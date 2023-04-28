2019/1006 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ2019/1006 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/1006 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1-2-3-4 NO'LU TAŞINMAZIN ORTAK İMAR DURUMU: Plan tadilatı süreci başlatılmış olup, ilgili kurumlarda onay süreci devam etmektedir.
1-2-3-4 NO'LU TAŞINMAZIN ORTAK ADRESİ:Cibali Mah. Atatürk Bulvarı Ünlü İş Merkezi No:21/A Fatih / İSTANBUL
1-2-3-4 NO'LU TAŞINMAZIN KAYDINDAKİ ORTAK ŞERHLER: Tapu kaydındaki gibidir.
1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: İstanbul İl, Fatih İlçe, Kasap Demirhun Mahalle, Filyokuşu Mevkii, 1000 Ada No, 47 Parsel No, 54/2000 Arsa Pay/Payda, 1.048,00 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü , Ana Taş. Nit. DoksanDokuz Bölümlü Kargir İş Hanı, 1.Kat 99 Nolu Bağımsız Bölüm Niteliği Büro Olan Taşınmazın Tamamıdır. 1. Normal Kat 99 Numaralı Büro nitelikli arka cephede kalan taşınmaz mimari projesine göre 61.60 m2 net kullanım alanına sahiptir.
Kıymeti : 495.000,00 TL KDV Oranı : %18
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2023 - 13:52
Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2023 - 13:52
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2023 - 13:52
Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 13:52
Kıymeti : 465.000,00 TLKDV Oranı : %18
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2023 - 10:18
Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2023 - 10:18
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 10:18
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 10:18
Kıymeti : 185.000,00 TL KDV Oranı : %18
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/06/2023 - 13:40
Bitiş Tarih ve Saati : 14/06/2023 - 13:40
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2023 - 13:40
Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 13:40
Kıymeti : 160.000,00 TL KDV Oranı : %18
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2023 - 11:50
Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2023 - 11:50
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2023 - 11:50
Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2023 - 11:50
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