletişim size şans verecek.

Yeni eğitim, seyahatler destekleniyor.

Ev kazalarına, evinizin su tesisatına dikkat edin.

Her alanda bolluk, bereket, şans var.

Yeni insanlar, yeni hayat size sunduğu hizmetleri, ödülleri kabul edip tadını çıkarır.

Evlilik kararı, statü değişimi bu yıl en önemli konu olacak.

Mutluluk, sağlık, bolluk, bereket dolu, hayallerinizin gerçekleşeceği, sevgi yumağında bir yıl dilerim.