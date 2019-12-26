2020

YAYLAR ve YÜKSELEN YAYLAR

22 Kasım- 21 Aralık

2020’de (İstanbul -3 yaz saatine göre); 21 Kasım 2020 saat 23:39:37” den itibaren – 21 Aralık 2020 saat 13:02:11” e kadar olan süre YAY burcu…

“ORTAKLIĞIM ve BEN”

2020 yılında siz Yaylar ve yükselen Yaylar için; bu yıl “paradan” yana şanslı olduğunuz bir yıldasınız. Eğer sorumluluklarınızın farkında olur ve akılcı davranırsanız para konusunda şanslı olduğunuz bir yıldasınız. Dolayısı ile maddi konular ve değerler konusunda bu yıl yoğun olacak ve belki de malınıza mal katacağınız bir yıl olacak. Ancak ekonomik davranmalı ve tutumlu olmalısınız.

Kısacası şans; paradan yana olacak, ancak evren “har vurup, harman savurmayın” diyor size…

2020 yılının sene başında (10 Ocak Ay tutulması) siz; ortaklıklarınız ile ilgili netleşen durumlar nedeniyle bazı kararlar alabilirsiniz. Muhtemelen bazı sonlanmaların kararını alırken, yaz başında hem kendinize odaklanıyor, hem de yeni bir ortaklığın atılacak adımlarının kararlarını alıyor olabilirsiniz.

Ayrıca kendinize (5 Haziran Ay Tutulamsı) odaklanabilir, bir imaj çalışması yapmak isteyebilirsiniz. Ancak bunun için uygulamaya geçmeyi ve önemli adımlarınızı yıl sonuna bırakıyor olabilirsiniz.

Eğer yeni bir ortaklık için bir girişimde bulunmak istiyorsanız (21 Haziran Güneş tutulması), 27 Ocak haftasını veya 14 Mart civarını değerlendirebilirsiniz.

Ayrıca yılın birinci Merkür retrosunun yaşanacağı, 12 Şubat ve 10 Mart arasında önemli girişimde bulunmamaya (resmi evraklara imza atmak gibi) dikkat etmenizi öneririm.

Mart ortasında önemli adımlarınız için, doğru bir zamanlama olarak değerlendirebilirsiniz.

Ancak Mars’ın 23’de önce Plüto arkasından Satürn ile kavuşum yapacak olması, zorlayan durumları karşımıza çıkaracaktır. Dolayısı ile Mart’ın son haftasında risk almayın. Mümkünse önemli olaylarınızı bu haftaya rast getirmeyin. Kazalara açık günlerdir. Dikkat.

Yine; 13 Mayıs - 25 Haziran arasını ise; ilişkiler ve ekonomi açısından zorlu günler olacağından; evlenmek, ev almak veya taşınmak gibi yapacağınız önemli girişimlerinizi bu tarihleri denk getirmemeye dikkat edin.

Aşk gezegeni Venüs bu tarihlerde Retro günlerini yaşatacağından, aşk ile ilgili atılacak adımlarda, bir süre sonra yolunda gitmeyen durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Estetik içinde oldukça riskli günler olacağından estetik yönden yapılacak olan girişimlerde de sonucundan memnun olmadığınız durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Eğer estetik için bir girişim düşünüyorsanız bunu Temmuz’un ikinci yarısına ertelemeniz daha doğru bir zaman seçimi olacaktır.

Muhtemelen yazın Haziran sonuna doğru(21 Haziran Güneş Tutulması) yeni bir ortaklığın adımını atabilirsiniz. Veya bu yönde atılacak yeni kararlarınız olabilir.

5 Temmuz Ay tutulması ile maddi konularınızda açığa çıkan durumlar nedeniyle, ortaklıklarınızla ilgili girişimlerinizi Temmuz’un ikinci yarısına bırakmanız uygun olabilir.

Ağustos ortasında riskli davranışlarda bulunmamanız yine sizin lehinize olacak olan bir durum olacaktır.

Önemli girişimlerinizi ve kararlarınızı mümkünse; hem Plüto, Satürn, Jüpiter retrosunun biteceği, Ekim ortalarına bırakmanız en sağlıklısı gözüküyor.

Yıl genelinde Nisan sonundan itibaren, Ekim ortasına kadar birçok gezegen Retro olacağından; Yaz aylarında işlerimizde ilerleme bekleyemeyiz.

Ayrıca Mars’ın Retro olacağı: 10 Eylül ile 14 Kasım arasını da kritik zaman dilimi görebiliriz.

2020 yılında yılın ilk üç ayı ve yılın son ayı; önemli işlerimiz için planlayabileceğimiz zaman dilimi. Bu ayları en az sorun ile atlayacağımız aylar olarak seçebiliriz…

Yaz boyunca “maddi konular” ana temanız olup, Aralık ayına doğru ise; ikili ilişkinizde bir karar alma sürecine girebilirsiniz. İlişkinizle ilgili bir sonuca varabilirsiniz.

Evlenmek isteyen yaylar ve yükselen yaylar ile ilgili bu konu, Kasım sonundan sonra gündeme gelip (30 Kasım Aytutulması), muhtemelen Aralık ortasına kadar gerçekleşebilir. Veya takip eden 6 aylık süreçte bu konu daha çok olgunlaşabilir.

Ancak 14 Aralık Güneş tutulması ile kendinize, dış görünüşünüze ve imajınıza odaklandığınız bir süreç başlıyor sizin için.

Dolayısı ile; 2020 yıl genelinde, maddi konular ve kendinize odaklı girişimleriniz daha çok ön plana çıkıyor.

Geniş vizyonunuz ile hayata bakış açınız ile dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz.

Sonuç olarak 2020 yılında paradan yana şanlı olduğunuz bir yılı yaşayacaksınız. Dolayısı ile yıla damgasını vuran konu; birliktelik ve maddi kaynaklarınız oluyor.

Yılın sonunda kim, karşısına çıkan fırsatları değerlendirmek adına, elini taşın altına koyup, sabır ve emekle, çabalar “şanslı alan” dediğimiz konulara eğilirse, yılın sonunda o konularda gelişmeler yaşadığını görecektir.

Kısacası bu sene, emek harcanan, sabır ile sorumluluklarını yerine getirenin ancak faydalanacağı, şans ve bereket hayatınıza yansıyacaktır.

GELELİM 20 YILLIK DÖNGÜYÜ ANLAMAYA

Yıl sonunda; ancak 20 yılda bir denk gelen Satürn ve Jüpiter kavuşumu yaşanacak.

Jüpiter ve Satürn Kova burcunda kavuşum yapmadan önce, herkesin son 20 yıllık döngüde, “ektiğini biçeceği”, evrensel faturayı elimize tutuşturacak.

Sonra; “ben bunu neden yaşıyorum, neden benim başıma hep bunlar geliyor?” demek yerine, (çünkü bir şeyler düzelmiyorsa, biz de bir şeyleri görmediğimizden, farkına varıp düzeltmediğiniz içindir) bir de kafayı kumdan çıkarıp, daha büyük bir pencereden içinde yaşadığınız topluma ve bizim orada ne kadar etik, ahlaklı, hak hukuk yemeyen biri olduğumuza bakmalıyız…

Kadim astroloji’de “Karmaların efendisi” Satürn ve “yeryüzü yargıcı” Jüpiter’in kavuşumları her zaman; ilahi planla ve ektiğini biçme ile ilgisi vardır.

Peki, Kova burcunda yepyeni bir döngüyü başlatmak üzere gerçekleştirdikleri bu kavuşum, hangi konulara odaklanıyor olacaklar?

Satürn: Jüpiter’in aksine; engeller, kısıtlamar ve daralma ile ilgilidir.

Toplumda “sistem” ile alakalıdır. Kurallar ve disiplin ile toplumu şekillendirmekle alakalıdır. Engeller, kısıtlamalar, sınırlar, mesafeler, ve otorite figürleri ile alakalıdır. Gerçekçilikle alakalıdır. Yapılandırma, sistem kurma ve inşaa etmekle alakalıdır. Sosyal kurumlar, sendikalar, örgütler ile alakalıdır.

Konsantrasyon, sabır, sağlamlık, sorumluluk alma, mevcut sistemi koruma, sadakat ve fanatizmle alakalıdır.

Karmik sınavlarımızı önümüze koyma ile alakalıdır.

Jüpiter: Satürn’ün aksine “genişleme ve yayılma” prensipidir.

Toplumda; Ahlak, etik kurallar, hukuk, hakimler, yargıçlar, anayasa, yüksek mevkideki hukuk adamları, vizyon, yüksek eğitim, akademisyenler, rektörler, inançlar, yüksek mevkideki din adamları (ilahiyat başkanı, papa gibi), Yabancılar, yabancı kültürler deniz aşırı yerler ve uzaklar ile alakalıdır.

“Etik” olmakla ve toplumsal “ahlak” alakalıdır.

Kova burcu:

Özgürlükler

Kitle halinde kitlesel hareketler.

Devrimler

Tek başına bireysel, bütünün hayrına girişimler

Kollektife yönelik çaba,

Sorumluluklar

Hümanizm

Üst akıl

Farklı ve yeni olanı hayatımıza adapte etme

Yeni icatlar

Teknoloji ve teknolojinin yeni farklı yönlerini kullanma

Bu seferki Satürn ve Jüpiter’in Kova burcunda gerçekleşen bu kavuşumu ile; toplumda tüm bu konularda yepyeni 20 yıllık bir döngü başlıyor.

Ve “daha önceden bilinmeyen” yepyeni ve “farklı olan” ne varsa hayatımızda yerini almaya başlayacaklar.

Yeni keşifleri yaşantımıza adapte ederken, göksel olarak bizden beklenen; adil olmak, toplumsal etik değerlere önem vermek, kimsenin canını yakarak, bizim atalarımızdan gelen uyarı ile hepimizin çok iyi bildiği “Ah almak!” gibi karma yaratmamak çok önemli. Bu kurallar toplum olarak hepimizi ilgilendiren değerler olarak önümüzde duruyor.

Ancak bireysel olarak ta her kim, bu kuralları çiğneyip, karma yarattıysa, yine atalarımızdan gelen hepimizin kulağına küpe öğretiler ile; “eden bulur”, “ne ekersen onu biçersin” gibi sözlerin ışığında bu dönemi anlamaya çalışalım…

Toplumsal olarak bu durumlar hepimizi ilgilendirecek, ancak kişisel olarak en çok hangi alanlarda bunu yaşayacağız dersek; haritamızdaki Kova burcu hangi eve düşüyorsa, kişisel olarak ta 20 yıl, o konuları en farklı şekilde yaşıyor olacağız.

Ancak tüm bunları, “etik ve ahlak kuralları içinde, hak hukuk yemeden yapmalıyız”, çünkü 20 yıl sonra elimize bir fatura daha tutuşturulacağını unutmayalım…

Bir taraftan eskinin bedelini öderken, bir taraftan da kendi geleceğimizi şekillendiren bu döngülerin farkında olalım.

Astroloji, kaderi değiştirmez. Ama göksel matematiği ile, geleceğimize ışık tutar ve seçimleri size bırakır.

Yine bir ata sözü ile, hayatımızı kodlanmaya yardımcı olan, “her koyun, kendi bacağından asılır!” sözü ile noktalamak istiyorum…

Aklın yolu bir, ister atalarımızın sözleri, ister astrolojinin işaretleri, ister bilimin ışığı, ister inançlarımız, hepsi aynı değerlerde buluşuyor ise, kulak verin…

Uzun döngüler, ağır ilerleyen gezegenlerin kontrolünde olduğundan, hayatımızın önemli bir bölümüne damgalarını vururlar. Bu nedenle ben de uzunca değinmek istedim. Çünkü “farkında olmak” ve ne şekilde davranmayı seçtiğimiz kişisel tekamülümüzde önemli…

Bu yıl tutulmaları, Retroları, sonlanan ve yeni başlayan uzun döngüleri ile önemli bir yıla giriyoruz.

Yıl içinde, gerçekleşecek tutulmalarla, Retrolarla ve bu döngülerle ilgili, burçlarınızın nasıl etkileneceğini bildireceğim videolarımı izlemek için lütfen; youtube.com/c/ozlemcetinkayayilmaz kanalıma üye olunuz.

Ayrıca hergün; “Günün Gökyüzü Kalitesi” altında, sizi günün enerjisi hakkında bilgilendirdiğim, günlük astroloji yazılarımı Önce Vatan Gazetesindeki oncevatan.com.tr/profil/185/astrolog-ozlem-cetinkaya-yilmaz adresimden takip edebilirsiniz…

YIL GENELİNDE ŞANSLI GÜNLER

Yılın en güzel günleri (+-3gün) Benefik gezegen kontakları

27 Ocak - Venüs Neptün kavuşumu .: Aşk, sanat, ilham ve maneviyat

8 Mart - Venüs Uranüs kavuşumu : Kadınlara beklenmedik sürpriz

28 Mart - Venüs Jüpiter üçgeni : Bereket, bolluk, şans,fırsat

27 Ağustos - Venüs Neptün üçgeni : Aşk, sanat, sevgi, iyilik

29 Eylül - Mars Venüs üçgeni : Eril, dişil uyumu, Aşk

19 Ekim - Venüs Jüpiter üçgeni : Bereket, bolluk, fırsat, şans

21 Ekim - Venüs Plüto üçgeni : İlişkide gizem ve çekicilik

24 Ekim - Venüs Satürn üçgeni : Ciddi beraberlik

6 Aralık - Venüs Neptün üçgeni : Aşk, sanat, ilham ve maneviyat

14 Aralık - Venüs Jüpiter 60lığı: Bereket, bolluk, fırsat, şans

Özellikle yıl içinde ki Retrolarla ilgili bilgilenmek için; lütfen burçlarınızdan başka 2020 yılına genel bakış yazımı da okuyunuz…

Mutlu, başarılı ve sağlıklı bir yıl diliyorum.

Astrolog: Özlem Çetinkaya Yılmaz

Danışmanlık için: Whatsapp 0531 2585128