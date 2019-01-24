2019 BURÇLAR İÇİN NELER GETİRİYOR? (YENGEÇ BURCU)

YENGEÇ BURCU

2019

Yengeçler ve yükselen Yengeçler

“Eşiniz, partneriniz ve evliliğiniz”

“Şifalanma yılı !”

Yengeçler 2019 yılını daha çok partnerleri üzerine odaklanarak geçirecekler.

Bekar Yengeçler bu sene evlenebilirler.

Özellikle senenin ilk yarısı bekar Yengeç insanlarının hayatlarında yeni adımlar görebiliriz.

Yepyeni bir birlikteliğe, hatta ciddi beraberliklere adım atabilirler.

Evli olup, evlilikleri yolunda gitmeyen Yengeç insanları bu sene partnerleri ile ilgili olayları daha net bir şekilde görmeye başladıkları için ayrılma kararı alabilirler.

Dolayısı ile evlilik, eş, partner sizin için yılın en önemli konusu olacak gibi duruyor.

Yaz ortasında ise daha çok kendi “özdeğeriniz” konusunda bir yüzleşme yaşayabilirsiniz.

Bu farkındalık neticesinde ise, birlikteliğinizi gözden geçirebilirsiniz.

Yaşanacak olan farkındalık, kolay bir süreç olmayacaktır. Bir şekilde tutulma enerjisini ağır şekilde hissedecek olabilirsiniz.

Muhtemelen “değer görülmeyen ilişkiler”, yılın ikinci yarısı sorgulanacaktır. Bir şekilde size “değersizlik” hissini yaşatan bir birlikteliği devam ettirmeyebilirsiniz.

Buna karşın, yılın şans ve bereketini siz sağlık alanından alacaksınız.

Eğer bir hastalığınız varsa, muhtemelen şifalanacağız bir yıl olacak 2019.

Şans ve bolluk ve bereket gezegeni Jüpiter size sağlık evinizden enerjisini gönderiyor olacak.

Dolayısı ile sağlık sorunları, günlük yorgunlukların hafifleyeceği bir süreç olacak Aralık 2019’a kadar size yansıyacak olan bu enerji.

Günlük rutin hayatınızda veya işyerinizde size yardımcı olan kişiler veya asistanlarınızdan yana da şanslı olduğunuz bir yıldasınız.

Bu sene yardımcılarınızın size destek olduğu bir yıl yaşayacaksınız.

Ayrıca eğer evcil hayvanınız varsa, onların sayısında da bir artış olabilir.

Yıl genelini ay, ay incelemek için lütfen aşağıdaki detaylı anlatımı okuyunuz.

2019

OCAK

6 OCAK 2019 PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI/ Oğlak (7)

“Evlilik hazırlıkları!”

6 Ocak 2019’da Ankara saatine göre saat 04:28’da 15°25’ Oğlak burcunda gerçekleşen Parçalı Güneş Tutulmasını siz; partneriniz ile ilgili alanda yaşayacaksınız.

Dolayısı ile bazı sağlam ve kalıcı olan girişimleriniz olabilir. birlikteliğinizi resmiyete dökecek adımlarınız olabilir.

Dolayısı ile siz senenin ilk yarısında evlenmek üzere bazı girişimlerde bulunabilirsiniz.

Partnerinizle birlikte yaşamak adına, bir taşınma söz konusu olabilir.

Barınma ve korunma alanında atılacak yeni adımlarınız olabilir. Muhtemelen partnerin evine taşınmak gibi bir durum yaşanabilir.

Evlilikte gerekli şekilde sorumluluklarınızın farkında olarak girişimleriniz olabilir. Dolayısı ile sadık, sorumlu ve ciddi bir patrner olarak yeni yaşam şeklinize adım atmak isteyebilirsiniz.

*

21 OCAK 2019 Tam AYTUTULMASI / Aslan (2)

“Değerlerim” anahtar kelime.

21 Ocak 2019’da Ankara saatine göre saat 08:15’de Aslan burcunun 00°51’ derecesinde gerçekleşen “Tam Ay Tutulmasını” siz; maddi ve manevi değerleriniz alanında yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; maddi alanda netleşmemiş olan durumlar, ne zamandır sizi meşgul eden “neyi, ne şekilde yapayım ?” düşüncesi; artık bu Ay tutulması ile netleşir.

Tutulma ile açığa çıkan konular, bir karara varmanızı kolaylaştırır.

Ancak bu tutulma ile açığa çıkan konular sizin hassas tarafınıza dokunabilir.

Kendinizi tutulma esnasında huzursuz hissedebilirsiniz. Duygusal olarak açığa çıkan durumlar ile, kendinizde bir “değersizlik” hissi yaşayabilirsiniz.

Takip eden 6 ay boyunca bu duygu ile yüzleşmeniz söz konusu olabilir.

*

“YILIN EN ŞANSLI 1. GÜNÜ!”

“ŞİFALANMA GÜNLERİ!”

Eğer bir sağlık sorununuz varsa bugün şifalanma için değerlendirebileceğiniz bir gündesiniz. Varsa tedavinizi bugünlere denk getirmeniz oldukça önemli olacaktır.

İş yerinizde asistanlarınız veya günlük yaşamda yardımcınız olan kişiden fayda gördüğünüz günlerdir.

Eğer varsa evcil hayvanınız onunla da ilgili olumlu gelişmeler bu günlere denk gelebilir.

Yok eğer ve siz bir evcil hayvan sahibi olmak istiyorsanız, bugün sahipleneceğiniz bir hayvanın oldukça şanslı ve bereketli olarak sizin hayatınıza gireceğini bilin.

Aslında Jüpiter yıl boyunca size buradan enerjisini sunacağından, bunu bir “iyileşme” yılı olarak ta görebilirsiniz. Hem yıl boyunca bu etki altındayken eğer bir ameliyat veya tedavi düşünüyorsanız özellikle bu günlere denk düşürmeniz oldukça uygundur.

Aynı etkiyi bir de yıl sonuna doğru göreceğiz. O zaman dilimini de değerlendirebilirsiniz.

***

ŞUBAT

“ZOR ZAMAN!”

2.2.2019’de MARS - PLÜTO karesi yaşanacak.

Geçen sene 26.4.2018’de buna benzer bir durumu (+ - 3,4 Ay) değişime neden olabilecek “savaş enerjisi, zor kullanma, dayatma, yaptırım” yaşamış olabilirsiniz.

Bu sene siz bu enerjiyi; sağlığınızı anlatan altıncı evinizden ve kariyerinizi anlatan onuncu evinizden alıyorsunuz.

Dolayısı ile;

Sosyal çevrenizdeki arkadaşlarınız ile partnerinizin arasında bir gerginlik yaşayabilirsiniz.

Aradaki sorunlar nedeniyle köprüler atılabilir.

Birlikte çalıştığınız çalışma arkadaşlarınızla aranızda kariyeriniz ile ilgili sorunlar yaşanabilir.

Veya sağlık nedenleriniz ile kariyerinizi yapmanız zorlaşabilir.

Peki 2019’da diğer sert randevüler ne zaman dersek?

- 2.2.2019’da Mars – Plüto karesi yaşanacak

- 20.6.2019’da Mars +Plüto karşıtlığı yaşayacağız

- 5.11.2019’da Mars – Plüto karesini yeniden yaşayacağız.

***

MART

6 MART 2019 1. MERKÜR RETROSU (9)

“Empatik yaklaşımınızla karşınızdakini anlamaya çalışarak olumsuzlukları aşabilirsiniz.”

4 Mart 2019’da yılın ilk Merkür retrosu sizin; yüksek eğitim, yurtdışı ve yabancılarla ilgili alan olan dokuzuncu evinizde durağa giriyor ve 6 Mart 2019’da Balık burcunun 29°38' derecesinde retro hareketine başlıyor.

Bu Retroyu 29 Mart’a kadar, öncelikle “iletişim sorunları” olarak yaşıyorsunuz.

Yüksek eğitim çağında olanlar; eğitim hayatlarınızı ilgilendirebilecek önemli kararlarınızı Nisan ayına kadar ertelemeniz yerinde olacaktır.

Bu süreçte önemli bir evrak imzalamamanızda fayda var.

Eğer erteleyemeyeceğiniz bir durum ile karşılaşırsanız imza atmadan önce tekrar, tekrar okuyarak ancak bunu yapmalısınız.

Eğer bir yere mail ile başvuruda bulunacaksanız, (Merkür Retrosu= teknolojik sorunları da beraberinde getireceğinden), maillerinizin yerine ulaşıp ulaşmadıklarını kontrol etmelisiniz.

Eğitiminiz ile ilgili yurtdışı kararı alabilirsiniz. Ancak böyle önemli bir kararı da Nisan ayına ertelemekte fayda var.

Eğer bu süreçte bir seyahat düşünüyorsanız, rezervasyonlarınızı kontrol ederek yurtdışına çıkmalısınız. Çünkü muhtemelen sisteme girmemiş bir rezervasyonla karşılaşabilirsiniz.

Yurtdışında iletişim kaynaklı sorunlar, yurtdışı bilet alışlarını özellikle internet üzerinden yapıyorsanız bu alanda aksaklıklar yaşanabilir.

Yabancılar ile Retro döneminde kuracağınız iletişimde yanlış anlamalara dayalı sorunlarınız olabilir.

Ayrıca bu üç haftalık Retro döneminde dava açmak gibi, bir girişiminiz olacaksa eğer bunu Nisan ayına ertelemeniz daha doğru bir seçim olacaktır.

***

NİSAN

YURTDIŞINA MI ÇIKMAK İSTİYORDUNUZ?

Siz 10 Nisan’da Venüs ve Neptün’ün kavuşumu olarak gerçekleşen bu olumlu enerjiyi dokuzuncu evinizden alacaksınız.

Aşk zamanı, ilham ve sanat

İyimser girişimlerin olabileceği durumlar yaşanabilir.

Önemli toplantılar için düşünülebilecek bir takvim.

Maneviyatın çok yükseleceği bir dönem…

• İnançlarla ilgili bir eğitime başlayabilirsiniz.

• Birilerine yardım etmek isteyebileceğiniz bir süreçtesiniz. Faydalı olabileceğiniz girişimlerde bulunabilirsiniz.

Geçtiğimiz yıl 21 Şubat 2018’de buna benzer bir gün yaşadık.

***

MAYIS

“SÜRPRİZ İLİŞKİLER!”

18 Mayıs 2019’da İkili ilişkiler gezegenimiz Venüs ile sürprizlerin gezegeni Uranüs Boğa burcunda kavuşuyor.

İkili ilişkilerde özgürleşme ihtiyacı içine giriliş. Sıradışı ilişkiler yaşanabilir. Marjinal birliktelikler görülebilir.

Siz bu etkiyi onbirinci evinizden alıyorsunuz.

Dolayısı ile;

Ani beklenmedik bir ilişki

Sürpriz bir ekonomik durum

İnternetten alış veriş veya ödemede beklenmedik bir durum.

Arkadaşlarınızdan ani bir özgürleşme durumu

Üye olduğumuz guruplardan (yardım kuruluşları), sürpriz ayrılık

***

HAZİRAN

“YILIN ZOR ZAMANI!”

Etkisi 7 Haziran’da başlayıp; “Savaş gezegeni” Mars ile; “bilge öğretmen” olan kısıtlamaların ve engellemelerin gezegeni Satürn’ün, tam karşıt açı ile karşı karşıya gelecekleri 14 Haziran’dan itibaren giderek yükselen bir gerilim enerjisi ile karşı karşıya kalacağız.

14 Haziran, 2019 yılının sıkıntılı günlerinden biri olup, bu etki sürerken bir hafta kadar sonra Mars; bir de Plüto ile karşıt açısını gerçekleştiriyor olacak.

Ve “kısıtlanma ve engellenme” olarak yaşanan bu etkilerin, bu sefer “yakıp, yıkma ve yeniden yapılanmaya” dönüşmesi olarak gerçekleşmesini görüyoruz, gezegenlerin bu konumlanmalarından dolayı.

Ve “yılın en zor zaman dilimi” devreye girmiş oluyor…

Siz bu enerjiyi bireysel olarak; eviniz ve kariyeriniz olan alanlardan alacaksınız.

Oldukça Sert yaşanacak bir zaman dilimi!

Düşmanlarla karşı karşıya geliş. Köprüler atılabilir.

Kişisel girişimleriniz ile eş tarafından kısıtlanma ve engellenme ile karşılaşabilirsiniz.

Eşinizin uyguladığı engeller ile imajınız zarar görebilir.

Ancak 2019 yılı içinde en zor etkileri olarak Haziran’ın ikinci yarısında bu etki yaşanacaktır…

Fakat 2020 yılında bu enerjiler daha sık tekrarlanacağından, 2019’a göre daha fazla tehlikelere maruz bırakacaktır.

Transit enerjisi:

7 Haziran-20 Haziran  Mars- Satürn karşıtlığı

20 Haziran – 1Temmuz  Mars – Plüton karşıtlığı olarak bu etki güçlenerek devam edecek.

*

20.6.2019 MARS PLÜTO karşıtlığı

“YILIN EN ZOR ZAMANI!”

Partnerle karşı karşıya gelme, kafa tutma ve gözdağı verilen zaman.

Meydan okumaların yaşanacağı günlerdeyiz.

Yaklaşık 2 haftadır Mars Satürn karşıtlığı yaşanıyor ve her gün giderek yükselen bir enerjiye maruz kalıyoruz.

20 Haziran’da itibaren ise, 1 Temmuz’a kadar sürecek olan bu savaş gezegeni Mars ile değişim ve dönüşümün gezegeni Plüto’nun karşı karşıya geldiği 180 derecelik açının etkisini yaşayacağız.

Yükselen Yengeçler siz bu etkiyi; imajınız ve eşiniz/partneriniz “alanından alıyorsunuz.

Öfke kontrollü olunması gereken bir süreçtir. Farkında olmak son derece yerinde olur.

“Ben-sen” aksında eşinizle/ düşmanlarınızla karşı –karşıya geldiğiniz bir zaman dilimi yaşanabilir.

Karşılıklı olarak acımasız ve gaddarca girişimleriniz olabilir. Manipülasyonlara da maruz kalabilirsiniz. Kesinlikle öfke kontrolünün sağlanması gereken bir zaman dilimidir. Eğer bunu yapamayacağınıza inanıyorsanız, bu enerji altındayken farkında olmalı ve mümkünse bu olumsuzluklara meydan vermemelisiniz.

- Şiddet görülebilir.

- Tehditlere maruz kalabilirsiniz.

- Şüphe ve takıntılı bir durum yaşanabilir.

- Taciz veya tecavüz söz konusu olabilir.

***

TEMMUZ

2 TEMMUZ 2019 TAM GUNES TUTULMASI /Yengeç (1)

“Anaç imajınız !”

2 Temmuz 2019’da Yengeç burcunun 10°37’ derecesinde Ankara saatine göre 22:16’da gerçekleşen “TamGüneş Tutulmasını” siz; imajınız olan alanda yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; bu tutulmadan sonra “anaç, koruyan, kollayan” imajınızla ilgili olarak bazı yeni adımlarınız olabilir. Bu “anaç” tarafınızı daha çok ön plana çıkaracağınız bazı girişimleriniz olabilir.

Başkalarına “alıngan” gelen dış görünüşünüz ile ilgili bazı yeni girişimler yapabilir ve kendinize yeni bir imaj kazandırmak isteyebilirsiniz.

Kadersel olarak tutulmalar sizi imajınızla ilgili bir takım adımlar atmaya zorluyor olabilir.

Dolayısı ile dış dünyaya verdiğiniz ışık olarak alıngan tarafınızı törpüleyip, “koruyan, kollayan, başkalarına kol kanat geren” tarafınızla ön plana çıkarak, hakkınızdaki imajınızda bir düzeltme yapabilirsiniz.

Empati yeteneğinizin ne kadar gelişmiş olduğunu gösterebilir imajınızla ilgili olumlu yeni adımlar atabilirsiniz!.

*

7 TEMMUZ 2019 2. MERKÜR retro  1 Ağustos 2019 (2)

“Bu retroda maddi zarara uğrayabilirsiniz !”

7 Temmuz’da yılın ikinci Merkür retrosu sizin; maddi ve manevi değerlerinizi anlatan ikinci evinizde durağa giriyor ve 9 Temmuz’da Aslan burcunun 04°27' derecesinde retro hareketine başlıyor.

Merkür retro durumunda ilerlerken; 1Ağustos’ta tekrar direk hareketine başlamak üzere önce durağanlaşıyor ve 3 Ağustos’tan itibaren tekrar düz hareketine başlıyor.

Kendi “maddi ve manevi değerleriniz” olan haritanızdaki ikinci evinizde yaşayacaksınız yılın bu ilk Merkür retrosunu.

Bazı yanlış anlaşılmalar yüzünden kazançlarınızda sorunlar yaşayabilirsiniz. Yanlış hesap Bağdat’tan döner misali, bu Retro sürecinde yapacağınız anlaşmalara dikkat etmeli ve bir yere imza atmadan önce tekrar, tekrar okumalısınız. Çünkü bu Merkür retrosu sizin maddi zarara uğramanıza neden olabilir.

Bu süreçte kendinizi yanlış ifade edebileceğiniz gibi; sizde karşınızdaki insanları yanlış anlıyor olabilirsiniz.

Bu nedenle size tavsiyem, bu üç haftalık süreci önemli işleri devreye almadan, mümkünse Nisan ayına erteleyerek geçirmeniz daha doğru olacaktır. Ancak bu süreci olumlu da kullanabilirsiniz.

Örneğin yarım kalan geçmişte başlamış ancak bir türlü sonuca bağlanmamış işlerinizi ele alarak değerlendirmek, Retro süreci için daha doğru bir seçim olur.

Nisan ayından itibaren imza gerektiren işlerinizi ele almanız yerinde olur.

Ayrıca Retro sürecinde yaşayabileceğiniz “Data kayıpları” sizi maddi kayıplara da uğratabilir. Bu nedenle Retro başlamadan önce verilerinizi yedeklemeniz, oldukça önemli olabilir.

Diğer taraftan bu retroda, teklojiye para harcamak zorunda da kalabilirsiniz. Cep telefonu ve bilgisayarınızda oluşabilecek sorunlar sizi maddi yönden masrafa sokabilir.

*

17 TEMMUZ 2019 Parçalı AYTUTULMASI /Oğlak (7)

“Evliliğiniz şekilleniyor”

17 Temmuz’da Oğlak burcunun 24°04’ derecesinde Ankara saatine göre saat 00:38’da Oğlak/Yengeç aksında gerçekleşen bu “Parçalı bir AY TUTULMASINI” siz; partner ve açık düşmanlar evinizde yaşayacaksınız.

Dolayısı ile eşiniz/ partneriniz ile aranızda netleşmemiş bazı durumlar bu tutulmadan sonra bir netlik kazanabilir ve siz ne yapmak istediğinize karar verebilirsiniz.

Eşiniz ile bilmediğiniz bazı konuları öğrenebilirsiniz. Öğrendikleriniz skandal niteliğinde olabilir.

Ayrıca bu tutulma size “açık düşmanlarınız” kimler bunları açığa çıkarır.

Bugüne kadar fark etmediğiniz bu düşmanlarınız artık bu tutulmanın ışığı ile güçlü bir şekilde projekte edilirler ve artık siz bu kişilerin kimler olduğunu bilirsiniz.

Takip eden ayları siz, bilmediklerinizi öğrendiğiniz bir süreç olarak yaşayabilirsiniz.

***

AĞUSTOS

“YILIN EN ŞANSLI ZAMANI!..”

8-9 Ağustos’ta diplomasi gezegeni Venüs/Aslan ve şans gezegeni Jüpiter/Yay arasında 120 derecelik açısı kesinleşiyor.

“Özdeğer” konusunda da olumlu destekler görülecektir.

Olumlu enerjilerin, bolluk ve bereketin yaşanacağı bir dönemdir.

Eğer bekar ve evlenmeyi düşünüyoranız bu zaman dilimini düşünebilirsiniz. Ancak size bu enerji sahip olduklarınız alanından yansıyor.

Maddi durumunuzdaki iyileşme ve düzelme, sağlık durumunuzu düzeltir. Günlük rutin işlerdeki kontakta olduğunuz kişilerle ilişkileriniz düzelir.

Sağlığınızdaki iyileşme, öz değeriniz artar.

Evcil hayvanınız, maddi ve manevi değerinizi arttırır. Bereket getirir.

Yılın şanslı bir zaman dilimi olduğundan özelliklede yıl içinde kazançlarınız yönünden değerlendirilebilir.

Geçmişte: 1 Haziran 2018 yaşandı

Gelecekte: 28 Ağustos 2022 yaşanacak.

***

EYLÜL

“ŞANSLI BİR GÜN!”

29 Eylül 2019’da gerçekleşecek olan Venüs Jüpiter olumlu olan 60 derecelik açısını sizin 4 ve 6 evinizden etkiliyor olacak.

Sağlığınızla ilgili olumlu enerjilerin devrede olduğu ve şanslı bir zaman dilimindesiniz.

Bu da sizi 2019 yılında gerçekleşen bu etki ile şu şekilde etkileyebilir.

Sağlığınızdaki iyileşme nedeniyle ebeveynlerinizin hayatına bolluk enerjisi yansır.

Evcil hayvanınızla uyumlu ilişkiniz evinize bolluk ve bereket getirir.

İş arkadaşlarınızla uyumlu ilişki ebeveynlerinizle huzurlu olmanızı sağlar.

***

EKIM

31 EKİM 2019 3. MERKÜR RETROSU (5)

“Annelik konusunda iletişim sorunları yaşayabilirsiniz!”

30 Ekim’de yılın üçüncü Merkür retrosu sizin çocuklarınız, hobileriniz ve yeteneklerinizi anlatan beşinci evinizde durağa giriyor ve 1 Kasım 2019’da Akrep burcunun 27°38' derecesinde retro hareketine başlıyor.

Bu Merkür retrosu 20 Kasım’da tekrar direk hareketine dönmek üzere durağanlaşıyor ve 2 gün durakta kaldıktan sonra 22 Kasım’da tekrar direk hareketine başlıyor.

Aşk hayatınızda sevgilinizle aranızda oluşabilecek iletişim sorunundan dolayı problemler yaşayabilirsiniz. Muhtemelen geçmişe ait bir aşkınızında hiç beklenmedik bir zamanda karşınıza çıkması mümkün olabilir.

Kendisinden haber alabilir veya bizzat görüşmeniz olabilir.

Eğer çocuklarınız var ise; bu süreçte aranızda kurduğunuz iletişiminizde sorunlar yaşayabilirsiniz. Birbirinizi yanlış anlıyor veya “onlara ulaşamıyor” duygusuna kapılabilirsiniz.

Onlarla biraz daha dikkatli bir diaolog kurma durumu, işinizi kolaylaştırabilir. Olayları bir dedektif gibi araştırmak, deşmek bu üç haftalık süreçte çözemeyeceğiniz sorunlar yaratabilir.

Eğer siz burcu veya yükselen burcu akrep olan sanatçı iseniz; bu süreçte bazı anlaşmalarınız iptal olabilir. Bazı yanlış anlaşmalar yüzünden sorunlar çıkabilir.

Özellikle üç haftalık yılın bu ilk Merkür retrosunda herhangi bir anlaşmaya imza atmamanız önemlidir. İmza atmanızı gerektirecek herhangi bir anlaşmanız varsa retronun biteceği Nisan ayına bırakmanız daha doğru bir seçim olur.

***

KASIM

YILIN 2. EN ŞANSLI ZAMANI !

“ŞİFALANMA ZAMANI”

24 Kasım bu yılın en şanslı günü olup; bu etkiyi 19 Kasım’dan itibaren almaya başlayacağız ve 26 Kasım’a kadar sürecek.

Yılın başında 22 Ocak’ta buna benzer enerjiyi yaşadık.

Siz bu etkiyi;

- sağlık alanından şifalanma

- iş arkadaşlarınızın yardımı

- evcil hayvanınızla olumlu bir gelişme

olarak aldınız.

Siz bu etkiyi ise altıncı evden alacaksınız.

Peki bu günü en iyi nasıl değerlendirebilirsiniz?

Bu sefer yılın ikinci şansı size yine bu alandan gülüyor olacak. Yazın Jüpiter’in Retro olmasıyla ( 10 Nisan-11Ağustos) sağlıkta iyileşme konularınız duraksadı, hatta geriye gitti. 11 Ağustos’tan itibaren Jüpiter yine bu etkisini olumlu yönde yayıyor.

Sağlık açısından şanslı olacağınız bir gün. Siz dolayısı ile bugünü önemli bir tedaviniz için değerlendirebilirsiniz. Dolayısı ile önemli tedavi veya ameliyat gibi bir durum için değerlendirebileceğiniz bir süreçte olacaksınız

Eğer bir evcil hayvan sahiplenmek istiyorsanız. İşte tam günü!

***

ARALIK

2 ARALIK 2019 JÜPİTER OĞLAK burcuna geçiyor.

Bu transit ile; ödemelerinizde, ortaklıklarınızda artış olabilir.

Düşmanlarının sayıların da artış olarak yansıyabilir.

*

26 ARALIK 2019 Annular GUNEŞ TUTULMASI /Oğlak (7)

“Sene başından beri evlenmemiş olan Yengeçler evlenebilirler!”

26 Aralık 2019’da Oğlak burcunun 04°06’ derecesinde Ankara saatine göre 22:16’da; “Annular Güneş Tutulmasını” siz; partneriniz ile ilgili alanda yaşayacaksınız.

Siz Yengeçler senenin sonunda eğer bu sene içinde herhangi bir girişimde bulunmadıysanız bu Güneş tutulmasından sonra takip eden altı ay içinde ilişkinizi resmiyete dönüştürecek adımlar atabilirsiniz.

Dolayısı ile Yengeçler evlenebilirler.

Buna bağlı olarak; bazı birlikte yaşamak adına veya aynı çatı altında yaşamak adına bir taşınma söz konusu olabilir.

Muhtemelen partnerin evine taşınmak gibi bir durum yaşanabilir.

Yengeç burçları birlikteliklerini gerçekçi zeminlere dayandırarak, bir ciddiyet kazandıracaklar.

Sene başından itibaren ortaya koyduğunuz çabalarının sonuçlarını görebilirsiniz.

Diğer taraftan evli olupta bir türlü yolunda gitmeyen evlilikler, sene başından beri getirdikleri çatırdamalar ile, ayrılık aşamasına gelebilirler.

Unutmayın her ne oluyorsa kadersel oluyor.

Mutlu bir 2019 yılı diliyorum.

Özlem Çetinkaya YILMAZ

Haritanıza göre 2019 yılının yorumlanmasını istiyorsanız;

☎ 0531 - 258 51 28 WhatsApp veya [email protected] mail atabilirsiniz.

Ayrıca; www.youtube.com/c/ozlemcetinkayayilmaz kanalıma üye olmayı unutmayınız.