2020 OĞLAK ve YÜKSELEN OĞLAKLAR

22 Aralık- 21 Ocak

2020’de (İstanbul -3 yaz saatine göre); 21 Aralık 2020 saat 13:02:12” den itibaren – 19 Ocak 2021 saat 23:39:41” e kadar olan süre OĞLAK burcu…

“EVLİLİĞİM ve İÇ DÜNYAM”

2020 yılında siz Oğlaklar ve yükselen Oğlaklar için; şans doğuştan Oğlak enerjisine aşına olmaktan geçiyor. Çünkü bu sene diğer burçlar sorumluluk ve disipline olmak konusunda zorlanırken, siz bu konulara doğuştan aşına olduğunuz için kolaylıkla altından kalkabiliyorsunuz.

Şans; gökyüzünde transit eden “şans ve bereket” gezegeni Jüpiter’in yansıması doğum haritamıza hangi alanda oluyorsa, şansı da o yıl o konulardan alırız.

Bu sene herkese bir alandan şans yine değiyor olacak. Ancak geçmiş yıllardan farklı olarak, bu yıl şansa kavuşmak ancak, “emek ve çaba” karşılığında oluyor.

Yılın önemli gezegen olaylarından tutulmaların ilki 2020 yılın Ocak ayında gerçekleşiyor. Sene başında evliliğiniz veya beraberliğiniz ile ilgili bazı farkındalıklar yaşayabilirsiniz. 10 Ocak’tan itibaren; o güne kadar partnerinizin bilmediğiniz bir tarafı ile yüzleşebilirsiniz. Dolayısı ile; açığa çıkan bu durumlar ile sizde bazı kararlar almanıza neden olabilir.

Eğer siz bekarsanız ve evlilik için bir girişimde bulunmak istiyorsanız, 27 Ocak haftasını veya 14 Mart civarını değerlendirebilirsiniz.

Ancak yılın birinci Merkür retrosunun yaşanacağı, 12 Şubat ve 10 Mart arasında önemli girişimde bulunmamaya (resmi evraklara imza atmak gibi) dikkat etmeniz oldukça yerinde bir karar olur.

Mart ortası’da girişimleriniz için değerlendirebileceğiniz birkaç gün, uygun bir zamanlama olabilir.

Fakat Mart’ın son haftasında risk almayın. Mümkünse önemli olaylarınızı bu haftaya rast getirmeyin.

Yine; 13 Mayıs - 25 Haziran arasını ise; evlenmek, ev almak veya taşınmak gibi yapacağınız önemli girişimlerinizi bu tarihleri denk getirmemeye dikkat edin. Aşk, estetik, güzellik ve maddi değerler gezegeni Venüs bu tarihlerde Retro günlerini yaşatacağından, aşk ile ilgili atılacak adımlarda, bir süre sonra yolunda gitmeyen durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Maddi açıdan da durgun veya problemlerin yaşanacağı bir dönem de olabilir.

Estetik içinde oldukça riskli günler olacağından estetik yönden yapılacak olan girişimlerde de sonucundan memnun olmadığınız durumlar yaşayabilirsiniz.

Eğer estetik için bir girişim düşünüyorsanız bunu Temmuz’un ikinci yarısına ertelemeniz daha doğru bir zaman seçimi olacaktır.

Haziran başından itibaren(5 Haziran Ay tutulması) yaklaşık bir aylık süreci inzivaya çekilip, dinlenerek geçirmek isteyebilirsiniz.

Haziran sonundan itibaren(21 Haziran Güneş tutulması) birlikteliğinize yeni bir yön verip, yeniden yepyeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Evlenmek isteyebilirsiniz.

Temmuz ayından itibaren (5 Temmuz Ay Tutulması) kendinize odaklanıyorsunuz ve kendinizi yeniden yapılandırma kararı alabilirsiniz. Özellikle “sağlıklı yaşam” konusunda, “sorumluluklarınızın farkında” bir yaşam, yaşamanızın gerekliliğini görüyorsunuz. Sağlığınız için; “disiplinli” bir yaşama geçiş yapabilirsiniz.

Kısaca zamanında kalkmak ve diyet beslenmek ve spor yapmak yaşam biçiminiz olarak yaşantınıza adapte edebilirsiniz.

Evlenmek isteyen Oğlak ve yükselen Oğlaklar için , en ideal zaman dilimi Temmuz ayının ikinci yarısıdır. Ciddi ve kalıcı bir beraberliğe adım atabilirsiniz.

Ağustos ortasında riskli davranışlarda bulunmamanız yine sizin lehinize olacak olan bir durum olacaktır.

Önemli girişimlerinizi ve kararlarınızı mümkünse; hem Plüto, Satürn, Jüpiter retrosunun biteceği, Ekim ortalarına bırakmanız en sağlıklısı gözüküyor.

Yıl genelinde Nisan sonundan itibaren, Ekim ortasına kadar birçok gezegen Retro olacağından; Yaz aylarında işlerimizde ilerleme bekleyemeyiz.

Ayrıca Mars’ın Retro olacağı: 10 Eylül ile 14 Kasım arasını da kritik zaman dilimi görebiliriz.

2020 yılında yılın ilk üç ayı ve yılın son ayı; önemli işlerimiz için planlayabileceğimiz zaman dilimi. Bu ayları en az sorun ile atlayacağımız aylar olarak seçebiliriz…

Beden sağlığınızın bütünleyicisinin, “ruh sağlığınız” olduğunun farkına varıyorsunuz (30 Kasım Ay tutulması) ile ve yıl sonundan itibaren (14 Aealık Güneş Tutulması), daha stresten uzak bir yaşam biçimini seçebilirsiniz.

Yılın geneline; “evlilik/beraberlik ve sağlık konuları” damgasını vuruyor olacak.

GELELİM 20 YILLIK DÖNGÜYÜ ANLAMAYA

Yıl sonunda; ancak 20 yılda bir denk gelen Satürn ve Jüpiter kavuşumu yaşanacak.

Jüpiter ve Satürn Kova burcunda kavuşum yapmadan önce, herkesin son 20 yıllık döngüde, “ektiğini biçeceği”, evrensel faturayı elimize tutuşturacak.

Sonra; “ben bunu neden yaşıyorum, neden benim başıma hep bunlar geliyor?” demek yerine, (çünkü bir şeyler düzelmiyorsa, biz de bir şeyleri görmediğimizden, farkına varıp düzeltmediğiniz içindir) bir de kafayı kumdan çıkarıp, daha büyük bir pencereden içinde yaşadığınız topluma ve bizim orada ne kadar etik, ahlaklı, hak hukuk yemeyen biri olduğumuza bakmalıyız…

Kadim astroloji’de “Karmaların efendisi” Satürn ve “yeryüzü yargıcı” Jüpiter’in kavuşumları her zaman; ilahi planla ve ektiğini biçme ile ilgisi vardır.

Peki, Kova burcunda yepyeni bir döngüyü başlatmak üzere gerçekleştirdikleri bu kavuşum, hangi konulara odaklanıyor olacaklar?

Satürn: Jüpiter’in aksine; engeller, kısıtlamar ve daralma ile ilgilidir.

Toplumda “sistem” ile alakalıdır. Kurallar ve disiplin ile toplumu şekillendirmekle alakalıdır. Engeller, kısıtlamalar, sınırlar, mesafeler, ve otorite figürleri ile alakalıdır. Gerçekçilikle alakalıdır. Yapılandırma, sistem kurma ve inşaa etmekle alakalıdır. Sosyal kurumlar, sendikalar, örgütler ile alakalıdır.

Konsantrasyon, sabır, sağlamlık, sorumluluk alma, mevcut sistemi koruma, sadakat ve fanatizmle alakalıdır.

Karmik sınavlarımızı önümüze koyma ile alakalıdır.

Jüpiter: Satürn’ün aksine “genişleme ve yayılma” prensipidir.

Toplumda; Ahlak, etik kurallar, hukuk, hakimler, yargıçlar, anayasa, yüksek mevkideki hukuk adamları, vizyon, yüksek eğitim, akademisyenler, rektörler, inançlar, yüksek mevkideki din adamları (ilahiyat başkanı, papa gibi), Yabancılar, yabancı kültürler deniz aşırı yerler ve uzaklar ile alakalıdır.

“Etik” olmakla ve toplumsal “ahlak” alakalıdır.

Kova burcu:

Özgürlükler

Kitle halinde kitlesel hareketler.

Devrimler

Tek başına bireysel, bütünün hayrına girişimler

Kollektife yönelik çaba,

Sorumluluklar

Hümanizm

Üst akıl

Farklı ve yeni olanı hayatımıza adapte etme

Yeni icatlar

Teknoloji ve teknolojinin yeni farklı yönlerini kullanma

Bu seferki Satürn ve Jüpiter’in Kova burcunda gerçekleşen bu kavuşumu ile; toplumda tüm bu konularda yepyeni 20 yıllık bir döngü başlıyor.

Ve “daha önceden bilinmeyen” yepyeni ve “farklı olan” ne varsa hayatımızda yerini almaya başlayacaklar.

Yeni keşifleri yaşantımıza adapte ederken, göksel olarak bizden beklenen; adil olmak, toplumsal etik değerlere önem vermek, kimsenin canını yakarak, bizim atalarımızdan gelen uyarı ile hepimizin çok iyi bildiği “Ah almak!” gibi karma yaratmamak çok önemli. Bu kurallar toplum olarak hepimizi ilgilendiren değerler olarak önümüzde duruyor.

Ancak bireysel olarak ta her kim, bu kuralları çiğneyip, karma yarattıysa, yine atalarımızdan gelen hepimizin kulağına küpe öğretiler ile; “eden bulur”, “ne ekersen onu biçersin” gibi sözlerin ışığında bu dönemi anlamaya çalışalım…

Toplumsal olarak bu durumlar hepimizi ilgilendirecek, ancak kişisel olarak en çok hangi alanlarda bunu yaşayacağız dersek; haritamızdaki Kova burcu hangi eve düşüyorsa, kişisel olarak ta 20 yıl, o konuları en farklı şekilde yaşıyor olacağız.

Ancak tüm bunları, “etik ve ahlak kuralları içinde, hak hukuk yemeden yapmalıyız”, çünkü 20 yıl sonra elimize bir fatura daha tutuşturulacağını unutmayalım…

Bir taraftan eskinin bedelini öderken, bir taraftan da kendi geleceğimizi şekillendiren bu döngülerin farkında olalım.

Astroloji, kaderi değiştirmez. Ama göksel matematiği ile, geleceğimize ışık tutar ve seçimleri size bırakır.

Yine bir ata sözü ile, hayatımızı kodlanmaya yardımcı olan, “her koyun, kendi bacağından asılır!” sözü ile noktalamak istiyorum…

Aklın yolu bir, ister atalarımızın sözleri, ister astrolojinin işaretleri, ister bilimin ışığı, ister inançlarımız, hepsi aynı değerlerde buluşuyor ise, kulak verin…

Uzun döngüler, ağır ilerleyen gezegenlerin kontrolünde olduğundan, hayatımızın önemli bir bölümüne damgalarını vururlar. Bu nedenle ben de uzunca değinmek istedim. Çünkü “farkında olmak” ve ne şekilde davranmayı seçtiğimiz kişisel tekamülümüzde önemli…

Bu yıl tutulmaları, Retroları, sonlanan ve yeni başlayan uzun döngüleri ile önemli bir yıla giriyoruz.

Yıl içinde, gerçekleşecek tutulmalarla, Retrolarla ve bu döngülerle ilgili, burçlarınızın nasıl etkileneceğini bildireceğim videolarımı izlemek için lütfen; youtube.com/c/ozlemcetinkayayilmaz kanalıma üye olunuz.

Ayrıca hergün; “Günün Gökyüzü Kalitesi” altında, sizi günün enerjisi hakkında bilgilendirdiğim, günlük astroloji yazılarımı Önce Vatan Gazetesindeki oncevatan.com.tr/profil/185/astrolog-ozlem-cetinkaya-yilmaz adresimden takip edebilirsiniz…

YIL GENELİNDE ŞANSLI GÜNLER

Yılın en güzel günleri (+-3gün) Benefik gezegen kontakları

27 Ocak - Venüs Neptün kavuşumu.: Aşk, sanat, ilham ve maneviyat

8 Mart -Venüs Uranüs kavuşumu : Kadınlara beklenmedik sürpriz

28 Mart - Venüs Jüpiter üçgeni: Bereket, bolluk, şans,fırsat

27 Ağustos -Venüs Neptün üçgeni : Aşk, sanat, sevgi, iyilik

29 Eylül -Mars Venüs üçgeni : Eril, dişil uyumu, Aşk

19 Ekim -Venüs Jüpiter üçgeni: Bereket, bolluk, fırsat, şans

21 Ekim -Venüs Plüto üçgeni: İlişkide gizem ve çekicilik

24 Ekim -Venüs Satürn üçgeni: Ciddi beraberlik

6 Aralık -Venüs Neptün üçgeni : Aşk, sanat, ilham ve maneviyat

14 Aralık -Venüs Jüpiter 60lığı: Bereket, bolluk, fırsat, şans

Özellikle yıl içinde ki Retrolarla ilgili bilgilenmek için; lütfen burçlarınızdan başka 2020 yılına genel bakış yazımı da okuyunuz…

Mutlu ve sağlıklı bir yıl geçirmenizi dilerim.

Astrolog: Özlem Çetinkaya Yılmaz

Danışmanlık için: Whatsapp 0531 2585128