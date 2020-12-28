Astrolog Özlem Çetinkaya YILMAZ

2021

İKİZLER BURCU

İkizler Burçları ve yükselen İkizler

21.12.2020 itibari ile yaşamımızda yeni bir döngü başladı (20 yıl) ve bu döngü ile “bir daha hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağını” deneyimleyeceğiz.

Dolayısı ile 2021 yılını da anlamak için, 21 Aralık’ta başlayan bu yeni döngünün farkında olmak gerekiyor.

Sene başından itibaren Mayıs sonuna kadar özellikle pandemi ile ilgili konularda “yeni normal” dediğimiz kuralları hayatımıza adapte ediyoruz.

Bir çoğumuzun merak ettiği “pandemi biter mi?” sorusunun cevabının, yine kendimizde olduğunun farkında olalım.

Ülke olarak herkes üzerine düşenin bilincinde olup, kendinden başkalarının da “sorumluluğunu” üstlendiği takdirde, bu salgını yenebileceğiz.

Aşı bile olsak; onun da belli bir koruyucu süresi olacak, dolayısı ile eğer kuralları (maske, mesafe ve hijyen) bütün toplum uygularsa bu pandemi kontrol altına alınabilir.

Yoksa; “aşı olduk, her şey eskisi gibi olacak” düşüncesi, oldukça yanlış olur…

Zaten 21 Aralık 2020 itibari ile Satürn ve Jüpiter’in Kova burcunda (hava elementi) başlattığı döngü; “ başkalarının adına sorumluluk almak ” üzere, toplumu dizayn edecek olan bir süreç.

Dolayısı ile; “banane, kim ne yaparsa yapsın. Her koyun kendi bacağından asılır!” diyebileceğimiz bir durum içinde değiliz kesinlikle.

Çünkü yanındaki kişi eğer “kuralları” deliyorsa; maalesef, senin esaretinin süresi uzamış oluyor. Aynı şekilde aynı durum senin için de geçerli.

Dolayısı ile tam bir Kova teması olan; “bütünün hayrına” hareket etme durumu burada ön plana çıkıyor.

Yani “birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” yaşayacağız bundan sonra.

Bu salgın; biz bu sorumluluk bilincini kavrayana dek sürer.

Öğrenirsek; bu salgın Mart 2023’te son bulur.

Öğrenmezsek; önümüzdeki 20 yıla yayılan “virüs ile yaşam” yeni normalimiz olarak hayatımızı şekillendirir. (2040)

Herkes ne kadar çabuk, başkalarına karşı sorumlu davranmayı öğrenirse, o kadar çabuk, “özgürlüklerimize”kavuşuruz.

Bu sene özellikle Mayıs ayının sonuna kadar, 2020 yılının devamı olan pandemi rutininle devam ediyoruz.

O tarihten sonra, kış aylarından itibaren pandemi için uygulanan önlemlerin sonuçlarını göreceğiz. Muhtemelen Haziran ortasından itibaren salgını kontrol altına almakla ilgili yeni düzenlemeler geliyor olacak.

Salgın yaz aylarında daha hafifler ve aşı ile kontrol altına alına alınıyor gibi gözükse de, 2023 İlkbaharına kadar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yaşıyoruz.

Bu sene önemli işlerinizi, evlenmek, taşınmak, işyeri açmak gibi önemli olan girişimlerinizi Mart, Nisan, Mayıs sonuna kadar yapmanızı öneririm.

Çünkü yılın geri kalanında Kasım ortasına kadar yine engelleyen, yavaşlatan durumlar yaşayabiliriz.

Ancak bu yıl hangi konuda olursa olsun, beklettiğiniz, bir türlü harekete geçiremediğiniz projelerinizi ele alabileceğiniz enerjiniz olacak.

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Gelelim 2021 yılını Tutulmalara ve gezegen hareketlerine göre incelemeye.

--YÜKSEK EĞİTİMİM veya TİCARETİM--

OCAK

URANÜS: 2021’yılına retro olarak giriyor ve 14.1.2021 ‘ direk hareketine geçiyor.

Süresi: 14 Ocak 2021- 20.Ağustos 2021

Uranüs; 21. Aralık 2020’de Satürn+Jüpiter kavuşumu ile başlayan Kova sürecinin de modern astroloji de yönetici gezegeni. Uranüs ani gelişen beklenmedik sıra dışı olayları, toplumsal hareketliliği, sürprizleri ve umulmadık olanları yaşatır.

Uranüs sizin 12.evinizde transit ediyor. Beklenmedik bir sağlık sorunları kendini gösterebilir. Yalnız kalmak isteyebilir veya yalnız kalmaya zorlanabilirsiniz.

Özgürlük hareketleri ilgini çekebilir. Asi ve marjinal davranışlarınız olabilir.

Uranüs tekrar 20 Ağustos 2021 retro oluyor.

ŞUBAT

1.MERKÜR Retrosu 30.1.2021- 21.2.2021

Şubat’ın ilk üç haftasında teknolojik sorunlar, iletişim problemleri yaşanabilir. Eğitim çağında olanlar için bu süreç teknolojik aletlerin bozulmasından dolayı yaşanacak problemlere işaret etmekte.

Retro sürecini fırsata çevirmek istiyorsanız :Geçmişte yaşanmış eğitim hayatınızdaki bir problemi de düzeltme şansınız doğar.

MART

YILIN EN GÜZEL AYI

Evlenmek, taşınmak, işyeri açmak, yeni işe başvurmak, işe girmek, sınav vermek gibi işlerinizi yapmanız için uygun bir aydayız.

Yılın en uyumlu ayı. Ayrıca bu süreç sonraki Nisan ve Mayıs aylarına da yansıyacak. Ancak en sorunsuz ay olarak Mart ayı gözüküyor.

NİSAN

Evlenmek, taşınmak, işyeri açmak, yeni işe başvurmak, işe girmek, sınav vermek gibi işlerinizi yapmanız için uygun bir aydayız.

Bu girişimlerinizi Nisan’ın ilk haftasına denk getirmeniz yerinde olur.

PLÜTON Retrosu: 7.4.2021 - 6.10.2021

Bir borç yapılandırması söz konusu olabilir.

Ortaklarınız varsa işlerinizde ve gelirlerinizde yeniden yapılanma söz konusu olabilir.

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MAYIS

Evlenmek, taşınmak, işyeri açmak, yeni işe başvurmak, işe girmek, sınav vermek gibi işlerinizi yapmanız için uygun bir aydayız.

Mayıs’ın ilk üç haftasını değerlendirebilirsiniz.

Bu süreçte çok iyi konsantre olabilir ve disipline olabilir, işlerimizin kolaylıkla sorumluluğunu alabiliriz.

Ancak bu konuda da bizi engelleyen durumlar Satürn retrosunda başımıza gelir.

SATÜRN Retrosu: 23.5.2021 - 11.11.2021

Eğitim çağında olanların eğitim hayatlarında engeller çıkabilir.

Yabancılarla yaşayacağınız bir sorun nedeni ile eğitim hayatınızla aranıza mesafe girebilir.

Bu retroyu işyerinizde olumlu olarak değerlendirebileceğiniz yöntem şöyle olabilir: Geçmişte yarım kalmış, disiplinli çalışmayı gerektiren işlerinizi sabırla toparlayabilirsiniz.

1.AY TUTULMASI : 26.5.2021

EŞİNİZLE İLGİLİ KONULARDA NETLEŞME…

Eşinizle ve evliliğinizle ilgili bilmediğiniz bir durum açığa çıkabilir. Daha önceden farkında olmadığınız bir konu netleşir.

Bir türlü karar veremediğiniz konular ile ilgili netleşen kararlarınız önünüzdeki altı ay içinde şekillenir.

Yılın son tutulmasında ise tüm bu aldığınız kararlarınızla ilgili uygulamaya geçen bir sürece girebilirsiniz. Bunlar kadersel tutulmalar olduğundan, olması gereken durumlar yaşanıyor olabilir.

2.Merkür Retrosu 30.5.2021 - 22.6.2021

Bu süreçte kendinizi doğru ifade edemeyebilirsiniz. Yanlış anlaşılabileceğinizden bu süreçte sıkıntılı bir zaman geçirebilirsiniz.

Çevrenize geçimsiz biri olarak gözükebilirsiniz.

Ayrıca bu süreç İletişiminize dikkat etmeniz gerekir.

Retro sürecini fırsata çevirmek istiyorsanız; eskiden kaybettiğiniz itibarınızı düzeltmek için fırsat doğar. Geçmişte nerede yanlış anlaşılmış olduğunuzu anlatabilir ve bu durumu düzeltebilirsiniz.

HAZİRAN

1.GÜNEŞ TUTULMASI: 10.6.2021

İMAJINIZI YENİDEN YAPILANDIRIYORSUNUZ…

Bu Güneş tutulmasından sonra adeta kendi, kendinizin menejeri olarak, imajınızı yeniden yapılandıracak bir başlangıç yapıyorsunuz.

Kendinizi baştan yeniden yaratacağınız bir başlangıç yapıyorsunuz.

JÜPİTER Retrosu: 20.6.2021 - 18.10.2021

Bu sene size şans ve fırsatlar Kariyer alanınızdan gelecek. Doğacak fırsatları iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim.

Ancak bu sene Haziran sonundan Ekim ortasına kadar olan dört ay içinde şansızlık yaşayabilirsiniz.

Eğitim çağındaysanız, bu retro sürecinde yüksek eğitiminiz konusunda bir duraksama yaşayabilirsiniz.

Hukuksal konularda sorunlarınız çıkabilir. Mahkemeler için şanslı bir dönemde değilsiniz.

Yurt dışı işlerinizde Haziran Ekim arasında duran ve bir türlü ilerlemeyen çalışmalarınız olabilir.

NEPTÜN Retrosu: 25.6.2021 - 1.12.2021

Yılın ilk yarısı başkalarına yardım konusunda daha duyarlı olabilirsiniz. Merhamet ve yardımlaşma yılın ilk yarısı kendisini gösterecek. Ayrıca yaratıcılığınız da bu süreçte daha artar. Sanatla ilgilenenlerin değerlendirebileceği bir süreç.

Ancak bu sene Haziran sonundan Aralık ayına kadar olan dört ay içinde yardımlaşma konularında problemler yaşayabilirsiniz.

Hatta iyi niyetinizin suistimal edildiği günler olabilir. Dikkat.

Siz Neptün retrosunu 10.eviniz olan alanınızda yaşıyorsunuz. Dolayısı ile, iş yerinizde elemanlarla birlikte çok güzel yardımlaşmalarda bulunabileceğiniz gibi bu retro sürecinde, yanılabilir, kandırılabilirsiniz de.

Retro sürecinde çalıştığınız alanda bu durumlara karşı uyanık olmanızda fayda var.

İyi niyetiniz kötüye kullanılmasın.

TEMMUZ

Temmuz ayı içinde kişisel işlerimizle (ilişkilerimiz, girişimlerimiz gibi) ilgilenebilirsiniz.

Bir taraftan kişisel işlerinizde ilerleme kaydedilirken, bu süreçte toplumu ve jenerasyonu ilgilendiren önemli konularda duraksama ve yavaşlamalar söz konusu olabilir.

Oldukça hareketli, bireysel olarak atak olduğunuz, bol iletişimli heyecanlı bir ay Temmuz ayı yaşayacağız.

Sizi çok fazla etkileyen bir durum olmasa bile bu ay toplumsal konularda zorluklar yaşanabilir.

Ancak bireysel olarak, enerjimizin oldukça yerinde olacağı bir ay olacak Temmuz ayı.

AĞUSTOS

URANÜS Retrosu: 20.8.2021 - 18.1.2022

Süresi: 20 Ağustos 2021 – 18.1.2022

20 Ağustos itibari ile işlerinizde ani ve beklenmedik olaylar yüzünden duraksamalar yine kendini göstermeye başlar.

Uranüs sizin 12.evinizde transit ediyor. Beklenmedik bir sağlık konusu ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Kendinize dikkat etmezseniz hastaneye yatma ve izole olma gibi bir durum yaşayabilirsiniz.

Uranüs retrosunun başlamasıyla toplumu ilgilendiren tüm konularda ağırlaşma ve yavaşlama görülür (negatif manada).

Uranüs retrosunda hem beklenmedik sürprizlerle karşılaşır, hem hiçbir iş ilerlemiyor gibi hissederiz.

Yılı bu enerji ile bitiriyoruz.

EYLÜL

Eylül ayının genelinde toplumu ilgilendiren konular oldukça ağır geçiyor ve neredeyse hiç bir şey ilerlemiyor gibi hissedebiliriz, hatta öyle yaşayabiliriz.

Tüm toplumsal ve jenerasyon gezegenlerinin hepsi retro durumdalar. Buna birde ay sonu itibari ile yılın 3. Merkür retrosu da ekleniyor olacak ve bu enerji aynen Ekim ayına da taşınıyor olacak.

3. Merkür Retrosu 27.9.2021 - 18.10.2021

Eylül ayının sonunda iletişimde ve iletişim aletlerinde sorunlar yaşamaya başlarsınız.

EKİM

Merkür retrosu (27.9.2021 - 18.10.2021) ile bu aya başladık ve ay ortasına kadar bu retro durum devam ediyor olacak.

Bu süreçte kendinizi doğru ifade edemeyebilirsiniz. iletişiminizde yanlış anlaşmalarınızda bu süreçte problem yaşayabilirsiniz.

Özellikle çocuklarınızla veya varsa aşkınızla olan diologlarınıza bu süreçte dikkat etmelisiniz. Dikkat edilmezse, küslükler ve ayrılıklar söz konusu olabilir.

Telefonunuzun bilgisayarınızın bozulacağı günler olabilir. Kayıp ta edebilirsiniz.

Dikkat.

Retro sürecini fırsata çevirmek istiyorsanız ; eskiden küs olduğunuz yakın çevrenizle, çoçuklarınızla veya geçmiş bir aşkınızla barışabilirsiniz.

KASIM

2.AY TUTULMASI 19.11.2021

BASTIRILMIŞ DUYGULAR

İç dünyanızda sakladıklarınız. Yüzleşmekten korkup, hasır altı ettiğiniz, korktuğunuz, kaçtığınız veya yok sayarsanız sanki yokmuş sandığınız, ne varsa bu Aytutulmasından sonra güçlü bir şekilde bastırdığınız tüm duygularınız yüzeye çıkıyor.

Takip eden altı ay boyunca bu durumla yüzleşmeyi yaşıyorsunuz. Yüzleştikçe olayları arkanıza alıyor ve güçleniyorsunuz.

Korkmayın. Tutulmalar olması gerekenleri yaşatır. Demek ki zamanı gelmiş.

ARALIK

2.GÜNEŞ TUTULMASI : 4. Aralık 2021

EVLİLİKTE YENİ BAŞLANGIÇ…

Mayıs sonundaki yılın ilk Aytutulmasında; eşiniz veya partnerinizle ilgili öğrendiğiniz konular, netleşen ve sizin kararsız kaldığınız konuların hepsi; her ne ise, siz altı ay kadar bu durumlarla yüzleştiniz.

Evliliğiniz üzerine kararlar aldınız.

Ya o zaman karar verip bitirdiniz. Ya da; bu tutulma ile evliliğinizde yeni bir başlangıç yapmaya karar veriyorsunuz.

Takip eden 6 ay boyunca bu konuda çabalarınız olacak.

VENÜS :19.12.2021 - 29.1.2022

Eğer bu sene evlilik kararınız varsa; en çok yılın ilkbahar aylarını tavsiye ediyorum.

İkinci seçenek olarak Kasım ayından başlayıp, Aralık ortasına kadar olan süreci değerlendirebilirsiniz.

Ancak tavsiye etmeyeceğim tarih Kesinlikle 19 Aralık’tan başlayıp, Ocak 2022 sonuna kadar olan süreçtir.

Bu tarihler haricinde kalan tarihleri seçebilirsiniz.

Retro sürecinde, ortaklarınızla olan ikili ilişkilerinize dikkat etmelisiniz. Gözden düşebilir ve itibar kaybına uğrayabilirsiniz.

İyi seneler dilerim..

Astrolog Özlem Çetinkaya YILMAZ

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