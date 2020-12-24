Astrolog Özlem Çetinkaya YILMAZ

2021

BOĞA BURCU

Boğa Burçları ve yükselen Boğalar

21.12.2020 itibari ile yaşamımızda yeni bir döngü başladı (20 yıl) ve bu döngü ile “bir daha hiç bir şeyin eskisi gibi olmayacağını” deneyimleyeceğiz.

Dolayısı ile 2021 yılını da anlamak için, 21 Aralık’ta başlayan bu yeni döngünün farkında olmak gerekiyor.

Sene başından itibaren Mayıs sonuna kadar özellikle pandemi ile ilgili konularda “yeni normal” dediğimiz kuralları hayatımıza adapte ediyoruz.

Bir çoğumuzun merak ettiği “pandemi biter mi?” sorusunun cevabının, yine kendimizde olduğunun farkında olalım.

Ülke olarak herkes üzerine düşenin bilincinde olup, kendinden başkalarının da “sorumluluğunu” üstlendiği takdirde, bu salgını yenebileceğiz.

Aşı bile olsak; onun da belli bir koruyucu süresi olacak, dolayısı ile eğer kuralları (maske, mesafe ve hijyen) bütün toplum uygularsa bu pandemi kontrol altına alınabilir.

Yoksa; “aşı olduk, her şey eskisi gibi olacak” düşüncesi, oldukça yanlış olur…

Zaten 21 Aralık 2020 itibari ile Satürn ve Jüpiter’in Kova burcunda (hava elementi) başlattığı döngü; “ başkalarının adına sorumluluk almak ” üzere, toplumu dizayn edecek olan bir süreç.

Dolayısı ile; “banane, kim ne yaparsa yapsın. Her koyun kendi bacağından asılır!” diyebileceğimiz bir durum içinde değiliz kesinlikle.

Çünkü yanındaki kişi eğer “kuralları” deliyorsa; maalesef, senin esaretinin süresi uzamış oluyor. Aynı şekilde aynı durum senin için de geçerli.

Dolayısı ile tam bir Kova teması olan; “bütünün hayrına” hareket etme durumu burada ön plana çıkıyor.

Yani “birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” yaşayacağız bundan sonra.

Bu salgın; biz bu sorumluluk bilincini kavrayana dek sürer.

Öğrenirsek; bu salgın Mart 2023’te son bulur.

Öğrenmezsek; önümüzdeki 20 yıla yayılan “virüs ile yaşam” yeni normalimiz olarak hayatımızı şekillendirir. (2040)

Herkes ne kadar çabuk, başkalarına karşı sorumlu davranmayı öğrenirse, o kadar çabuk, “özgürlüklerimize” kavuşuruz.

Bu sene özellikle Mayıs ayının sonuna kadar, 2020 yılının devamı olan pandemi rutininle devam ediyoruz.

O tarihten sonra, kış aylarından itibaren pandemi için uygulanan önlemlerin sonuçlarını göreceğiz. Muhtemelen Haziran ortasından itibaren salgını kontrol altına almakla ilgili yeni düzenlemeler geliyor olacak.

Salgın yaz aylarında daha hafifler ve aşı ile kontrol altına alına alınıyor gibi gözükse de, 2023 İlkbaharına kadar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yaşıyoruz.

Bu sene önemli işlerinizi, evlenmek, taşınmak, işyeri açmak gibi önemli olan girişimlerinizi Mart, Nisan, Mayıs sonuna kadar yapmanızı öneririm.

Çünkü yılın geri kalanında; Mayıs’ın 3. haftasından itibaren Kasım ortasına kadar yine engelleyen, yavaşlatan durumlar yaşayabiliriz.

Ancak bu yıl hangi konuda olursa olsun, beklettiğiniz, bir türlü harekete geçiremediğiniz projelerinizi ele alabileceğiniz enerjiniz olacak.

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Gelelim 2021 yılını Tutulmalara ve gezegen hareketlerine göre incelemeye.

--KARİYERİM--

OCAK

URANÜS: 2021’yılına retro olarak giriyor ve 14.1.2021 ‘ direk hareketine geçiyor.

Süresi: 14 Ocak 2021- 20.Ağustos 2021

Uranüs; 21. Aralık 2020’de Satürn+Jüpiter kavuşumu ile başlayan Kova sürecinin de modern astroloji de yönetici gezegeni. Uranüs ani gelişen beklenmedik sıra dışı olayları, toplumsal hareketliliği, sürprizleri ve umulmadık olanları yaşatır.

Uranüs sizin; 1.evinizde imajınızla ilgili alanda transit ettiğinden, sizi sıra dışı bir imaj sergilemeniz olarak etkileyebilir. Her zamankinden daha farklı davranışlar sergileyebilir daha “asi” sayılabilecek davranışlarınız olabilir. Birşeylere isyan etmek isteyebilir veya çevrenizden “huysuz/geçimsiz” biri gibi algılanabilirsiniz.

Başkalarını şaşırtacağınız kesin…

20 Ağustos itibari ile işlerinizde duraksamalar yine kendini göstermeye başlar.

ŞUBAT

1.MERKÜR Retrosu 30.1.2021- 21.2.2021

Şubat’ın ilk üç haftasında teknolojik sorunlar, iletişim problemleri yaşanabilir.

İşyerinizde üstlerinizle aranızda iletişim sorunları yaşayabilirsiniz.

Bazı teknolojik aletlerin bozulmasından dolayı bazı data kayıplarına maruz kalabilirsiniz.

Yarattığı fırsat , geçmişte kendinizi ifade edemediğinizden dolayı kaybettiğiniz işiniz için retro zamanında iletişime geçip, kendinizi ifade etme fırsatı yakalayabilirsiniz. Belki de işinizi geri alırsınız.

MART

YILIN EN GÜZEL AYI

Evlenmek, taşınmak, işyeri açmak, yeni işe başvurmak, işe girmek, sınav vermek gibi işlerinizi yapmanız için uygun bir aydayız.

Yılın en uyumlu ayı. Ayrıca bu süreç sonraki Nisan ve Mayıs aylarına da yansıyacak. Ancak en sorunsuz ay olarak Mart ayı gözüküyor.

NİSAN

Evlenmek, taşınmak, işyeri açmak, yeni işe başvurmak, işe girmek, sınav vermek gibi işlerinizi yapmanız için uygun bir aydayız.

Ancak ilk haftasına bu girişimler için daha uygun.

Kalan 3 haftalık süreçte de bu girişimlerde bulunabilirsiniz.

PLÜTON Retrosu: 7.4.2021 - 6.10.2021

1) Siz eğer eğitim çağındaysanız veya akademisyenseniz eğitim alanından etkileniyorsunuz. Öğrenciyseniz eğitimi bırakabilirsiniz veya alan değiştirebilirsiniz.

2) Siz eğer ticaretle uğraşıyor ve ihracat yapıyorsanız, bu alanda bazı değişimler yaşarsınız.

3) Sizin eğer bizzat hukuksal bir olayınız varsa; bu süreçte engeller veya olumsuz sonuçlar yaşayabilirsiniz.

2021 yılı için Nisan’ın ilk haftasından Ekim’in ilk haftasına kadar eğitim, ticaret, hukuksal konularda sorunlar yaşarsınız.

Ekim ortasından itibaren bu konudaki değişimler ve yeniden yapılanmalar daha çok “olumlu” yönde hız kazanır.

MAYIS

Evlenmek, taşınmak, işyeri açmak, yeni işe başvurmak, işe girmek, sınav vermek gibi işlerinizi yapmanız için uygun bir aydayız.

Mayıs’ın ilk üç haftasını değerlendirebilirsiniz.

Bu süreçte çok iyi konsantre olabilir ve disipline olabilir, işlerimizin kolaylıkla sorumluluğunu alabiliriz.

Ancak bu konuda da bizi engelleyen durumlar Satürn retrosunda başımıza gelir.

SATÜRN Retrosu: 23.5.2021 - 11.11.2021

Kariyer yaptığınız alanda bazı engeller ve zorluklarla karşılaşabileceğiniz bir süreç. Sabır göstererek disiplinli bir çalışma süreci de olabilir bu sizin için.

Bu retroyu işyerinizde olumlu olarak değerlendirebileceğiniz yöntem şöyle olabilir: Geçmişte yarım kalmış, disiplinli çalışmayı gerektiren işlerinizi sabırla toparlayabilirsiniz.

1.AY TUTULMASI : 26.5.2021

GELİR ve GİDERLERİM

Maddi durumunuzun alacak ve borçlarınızın netleşeceği süreç bu tarihten itibaren başlıyor olacak. Takip eden altı ay boyunca ödemeleriniz gelir gider dengelerinizi düzenlediğiniz bir süreç olabilir.

Bazı daha önceden bilmediğiniz borçlarınız çıkabilir. Tüm bunları ele alarak, yeniden yapılandırarak, geleceğinize bir şekil verebilirsiniz.

Yılın ilk ay tutulmasının sizin için böyle bir yansıması olacak. Ayrıca yıl sonunda yılın son tutulmasında yine bu konularla ilgili yapacağınız önemli adımlarınız olabilir.

2.Merkür Retrosu 30.5.2021 - 22.6.2021

Bazı maddi değeri olan eşyalarınızı kaybedebilirsiniz. Para kaybına da neden olabilecek, telefon, laptop veya bilgisayarınız arızalanabilir veya bozulabilir.

Ayrıca bu süreç İletişiminize dikkat etmeniz gereken süreçtir.

Retro sürecini fırsata çevirmek istiyorsanız ; eskiden kaybettiğiniz herhangi bir kayıp eşyanızı arayabilir ve muhtemelen bulabilirsiniz.

Örneğin: evde nereye koyduğunuzu hatırlamadığınız bir yüzüğünüzü arayıp bulabilirsiniz.

HAZİRAN

1.GÜNEŞ TUTULMASI: 10.6.2021

MADDİ KAZANÇLARINIZLA İLGİLİ YENİ GİRİŞİMLER

Maddi konularla ilgili bazı yeni projelerinizi bu tutulma sonrasında başlatabilirsiniz. Veya para kazanmak adına yeni kaynaklar yaratmak için önünüzdeki altı ay boyunca bazı girişimleriniz olabilir.

Yeni kararlar alabilirsiniz. Bu alacağınız kararlar artık kaderseldir. Ve olması gerekeni yapıyor olacaksınız.

JÜPİTER Retrosu: 20.6.2021 - 18.10.2021

Size bu yıl şans ve fırsatlar kariyer alanınızdan gelecek. Yıl genelinde bazı fırsatlar çıkacaktır, bunları iyi değerlendirmenizi tavsiye ederim.

Ancak bu sene Haziran sonundan Ekim ortasına kadar olan dört ay içinde şansızlık yaşayabilirsiniz.

Kariyer alanınızda işlerinizde bir duraksama olabileceği gibi öyle bir dönem yaşayabilirsiniz ki, hem işsizlik hem de aşırı bir yoğunluk içinde işten boğulabilirsiniz.

Her şekilde normalin dışına çıktığınız bir dönemdir.

NEPTÜN Retrosu: 25.6.2021 - 1.12.2021

Yılın ilk yarısı başkalarına yardım konusunda daha duyarlı olabilirsiniz. Merhamet ve yardımlaşma yılın ilk yarısı kendisini gösterecek. Ayrıca yaratıcılığınız da bu süreçte daha artar. Sanatla ilgilenenlerin değerlendirebileceği bir süreç.

Ancak bu sene Haziran sonundan Aralık ayına kadar olan dört ay içinde yardımlaşma konularında problemler yaşayabilirsiniz.

Hatta iyi niyetinizin suistimal edildiği günler olabilir. Dikkat.

Siz Neptün retrosunu 11.eviniz olan arkadaş gruplarınızda yaşıyorsunuz. Dolayısı ile, birlikte çok güzel hayır işleri yapacağınız girişimlerde bulunabilirsiniz. Ancak retro döneminde bu yardım işlerinizde aksamalar ve sorunlar yaşanabilir.

TEMMUZ

Temmuz ayı içinde kişisel işlerimizde önemli işlerinizle ilgilenebilirsiniz. Ancak toplumu ve jenerasyonu ilgilendiren önemli konular devreye girebilir.

Oldukça hareketli, bireysel olarak atak olduğunuz, bol iletişimli heyecanlı bir ay Temmuz ayı yaşayacağız.

Sizi çok fazla etkileyen bir durum olmasa bile bu ay toplumsal konularda zorluklar yaşanabilir.

Ancak bireysel olarak, enerjimiz oldukça yerinde olan bir ay olacak Temmuz ayı.

AĞUSTOS

URANÜS Retrosu: 20.8.2021 - 18.1.2022

Süresi: 20 Ağustos 2021 – 18.1.2022

Uranüs tekrar retro olmasıyla, beklenmedik durumları da beraberinde getiriyor; dolayısı ile sizi birinci evinizden etkileyen bu retro sürecinde çevrenize “uyumsuz” gözüken bir tavır sergileyebilirsiniz.

Çevrenizdeki her şey sizi sıkabilir. Kendinizi özgür hissetmek isteyebilirsiniz. Harekete geçmek ister, bir şeylere itirazınız olur ya bunu en uç noktada en önde olacak şekilde yapar, ya da kendinizi basiretiniz bağlanmış gibi hissedebilirsiniz.

Asi ve çıkışlar yapan bir kimliğe bürünebilirsiniz.

20 Ağustos itibari ile işlerinizde duraksamalar, problemler yine kendini göstermeye başlar.

Uranüs retrosunun başlamasıyla toplumu ilgilendiren tüm konularda ağırlaşma ve yavaşlama görülür (negatif manada). Hiçbir iş ilerlemiyor gibi hissederiz ve bu durum Sonbaharın sonuna kadar devam eder.

EYLÜL

Eylül ayının genelinde toplumu ilgilendiren konular oldukça ağır geçiyor ve neredeyse hiç bir şey ilerlemiyor gibi hissedebiliriz, hatta öyle yaşayabiliriz.

Tüm toplumsal ve jenerasyon gezegenlerinin hepsi retro durumdalar. Buna birde ay sonu itibari ile yılın 3. Merkür retrosu da ekleniyor olacak ve bu enerji aynen Ekim ayına da taşınıyor olacak.

3. Merkür Retrosu 27.9.2021 - 18.10.2021

Eylül ayının sonunda iletişimde ve iletişim aletlerinde sorunlar yaşamaya başlarsınız.

EKİM

Merkür retrosu (27.9.2021 - 18.10.2021) ile bu aya başladık ve ay ortasına kadar bu retro durum devam ediyor olacak.

Siz bu retroyu sağlık alanınızda ve iş arkadaşlarınızla olan alanda yaşıyor olacaksınız.

Dolayısı ile bu süreçte özellikle iş arkadaşlarınızla olan diologlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor.

Dikkat edilmezse, küslükler ve ayrılıklar söz konusu olabilir.

Telefonunuzun bilgisayarınızın bozulacağı günler olabilir. Kayıp ta edebilirsiniz.

Dikkat.

Retro sürecini fırsata çevirmek istiyorsanız ; eskiden küs olduğunuz yakın çevrenizle,ailenizle, kardeşlerinizle, arkadaşlarınızla veya iş arkadaşlarınızla barışabilirsiniz.

KASIM

2.AY TUTULMASI 19.11.2021

KENDİNİZLE İLGİLİ BİLİNMEYEN BİR DURUM AÇIĞA ÇIKABİLİR, NETLEŞEBİLİR…

İmajınızla ilgili veya kendinizle ilgili bir durum daha önceden bilinmeyen bir şey bu tutulmadan sonra netleşir ve artık bilinir olabilir.

Takip eden altı ay boyunca bu konu ile ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Konunun daha çok imajınızla bir ilgisi olabilir.

ARALIK

2.GÜNEŞ TUTULMASI : 4. Aralık 2021

MADDİ DURUMUNUZ İÇİN GİRİŞİMDE BULUNUYORSUNUZ…

Sene başında maddi durumunuzla ilgili netleşen konular ve aldığınız kararlar ile altı ay boyunca bir takım gelişmeler yaşadınız.

Bu tutulma ile de Maddi durumunuzla ilgili bir takım girişimlerde bulunabilirsiniz. Para kazanmak amaçlı kaynak yaratmak adına girişimleriniz olabilir bunlar. Takip eden 6 ayınızı daha çok bu konuya odaklı yaşıyorsunuz.

VENÜS :19.12.2021 - 29.1.2022

Eğer bu sene evlilik kararınız varsa; en çok yılın ilkbahar aylarını tavsiye ediyorum.

İkinci seçenek olarak Kasım ayından başlayıp, Aralık ortasına kadar olan süreci değerlendirebilirsiniz.

Ancak tavsiye etmeyeceğim tarih Kesinlikle 19 Aralık’tan başlayıp, Ocak 2022 sonuna kadar olan süreçtir.

Bu tarihler haricinde kalan tarihleri seçebilirsiniz.

Retro sürecinde, yüksek eğitim hayatınızdaki ikili ilişkilerinize dikkat etmelisiniz. Gözden düşebilir ve itibar kaybına uğrayabilirsiniz.

Ticaret yapıyorsanız, yabancılarla olan ilişkilerinize dikkat etmelisiniz.

İyi seneler dilerim…

Astrolog Özlem Çetinkaya YILMAZ

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