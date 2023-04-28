2021/557 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ2021/557 TLMT. TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2021/557 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 ve 2 NO'LU TAŞINMAZLARIN ORTAK İMAR DURUMU: 09.08.2007 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Beşiktaş - Dikilitaş - Balmumcu Uygulama İmar Planına göre H: 12,50, Blok Nizam
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 1450 Ada, 4 Parsel, 36/258 Arsa Pay/Payda, 258,00m² Ana Taş. Yüzölçüm, Ana Taş. Nit. Arsa, 2.Kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Mesken Olan Taşınmazın Tamamıdır. 5 numaralı bağımsız bölüm 3 oda ,1 salon , mutfak, tuvalet ve banyo şeklinde olup 107,83 m² dir.Taşınmazın üzerinde;Osman Tellioğlu lehine tesis edilen intifa hakkı vardır.İntifa Hakkı Baki kalmak kaydı ile taşınmazın SADECE KURU MÜLKİYET HAKKI satılacaktır Yine taşınmazın üzerinde ; 15.02.1957 tarih ve 702 yevmiye numarası ile 1. Dereceden 475 TL, 9 ay süreliipotek şerhi mevcut olup SADECE KURU MÜLKİYET HAKKI SATILACAKTIR. Adresi : Dikilitaş Mah. Eren Sok. No:18, K:2 D:5 Beşiktaş / İSTANBUL
Kıymeti : 1.103.230,00 TL KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 14:01
Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2023 - 14:01
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 10/08/2023 - 14:01
Bitiş Tarih ve Saati : 17/08/2023 - 14:01
Kıymeti : 704.815,00 TL KDV Oranı : %18
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 10:10
Bitiş Tarih ve Saati : 19/07/2023 - 10:10
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/08/2023 - 10:10
Bitiş Tarih ve Saati : 18/08/2023 - 10:10
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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