2019/1006 ESAS TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

T.C. İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2023 - 13:52

Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2023 - 13:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2023 - 13:52

Bitiş Tarih ve Saati : 10/07/2023 - 13:52

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2023 - 10:18

Bitiş Tarih ve Saati : 13/06/2023 - 10:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 10:18

Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2023 - 10:18

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/06/2023 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 14/06/2023 - 13:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/07/2023 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 12/07/2023 - 13:40

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2023 - 11:50

Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2023 - 11:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2023 - 11:50

Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2023 - 11:50

#ilangovtr Basın No ILN01820646

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Plan tadilatı süreci başlatılmış olup, ilgili kurumlarda onay süreci devam etmektedir.Cibali Mah. Atatürk Bulvarı Ünlü İş Merkezi No:21/A Fatih / İSTANBULTapu kaydındaki gibidir.İstanbul İl, Fatih İlçe, Kasap Demirhun Mahalle, Filyokuşu Mevkii, 1000 Ada No, 47 Parsel No, 54/2000 Arsa Pay/Payda, 1.048,00 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü , Ana Taş. Nit. DoksanDokuz Bölümlü Kargir İş Hanı, 1.KatNiteliği Büro Olan Taşınmazın Tamamıdır. 1. Normal Kat 99 Numaralı Büro nitelikli arka cephede kalan taşınmaz mimari projesine göre 61.60 m2 net kullanım alanına sahiptir.495.000,00 TL%18İstanbul İl, Fatih İlçe, Kasap Demirhun Mahalle, Filyokuşu Mevkii, 1000 Ada No, 47 Parsel No, 54/2000 Arsa Pay/Payda, 1.048,00 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü , Ana Taş. Nit. DoksanDokuz Bölümlü Kargir İş Hanı, 1.KatNiteliği Büro Olan Taşınmazın Tamamıdır.1. Normal Kat 98 Numaralı Büro nitelikli ön cephede kalan taşınmaz mimari projesine göre 57.60m2 net kullanım alanına sahiptir.465.000,00 TL%18İstanbul İl, Fatih İlçe, Kasap Demirhun Mahalle, Filyokuşu Mevkii, 1000 Ada No, 47 Parsel No, 16/2000 Arsa Pay/Payda, 1.048,00 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü , Ana Taş. Nit. DoksanDokuz Bölümlü Kargir İş Hanı, 1.KatNiteliği Büro Olan Taşınmazın Tamamıdır. 1. Normal Kat 96 Numaralı Büro nitelikli arka cephede kalan taşınmaz mimari projesine göre 23,08 m2 net kullanım alanına sahiptir.185.000,00 TL%18İstanbul İl, Fatih İlçe, Kasap Demirhun Mahalle, Filyokuşu Mevkii, 1000 Ada No, 47 Parsel No, 14/2000 Arsa Pay/Payda, 1.048,00 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü , Ana Taş. Nit. DoksanDokuz Bölümlü Kargir İş Hanı, 1.KatNiteliği Büro Olan Taşınmazın Tamamıdır.1. Normal Kat 97 Numaralı Büro nitelikli arka cephede kalan taşınmaz mimari projesine göre 18,45 m2 net kullanım alanına sahiptir.160.000,00 TL%1813/04/2023