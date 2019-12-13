2020 BOĞALAR ve YÜKSELEN BOĞALAR

21 Nisan- 21 Mayıs

2020’de (İstanbul -3 yaz saatine göre); 19 Nisan 2020 saat 16:45:21” den itibaren – 20 Mayıs 16:49:08” e kadar olan süre BOĞA burcu.

“ KARDEŞLERİM ve ORTAKLARIM”

2020 yılında siz Boğalar ve yükselen Boğalar için; (eğer eğitim hayatındaysanız) bu sene yüksek eğitiminden, yabancılardan, hukuksal konulardan, yurtdışı ile ticaretten, yabancılardan veya yurtdışı konularından şanslı olacağınız bir yıldasınız.

Eğer ticaret ile uğraşıyorsanız, özellikle yurtdışı bağlantılı işlere yönelmenizi ve bu sene şansın, yurtdışından veya yabancılardan geleceğini bilmenizi isterim.

Seyahatler, turizm, yabancı kültürler, seyahat organizasyonları, yurtdışı ile ticaret işleri bu yıl siz boğa ve yükselen boğalar için şansın ve fırsatların doğacağı alanlar.

Ayrıca sizin için 2020 yılı eğitim, basın ve yayın hayatında bir sonlanmayı getirebilir. Veya sene başında gerçekleşen tutulma ile, bu alanda gerçekleşen olayları artık daha net görebilir ve bu doğrultuda kararlar alabilirsiniz.

Ancak yeni fırsatlar ve yeni kararlar için, o kadar acele etmeyin.

Yapmak istediğiniz girişimlerinizi, yaz ortasına erteleyerek, gerekli araştırmalarınızı yapmak için ihtiyaç duyduğunuz zamanı kendinize ayırabilirsiniz.

Eğer eğitim için yeni bir girişimde bulunmak istiyorsanız, 27 Ocak haftasını veya 14 Mart civarını değerlendirebilirsiniz.

Ayrıca yılın birinci Merkür retrosunun yaşanacağı, 12 Şubat ve 10 Mart arasında önemli girişimde bulunmamaya (resmi evraklara imza atmak gibi) dikkat etmenizi öneririm. Mart ortasına ertelemeniz daha doğru olur.

Ancak Mart’ın son haftasında risk almayın. Mümkünse önemli olaylarınızı bu haftaya rast getirmeyin. Öfke kontrolünde zorlanacağınız bir zaman dilimi olacağından gergin olabilirsiniz.

Yine; 13 Mayıs - 25 Haziran arasını; evlenmek, ev almak veya taşınmak gibi yapacağınız önemli girişimlerinizi bu tarihleri denk getirmeyin.

Aşk gezegeni Venüs bu tarihlerde retro günlerini yaşatacağından, aşk ile ilgili atılacak adımlarda da, bir süre sonra yolunda gitmeyen durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Estetik için de oldukça riskli günler olacağından, estetik yönden yapılacak olan girişimlerinizi bu tarihler arasında sonucundan memnun olmayacağınız için ertelemekte fayda var.

Eğer estetik için bir girişim düşünüyorsanız bunu Temmuz’un ikinci yarısına ertelemeniz daha doğru bir zaman seçimi olacaktır.

Yeni başlatılacak olan bir aşkı da, Temmuz’un ikinci yarısına denk getirebiliyorsanız, Venüs retrosunun doğuracağı olumsuz koşullardan korunmuş olursunuz.

Bu günlerde Dünya’da finans piyasalarında bir durgunluk yaşanacağından (13 Mayıs- 25 Haziran), yatırım yapmamakta fayda vardır. Ama siz krizleri fırsata çeviren bir yapıdaysanız, bu günleri kontrollü bir şekilde de değerlendirebilirsiniz.

Yaz ortasında (21 Haziran Ay tutulmasından itibaren) basın, yayın, eğitmenlik, reklam, pazarlama ve yazarlık üzerine yeni bir fırsatı kendinize yaratabilirsiniz.

Ayrıca sene başında başkaları üzerinden gelirlerinizde, ortaklarınızdan kazandıklarınız konusunda da bazı “sonlanmalar” aşamasına gelmiş olabilirsiniz.

Ancak( 14 Aralık Güneş tutulması) yılın ikinci yarısında ise yeni ortaklıklar ve yeni gelir fırsatlarını kaçırmayınız.

Yurt dışı ile ilgili yaptığınız girişimlerden beklediğiniz cevaplarınız Temmuz ayından itibaren netleşecektir. Özellikle konunuz; “yurtdışında eğitim” konuları ise eğer, beklediğiniz cevaplar (olumlu yada olumsuz) Temmuz’dan itibaren takip eden altı ay içinde net olarak ortaya çıkacaktır.

Ağustos ortasında riskli davranışlarda bulunmamanız yine sizin lehinize olacak olan bir durum olacaktır.

Önemli girişimlerinizi ve kararlarınızı mümkünse; hem Plüto, Satürn, Jüpiter retrosunun biteceği, Ekim ortalarına bırakmanız en sağlıklısı gözüküyor.

Yıl genelinde Nisan sonundan itibaren, Ekim ortasına kadar birçok gezegen Retro olacağından; Yaz aylarında işlerimizde ilerleme bekleyemeyiz.

Ayrıca Mars’ın Retro olacağı: 10 Eylül ile 14 Kasım arasını da kritik zaman dilimi görebiliriz.

2020 yılında yılın ilk üç ayı ve yılın son ayı; önemli işlerimiz için planlayabileceğimiz zaman dilimi. Bu ayları en az sorun ile atlayacağımız aylar olarak seçebiliriz…

Kasım ayında (30 Kasım Ay tutulması ile) maddi konularınızla ilgili, alacağınız önemli radikal kararlarınız olabilir. Çünkü Kasım sonunda; “maddi ve manevi sahip olduklarınız” konusunu, net olarak görürsünüz.

Yaşanacak tutulmalarla, zihninizde artık bulanık bir durum kalmaz. Ve siz içinde bulunduğunuz durumu net olarak görebilirsiniz.

Yıl sonunda (14 Aralık Güneş tutulması ile) yeni projelere imza atabilir, bazı ortaklıkları başlatabilirsiniz.

Neredeyse tüm yılı, “birileri ile ortak iş yapma konusunu” iyice düşünüp, olgunlaştırdınız. Dolayısı ile bu konuda, kadersel olarak ta karşınıza çıkacak konulara açık olmanızı ve fırsatları değerlendirmenizi tavsiye ederim.

Yıl içinde şanslı olduğunuz konular, yüksek eğitim ve yurt dışı, yabancılar ve yurtdışı ile ticaret olmakla birlikte; yeni girişimleriniz ve yeni başlangıçlarınız ise; yakın çevre ve ortaklıklarınız ve ortak kazanç projeleriniz üzerine olabilir.

Şunu bilmek gerekir ki; bu yıl şans “ancak ve ancak” emek ve çaba karşılığında sahibini bulacaktır.

GELELİM 20 YILLIK DÖNGÜYÜ ANLAMAYA

Yıl sonunda; ancak 20 yılda bir denk gelen Satürn ve Jüpiter kavuşumu yaşanacak.

Jüpiter ve Satürn Kova burcunda kavuşum yapmadan önce, herkesin son 20 yıllık döngüde, “ektiğini biçeceği”, evrensel faturayı elimize tutuşturacak.

Sonra; “ben bunu neden yaşıyorum, neden benim başıma hep bunlar geliyor?” demek yerine, (çünkü bir şeyler düzelmiyorsa, biz de bir şeyleri görmediğimizden, farkına varıp düzeltmediğiniz içindir) bir de kafayı kumdan çıkarıp, daha büyük bir pencereden içinde yaşadığınız topluma ve bizim orada ne kadar etik, ahlaklı, hak hukuk yemeyen biri olduğumuza bakmalıyız…

Kadim astroloji’de “Karmaların efendisi” Satürn ve “yeryüzü yargıcı” Jüpiter’in kavuşumları her zaman; ilahi planla ve ektiğini biçme ile ilgisi vardır.

Peki, Kova burcunda yepyeni bir döngüyü başlatmak üzere gerçekleştirdikleri bu kavuşum, hangi konulara odaklanıyor olacaklar?

Satürn: Jüpiter’in aksine; engeller, kısıtlamar ve daralma ile ilgilidir.

Toplumda “sistem” ile alakalıdır. Kurallar ve disiplin ile toplumu şekillendirmekle alakalıdır. Engeller, kısıtlamalar, sınırlar, mesafeler, ve otorite figürleri ile alakalıdır.

Gerçekçilikle alakalıdır. Yapılandırma, sistem kurma ve inşaa etmekle alakalıdır. Sosyal kurumlar, sendikalar, örgütler ile alakalıdır.

Konsantrasyon, sabır, sağlamlık, sorumluluk alma, mevcut sistemi koruma, sadakat ve fanatizmle alakalıdır.

Karmik sınavlarımızı önümüze koyma ile alakalıdır.

Jüpiter: Satürn’ün aksine “genişleme ve yayılma” prensipidir.

Toplumda; Ahlak, etik kurallar, hukuk, hakimler, yargıçlar, anayasa, yüksek mevkideki hukuk adamları, vizyon, yüksek eğitim, akademisyenler, rektörler, inançlar, yüksek mevkideki din adamları (ilahiyat başkanı, papa gibi), Yabancılar, yabancı kültürler deniz aşırı yerler ve uzaklar ile alakalıdır.

“Etik” olmakla ve toplumsal “ahlak” alakalıdır.

Kova burcu:

* Özgürlükler

* Kitle halinde kitlesel hareketler.

* Devrimler

* Tek başına bireysel, bütünün hayrına girişimler

* Kollektife yönelik çaba,

* Sorumluluklar

* Hümanizm

* Üst akıl

* Farklı ve yeni olanı hayatımıza adapte etme

* Yeni icatlar

* Teknoloji ve teknolojinin yeni farklı yönlerini kullanma

Bu seferki Satürn ve Jüpiter’in Kova burcunda gerçekleşen bu kavuşumu ile; toplumda tüm bu konularda yepyeni 20 yıllık bir döngü başlıyor.

Ve “daha önceden bilinmeyen” yepyeni ve “farklı olan” ne varsa hayatımızda yerini almaya başlayacaklar.

Yeni keşifleri yaşantımıza adapte ederken, göksel olarak bizden beklenen; adil olmak, toplumsal etik değerlere önem vermek, kimsenin canını yakarak, bizim atalarımızdan gelen uyarı ile hepimizin çok iyi bildiği “Ah almak!” gibi karma yaratmamak çok önemli. Bu kurallar toplum olarak hepimizi ilgilendiren değerler olarak önümüzde duruyor.

Ancak bireysel olarak ta her kim, bu kuralları çiğneyip, karma yarattıysa, yine atalarımızdan gelen hepimizin kulağına küpe öğretiler ile; “eden bulur”, “ne ekersen onu biçersin” gibi sözlerin ışığında bu dönemi anlamaya çalışalım…

Toplumsal olarak bu durumlar hepimizi ilgilendirecek, ancak kişisel olarak en çok hangi alanlarda bunu yaşayacağız dersek; haritamızdaki Kova burcu hangi eve düşüyorsa, kişisel olarak ta 20 yıl, o konuları en farklı şekilde yaşıyor olacağız.

Ancak tüm bunları, “etik ve ahlak kuralları içinde, hak hukuk yemeden yapmalıyız”, çünkü 20 yıl sonra elimize bir fatura daha tutuşturulacağını unutmayalım…

Bir taraftan eskinin bedelini öderken, bir taraftan da kendi geleceğimizi şekillendiren bu döngülerin farkında olalım.

Astroloji, kaderi değiştirmez. Ama göksel matematiği ile, geleceğimize ışık tutar ve seçimleri size bırakır.

Yine bir ata sözü ile, hayatımızı kodlanmaya yardımcı olan, “her koyun, kendi bacağından asılır!” sözü ile noktalamak istiyorum…

Aklın yolu bir, ister atalarımızın sözleri, ister astrolojinin işaretleri, ister bilimin ışığı, ister inançlarımız, hepsi aynı değerlerde buluşuyor ise, kulak verin…

Uzun döngüler, ağır ilerleyen gezegenlerin kontrolünde olduğundan, hayatımızın önemli bir bölümüne damgalarını vururlar. Bu nedenle ben de uzunca değinmek istedim. Çünkü “farkında olmak” ve ne şekilde davranmayı seçtiğimiz kişisel tekamülümüzde önemli…

Bu yıl tutulmaları, Retroları, sonlanan ve yeni başlayan uzun döngüleri ile önemli bir yıla giriyoruz.

Yıl içinde, gerçekleşecek tutulmalarla, Retrolarla ve bu döngülerle ilgili, burçlarınızın nasıl etkileneceğini bildireceğim videolarımı izlemek için lütfen; youtube.com/c/ozlemcetinkayayilmaz kanalıma üye olunuz.

Ayrıca hergün; “Günün Gökyüzü Kalitesi” altında, sizi günün enerjisi hakkında bilgilendirdiğim, günlük astroloji yazılarımı Önce Vatan Gazetesindeki oncevatan.com.tr/profil/185/astrolog-ozlem-cetinkaya-yilmaz adresimden takip edebilirsiniz…

YIL GENELİNDE ŞANSLI GÜNLER

Yılın en güzel günleri (+-3gün) Benefik gezegen kontakları

27 Ocak - Venüs Neptün kavuşumu.: Aşk, sanat, ilham ve maneviyat

8 Mart -Venüs Uranüs kavuşumu : Kadınlara beklenmedik sürpriz

28 Mart - Venüs Jüpiter üçgeni: Bereket, bolluk, şans, fırsat

27 Ağustos -Venüs Neptün üçgeni : Aşk, sanat, sevgi, iyilik

29 Eylül -Mars Venüs üçgeni : Eril, dişil uyumu, Aşk

19 Ekim -Venüs Jüpiter üçgeni: Bereket, bolluk, fırsat, şans

21 Ekim -Venüs Plüto üçgeni: İlişkide gizem ve çekicilik

24 Ekim -Venüs Satürn üçgeni: Ciddi beraberlik

6 Aralık -Venüs Neptün üçgeni : Aşk, sanat, ilham ve maneviyat

14 Aralık -Venüs Jüpiter 60lığı: Bereket, bolluk, fırsat, şans

Yıl içinde, gerçekleşecek tutulmalarla ilgili, burçlarınızın nasıl etkileneceğini bildireceğim videolarımı izlemek için lütfen; youtube.com/c/ozlemcetinkayayilmaz kanalıma üye olunuz.

Ayrıca hergün; “Günün Gökyüzü Kalitesi” altında, sizi günün enerjisi hakkında bilgilendirdiğim, günlük astroloji yazılarımı Önce Vatan Gazetesi’ndeki oncevatan.com.tr/profil/185/astrolog-ozlem-cetinkaya-yilmaz adresimden ulaşabilirsiniz.

Özellikle yıl içinde ki Retrolarla ilgili bilgilenmek için; lütfen burçlarınızdan başka 2020 yılına genel bakış yazımı da okuyunuz…

Başarılı ve sağlıklı bir yıl diliyorum.

Astrolog: Özlem Çetinkaya Yılmaz

Danışmanlık için: Whatsapp 0531 2585128