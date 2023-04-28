2021/557 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 14:01

Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2023 - 14:01 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2023 - 14:01

Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 14:01

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 10:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2023 - 10:10

Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 10:10

#ilangovtr Basın No ILN01820212

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.09.08.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Beşiktaş - Dikilitaş - Balmumcu Uygulama İmar Planına göre H: 12,50, Blok Nizam: İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 1450 Ada, 4 Parsel, 36/258 Arsa Pay/Payda, 258,00m² Ana Taş. Yüzölçüm, Ana Taş. Nit. Arsa, 2.Kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Mesken Olan Taşınmazın Tamamıdır. 5 numaralı bağımsız bölüm 3 oda ,1 salon , mutfak, tuvalet ve banyo şeklinde olup 107,83 m² dir.Taşınmazın üzerinde;Osman Tellioğlu lehine tesis edilen intifa hakkı vardır.Yine taşınmazın üzerinde ; 15.02.1957 tarih ve 702 yevmiye numarası ile 1. Dereceden 475 TL, 9 ay süreliDikilitaş Mah. Eren Sok. No:18, K:2 D:5 Beşiktaş / İSTANBUL1.103.230,00 TL%1stanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 1453 Ada, 10 Parsel, 220/3786 Arsa Pay/Payda, 631,00m² Ana Taş. Yüzölçümü, Ana Taş. Nit. Arsa, 2.Bodrum Kat 1,2,3 Nolu Bağımsız Bölümlerin Tamamı niteliğindedir.Taşınmazların üzerinde;Osman Tellioğlu lehine intifa hakkı vardır.Dikilitaş Mah. Asude Sok. No:1, 2.Bodrum Kat D: 1,2,3 Beşiktaş / İSTANBUL704.815,00 TL%1825/04/2023