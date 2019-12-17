2020 İKİZLER ve YÜKSELEN İKİZLER 

22 Mayıs-22 Haziran

2020’de (İstanbul -3 Yaz saatine göre); 20 Mayıs saat 16:49:09” dan itibaren - 21 Haziran 2020 saat 00:43:32” e kadar olan süre İKİZLER burcu…

“PARAM ve EVLİLİĞİM”

2020 yılında siz İkizler ve yükselen İkizler için; 2020 yılı “başkaları üzerinden gelirleriniz” yönünden şans fırsatlarının doğacağı bir yıl oluyor.

Nedir bunlar dersek?

Başkaları üzerinden gelen gelirleriniz olarak; nafaka, kira, harçlık, miras veya kredi gibi konulardan söz edebiliriz.

Ortak olarak girişeceğiniz işlerden yana da şanslı olup gelir kazanabilirsiniz.

Şanslı olduğunuz konuların bunlar olduğunu bilip, bazı ortaklıklar zeminini sene başından itibaren hazırlamaya başlayabilirsiniz. Ancak konu yaz başında olgunlaşır.

2020 yılında maddi konularınızla ilgili, kadersel durumlar hayatınızda gelişecektir. Sene başındaki tutulma ile içinde bulunduğunuz maddi durumunuzu, net olarak görebileceksiniz.

Buna bağlı olarak, evliler için; evlilikleri ile ilgili konularda bir “karar alma” söz konusu olabilir. Haziran başında yaşanacak tutulma, bazı konularda netleşmeyi getirebilir.

Eğer maddi kazançlarınız için, yeni bir kaynak yaratmak ve girişimde bulunmak istiyorsanız, 27 Ocak haftasını veya 14 Mart civarını değerlendirebilirsiniz.

Ayrıca yılın birinci Merkür retrosunun yaşanacağı, 12 Şubat ve 10 Mart arasında önemli girişimde bulunmamaya (resmi evraklara imza atmak gibi) dikkat etmenizi öneririm. Mart ortasına ertelemeniz daha doğru olur.

Ancak Mart’ın son haftasında risk almayın. Mümkünse önemli olaylarınızı bu haftaya rast getirmeyin. Bu hafta kazlara açık bir haftadır ve gerginlik söz konusudur.

Yine; 13 Mayıs - 25 Haziran arasını ; evlenmek, ev almak veya taşınmak gibi yapacağınız önemli girişimlerinizi bu tarihleri denk getirmemeye dikkat edin.

Aşk gezegeni Venüs bu tarihlerde Retro günlerini yaşatacağından, aşk ile ilgili atılacak adımlarda, bir süre sonra yolunda gitmeyen durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Estetik içinde oldukça riskli günler olacağından estetik yönden yapılacak olan girişimlerde de sonucundan memnun olmadığınız durumlar yaşabilir.

Eğer estetik için bir girişim düşünüyorsanız bunu Temmuz’un ikinci yarısına ertelemeniz daha doğru bir zaman seçimi olacaktır.

Taşınmak veya ev alıp satmak içinde Temmuz’un ikinci yarısı daha uygun olup 13 Mayıs ile 25 Haziran arasında yapılmamalıdır.

Evlenmek isteyen ikizler ve yükselen ikizler, muhtemelen yaz başında bu konu gündemlerine gelebilir. Bunun için yılın en ideal günleri Temmuz’un ikinci yarısı olmakla birlikte, muhtemelen Aralık ayının ikinci yarısını da gündeminize alabilirsiniz.

Yaz ayları boyunca ( 21 Haziran Ay tutulamsı ve 5 Temmuz Güneş tutulması) “maddi alandaki konularınız” gündeminizi oluşturuyor olacaktır.

Daha çok ortak kazançlarınızdan ziyade, kendi kaynaklarınızı yaratmaya odaklanacağınız bir süreç başlatabilirsiniz.

Ağustos ortasında riskli davranışlarda bulunmamanız yine sizin lehinize olacak olan bir durum olacaktır.

Önemli girişimlerinizi ve kararlarınızı mümkünse; hem Plüto, Satürn, Jüpiter retrosunun biteceği, Ekim ortalarına bırakmanız en sağlıklısı gözüküyor.

Yıl genelinde Nisan sonundan itibaren, Ekim ortasına kadar birçok gezegen Retro olacağından; Yaz aylarında işlerimizde ilerleme bekleyemeyiz.

Ayrıca Mars’ın Retro olacağı: 10 Eylül ile 14 Kasım arasını da kritik zaman dilimi görebiliriz.

2020 yılında yılın ilk üç ayı ve yılın son ayı; önemli işlerimiz için planlayabileceğimiz zaman dilimi. Bu ayları en az sorun ile atlayacağımız aylar olarak seçebiliriz…

Kasım ayından itibaren ( 30 Kasım ay tutulması) kendi dış görünüşünüz ve imajınızla ilgili, zihinlerde oluşturduğunuz düşünceleri ve aldığınız kararları eyleme geçirebilirsiniz. Kendi dış görünüşünüzde ve imajınızda bir yenilenmeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Özellikle bu süreçte edebiyatla da ilgilenmek isteyebilir bilgi hazinenizi genişletip, “entelektüel” bir kimlik kazanmak isteyebilirsiniz.

Bekar olan İkizler ve yükselen ikizler ise; Aralık’tan itibaren yeni bir ilişkiye yelken açabilirler.

Evliliğini kurtarmak isteyen İkizler ise; Aralık ortasından itibaren ( 14 Aralık Güneş tutulması) beraberliklerinde yeni bir başlangıç yapıp, evliliklerine yeni bir yön verebilirler.

2020 yılında şansın, ortaklarınız ve ortak gelirlerinizden yana güleceğini bilip; yeni girişimlerinizi maddi konular ve evlilik/birliktelik alanında yapabilirsiniz.

Şunu bilmek gerekir ki; bu yıl şans “ancak ve ancak” emek ve çaba karşılığında sahibini bulacaktır.

GELELİM 20 YILLIK DÖNGÜYÜ ANLAMAYA

Yıl sonunda; ancak 20 yılda bir denk gelen Satürn ve Jüpiter kavuşumu yaşanacak.

Jüpiter ve Satürn Kova burcunda kavuşum yapmadan önce, herkesin son 20 yıllık döngüde, “ektiğini biçeceği”, evrensel faturayı elimize tutuşturacak.

Sonra; “ben bunu neden yaşıyorum, neden benim başıma hep bunlar geliyor?” demek yerine, (çünkü bir şeyler düzelmiyorsa, biz de bir şeyleri görmediğimizden, farkına varıp düzeltmediğiniz içindir) bir de kafayı kumdan çıkarıp, daha büyük bir pencereden içinde yaşadığınız topluma ve bizim orada ne kadar etik, ahlaklı, hak hukuk yemeyen biri olduğumuza bakmalıyız…

Kadim astroloji’de “Karmaların efendisi” Satürn ve “yeryüzü yargıcı” Jüpiter’in kavuşumları her zaman; ilahi planla ve ektiğini biçme ile ilgisi vardır.

Peki, Kova burcunda yepyeni bir döngüyü başlatmak üzere gerçekleştirdikleri bu kavuşum, hangi konulara odaklanıyor olacaklar?

Satürn: Jüpiter’in aksine; engeller, kısıtlamar ve daralma ile ilgilidir.

Toplumda “sistem” ile alakalıdır. Kurallar ve disiplin ile toplumu şekillendirmekle alakalıdır. Engeller, kısıtlamalar, sınırlar, mesafeler, ve otorite figürleri ile alakalıdır. Gerçekçilikle alakalıdır. Yapılandırma, sistem kurma ve inşaa etmekle alakalıdır. Sosyal kurumlar, sendikalar, örgütler ile alakalıdır.

Konsantrasyon, sabır, sağlamlık, sorumluluk alma, mevcut sistemi koruma, sadakat ve fanatizmle alakalıdır.

Karmik sınavlarımızı önümüze koyma ile alakalıdır.

Jüpiter: Satürn’ün aksine “genişleme ve yayılma” prensipidir.

Toplumda; Ahlak, etik kurallar, hukuk, hakimler, yargıçlar, anayasa, yüksek mevkideki hukuk adamları, vizyon, yüksek eğitim, akademisyenler, rektörler, inançlar, yüksek mevkideki din adamları (ilahiyat başkanı, papa gibi), Yabancılar, yabancı kültürler deniz aşırı yerler ve uzaklar ile alakalıdır.

“Etik” olmakla ve toplumsal “ahlak” alakalıdır.

Kova burcu:

Özgürlükler

Kitle halinde kitlesel hareketler.

Devrimler

Tek başına bireysel, bütünün hayrına girişimler

Kollektife yönelik çaba,

Sorumluluklar

Hümanizm

Üst akıl

Farklı ve yeni olanı hayatımıza adapte etme

Yeni icatlar

Teknoloji ve teknolojinin yeni farklı yönlerini kullanma

Bu seferki Satürn ve Jüpiter’in Kova burcunda gerçekleşen bu kavuşumu ile; toplumda tüm bu konularda yepyeni 20 yıllık bir döngü başlıyor.

Ve “daha önceden bilinmeyen” yepyeni ve “farklı olan” ne varsa hayatımızda yerini almaya başlayacaklar.

Yeni keşifleri yaşantımıza adapte ederken, göksel olarak bizden beklenen; adil olmak, toplumsal etik değerlere önem vermek, kimsenin canını yakarak, bizim atalarımızdan gelen uyarı ile hepimizin çok iyi bildiği “Ah almak!” gibi karma yaratmamak çok önemli. Bu kurallar toplum olarak hepimizi ilgilendiren değerler olarak önümüzde duruyor.

Ancak bireysel olarak ta her kim, bu kuralları çiğneyip, karma yarattıysa, yine atalarımızdan gelen hepimizin kulağına küpe öğretiler ile; “eden bulur”, “ne ekersen onu biçersin” gibi sözlerin ışığında bu dönemi anlamaya çalışalım…

Toplumsal olarak bu durumlar hepimizi ilgilendirecek, ancak kişisel olarak en çok hangi alanlarda bunu yaşayacağız dersek; haritamızdaki Kova burcu hangi eve düşüyorsa, kişisel olarak ta 20 yıl, o konuları en farklı şekilde yaşıyor olacağız.

Ancak tüm bunları, “etik ve ahlak kuralları içinde, hak hukuk yemeden yapmalıyız”, çünkü 20 yıl sonra elimize bir fatura daha tutuşturulacağını unutmayalım…

Bir taraftan eskinin bedelini öderken, bir taraftan da kendi geleceğimizi şekillendiren bu döngülerin farkında olalım.

Astroloji, kaderi değiştirmez. Ama göksel matematiği ile, geleceğimize ışık tutar ve seçimleri size bırakır.

Yine bir ata sözü ile, hayatımızı kodlanmaya yardımcı olan, “her koyun, kendi bacağından asılır!” sözü ile noktalamak istiyorum…

Aklın yolu bir, ister atalarımızın sözleri, ister astrolojinin işaretleri, ister bilimin ışığı, ister inançlarımız, hepsi aynı değerlerde buluşuyor ise, kulak verin…

Uzun döngüler, ağır ilerleyen gezegenlerin kontrolünde olduğundan, hayatımızın önemli bir bölümüne damgalarını vururlar. Bu nedenle ben de uzunca değinmek istedim. Çünkü “farkında olmak” ve ne şekilde davranmayı seçtiğimiz kişisel tekamülümüzde önemli…

Bu yıl tutulmaları, Retroları, sonlanan ve yeni başlayan uzun döngüleri ile önemli bir yıla giriyoruz.

Yıl içinde, gerçekleşecek tutulmalarla, Retrolarla ve bu döngülerle ilgili, burçlarınızın nasıl etkileneceğini bildireceğim videolarımı izlemek için lütfen; youtube.com/c/ozlemcetinkayayilmaz kanalıma üye olunuz.

Ayrıca hergün; “Günün Gökyüzü Kalitesi” altında, sizi günün enerjisi hakkında bilgilendirdiğim, günlük astroloji yazılarımı Önce Vatan Gazetesindeki oncevatan.com.tr/profil/185/astrolog-ozlem-cetinkaya-yilmaz adresimden takip edebilirsiniz…

YIL GENELİNDE ŞANSLI GÜNLER

Yılın en güzel günleri (+-3gün) Benefik gezegen kontakları

27 Ocak - Venüs Neptün kavuşumu.: Aşk, sanat, ilham ve maneviyat

8 Mart -Venüs Uranüs kavuşumu : Kadınlara beklenmedik sürpriz

28 Mart - Venüs Jüpiter üçgeni: Bereket, bolluk, şans, fırsat

27 Ağustos -Venüs Neptün üçgeni : Aşk, sanat, sevgi, iyilik

29 Eylül -Mars Venüs üçgeni : Eril, dişil uyumu, Aşk

19 Ekim -Venüs Jüpiter üçgeni: Bereket, bolluk, fırsat, şans

21 Ekim -Venüs Plüto üçgeni: İlişkide gizem ve çekicilik

24 Ekim -Venüs Satürn üçgeni: Ciddi beraberlik

6 Aralık -Venüs Neptün üçgeni : Aşk, sanat, ilham ve maneviyat

14 Aralık -Venüs Jüpiter 60lığı: Bereket, bolluk, fırsat, şans

Özellikle yıl içinde ki Retrolarla ilgili bilgilenmek için; lütfen burçlarınızdan başka 2020 yılına genel bakış yazımı da okuyunuz…

Sağlıklı ve mutlu olacağınız bir yıl dilerim.

Astrolog: Özlem Çetinkaya Yılmaz

Danışmanlık için: Whatsapp 0531 2585128