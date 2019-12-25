2020

AKREPLER ve YÜKSELEN AKREPLER

23 Ekim- 21 Kasım

2020’de (İstanbul -3 yaz saatine göre); 23 Ekim 2020 saat 01:59:24” den itibaren –

21 Kasım 2020 saat 23:39:36” e kadar olan süre AKREP burcu…

“YÜKSEK EĞİTİMİM ve PARAM”

2020 yılında siz Akrepler ve yükselen Akrepler için; size şans bu sene “yakın çevreniz” veya “iletişim” kaynaklarından geliyor.

Dolayısı ile 2020 yılında iletişim kaynakları üzerinden gerçekleştirdiğiniz haberleşmeler, eğitimler konusunda şansınızı değerlendirmenizi tavsiye ederim.

Yazı işleri veya iletişime dayalı bir projeniz var ise bu sene şansın size bu konulardan güleceğini bilin ve sorumluluğunuzu bilerek konuya eğilmenizi tavsiye ederim. Ancak evren sizden çaba harcamanızı ve sabırla çalışmanızı bekliyor, ödül öncesi…

Ayrıca 2020 yılında; sene başında gerçekleşecek olan Aytutulması ile birlikte, yüksek eğitim veya universite ile ilgili cevap beklediğiniz bir olayınız netleşecek. Dolayısı ile yılın ilk altı ayında; seyahatler, yurtdışı konuları, yüksek eğitim konularında açığa çıkıp netleşen olaylar doğrultusunda, ne yapmak istediğinize karar verebilirsiniz.

Eğer eğitim için yeni bir girişimde bulunmak istiyorsanız, 27 Ocak haftasını veya Venüs ve Neptün kavuşumundan olumlu açıları (yükseleninize/ Güneşinize) aldığınız 14 Mart civarını değerlendirebilirsiniz.

Ayrıca yılın birinci Merkür retrosunun yaşanacağı, 17 Şubat ve 10 Mart arasında önemli girişimde bulunmamaya (resmi evraklara imza atmak gibi) dikkat etmenizi öneririm.

Önemli görüşmelerinizi Mart ortasına ertelemeniz, daha doğru bir zamanlama olacaktır.

Ancak Mart’ın son haftasında yine risk almayın. Mümkünse önemli olaylarınızı bu haftaya rast getirmeyin. Bu hafta gergin ve kaza riski olan bir hafta olduğundan farkında olup, krizi yönetebilirsiniz.

Yine; 13 Mayıs - 25 Haziran arasını; evlenmek, ev almak veya taşınmak gibi yapacağınız önemli girimlerinizi bu tarihleri denk getirmemeye dikkat edin. Emlak, aşk ve estetik gibi güzelliklere yönelik konuları yöneten gezegen Venüs bu tarihlerde retro günlerini yaşatacağından, aşk ile ilgili atılacak adımlarda, gayrı menkül alım satımlarında, bir süre sonra yolunda gitmeyen durumlarla karşılaşabilirsiniz.

Ekonominin de bozulacağı günlerdir ayrıca.

Estetik için de, oldukça riskli günler olacağından estetik yönden yapılacak olan girişimlerde, sonucundan memnun olmadığınız durumlar çıkabilir. Eğer estetik için bir girişim düşünüyorsanız bunu Temmuz’un ikinci yarısına ertelemeniz daha doğru bir zaman seçimi olacaktır.

Kışın olsun diyorsanız sene başını Şubat ortasına kadar değerlendirebilirsiniz.

Yaz başında maddi konular nedeniyle, alınacak bazı radikal karalarınız olabilir ve siz muhtemelen yurt dışı ve eğitim konuları ile ilgili yeni bazı adımlar atabilirsiniz. Ancak Haziran sonuna rastlayan bu tutulma aynı zamanda Merkür’ün yıl içindeki ikinci Retro dönemine denk geldiğinden, önemli kararlar almak ve önemli imzalar atmak için Temmuz ortasını beklemeniz daha doğru olacaktır.

Ayrıca Temmuz başında yaşanacak olan (5Temmuz) Ay tutulması ile yakın çevreniz ve kardeşinizle ilgili, daha önceden bilmediğiniz, “sorumluluklar” konusunda bir fark ediş ve açığa çıkış yaşanabilir. Dolayısı ile elinizi taşın altına koyacağınız önemli kararlarınız olabilir.

Ağustos ortasında riskli davranışlarda bulunmamanız yine sizin lehinize olacak olan bir durum olacaktır.

Önemli girişimlerinizi ve kararlarınızı mümkünse; hem Plüto, Satürn, Jüpiter retrosunun biteceği, Ekim ortalarına bırakmanız en sağlıklısı gözüküyor.

Yıl genelinde Nisan sonundan itibaren, Ekim ortasına kadar birçok gezegen Retro olacağından; Yaz aylarında işlerimizde ilerleme bekleyemeyiz.

Ayrıca Mars’ın Retro olacağı: 10 Eylül ile 14 Kasım arasını da kritik zaman dilimi görebiliriz.

2020 yılında yılın ilk üç ayı ve yılın son ayı; önemli işlerimiz için planlayabileceğimiz zaman dilimi. Bu ayları en az sorun ile atlayacağımız aylar olarak seçebiliriz…

30 Kasım Ay tutulması ile ortaklıklarınız, ortak gelirleriniz ve ticaret konularınızla ilgili açığa çıkan durumlar olacaktır. Kadersel olan bu durum evrensel olarak, öğrenmeniz gereken konuları gözler önüne serecektir.

Dolayısı ile bu tarihten itibaren açığa çıkan durumlar ile; maddi kazanımlarınızla ilgili bazı alınacak karalarınız olabilir.

14 Aralık Güneş tutulması sizi yakın çevreniz ile yeni atılacak adımlara ve basın, yayın, reklam, pazarlama ve ticaret alanında yeni atılacak adımlara davet ediyor olacak.

2020 yılında, şansın yakın çevreden, kardeş veya kuzenden geleceğinin farkında olup, yıla damgasını vuracak konuların “maddi durum ve yüksek eğitim/Üniversite” ile ilgili konular olduğunu bilelim.

Ancak kardeş ile ilgili, sorumluluğu üstlenmek ve sabırla görevlerimizi yerine getirmemiz gerekiyor.

Yılın sonunda kim, karşısına çıkan fırsatları değerlendirmek adına, elini taşın altına koyup, sabır ve emekle, çabalar “şanslı alan” dediğimiz konulara eğilirse, yılın sonunda o konularda gelişmeler yaşadığını görecektir.

Kısacası bu sene, emek harcanan, sabır ile sorumluluklarını yerine getirenin ancak faydalanacağı, şans ve bereket hayatınıza yansıyacaktır.

GELELİM 20 YILLIK DÖNGÜYÜ ANLAMAYA

Yıl sonunda; ancak 20 yılda bir denk gelen Satürn ve Jüpiter kavuşumu yaşanacak.

Jüpiter ve Satürn Kova burcunda kavuşum yapmadan önce, herkesin son 20 yıllık döngüde, “ektiğini biçeceği”, evrensel faturayı elimize tutuşturacak.

Sonra; “ben bunu neden yaşıyorum, neden benim başıma hep bunlar geliyor?” demek yerine, (çünkü bir şeyler düzelmiyorsa, biz de bir şeyleri görmediğimizden, farkına varıp düzeltmediğiniz içindir) bir de kafayı kumdan çıkarıp, daha büyük bir pencereden içinde yaşadığınız topluma ve bizim orada ne kadar etik, ahlaklı, hak hukuk yemeyen biri olduğumuza bakmalıyız…

Kadim astroloji’de “Karmaların efendisi” Satürn ve “yeryüzü yargıcı” Jüpiter’in kavuşumları her zaman; ilahi planla ve ektiğini biçme ile ilgisi vardır.

Peki, Kova burcunda yepyeni bir döngüyü başlatmak üzere gerçekleştirdikleri bu kavuşum, hangi konulara odaklanıyor olacaklar?

Satürn: Jüpiter’in aksine; engeller, kısıtlamar ve daralma ile ilgilidir.

Toplumda “sistem” ile alakalıdır. Kurallar ve disiplin ile toplumu şekillendirmekle alakalıdır. Engeller, kısıtlamalar, sınırlar, mesafeler, ve otorite figürleri ile alakalıdır. Gerçekçilikle alakalıdır. Yapılandırma, sistem kurma ve inşaa etmekle alakalıdır. Sosyal kurumlar, sendikalar, örgütler ile alakalıdır.

Konsantrasyon, sabır, sağlamlık, sorumluluk alma, mevcut sistemi koruma, sadakat ve fanatizmle alakalıdır.

Karmik sınavlarımızı önümüze koyma ile alakalıdır.

Jüpiter: Satürn’ün aksine “genişleme ve yayılma” prensipidir.

Toplumda; Ahlak, etik kurallar, hukuk, hakimler, yargıçlar, anayasa, yüksek mevkideki hukuk adamları, vizyon, yüksek eğitim, akademisyenler, rektörler, inançlar, yüksek mevkideki din adamları (ilahiyat başkanı, papa gibi), Yabancılar, yabancı kültürler deniz aşırı yerler ve uzaklar ile alakalıdır.

“Etik” olmakla ve toplumsal “ahlak” alakalıdır.

Kova burcu:

Özgürlükler

Kitle halinde kitlesel hareketler.

Devrimler

Tek başına bireysel, bütünün hayrına girişimler

Kollektife yönelik çaba,

Sorumluluklar

Hümanizm

Üst akıl

Farklı ve yeni olanı hayatımıza adapte etme

Yeni icatlar

Teknoloji ve teknolojinin yeni farklı yönlerini kullanma

Bu seferki Satürn ve Jüpiter’in Kova burcunda gerçekleşen bu kavuşumu ile; toplumda tüm bu konularda yepyeni 20 yıllık bir döngü başlıyor.

Ve “daha önceden bilinmeyen” yepyeni ve “farklı olan” ne varsa hayatımızda yerini almaya başlayacaklar.

Yeni keşifleri yaşantımıza adapte ederken, göksel olarak bizden beklenen; adil olmak, toplumsal etik değerlere önem vermek, kimsenin canını yakarak, bizim atalarımızdan gelen uyarı ile hepimizin çok iyi bildiği “Ah almak!” gibi karma yaratmamak çok önemli. Bu kurallar toplum olarak hepimizi ilgilendiren değerler olarak önümüzde duruyor.

Ancak bireysel olarak ta her kim, bu kuralları çiğneyip, karma yarattıysa, yine atalarımızdan gelen hepimizin kulağına küpe öğretiler ile; “eden bulur”, “ne ekersen onu biçersin” gibi sözlerin ışığında bu dönemi anlamaya çalışalım…

Toplumsal olarak bu durumlar hepimizi ilgilendirecek, ancak kişisel olarak en çok hangi alanlarda bunu yaşayacağız dersek; haritamızdaki Kova burcu hangi eve düşüyorsa, kişisel olarak ta 20 yıl, o konuları en farklı şekilde yaşıyor olacağız.

Ancak tüm bunları, “etik ve ahlak kuralları içinde, hak hukuk yemeden yapmalıyız”, çünkü 20 yıl sonra elimize bir fatura daha tutuşturulacağını unutmayalım…

Bir taraftan eskinin bedelini öderken, bir taraftan da kendi geleceğimizi şekillendiren bu döngülerin farkında olalım.

Astroloji, kaderi değiştirmez. Ama göksel matematiği ile, geleceğimize ışık tutar ve seçimleri size bırakır.

Yine bir ata sözü ile, hayatımızı kodlanmaya yardımcı olan, “her koyun, kendi bacağından asılır!” sözü ile noktalamak istiyorum…

Aklın yolu bir, ister atalarımızın sözleri, ister astrolojinin işaretleri, ister bilimin ışığı, ister inançlarımız, hepsi aynı değerlerde buluşuyor ise, kulak verin…

Uzun döngüler, ağır ilerleyen gezegenlerin kontrolünde olduğundan, hayatımızın önemli bir bölümüne damgalarını vururlar. Bu nedenle ben de uzunca değinmek istedim. Çünkü “farkında olmak” ve ne şekilde davranmayı seçtiğimiz kişisel tekamülümüzde önemli…

Bu yıl tutulmaları, Retroları, sonlanan ve yeni başlayan uzun döngüleri ile önemli bir yıla giriyoruz.

Yıl içinde, gerçekleşecek tutulmalarla, Retrolarla ve bu döngülerle ilgili, burçlarınızın nasıl etkileneceğini bildireceğim videolarımı izlemek için lütfen; youtube.com/c/ozlemcetinkayayilmaz kanalıma üye olunuz.

Ayrıca hergün; “Günün Gökyüzü Kalitesi” altında, sizi günün enerjisi hakkında bilgilendirdiğim, günlük astroloji yazılarımı Önce Vatan Gazetesindeki oncevatan.com.tr/profil/185/astrolog-ozlem-cetinkaya-yilmaz adresimden takip edebilirsiniz…

YIL GENELİNDE ŞANSLI GÜNLER

Yılın en güzel günleri (+-3gün) Benefik gezegen kontakları

27 Ocak - Venüs Neptün kavuşumu .: Aşk, sanat, ilham ve maneviyat

8 Mart - Venüs Uranüs kavuşumu : Kadınlara beklenmedik sürpriz

28 Mart - Venüs Jüpiter üçgeni : Bereket, bolluk, şans,fırsat

27 Ağustos - Venüs Neptün üçgeni : Aşk, sanat, sevgi, iyilik

29 Eylül - Mars Venüs üçgeni : Eril, dişil uyumu, Aşk

19 Ekim - Venüs Jüpiter üçgeni : Bereket, bolluk, fırsat, şans

21 Ekim - Venüs Plüto üçgeni : İlişkide gizem ve çekicilik

24 Ekim - Venüs Satürn üçgeni : Ciddi beraberlik

6 Aralık - Venüs Neptün üçgeni : Aşk, sanat, ilham ve maneviyat

14 Aralık - Venüs Jüpiter 60lığı: Bereket, bolluk, fırsat, şans

Özellikle yıl içinde ki Retrolarla ilgili bilgilenmek için; lütfen burçlarınızdan başka 2020 yılına genel bakış yazımı da okuyunuz…

Mutlu, başarılı ve sağlıklı bir yıl diliyorum.

Astrolog: Özlem Çetinkaya Yılmaz

Danışmanlık için: Whatsapp 0531 2585128