2020 TERAZİLER ve YÜKSELEN TERAZİLER

TERAZİLER ve YÜKSELEN TERAZİLER

23 Eylül- 22 Ekim

2020’de (İstanbul -3 yaz saatine göre); 22 Eylül 2020 saat 16:30:31” den itibaren –

23 Ekim 01:59:23” e kadar olan süre TERAZİ burcu…

“KARİYERİM ve AKRABALARIM”

2020 yılında siz Teraziler ve yükselen Teraziler için; şans “evinizden, ebeveynlerinizden ve atalarınızdan” yana size gülüyor.

Dolayısı ile; eğer ev almak, ev satmak veya taşınmak istiyorsanız bu yönden şanslı olacağınız bir yıl olacak. Daha büyük bir ev sizi bekliyor olabilir bu yıl…

Sosyal hayatta bazı sıkıntılar olsa bile, Dünya genelinde “kıtlık” yaşansa bile, bu sene bereket sizin evinizden hiç eksik olmayacak. Ancak tutumlu olmanız ve sorumlu davranmanız evrenin sizden beklentisi oluyor.

Ayrıca; 2020 yılında sene başında( 10 Ocak Ay tutulması) kariyerinizle , (5 Haziran Ay tutulması) yakın çevrenizle ve girişmiş olduğunuz ortak işlerinizle ilgili bir açığa çıkış yaşayabilirsiniz. Dolayısı ile netleşen durumlar sonucu varacağınız kararlarınız olabilir.

17 Şubat ile 10 Mart önemli kararlar almayıp, bunları Mart ortasına ertelemeniz daha doğru olur.

Eğer yeni bir kariyer için adım atmak ve girişimde bulunmak istiyorsanız, 27 Ocak haftasını veya 14 Mart civarını değerlendirebilirsiniz.

Ayrıca yılın birinci Merkür retrosunun yaşanacağı, 12 Şubat ve 10 Mart arasında önemli girişimde bulunmamaya (resmi evraklara imza atmak gibi) dikkat etmenizi öneririm. Mart ortasını önemli görüşmeleriniz ve imzalarınız için değerlendirmeniz daha doğru bir zamanlama olacaktır.

Ancak Mart’ın son haftasında risk almayın. Mümkünse önemli olaylarınızı bu haftaya rast getirmeyin. Kaza riski ve gergin olacağınız bir haftadır, dikkat.

Yine; 13 Mayıs - 25 Haziran arasını ise; evlenmek, ev almak veya taşınmak gibi yapacağınız önemli girimlerinizi bu tarihleri denk getirmemeye dikkat edin.

Aşk gezegeni Venüs bu tarihlerde Retro günlerini yaşatacağından, aşk ile ilgili atılacak adımlarda, bir süre sonra yolunda gitmeyen durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Ekonomi ve ilişkiler bu süreçte bozulabilir (13 Mayıs - 25 Haziran).

Estetik içinde oldukça riskli günler olacağından, estetik yönden yapılacak olan girişimlerin sonucundan memnun kalmayabilirsiniz. Eğer estetik bir girişim düşünüyorsanız bunu Temmuz’un ikinci yarısına ertelemeniz daha doğru bir zaman seçimi olacaktır.

Haziran sonuna (21 Haziran Güneş Tutulması) doğru kariyerinizle ilgili önemli radikal kararlar alıp, yeni bir adım atabilir yeni bir başlangıç yapabilirsiniz.

Bu alacağınız kararın sizin toplum önünde ki duruşunuz ve itibarınız ile de ilgisi olabilir.

Ancak karşınıza çıkabilecek iş fırsatlarına hemen karar vermemeli, elinizden geldiğince 18 Haziran - 12 Temmuz arasında hiçbir imza atmamalısınız. Çünkü muhtemelen pişman olacağınız bir adım atmış olabilirsiniz.

İş anlaşmalarınızı, imzalarınızı Temmuz ortasından itibaren atmanız oldukça yerinde bir karar olur. Çünkü bu aşamada olaylar netleşmiş olur ve siz neye imza atacağınızı daha net görürsünüz.

Ağustos ortasında riskli davranışlarda bulunmamanız yine sizin lehinize olacak olan bir durum olacaktır.

Önemli girişimlerinizi ve kararlarınızı mümkünse; hem Plüto, Satürn, Jüpiter retrosunun biteceği, Ekim ortalarına bırakmanız en sağlıklısı gözüküyor.

Yıl genelinde Nisan sonundan itibaren, Ekim ortasına kadar birçok gezegen Retro olacağından; Yaz aylarında işlerimizde ilerleme bekleyemeyiz.

Ayrıca Mars’ın Retro olacağı: 10 Eylül ile 14 Kasım arasını da kritik zaman dilimi görebiliriz.

2020 yılında yılın ilk üç ayı ve yılın son ayı; önemli işlerimiz için planlayabileceğimiz zaman dilimi. Bu ayları en az sorun ile atlayacağımız aylar olarak seçebiliriz…

Eğer ev değiştirmek veya taşınmak istiyorsanız yeni ev almak veya satmak gibi konular gündeminize girebilir. Ancak bunu da mümkünse yılın 3. Merkür retrosuna rastlayan 14 Ekim - 3 Kasım arasında da yapmanızı tavsiye etmem. Gelişebilecek olan olayları retronun biteceği Kasım’ın 7.sinden itibaren ele almanız daha doğru kararlar almanızı sağlayacaktır.

Sonbaharda (30 Kasım Aytutulması ile birlikte) yurt dışı seyahatler, yüksek eğitim, akademisyenlik, yabancılar ile ilgili konular, Kasım sonu veya Aralık başı olarak hayatınıza bir hareketlilik getirebilir. Bol iletişimli, bilgi alış verişinin olacağı, entelektüel bir süreç olacaktır bu seyahatler sizin için. Tadını çıkarın.

Yine bu süreçte, bazı konuların da sonlanacağı bazı kararlar alınabilir.

Yıl sonunda ise (14 Aralık Güneş tutulması ile); yakın çevreniz kardeş, kuzen veya yakın arkadaşlarınızla ilgili, eğitim ile ilgili atılacak yeni adımlarınız ve bazı başlangıçlarınız olabilir.

2020 yılında size şans evinizden, ailenizden ve köklerinizden gelecektir.

Ancak yıla damgasını vuracak olan konular , “kariyeriniz ve akrabalarınız” ile ilgili oluyorlar.

Yılın sonunda kim, karşısına çıkan fırsatları değerlendirmek adına, elini taşın altına koyup, sabır ve emekle, çabalar “şanslı alan” dediğimiz konulara eğilirse, yılın sonunda o konularda gelişmeler yaşadığını görecektir.

Kısacası bu sene, emek harcanan, sabır ile sorumluluklarını yerine getirenin ancak faydalanacağı şans fırsatları doğacaktır.

GELELİM 20 YILLIK DÖNGÜYÜ ANLAMAYA

Yıl sonunda; ancak 20 yılda bir denk gelen Satürn ve Jüpiter kavuşumu yaşanacak.

Jüpiter ve Satürn Kova burcunda kavuşum yapmadan önce, herkesin son 20 yıllık döngüde, “ektiğini biçeceği”, evrensel faturayı elimize tutuşturacak.

Sonra; “ben bunu neden yaşıyorum, neden benim başıma hep bunlar geliyor?” demek yerine, (çünkü bir şeyler düzelmiyorsa, biz de bir şeyleri görmediğimizden, farkına varıp düzeltmediğiniz içindir) bir de kafayı kumdan çıkarıp, daha büyük bir pencereden içinde yaşadığınız topluma ve bizim orada ne kadar etik, ahlaklı, hak hukuk yemeyen biri olduğumuza bakmalıyız…

Kadim astroloji’de “Karmaların efendisi” Satürn ve “yeryüzü yargıcı” Jüpiter’in kavuşumları her zaman; ilahi planla ve ektiğini biçme ile ilgisi vardır.

Peki, Kova burcunda yepyeni bir döngüyü başlatmak üzere gerçekleştirdikleri bu kavuşum, hangi konulara odaklanıyor olacaklar?

Satürn: Jüpiter’in aksine; engeller, kısıtlamar ve daralma ile ilgilidir.

Toplumda “sistem” ile alakalıdır. Kurallar ve disiplin ile toplumu şekillendirmekle alakalıdır. Engeller, kısıtlamalar, sınırlar, mesafeler, ve otorite figürleri ile alakalıdır. Gerçekçilikle alakalıdır. Yapılandırma, sistem kurma ve inşaa etmekle alakalıdır. Sosyal kurumlar, sendikalar, örgütler ile alakalıdır.

Konsantrasyon, sabır, sağlamlık, sorumluluk alma, mevcut sistemi koruma, sadakat ve fanatizmle alakalıdır.

Karmik sınavlarımızı önümüze koyma ile alakalıdır.

Jüpiter: Satürn’ün aksine “genişleme ve yayılma” prensipidir.

Toplumda; Ahlak, etik kurallar, hukuk, hakimler, yargıçlar, anayasa, yüksek mevkideki hukuk adamları, vizyon, yüksek eğitim, akademisyenler, rektörler, inançlar, yüksek mevkideki din adamları (ilahiyat başkanı, papa gibi), Yabancılar, yabancı kültürler deniz aşırı yerler ve uzaklar ile alakalıdır.

“Etik” olmakla ve toplumsal “ahlak” alakalıdır.

Kova burcu:

Özgürlükler

Kitle halinde kitlesel hareketler.

Devrimler

Tek başına bireysel, bütünün hayrına girişimler

Kollektife yönelik çaba,

Sorumluluklar

Hümanizm

Üst akıl

Farklı ve yeni olanı hayatımıza adapte etme

Yeni icatlar

Teknoloji ve teknolojinin yeni farklı yönlerini kullanma

Bu seferki Satürn ve Jüpiter’in Kova burcunda gerçekleşen bu kavuşumu ile; toplumda tüm bu konularda yepyeni 20 yıllık bir döngü başlıyor.

Ve “daha önceden bilinmeyen” yepyeni ve “farklı olan” ne varsa hayatımızda yerini almaya başlayacaklar.

Yeni keşifleri yaşantımıza adapte ederken, göksel olarak bizden beklenen; adil olmak, toplumsal etik değerlere önem vermek, kimsenin canını yakarak, bizim atalarımızdan gelen uyarı ile hepimizin çok iyi bildiği “Ah almak!” gibi karma yaratmamak çok önemli. Bu kurallar toplum olarak hepimizi ilgilendiren değerler olarak önümüzde duruyor.

Ancak bireysel olarak ta her kim, bu kuralları çiğneyip, karma yarattıysa, yine atalarımızdan gelen hepimizin kulağına küpe öğretiler ile; “eden bulur”, “ne ekersen onu biçersin” gibi sözlerin ışığında bu dönemi anlamaya çalışalım…

Toplumsal olarak bu durumlar hepimizi ilgilendirecek, ancak kişisel olarak en çok hangi alanlarda bunu yaşayacağız dersek; haritamızdaki Kova burcu hangi eve düşüyorsa, kişisel olarak ta 20 yıl, o konuları en farklı şekilde yaşıyor olacağız.

Ancak tüm bunları, “etik ve ahlak kuralları içinde, hak hukuk yemeden yapmalıyız”, çünkü 20 yıl sonra elimize bir fatura daha tutuşturulacağını unutmayalım…

Bir taraftan eskinin bedelini öderken, bir taraftan da kendi geleceğimizi şekillendiren bu döngülerin farkında olalım.

Astroloji, kaderi değiştirmez. Ama göksel matematiği ile, geleceğimize ışık tutar ve seçimleri size bırakır.

Yine bir ata sözü ile, hayatımızı kodlanmaya yardımcı olan, “her koyun, kendi bacağından asılır!” sözü ile noktalamak istiyorum…

Aklın yolu bir, ister atalarımızın sözleri, ister astrolojinin işaretleri, ister bilimin ışığı, ister inançlarımız, hepsi aynı değerlerde buluşuyor ise, kulak verin…

Uzun döngüler, ağır ilerleyen gezegenlerin kontrolünde olduğundan, hayatımızın önemli bir bölümüne damgalarını vururlar. Bu nedenle ben de uzunca değinmek istedim. Çünkü “farkında olmak” ve ne şekilde davranmayı seçtiğimiz kişisel tekamülümüzde önemli…

Bu yıl tutulmaları, Retroları, sonlanan ve yeni başlayan uzun döngüleri ile önemli bir yıla giriyoruz.

Yıl içinde, gerçekleşecek tutulmalarla, Retrolarla ve bu döngülerle ilgili, burçlarınızın nasıl etkileneceğini bildireceğim videolarımı izlemek için lütfen; youtube.com/c/ozlemcetinkayayilmaz kanalıma üye olunuz.

Ayrıca hergün; “Günün Gökyüzü Kalitesi” altında, sizi günün enerjisi hakkında bilgilendirdiğim, günlük astroloji yazılarımı Önce Vatan Gazetesindeki oncevatan.com.tr/profil/185/astrolog-ozlem-cetinkaya-yilmaz adresimden takip edebilirsiniz…

YIL GENELİNDE ŞANSLI GÜNLER

Yılın en güzel günleri (+-3gün) Benefik gezegen kontakları

27 Ocak - Venüs Neptün kavuşumu .: Aşk, sanat, ilham ve maneviyat

8 Mart - Venüs Uranüs kavuşumu : Kadınlara beklenmedik sürpriz

28 Mart - Venüs Jüpiter üçgeni : Bereket, bolluk, şans,fırsat

27 Ağustos - Venüs Neptün üçgeni : Aşk, sanat, sevgi, iyilik

29 Eylül - Mars Venüs üçgeni : Eril, dişil uyumu, Aşk

19 Ekim - Venüs Jüpiter üçgeni : Bereket, bolluk, fırsat, şans

21 Ekim - Venüs Plüto üçgeni : İlişkide gizem ve çekicilik

24 Ekim - Venüs Satürn üçgeni : Ciddi beraberlik

6 Aralık - Venüs Neptün üçgeni : Aşk, sanat, ilham ve maneviyat

14 Aralık - Venüs Jüpiter 60lığı: Bereket, bolluk, fırsat, şans

Özellikle yıl içinde ki Retrolarla ilgili bilgilenmek için; lütfen burçlarınızdan başka 2020 yılına genel bakış yazımı da okuyunuz…

Yıl içinde, gerçekleşecek tutulmalarla ilgili, burçlarınızın nasıl etkileneceğini bildireceğim videolarımı izlemek için lütfen; youtube.com/c/ozlemcetinkayayilmaz kanalıma üye olunuz.

Ayrıca hergün; “Günün Gökyüzü Kalitesi” altında, sizi günün enerjisi hakkında bilgilendirdiğim, günlük astroloji yazılarımı Önce Vatan Gazetesindeki oncevatan.com.tr/profil/185/astrolog-ozlem-cetinkaya-yilmaz adresimden ulaşabilirsiniz.

Başarılı, mutlu ve sağlıklı bir yıl diliyorum…

Astrolog: Özlem Çetinkaya Yılmaz

Danışmanlık için: Whatsapp 0531 2585128