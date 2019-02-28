2019 BURÇLAR İÇİN NELER GETİRİYOR? (YAY BURCU)

YAY BURCU

2019

Yaylar ve yükselen Yaylar

“Değerlerim ve sahip olduklarım!”

“İmajım!”

2019 yılı sizin için maddi konular ön planda olacak. Sahip olduklarınız konusunda bazı yeni girişimleriniz olabilir.

Bu sene maddi değeri olan mallar edinmek üzere adımlar atabilirsiniz.

Mal, mülk sahibi olabilirsiniz.

Diğer taraftan kendi özdeğeriniz konusunda da bazı farkındalıklar yaşayabilirsiniz.

Bu konuda bazı atılacak olan adımlarınız olabilir.

Yine Ocak ayının sonundan itibaren takip eden altı ay boyunca; yurtdışı ile ticaret konusu gündeminizde olabilir.

Daha önceden yurtdışı ile ilgili bir çok girişimleriniz olmuş ancak bir karara bağlanmamış olabilir. Dolayısı ile sene başında bu konuda netleşebilirsiniz.

Yüksek eğitim ile de bazı girişimleriniz olabilir. Kendinizi bir şekilde güncellemek isteyebilirsiniz.

Yabancılarla ve yurtdışı ile ilgili girişimleriniz olabilir beklediğiniz soruların cevaplarını alabilirsiniz.

Yaz ortasından itibaren birileri ile ortaklıklar söz konusu olabilir. Ve bu fırsatlar karşınıza kadersel bir şekilde çıkacaktır. Olaylara direnmeden akışta kalarak gelen fırsatları değerlendirmeniz bu yılı değerlendirmeniz açısından en doğrusu olacaktır.

Son derece şanslı ve bereketli bir yıl geçireceksiniz.

Yıl boyunca şans ve bolluk bereket gezegeni Jüpiter sizi destekleyecek.

En son 12 yıl önce bu bolluk ve bereketi yaşadınız. O seneleri hatırlayarak, ona benzer bir sene geçireceğinizi anlayabilirsiniz.

Bu sene tekrar gökyüzünün sizi bu alanda desteklediğini göreceksiniz. Yalnız kilo almaya meyilli bir yılda olduğunuzu da unutmayınız.

Bu sene tüm yıl boyunca gökyüzünün sizi maddi yönden desteklediğini görüp şükredeceksiniz.

Size tavsiyem bu sene “su akarken testiyi doldurmanız” yönünde olacaktır.

Çünkü bir sonraki sene bu enerjileri göremeyeceksiniz. Dolayısı ile yılın her gününü değerlendirmeniz gereken bir süreçtesiniz.

2019 yılını ay, ay detaylı bir şekilde okumak için aşağıdaki yazımı okuyabilirsiniz.

Mutlu bir 2019 yılı diliyorum.

Özlem Çetinkaya YILMAZ

Haritanıza göre 2019 yılının yorumlanmasını istiyorsanız;

☎ 0531 - 258 51 28 WhatsApp veya [email protected] mail atabilirsiniz.

Ayrıca; www.youtube.com/c/ozlemcetinkayayilmaz kanalıma üye olmayı unutmayınız.

2019

OCAK

6 OCAK 2019 PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI/ Oğlak (2)

“Değerleriniz!”

6 Ocak 2019’da Ankara saatine göre saat 04:28’da 15°25’ Oğlak burcunda gerçekleşen Parçalı Güneş Tutulmasını siz; maddi ve manevi değerleriniz olan 2. evinizde yaşayacaksınız.

“Maddi ve manevi değerleriniz” sizin için bu tutulmada önemli bir konu olarak gündeminize girebilir. Kendinizle yüzleşerek kendi öz değeriniz konusunda, bazı yeni girişimleriniz olabilir. “Vizyonunuz ve hayat felsefenizi” sahip olduğunuz en önemli değeriniz olarak görebilirsiniz.

Dolayısı ile sene başından itibaren; kadersel olarak yaşayacağınız bazı farkındalıklarla atacağınız bazı adımlarınız olabilir.

Diğer bir konu ise maddi değerlerinizdir.

Dolayısı ile; bu tutulmadan sonra maddi alanda bazı yeni anlaşmaların adımlarını atabilirsiniz.

Yepyeni anlaşmalar önünüze gelebilir ve bunların asıl konuları “para” ile ilgili olabilir.

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21 OCAK 2019 Tam AYTUTULMASI / Aslan burcunda (9)

“Yurt dışı ve Seyahatlerim”

21 Ocak 2019’da Ankara saatine göre saat 08:15’de Aslan burcunun 00°51’ derecesinde gerçekleşen “Tam Ay Tutulmasını” siz; yüksek eğitim, eğitmenlik, inançlarınız, hukuk, ticaret ve yurt dışı konuları alanında yaşayacaksınız.

Eğer eğitim çağında iseniz; yüksek eğitim alanınızda, kararsız kalmış olabilirsiniz. Yurtiçi mi, yoksa yurt dışında mı eğitim alacağınız konusunda, kararsız kalmış kalmış olabilirsiniz. Oysa bu Tutulmanın etkisi ile fikirleriniz netleşir ve ne yönde gitmeniz gerektiğinin kararına varabilirsiniz.

Belki yurt dışında bir eğitim için beklediğiniz cevapları alamıyordunuz, tutulma sonrası netleşmenizi sağlayacak cevaplar alabilirsiniz.

Eğer eğitim çağını geçmiş iseniz; hayatınızda yurtdışı ile ilgili veya yurtdışı ile yaptığınız ticaretle ilgili bir takım netleşen ve açığa çıkan konular ile önünüzü görmeye başlayabilirsiniz.

Eğer siz ticaret ile uğraşan bir insanı iseniz; İhracat veya ithalat konusunda göremediğiniz konular gözlerinizin önüne serilebilir ve siz bir sonuca varabilirsiniz.

Özellikle yılın ilk yarısı bu Tutulmayı takip eden günlerde yaşamınızı yeniden şekillendirebileceksiniz.

*

“YILIN EN ŞANSLI 1. GÜNÜ!”

“KENDİNİZİ İYİ İFADE EDEBİLECEĞİNİZ BİR GÜN!”

22 Ocak 2019’da Bolluk ve bereket gezegeni Jüpiter ile olumlu ikili ilişkiler gezegeni Venüs kavuşuyor.

Siz bu etkiyi haritanızda birinici evinizden alacaksınız. Dolayısı ile şu konularda bir iyileşme ve bereketlenme yaşayabilirsiniz.

• İmajınızın oldukça olumlu etkiler aldığı günlerde olacaksınız. Kendinizi güzel ifade edebilirsiniz.

• Bugün dikkat üzerinize çekebilirsiniz ve bunun geri yansımaları oldukça olumlu olur.

• Ayrıca dikkat edin bu etki altında şişmanlama riskinizde var. İştahınız da açılacaktır.

Bu enerjiye benzer bir sonraki randevümüz, yine bu yıl içinde 24 Kasım’da yaşanacaktır.

***

ŞUBAT

“ZOR ZAMAN!”

2.2.2019’de MARS - PLÜTO karesi yaşanacak.

Geçen sene 26.4.2018’de buna benzer bir durumu (+ - 3,4 Ay) değişime neden olabilecek “savaş enerjisi, zor kullanma, dayatma, yaptırım” yaşamış olabilirsiniz.

Bu sene siz bu enerjiyi;imajınızı anlatan birinci evden ve yeteneklerinizi anlatan beşinci evinizden alıyorsunuz.

Dolayısı ile;

Aşkınızla aranızda yaşayacağınız sorunlar nedeniyle imajınız zarar görecek olabilir.

Veya imajınız ve kimliğiniz nedeniyle aşkınızdan ayrılabilirsiniz.

Çocuklarınızla oluşabilecek sorunlar nedeniyle, imajınız yara alabilirsiniz.

Peki 2019’da diğer sert randevüler ne zaman dersek?

- 2.2.2019’da Mars – Plüto karesi yaşanacak

- 20.6.2019’da Mars +Plüto karşıtlığı yaşayacağız

- 5.11.2019’da Mars – Plüto karesini yeniden yaşayacağız.

***

MART

6 MART 2019 1. MERKÜR RETROSU (4)

“Geniş vizyonunuz ile olaylara yaklaşmak sizi korur!”

4 Mart 2019’da yılın ilk Merkür retrosu sizin; eviniz ve ebeveynlerinizi anlatan dördüncü evinizde durağa giriyor ve 6 Mart 2019’da Balık burcunun 29°38' derecesinde retro hareketine başlıyor.

Bu Retroyu 29 Mart’a kadar, öncelikle “iletişim sorunları” olarak yaşıyorsunuz.

Bu üç haftalık süreçte ebeveynlerinizle aranızda anlaşmazlıklar yaşanabilir. Ya onlar sizi yada siz onları yanlış anlayabilirsiniz. Kendinizi ifade edemeyebilirsiniz. Kesinlikle geniş vizyon ile olaylara yaklaşmalı, yay burcunun gölge yanı olan bağnazlıktan uzak durmalısınız.

Dolayısı ile bu süreçte olayların üzerine gitmek ve üstelemek yerine, retronun biteceği Nisan ayında onlarla konuşmanın daha doğru olduğunu görebilirsiniz.

Yine retronun yarattığı fırsatlar olarak bakarsak, eğer geçmişte ebeveynlerinizle aranızda iletişimden kaynaklı bir sorun yaşadınız ve hala küsseniz, işte bu durumu düzeltmenin tam zamanı. Merkür’ün Retro olduğu bu süreçte küs olduğunuz ebeveynlerinizi arayabilir ve onlarla geçmişi düzetmenin fırsatını yakalayabilirsiniz.

Ancak bu iletişimi bizzat kendiniz kurmalısınız. Bir başkası üzerinden iletişim kurmak veya teknoloji aracılığı ile haber göndermek pek işe yaramayabilir.

Bıraktığınız haberler yerine ulaşamayabilir.

Ayrıca bu dönemde evde bazı eşyalarınızın kaybolması da mümkün olabileceği gibi; daha önceden kayıp olan eşyalarınızı ararsanız kolayca bulabilirsiniz. Deneyin.

***

NİSAN

“EBEYENLERİNİZ VE YARDIM!”

Siz 10 Nisan’da Venüs ve Neptün’ün kavuşumu olarak gerçekleşen bu olumlu enerjiyi dördüncü evinizden alacaksınız.

Aşk zamanı, ilham ve sanat

İyimser girişimlerin olabileceği durumlar yaşanabilir.

Önemli toplantılar için düşünülebilecek bir takvim.

Maneviyatın çok yükseleceği bir dönem…

• Evde kullanmadığınız eşyaları toplayıp başkalarına verebilir. İhtiyacı olanlara ve başkalarına yardım etmenin maneviyatını yaşayabilirsiniz.

• Ebeveynleriniz hayatta değilse eğer; bugün onları anmak ve onlar adına bir iyilik yapmak için oldukça uygun bir gündür.

• Onlar adına tatlı bir şey dağıtabilirsiniz.

Geçtiğimiz yıl 21 Şubat 2018’de buna benzer bir gün yaşadık.

***

MAYIS

“SÜRPRİZ İLİŞKİLER!”

18 Mayıs 2019’da İkili ilişkiler gezegenimiz Venüs ile sürprizlerin gezegeni Uranüs Boğa burcunda kavuşuyor.

Siz bu etkiyi altıncı evinizden alıyorsunuz.

Dolayısı ile;

• Ani gelişen bir sağlık durumu

• Sürpriz bir evcil hayvan

• İş arkadaşlarından ayırlma

• Sıra dışı bir yardımcı

• Sürpriz bir estetik sağlık sorunu

***

HAZİRAN

“YILIN ZOR ZAMANI!”

Etkisi 7 Haziran’da başlayıp; “Savaş gezegeni” Mars ile; “bilge öğretmen” olan kısıtlamaların ve engellemelerin gezegeni Satürn’ün, tam karşıt açı ile karşı karşıya gelecekleri 14 Haziran’dan itibaren giderek yükselen bir gerilim enerjisi ile karşı karşıya kalacağız.

14 Haziran, 2019 yılının sıkıntılı günlerinden biri olup, bu etki sürerken bir hafta kadar sonra Mars; bir de Plüto ile karşıt açısını gerçekleştiriyor olacak.

Ve “kısıtlanma ve engellenme” olarak yaşanan bu etkilerin, bu sefer “yakıp, yıkma ve yeniden yapılanmaya” dönüşmesi olarak gerçekleşmesini görüyoruz, gezegenlerin bu konumlanmalarından dolayı.

Ve “yılın en zor zaman dilimi” devreye girmiş oluyor…

Siz bu enerjiyi bireysel olarak; eviniz ve kariyeriniz olan alanlardan alacaksınız.

Maddi durumunuzdaki azalma nedeniyle , ödeme krizi içine girebilirsiniz.

Özdeğerinizdeki, kayıp nedeniyle, ciddi sağlık sorunları yaşayabilirsiniz.

Ödeme dengelerinizin bozulması nedeniyle, varlığınızı kaybedebilirsiniz.

Varlıklarınız için mücadele verirken, ortaklıklarınızda gelir kaybına uğrayabilirsiniz.

Ancak 2019 yılı içinde en zor etkileri olarak Haziran’ın ikinci yarısında bu etki yaşanacaktır…

Fakat 2020 yılında bu enerjiler daha sık tekrarlanacağından, 2019’a göre daha fazla tehlikelere maruz bırakacaktır.

Transit enerjisi:

7 Haziran-20 Haziran  Mars- Satürn karşıtlığı

20 Haziran – 1Temmuz  Mars – Plüton karşıtlığı olarak bu etki güçlenerek devam edecek.

*

20.6.2019 MARS PLÜTO karşıtlığı

“YILIN EN ZOR ZAMANI!”

Yaklaşık 2 haftadır Mars Satürn karşıtlığı yaşanıyor ve her gün giderek yükselen bir enerjiye maruz kalıyoruz.

20 Haziran’da itibaren ise , 1 Temmuz’a kadar sürecek olan bu savaş gezegeni Mars ile değişim ve dönüşümün gezegeni Plüto’nun karşı karşıya geldiği 180 derecelik açının etkisini yaşayacağız.

Yükselen Yaylar siz bu etkiyi; “başkaları üzerinden gelen gelirleriniz” ve “sahip olduklarınız” alanından alıyorsunuz.

Öfke kontrollü olunması gereken bir süreçtir. Farkında olmak son derece yerinde olur.

• Sahip olduklarınızın değişim dönüşüm ve yeniden yapılanması nedeniyle; gelir gider dengeniz bozulabilir ve ödemelerinizde krizli bir süreç yaşayabilirsiniz.

• Özdeğeriniz konusunda bir yüzleşme nedeniyle sağlık sorumunuzu bozan krizli bir dönem yaşayabilirsiniz.

***

TEMMUZ

2 TEMMUZ 2019 TAM GUNES TUTULMASI /Yengeç (8)

“Ortak gelirleriniz!”

2 Temmuz 2019’da Yengeç burcunun 10°37’ derecesinde Ankara saatine göre 22:16’da gerçekleşen “TamGüneş Tutulmasını” siz; ortak kazançlar alanınızda yaşayacaksınız.

Dolayısı ile başkaları üzerinde gelecek olan gelirlerinizde, nafaka veya kira gibi konularda bazı gecikmeler yaşabilir.

Atalardan kalan bir miras konusunda, krediler konusunda ve ortaklarınız üzerinden gelen kazançlarınız konusunda bazı yeni girişimleriniz olabilir.

Senenin ikinci yarısından itibaren “ortak kazançlarınız” alanında yeni ortaklıklar başlatabilirsiniz.

Geniş vizyonunuza ve hayat görüşünüze dayalı yeni gelir kaynakları yaratabileceğiniz adımlarınız olabilir.

Bu alanda işlerinizi genişletmek isteyebilirsiniz.

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7 Temmuz 2019 2. MERKÜR retro  1 Ağustos 2019 (9)

“Geniş görüş açınız sayesinde sorunları aşabilirsiniz!”

7 Temmuz’da yılın ikinci Merkür retrosu sizin; yüksek eğitim ve yurtdışı konularını içeren dokuzuncu evinizde durağa giriyor ve 9 Temmuz’da Aslan burcunun 04°27' derecesinde retro hareketine başlıyor.

Merkür retro durumunda ilerlerken; 1Ağustos’ta tekrar direk hareketine başlamak üzere önce durağanlaşıyor ve 3 Ağustos’tan itibaren tekrar düz hareketine başlıyor.

Yüksek eğitim çağında olanlar; eğitim hayatlarınızı ilgilendirebilecek önemli kararlarınızı Nisan ayına kadar ertelemeniz yerinde olacaktır.

Bu süreçte önemli bir evrak imzalamamanızda fayda var.

Eğer erteleyemeyeceğiniz bir durum ile karşılaşırsanız imza atmadan önce tekrar, tekrar okuyarak ancak bunu yapmalısınız.

Eğer bir yere mail ile başvuruda bulunacaksanız, (Merkür Retrosu= teknolojik sorunları da beraberinde getireceğinden), maillerinizin yerine ulaşıp ulaşmadıklarını kontrol etmelisiniz.

Eğitiminiz ile ilgili yurtdışı kararı alabilirsiniz. Ancak böyle önemli bir kararı da Nisan ayına ertelemekte fayda var.

Eğer bu süreçte bir seyahat düşünüyorsanız, rezervasyonlarınızı kontrol ederek yurtdışına çıkmalısınız. Çünkü muhtemelen sisteme girmemiş bir rezervasyonla karşılaşabilirsiniz.

Yurtdışında iletişim kaynaklı sorunlar, yurtdışı bilet alışlarını özellikle internet üzerinden yapıyorsanız bu alanda aksaklıklar yaşanabilir.

Yabancılar ile Retro döneminde kuracağınız iletişimde yanlış anlamalara dayalı sorunlarınız olabilir.

Ayrıca bu üç haftalık Retro döneminde dava açmak gibi, bir girişiminiz olacaksa eğer bunu Nisan ayına ertelemeniz daha doğru bir seçim olacaktır.

*

17 TEMMUZ 2019 Parçalı AYTUTULMASI /Oğlak (2)

“Maddi ve manevi değerlerim”

17 Temmuz’da Oğlak burcunun 24°04’ derecesinde Ankara saatine göre saat 00:38’da Oğlak/Yengeç aksında gerçekleşen bu “Parçalı bir AY TUTULMASINI” siz; maddi ve manevi değerleriniz alanında yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; maddi alanda netleşmemiş olan durumlar, “neyi ne şekilde yapayım ?” düşüncesi artık bu Ay tutulması ile netleşir ve açığa çıkan konular ile bir karara varmanızı kolaylaştırır.

Kendinizi tutulma esnasında huzursuz hissedebilirsiniz. Duygusal olarak açığa çıkan durumlar ile, kendinizde bir “değersizlik” hissi yaşayabilirsiniz.

Ayrıca bir yüzleşme ile kendi “özdeğerinizin” farkına varırsınız.

Takip eden 6 ay boyunca bu duygu ile yüzleşmeniz söz konusu olabilir.

Felsefik bir öğreti tutulmayı takip eden 6 ay boyunca sizde bir aydınlanma olarak açığa çıkar ve kendi değeriniz değer katabilir.

***

AĞUSTOS

“YILIN EN ŞANSLI GÜNÜ !”

8-9 Ağustos’ta diplomasi gezegeni Venüs/Aslan ve şans gezegeni Jüpiter/Yay arasında 120 derecelik açısı kesinleşiyor.

Yabancılarla olan ilişkilerin düzelmesi size olumlu bir imaj olarak yansır.

Yurt dışından gelen şans, size bolluk ve bereket olarak uansır.

Yüksek eğitimdeki şans size, kimlik olarak yansır.

Yılın şanslı bir zaman dilimi olduğundan özelliklede yıl içinde seyahatler yönünden değerlendirilebilir.

Geçmişte: 1 Haziran 2018 yaşandı

Gelecekte: 28 Ağustos 2022 yaşanacak.

***

EYLÜL

“ŞANSLI BİR GÜN!”

29 Eylül 2019’da gerçekleşecek olan Venüs Jüpiter olumlu olan 60 derecelik açısını sizin 11 ve 1 evinizden etkiliyor olacak.

Bu da sizi 2019 yılında gerçekleşen bu etki ile şu şekilde etkileyebilir.

• Arkadaşlarınızla uyumlu ilişkileriniz, imajınıza olumlu yönde yansır.

• Sosyal çevreniz ile uyumlu ilişkileriniz, size şans olarak yansır.

• İmajınızdaki iyileşme, arkadaş gruplarınızda bolluk ve bereket olarak yansır. Arkadaşlarınızın sayısı artar.

***

EKIM

31 EKİM 2019 3. MERKÜR RETROSU (12)

“İçe çekilip, farkındalıklarla vizyonunuzu geliştireceğiniz bir süreç!”

30 Ekim’de yılın üçüncü Merkür retrosu sizin imajınızı, kişisel gelişiminizle ilgili olan onikinci evinizde durağa giriyor ve 1 Kasım 2019’da Akrep burcunun 27°38' derecesinde Retro hareketine başlıyor.

Bu Merkür retrosu 20 Kasım’da tekrar direk hareketine dönmek üzere durağanlaşıyor ve 2 gün durakta kaldıktan sonra 22 Kasım’da tekrar direk hareketine başlıyor.

Bu dönemde yaşanan bazı “yanlış anlaşılmalar” nedeniyle yaşadığınız olumsuzluklar yılın ilk Merkür retrosunda kendisini üç hafta boyunca hissettirecek.

Kurduğunuz her iletişimde, peşinden daha büyük sorunlarla karşılaştığınızı görebilirsiniz. Bu nedenle siz bu retroyu içe çekilip; toplumdan izole olacağınız bir süreç olarak yaşayabilirsiniz.

Bir süreliğine içe çekilip, kendinizi dinlemek, kişisel gelişiminize zaman ayırmak yerinde olacaktır.

Yaşayacağınız bazı farkındalıklar ve yüzleşmelerle aydınlanma yaşayabilir ve vizyonunuzu geliştirebilirsiniz.

Yılın bu son retrosunu bu şekilde değerlendirmek sizin için en doğru seçim olacaktır.

***

KASIM

“YILIN EN ŞANSLI 2. GÜNÜ!”

24 Kasım bu yılın en şanslı günü olup; bu etkiyi 19 Kasım’dan itibaren almaya başlayacağız ve 26 Kasım’a kadar sürecek.

Yılın başında 22 Ocak’ta buna benzer enerjiyi yaşadık.

Siz bu etkiyi;

- sağlık alanından şifalanma

- iş arkadaşlarınızın yardımı

- evcil hayvanınızla olumlu bir gelişme

olarak aldınız.

Siz bu etkiyi ise birinci evinizden alacaksınız.

Peki bu günü en iyi nasıl değerlendirebilirsiniz?

Bu sefer yılın ikinci şansı size yine bu alandan gülüyor olacak. Yazın Jüpiter’in Retro olmasıyla ( 10 Nisan-11Ağustos) sağlıkta iyileşme konularınız duraksadı, hatta geriye gitti. 11 Ağustos’tan itibaren Jüpiter yine bu etkisini olumlu yönde yayıyor.

• İmajınız için bir çalışma yapmak istiyorsanız, örneğin saç şeklinizi değiştirmek, giyim stilinizi değiştirmek gibi bugünü değerlendirebilirsiniz.

• Bundan başka hakkınızda oluşmuş olan negatif bir izlenimide silmek için değerlendirebilirsiniz. Kendinizi daha kolay ifade edebilirsiniz.

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ARALIK

2 ARALIK 2019 JÜPİTER OĞLAK burcuna geçiyor.

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26 ARALIK 2019 Annular GUNEŞ TUTULMASI /Oğlak (2)

“Sahip olduklarınız!”

26 Aralık 2019’da Oğlak burcunun 04°06’ derecesinde Ankara saatine göre 22:16’da; “Annular Güneş Tutulmasını” siz; maddi ve manevi değerleriniz olan 2. evinizde yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; bu tutulmadan sonra “maddi” alanda, sahip olduklarınızla ilgili bazı yeni adımlarınız olabilir.

Yepyeni anlaşmalar önünüze gelebilir ve bunların asıl konuları “para” ile ilgili olabilir.

Dolayısı ile sene sonundan itibaren kendinizi “para kazanmaya” odaklayabilir ve takip eden aylarda bu alanda önemli girişimlerde bulunabilirsiniz.

Ayrıca bu Güneş tutulması ile siz “kendi özdeğeriniz” ile ilgili olarak, yaşayacağınız bazı farkındalıklarla atacağınız bazı yeni adımlarınız da olabilir.

Mutlu bir 2019 yılı diliyorum.

Özlem Çetinkaya YILMAZ

Haritanıza göre 2019 yılının yorumlanmasını istiyorsanız;

☎ 0531 - 258 51 28 WhatsApp veya [email protected] mail atabilirsiniz.

Ayrıca; www.youtube.com/c/ozlemcetinkayayilmaz kanalıma üye olmayı unutmayınız.