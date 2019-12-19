2020 ASLANLAR ve YÜKSELEN ASLANLAR

2020

ASLANLAR ve YÜKSELEN ASLALAR

23 Temmuz- 22 Ağustos

2020’de (İstanbul -3 yaz saatine göre); 22 Temmuz 2020 saat 11:36:44’ den itibaren -

22 Ağustos 2020 saat 18:44:47” e kadar olan süre ASLAN burcu…

“SAĞLIĞIM ve ÇOCUKLARIM”

2020 yılında siz Aslanlar ve yükselen Aslanlar için; şans, günlük rutin yaşantınızda karşılaştığınız insanlardan, evcil hayvanlardan ve sağlık alanından geliyor. Dolayısı ile Aslanlar ve yükselenAslanlar için 2020 yılı, günlük rutin yaşantının rahatladığı Aslanlar ve sağlık açısından da şifalandığı bir yıl oluyor.

Ancak ihmal edilen ve umursanmayan sağlık sorunları, eğer yaşantınızda almanız gereken sorumlulukarınızı almıyorsanız, bu sefer büyüyen sorunlar olarak karşınıza çıkabilir…

Bu nedenle 2020 yılını Aslanlar ve yükselen aslanlar, günlük yaşantılarında özellikle sağlığı ile ilgili sorumlu davranarak, yani sporlarını yaparak, doğru beslenerek, ilaç tedavilerini ihmal etmeyerek geçirdiklerinde, yıl boyunca Jüpiter’in olumlu enerjisini kendilerinde “şifa” olarak yansıdığını görebilirler…

Dolayısı ile yılın şans fırsatı size; “sağlık” alanından gülecek , tabii sorumluluklarınızı yaptığınız sürece…

Ayrıca 2020 yılına, siz Aslanlar ve yükselen Aslanlar için “çocuk” konuları damgasını vuracak.

Çocuğu olanlar için; mevcut çocuğunuzla ilgili alacağınız sorumluluklar söz konusu olacaktır. Onun yetenekleri konusunda atacağınız adımlarınız olabilir.

Ayrıca, henüz çocuğu olmayan Aslan ve yükselen Aslanlar için, bir çocuk müjdesi de bu yılın temalarından oluyor.

Ayrıca sizin sanatsal tarafınızın da, ortaya çıkacağı yaratıcılığını değerlendirebileceğiniz bir yıl olacaktır.

Eğer siz bekar bir Aslansanız; bu yıl sizi, bir aşk konusu da bekliyor olabilir. Ancak bu yıl Venüs’ün retro olduğu günlerde (15 Mayıs- 25 Haziran arası), ikili ilişkilerde sorunlar yaşayabiliriz.

Yılın genelinde sağlığınız nedeniyle inzivaya çekilip dinlenmek isteyebilirsiniz. Buna hem bedenen hem de ruhen ihtiyacınız olabilir.

Yaşantınıza yoga veya meditasyon gibi zihinsel zindelik sağlayacak konuları adapte edebilirsiniz.

Eğer biraz inzivaya çekilip dinlenmek istiyorsanız, 27 Ocak haftasını veya 14 Mart civarını değerlendirebilirsiniz.

Ayrıca yılın birinci Merkür retrosunun yaşanacağı, 12 Şubat ve 10 Mart arasında önemli girişimde bulunmamaya (resmi evraklara imza atmak gibi) dikkat etmenizi öneririm. İmzalarınızı, önemli görüşmelerinizi Mart ortasına ertelemeniz veya 10 Şubat öncesinde yapmanız daha doğru bir zaman seçimi olacaktır.

Ancak Mart’ın son haftasında risk almayın. Mümkünse, önemli olaylarınızı bu haftaya rast getirmeyin. Çünkü gergin ve agresif olunacak günlerdir. Dolayısı ile tartışma veya güç kullanımlarına açık günler olacaktır.

Yine; 13 Mayıs - 25 Haziran arasını; evlenmek, ev almak veya taşınmak gibi yapacağınız önemli girişimlerinizi bu tarihleri denk getirmemeye dikkat edin.

Yeni bir aşka da bu tarihlerde adım atmayın. Çünkü aşk gezegeni Venüs bu tarihlerde retro günlerini yaşatacağından, aşk ile ilgili atılacak adımlarda, bir süre sonra yolunda gitmeyen durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Estetik içinde oldukça riskli günler olacağından estetik yönden yapılacak olan girişimlerde, sonucundan memnun olmadığınız durumlar çıkabilir. Eğer estetik için bir girişim düşünüyorsanız bunu mümkünse Temmuz’un ikinci yarısına ertelemeniz daha doğru bir zaman seçimi olacaktır.

Yaz aylarında eğer çocuğunuz varsa, onunla ilgili bilmediğiniz bir konu netleşir ve siz bir karara varabilirsiniz. Onunla ilgili bir haber alabilirsiniz veya sorularınızın cevabını daha net görebilirsiniz.

Eğer siz evliyseniz ve çocuğunuz yok ise ve bu konuda girişimleriniz varsa, yaz aylarında bir çocuğun müjdesini alabilirsiniz. Daha doğrusu bu konudaki girişimlerinizin cevaplarını alırsınız. Bu muhtemelen sağlık nedenleri ile, Aralık sonrasına ertelemek isteyeceğiniz bir konu olabilir.

Ağustos ortasında riskli davranışlarda bulunmamanız yine sizin lehinize olacak olan bir durum olacaktır.

Önemli girişimlerinizi ve kararlarınızı mümkünse; hem Plüto, Satürn, Jüpiter retrosunun biteceği, Ekim ortalarına bırakmanız en sağlıklısı gözüküyor.

Yıl genelinde Nisan sonundan itibaren, Ekim ortasına kadar birçok gezegen Retro olacağından; Yaz aylarında işlerimizde ilerleme bekleyemeyiz.

Ayrıca Mars’ın Retro olacağı: 10 Eylül ile 14 Kasım arasını da kritik zaman dilimi görebiliriz.

2020 yılında yılın ilk üç ayı ve yılın son ayı; önemli işlerimiz için planlayabileceğimiz zaman dilimi. Bu ayları en az sorun ile atlayacağımız aylar olarak seçebiliriz…

Kış aylarına doğru ilerlerken( 30 Kasım Ay tutulması); arkadaş gruplarınız ve sosyal alan ile ilgili, daha önceden bilmediğiniz veya farkında olmadığınız durumlar karşınıza gelir ve siz içinde bulunduğunuz durumu daha net görmeye başlarsınız. Dolayısı ile Kasım ayından itibaren takip eden birkaç ay içinde aldığınız kararlarınızı uygulamaya koyarsınız.

Ayrıca bazı gelecek projeleriniz ile ilgili ne yapmak istediğinizi de bugünlerde daha net olarak görebilirsiniz...

Kasım sonu; olayların netleşmeye başlayacağı ve sizin bu netleşen durumlar nedeniyle, ne yapmak istediğinizin kararına varacağınız bir süreç olacaktır. Gelecek 6 ayınızı bu farkındalık ışığı ile şekillendirmek yaşantınıza bir yön vermek isteyebilirsiniz.

Bazı üye bulunduğunuz gruplarla ilgili daha önceden fark etmediğiniz bazı konuları öğrenir ve bir yüzleşme yaşamanızda mümkün. Arkadaşlarınızla ilgili daha önceden fark etmediğiniz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bazı diologlar ve haberleşmelerle kendini gösterecek durumlar yaşanabilir. Bu durum tabii ki sançılır olacaktır. Ancak olayların kadersel gerçekleştiğini ve göksel plana göre artık bunun zamanı geldiği için yaşandığını bilmek önemli…

Bu farkındalık ile, geleceğe baktığınızda, aslında her şeyin sizin iyiliğiniz için olduğunu da görebilirsiniz.

Siz eğer çocuğu olmayan bir Aslan veya yükselen Aslan iseniz; ve bir çocuk özlemi içindeyseniz, bu yıl Aralık ortasından itibaren bazı yeni girişimlerde bulunmak isteyebilirsiniz (14 Aralık Güneş tutulması 5.ev). Aralık ortasından itibaren takip eden birkaç ay içinde amacınıza ulaşabilirsiniz. Özellikle Jüpiter’in hızlı ilerlediği Şubat’ın ilk yarısına kadar olan süreci iyi değerlendirebilirsiniz.

Eğer çocuğunuz var ise, onunla daha çok ilgileneceğiniz bir sürece girmek isteyebilirsiniz. Beraberce daha çok keyifli vakit geçirebileceğiniz girişimleriniz olabilir. Eğlenceye yönelik, keyifli oyunlar ve yetenekleriniz doğrultusunda zaman geçirmek isteyebilirsiniz.

Ayrıca bu yıl sonundan itibaren kendinize yeni hobiler edinebilir, bu hobilerin daha çok gezmek, seyahat etmek ve yabancı kültürleri tanımakla da ilgisi olabilir.

2020 yılında, şans size kendi iç dünyanızdan yansıyacak” ve siz kendinizi daha huzurlu ve mutlu hissedeceksiniz.

Bununla birlikte “arkadaş çevreniz, aşk ve çocuk” konuları yıla damgasını vuracak ve sizin bu temalarla ilgili atılacak yeni adımlarınız olabilir.

GELELİM 20 YILLIK DÖNGÜYÜ ANLAMAYA

Yıl sonunda; ancak 20 yılda bir denk gelen Satürn ve Jüpiter kavuşumu yaşanacak.

Jüpiter ve Satürn Kova burcunda kavuşum yapmadan önce, herkesin son 20 yıllık döngüde, “ektiğini biçeceği”, evrensel faturayı elimize tutuşturacak.

Sonra; “ben bunu neden yaşıyorum, neden benim başıma hep bunlar geliyor?” demek yerine, (çünkü bir şeyler düzelmiyorsa, siz de bir şeyleri görmediğinizden, farkına varıp düzeltmediğiniz içindir) bir de kafayı kumdan çıkarıp, daha büyük bir pencereden içinde yaşadığınız topluma ve sizin orada ne kadar etik, ahlaklı, hak hukuk yemeyen biri olduğunuza bakın…

Peşinden 21. Aralık 2020 ile Kova burcunda yepyeni bir sonraki 20 yıllık döngüyü başlatacaklar…

Kadim astroloji’de “Karmaların efendisi” Satürn ve “yeryüzü yargıcı” Jüpiter’in kavuşumları her zaman; ilahi planla ve ektiğini biçme ile ilgisi vardır.

Peki, Kova burcunda yepyeni bir döngüyü başlatmak üzere gerçekleştirdikleri bu kavuşum, hangi konulara odaklanıyor olacaklar?

Satürn: Jüpiter’in aksine; engeller, kısıtlamar ve daralma ile ilgilidir.

Toplumda “sistem” ile alakalıdır. Kurallar ve disiplin ile toplumu şekillendirmekle alakalıdır. Engeller, kısıtlamalar, sınırlar, mesafeler, ve otorite figürleri ile alakalıdır. Gerçekçilikle alakalıdır. Yapılandırma, sistem kurma ve inşaa etmekle alakalıdır. Sosyal kurumlar, sendikalar, örgütler ile alakalıdır.

Konsantrasyon, sabır, sağlamlık, sorumluluk alma, mevcut sistemi koruma, sadakat ve fanatizmle alakalıdır.

Karmik sınavlarımızı önümüze koyma ile alakalıdır.

Jüpiter: Satürn’ün aksine “genişleme ve yayılma” prensipidir.

Toplumda; Ahlak, etik kurallar, hukuk, hakimler, yargıçlar, anayasa, yüksek mevkideki hukuk adamları, vizyon, yüksek eğitim, akademisyenler, rektörler, inançlar, yüksek mevkideki din adamları (ilahiyat başkanı, papa gibi), Yabancılar, yabancı kültürler deniz aşırı yerler ve uzaklar ile alakalıdır.

“Etik” olmakla ve toplumsal “ahlak” alakalıdır.

Kova burcu:

• Özgürlükler

• Kitle halinde kitlesel hareketler.

• Devrimler

• Tek başına bireysel, bütünün hayrına girişimler

• Kollektife yönelik çaba,

• Sorumluluklar

• Hümanizm

• Üst akıl

• Farklı ve yeni olanı hayatımıza adapte etme

• Yeni icatlar

• Teknoloji ve teknolojinin yeni farklı yönlerini kullanma

Bu seferki Satürn ve Jüpiter’in Kova burcunda gerçekleşen bu kavuşumu ile; toplumda tüm bu konularda yepyeni 20 yıllık bir döngü başlıyor.

Ve “daha önceden bilinmeyen” yepyeni ve “farklı olan” ne varsa hayatımızda yerini almaya başlayacaklar.

Yeni keşifleri yaşantımıza adapte ederken, göksel olarak bizden beklenen;

Adil olmak, toplumsal etik değerlere önem vermek, kimsenin canını yakarak, bizim atalarımızdan gelen uyarı ile hepimizin çok iyi bildiği “Ah almak!” gibi karma yaratmamak çok önemli. Bu kurallar toplum olarak hepimizi ilgilendiren değerler olarak önümüzde duruyor.

Ancak bireysel olarak ta her kim, bu kuralları çiğneyip, karma yarattıysa, yine atalarımızdan gelen hepimizin kulağına küpe öğretiler ile; “eden bulur”, “ne ekersen onu biçersin” gibi sözlerin ışığında bu dönemi anlamaya çalışalım…

Toplumsal olarak bu durumlar hepimizi ilgilendirecek, ancak kişisel olarak en çok hangi alanlarda bunu yaşayacağız dersek; haritamızdaki Kova burcu hangi eve düşüyorsa, kişisel olarak ta 20 yıl, o konuları en farklı şekilde yaşıyor olacağız.

Ancak tüm bunları, “etik ve ahlak kuralları içinde, hak hukuk yemeden yapmalıyız”, çünkü 20 yıl sonra elimize bir fatura daha tutuşturulacağını unutmayalım…

Bir taraftan eskinin bedelini öderken, bir taraftan da kendi geleceğimizi şekillendiren bu döngülerin farkında olalım.

Astroloji, kaderi değiştirmez. Ama göksel matematiği ile, geleceğimize ışık tutar ve seçimleri size bırakır.

Yine bir ata sözü ile, hayatımızı kodlanmaya yardımcı olan, “her koyun, kendi bacağından asılır!” sözü ile noktalamak istiyorum…

Aklın yolu bir, ister atalarımızın sözleri, ister astrolojinin işaretleri, ister bilimin ışığı, ister inançlarımız, hepsi aynı değerlerde buluşuyor ise, kulak verin…

Uzun döngüler, ağır ilerleyen gezegenlerin kontrolünde olduğundan, hayatımızın önemli bir bölümüne damgalarını vururlar. Bu nedenle ben de uzunca değinmek istedim. Çünkü “farkında olmak” ve ne şekilde davranmayı seçtiğimiz kişisel tekamülümüzde önemli…

Bu yıl tutulmaları, Retroları, sonlanan ve yeni başlayan uzun döngüleri ile önemli bir yıla giriyoruz.

Yıl içinde, gerçekleşecek tutulmalarla, Retrolarla ve bu döngülerle ilgili, burçlarınızın nasıl etkileneceğini bildireceğim videolarımı izlemek için lütfen; youtube.com/c/ozlemcetinkayayilmaz kanalıma üye olunuz.

Ayrıca hergün; “Günün Gökyüzü Kalitesi” altında, sizi günün enerjisi hakkında bilgilendirdiğim, günlük astroloji yazılarımı Önce Vatan Gazetesindeki oncevatan.com.tr/profil/185/astrolog-ozlem-cetinkaya-yilmaz adresimden takip edebilirsiniz…

YIL GENELİNDE ŞANSLI GÜNLER

Yılın en güzel günleri (+-3gün) Benefik gezegen kontakları

27 Ocak - Venüs Neptün kavuşumu.: Aşk, sanat, ilham ve maneviyat

8 Mart -Venüs Uranüs kavuşumu : Kadınlara beklenmedik sürpriz

28 Mart - Venüs Jüpiter üçgeni : Bereket, bolluk, şans, fırsat

27 Ağustos -Venüs Neptün üçgeni : Aşk, sanat, sevgi, iyilik

29 Eylül -Mars Venüs üçgeni : Eril, dişil uyumu, Aşk

19 Ekim -Venüs Jüpiter üçgeni: Bereket, bolluk, fırsat, şans

21 Ekim -Venüs Plüto üçgeni: İlişkide gizem ve çekicilik

24 Ekim -Venüs Satürn üçgeni: Ciddi beraberlik

6 Aralık -Venüs Neptün üçgeni : Aşk, sanat, ilham ve maneviyat

14 Aralık -Venüs Jüpiter 60lığı: Bereket, bolluk, fırsat, şans

Özellikle yıl içinde ki Retrolarla ilgili bilgilenmek için; lütfen burçlarınızdan başka 2020 yılına genel bakış yazımı da okuyunuz…

Yıl içinde, gerçekleşecek tutulmalarla ilgili, burçlarınızın nasıl etkileneceğini bildireceğim videolarımı izlemek için lütfen; youtube.com/c/ozlemcetinkayayilmaz kanalıma üye olunuz.

Ayrıca hergün; “Günün Gökyüzü Kalitesi” altında, sizi günün enerjisi hakkında bilgilendirdiğim, günlük astroloji yazılarımı Önce Vatan Gazetesindeki oncevatan.com.tr/profil/185/astrolog-ozlem-cetinkaya-yilmaz adresimden ulaşabilirsiniz.

Mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir yıl diliyorum.

Astrolog: Özlem Çetinkaya Yılmaz

Danışmanlık için: Whatsapp 0531 2585128