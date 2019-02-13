2019 BURÇLAR İÇİN NELER GETİRİYOR? (TERAZİ BURCU)

TERAZİ BURCU

2019

Teraziler ve yükselen Teraziler

“Evim, ailem !”

“Kardeşim ve yakın çevrem!”

Teraziler için 2019 yılı yeni bir ev, yeni bir çevre, yeni arkadaşlar ve yeni bir muhit demek oluyor.

Dolayısı ile Terazi insanları bu sene yaşadıkları yeri değiştirerek hayatlarında tamamen yeni bir sayfa açmış olabilirler.

Taşınabilirsiniz!

Yaşadığınız şehri değiştirebilirsiniz.

Ayrıca Terazilerin hayatında kariyerleri ile ilgili de yeni bir başlangıçtan söz edilebilir. Ya görev yeri değişir veya yeni bir pozisyonda görevleri yeniden şekillenir.

Yalnız Terazilerin muhtemelen sene başında taşındıkları ev veya muhit ile ilgili daha sonradan bilmediği bir konu ortaya çıkabilir ve yıl sonunda terazi belki yaşadığı evi ikinci defa değiştirebilir.

Dolayısı ile taşınılacak ev veya muhit eğer hiç bilinmeyen bir yer ise, önceden keşif yapmak, komşularını tanımak veya herhangi bir başka özellik nedeniyle sonradan can sıkacak olabilir. Bu nedenle “Dikkat!” demek istiyorum.

Yılın şansı ise, kardeş, kuzen gibi yakın çevreden yansıyacak diyebilirim.

Onların hayatındaki bir iyileşme, size de bolluk ve bereket olarak yansıyabilir.

Eğitim ve öğretim konularında da bir artış olabilir. Öğretmenlik yapabilirsiniz.

Reklam ve pazarlamanın da bu sene size bolluk getireceğini görebilirsiniz. Bu alandaki girişimlerinizi de önemlisiniz.

Siz uzaklara taşınmak gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz, ancak şans size bu yıl uzaklardan değil, yakınınızda ve yakın çevrenizden yansıyor, bunu da göz önünde bulundurmanızı öneririm.

2019 yılını ay, ay detaylı şekilde öğrenmek için lütfen aşağıdaki detaylandırılmış yazıyı okuyunuz.

2019

OCAK

6 OCAK 2019 PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI/ Oğlak (4)

“Ebeveynleriniz ile “saygılı ve nazik” ilişkiler!”

6 Ocak 2019’da Ankara saatine göre saat 04:28’da 15°25’ Oğlak burcunda gerçekleşen Parçalı Güneş Tutulmasını siz; yaşadığınız yer olan eviniz ve ebeveynlerinizle ilgili alanda yaşayacaksınız.

Dolayısı ile ya yaşadığınız evi yeniden ele alıp, bakım, tadilat veya restorasyon gibi konularda girişimleriniz olabilir.

Veya yepyeni bir eve taşınmak isteyebilirsiniz.

Yaşadığınız yeri yeniden gözden geçirmek ve bazı kararlar almak isteyebilirsiniz.

Ancak hızla düşünmeden kalkışılan işlerin sonu beklediğiniz gibi olmayabilir.

Yıl sonunda ya yeni bir ev almak, veya dekor ettirmek veya taşınmak konusu yeniden gündeminize girebilir.

Ebeveynlerinizle ilişkilerinizde “karşınızdaki kişinin hakkına saygı” konusu dikkatleri çekebilir.

Dolayısı ile nazik ve diplomatik bir adım ebeveynlerinizle aranızdaki ilişkiyi önemli rolde etkileyebilir.

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21 OCAK 2019 Tam AYTUTULMASI / Aslan burcunda (11)

“Dengeli/siz arkadaşlıklar”

21 Ocak 2019’da Ankara saatine göre saat 08:15’de Aslan burcunun 00°51’ derecesinde gerçekleşen “Tam Ay Tutulmasını” siz; sosyal çevrenizde ve arkadaşlarınız alanında yaşayacaksınız.

Sosyal çevrenizde, arkadaş guruplarınızda, üye olduğunuz gruplarda, hayır kurumlarında bir takım görevleriniz ve misyonunuz konusunda bir netleşme sonucu görev alabilirsiniz. Yada mevcut göreviniz sonlanabilir.

Bu güne kadar bir türlü bir karara bağlanamamış konular, bu Ay Tutulmasını takiben tek, tek netleşip açığa çıkarak, artık ne yapmak istediğinize karar verebilirsiniz.

Geleceğe yönelik bir takım yeni projeleriniz için artık bir karara varabilirsiniz.

Hak, hukuk, adalet ve “karşınızda ki kişinin hakkına saygı” bu Ay tutulmasında sizin konunuz oluyor.

Dolayısı ile Tutulmayı takip eden altı ay boyunca, yılın ilk yarısında en çok bu konulara konsantre olabilirsiniz.

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“YILIN 1. EN ŞANSLI GÜNÜ !”

“KARDEŞLERİNİZDEN ŞANS GÜNÜ!”

22 Ocak 2019’da Bolluk ve bereket gezegeni Jüpiter ile olumlu ikili ilişkiler gezegeni Venüs kavuşuyor.

Siz bu etkiyi haritanızda üçüncü evinizden alacaksınız. Dolayısı ile şu konularda bir iyileşme ve bereketlenme yaşayabilirsiniz.

• Kardeş ve yakın akrabalarınızdan yana şanslı olduğunuz günlerdir. Bolluk ve bereketin olacağı birgündür. Bugün eğitim, ticaret, reklem ve pazarlama için olacak olan girişimleriniz için de son derece uygun bir gündür.

• Siz bir öğretmen iseniz ve iş bekliyorsanız. Önemli görüşmenizi bugüne denk getirebilirsiniz. Reklam ve pazarlama alanında çalışanlarda bugün önemli görüşmelerini yapabilirler.

• Basın ve yayın ile alakaları olanlarında önemli reportajları planlayabilecekleri bir gün. İletişimin şanslı olduğu bir gündür. Bu nedenle toplantı, seminer için de değerlendirilebilir.

Bu enerjiye benzer bir sonraki randevümüz, yine bu yıl içinde 24 Kasım’da yaşanacaktır.

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ŞUBAT

“ZOR ZAMAN!”

2.2.2019’de MARS - PLÜTO karesi yaşanacak.

Geçen sene 26.4.2018’de buna benzer bir durumu (+ - 3,4 Ay) değişime neden olabilecek “savaş enerjisi, zor kullanma, dayatma, yaptırım” yaşamış olabilirsiniz.

Bu sene siz bu enerjiyi; kardeşlerinizi anlatan üçüncü evinizden ve evliliğinizi anlatan yedinci evinizden alıyorsunuz.

Dolayısı ile;

Eşiniz ile kardeşleriniz arasındaki gerginlik nedeniyle arada kalır ve bu süreç safhasında zor günler yaşayabilirsiniz.

Peki 2019’da diğer sert randevüler ne zaman dersek?

-2.2.2019’da Mars – Plüto karesi yaşanacak

-20.6.2019’da Mars +Plüto karşıtlığı yaşayacağız

-5.11.2019’da Mars – Plüto karesini yeniden yaşayacağız.

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•17.2.2019 VENÜS/15*29’Oğlak ile NEPTÜN/15*29’/Balık 60 derecelik açısını gerçekleştirecek.

Günlük işlerinize ailenizin desteğini görebileceğiniz günlerdesiniz.

Dolayısı ile uyumlu bir ikili ilişki için uygun bir gün olduğunu görebiliriz.

Uyumlu bir diplomasinin sürdürüleceği, iyimserliğin devrede olduğu, manevi duyguların yüksek olduğu bir gün olacağından; bu yönde girişimler görebiliriz.

Bu yıl içinde bu enerji tekrar 8 Aralık 2019’da yaşanacaktır

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MART

6 MART 2019 1. MERKÜR RETROSU (6)

Teraziler ve yükselen Teraziler 6

“Karşınızdakinin haklarına gösterdiğiniz saygı ile olumsuzlukları aşabilirsiniz.”

4 Mart 2019’da yılın ilk Merkür retrosu sizin; sağlık ve günlük rutin işlerinizi anlatan altıncı evinizde durağa giriyor ve 6 Mart 2019’da Balık burcunun 29°38' derecesinde retro hareketine başlıyor.

Bu Retroyu 29 Mart’a kadar, öncelikle “iletişim sorunları” olarak yaşıyorsunuz.

Sağlık alanında sizi üç hafta boyunca uğraştıracak bir durumun içine girebilirsiniz. Yaptıracağınız testlere güvenemeyebilirsiniz. Farklı farklı sonuçlarınız olabilir.

Eğer acil bir durum değil ise, bu testleri Nisan ayına bırakmanız yerinde olabilir.

Üç hafta boyunca Retro süresinde teknolojik aletlerin azizliğine uğramanız mümkündür.

Muhtemelen bu dönemde teknoloji aracılığı ile yapılan araştırmalarda ya “yanlış anlama” kaynaklı; ya da data kaybı sonucu bazı yanlış teşhisler söz konusu olabilir.

Bu süreçte geçmiş bir sağlık sorununuz nüksedebilir.

İş yerinde çalıştığınız ortamda da size ast olarak çalışan kişilerle aranızda iletişim kaynaklı sorunlar oluşabilir. Özellikle “data yedeklemeye” önem vermeniz gereken bir dönemdesiniz. Asistanlarınızı bu konuda uyarmanız yerinde olabilir.

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NİSAN

“SAĞLIKTA İYİLEŞME ZAMANI!”

Siz 10 Nisan’da Venüs ve Neptün’ün kavuşumu olarak gerçekleşen bu olumlu enerjiyi altıncı evinizden alacaksınız.

Aşk zamanı, ilham ve sanat

İyimser girişimlerin olabileceği durumlar yaşanabilir.

Önemli toplantılar için düşünülebilecek bir takvim.

Maneviyatın çok yükseleceği bir dönem…

• Sağlık alanınızdan fayda göreceğiniz bir süreçtesiniz.

• İlaç tedavisi için uygun günlerdir.

Geçtiğimiz yıl 21 Şubat 2018’de buna benzer bir gün yaşadık.

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MAYIS

“SÜRPRİZ İLİŞKİLER!”

18 Mayıs 2019’da İkili ilişkiler gezegenimiz Venüs ile sürprizlerin gezegeni Uranüs Boğa burcunda kavuşuyor.

Siz bu etkiyi sekizinci evinizden alıyorsunuz.

Dolayısı ile;

• Farklı bir kazanç

• Beklenmedik bir borç

• Sanal para

• Farklı bir ortaklık

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HAZİRAN

Etkisi 7 Haziran’da başlayıp; “Savaş gezegeni” Mars ile; “bilge öğretmen” olan kısıtlamaların ve engellemelerin gezegeni Satürn’ün, tam karşıt açı ile karşı karşıya gelecekleri 14 Haziran’dan itibaren giderek yükselen bir gerilim enerjisi ile karşı karşıya kalacağız.

14 Haziran, 2019 yılının sıkıntılı günlerinden biri olup, bu etki sürerken bir hafta kadar sonra Mars; bir de Plüto ile karşıt açısını gerçekleştiriyor olacak.

Ve “kısıtlanma ve engellenme” olarak yaşanan bu etkilerin, bu sefer “yakıp, yıkma ve yeniden yapılanmaya” dönüşmesi olarak gerçekleşmesini görüyoruz, gezegenlerin bu konumlanmalarından dolayı.

Ve “yılın en zor zaman dilimi” devreye girmiş oluyor…

Siz bu enerjiyi bireysel olarak; eviniz ve kariyeriniz olan alanlardan alacaksınız.

Evdeki kısıtlanmalar ve engeller nedeniyle kariyeriniz zarar görebilir.

Ebeveynlerinizle yaşadığınız engeller itibarınıza zarar verebilir.

Toplum önündeki duruşunuz için mücadele ederken, ailenizle sorunlar yaşayabilirsiniz.

Ancak 2019 yılı içinde en zor etkileri olarak Haziran’ın ikinci yarısında bu etki yaşanacaktır…

Fakat 2020 yılında bu enerjiler daha sık tekrarlanacağından, 2019’a göre daha fazla tehlikelere maruz bırakacaktır.

Transit enerjisi:

7 Haziran-20 Haziran  Mars- Satürn karşıtlığı

20 Haziran – 1Temmuz  Mars – Plüton karşıtlığı olarak bu etki güçlenerek devam edecek.

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20.6.2019 MARS PLÜTO karşıtlığı

“YILIN EN ZOR ZAMANI!”

Yaklaşık 2 haftadır Mars Satürn karşıtlığı yaşanıyor ve her gün giderek yükselen bir enerjiye maruz kalıyoruz.

20 Haziran’da itibaren ise , 1 Temmuz’a kadar sürecek olan bu savaş gezegeni Mars ile değişim ve dönüşümün gezegeni Plüto’nun karşı karşıya geldiği 180 derecelik açının etkisini yaşayacağız.

Yükselen Terazi siz bu etkiyi; kariyer ve ebeveynleriniz olan alanından alıyorsunuz.

Öfke kontrollü olunması gereken bir süreçtir. Farkında olmak son derece yerinde olur.

• Kariyeriniz ile ilgili; evinizdeki değişim, dönüşümden dolayı krizli bir dönem yaşayabilirsiniz.

• Aileden gelen manipülasyon nedeniyle işiniz için ve itibarınız için mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz.

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TEMMUZ

2 TEMMUZ 2019 TAM GUNES TUTULMASI /Yengeç (10)

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“Toplum önündeki duruşunuz!”

2 Temmuz 2019’da Yengeç burcunun 10°37’ derecesinde Ankara saatine göre 22:16’da gerçekleşen “TamGüneş Tutulmasını” siz; kariyer alanınızda yaşayacaksınız.

Toplum önündeki duruşunuzla ilgili olarak, statünüzü yeniden yapılandırmak adına bazı yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.

İşyerinizdeki diplomasinin sağlanmasında, yönetici pozisyonda atılacak bazı yeni adımlarınız ve görevleriniz olabilir.

Dengeyi sağlamak, hak- hukuk konusunda ortayı bulmak gibi görevleriniz olabilir.

Güneş tutulması ile birlikte başlayan süreçte iş yerinizdeki görev yeriniz değişebilir.

Yeni bazı terfiler veya işyeri değişiklikleri söz konusu olabilir.

Bu Güneş tutulmasından sonra her ne olacaksa kadersel olduğunu bilmelisiniz.

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7 Temmuz 2019 2. MERKÜR retro  1 Ağustos 2019 (11)

Teraziler ve yükselen Teraziler 11

“İlişkilerinizde iletişim sorunlarını diplomasi ile aşabilirsiniz!”

7 Temmuz’da yılın ikinci Merkür retrosu sizin; arkadaşlarınız ve sosyal çevreniz olan onbirinci evinizde durağa giriyor ve 9 Temmuz’da Aslan burcunun 04°27' derecesinde retro hareketine başlıyor.

Merkür retro durumunda ilerlerken; 1Ağustos’ta tekrar direk hareketine başlamak üzere önce durağanlaşıyor ve 3 Ağustos’tan itibaren tekrar düz hareketine başlıyor.

Sosyal çevrenizde, özellikle sosyal medya alanında yaşayabileceğiniz iletişim sorunlarına dikkat çekiyor yılın bu ilk Merkür retrosu. Özellikle yanlış anlaşılmaların neden olabileceği 6 Mart ile 29 Mart arasında sizi zor durumda bırakabilecek sorunlar yaşayabilirsiniz.

Bu dönemde teknolojiyi kullanarak kurduğunuz iletişimlerde bazı sorunlar yaşanabilir. Kendinizi doğru ifade edemeyebilirsiniz. Siz de başkalarını yanlış anlayabilirsiniz.

Bu nedenle özellikle arkadaşlarınızla ilgili doğabilecek sorunlarda, köprüleri atmadan önce bir düşünüp, önemli kararlarınızı Nisan ayına ertelemeniz daha doğru bir davranış şekli olacaktır.

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17 TEMMUZ 2019 Parçalı AYTUTULMASI /Oğlak (4)

“Atalarınız”

17 Temmuz’da Oğlak burcunun 24°04’ derecesinde Ankara saatine göre saat 00:38’da Oğlak/Yengeç aksında gerçekleşen bu “Parçalı bir AY TUTULMASINI” siz; ev, aile ve ebeveynler alanında yaşıyorsunuz.

Dolayısı ile; eviniz ile ilgili tutulma öncesi netleşmemiş düşünceleriniz, tutulma sonrası bir karara varmanıza yardımcı olacak. Bilmediğiniz bazı konuların açığa çıkışı ile eviniz hakkında netlik kazanabilirsiniz.

Evinizin görüntüsü ile ilgili bir dekorasyona da karar verebilirsiniz.

Evinizi satmak veya yeni bir ev almak düşüncesi içinde olabilirsiniz.

Tutulma sizin zihninizdeki bu güne kadar karara varılmamış konulara bir netlik gelmesini sağlayacaktır.

Ayrıca anne ve babanızla ilgili bilmediğiniz veya sizin için net olmayan bazı konular tutulma sonrası netlik kazanabilir. Atalarınızla ilgi bilmediğiniz konulara ışık tutulabilir. Her şekilde tutulmadan sonra sağlam şekilde ayaklarınızın yere basmasını sağlayacak kararlar alacaksınız.

Takip eden 6 ay içinde yaşamınızı bir şekle sokmuş olacaksınız.

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AĞUSTOS

“YILIN EN ŞANSLI GÜNÜ !”

8-9 Ağustos’ta diplomasi gezegeni Venüs/Aslan ve şans gezegeni Jüpiter/Yay arasında 120 derecelik açısı kesinleşiyor.

Sosyal çevrenizde, üye olduğunuz gruplarla iyileşme yakın çevrenize olumlu yansır. Arkadaşlarınızla olan iyileşmeler, kardeşlerinize şans getirir. Kardeşlerinizle olan iyileşme, sosyal çevrenize olumlu yansımalar geliştirir. Öğretmenlik veya eğitim, gelecek projelerinizi besler.



Yılın şanslı bir zaman dilimi olduğundan özelliklede yıl içinde yakın çevrenizle değerlendirilebilir.

Geçmişte: 1 Haziran 2018 yaşandı

Gelecekte: 28 Ağustos 2022 yaşanacak.

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EYLÜL

“ŞANSLI BİR GÜN!”

29 Eylül 2019’da gerçekleşecek olan Venüs Jüpiter olumlu olan 60 derecelik açısını sizin 1 ve 3 evinizden etkiliyor olacak.

Bu da sizi 2019 yılında gerçekleşen bu etki ile şu şekilde etkileyebilir.

• Kendinize olan güveniniz yakın çevrenize huzur getirir.

• Kardeşlerinizle olan uyumlu ilişkileriniz size şans getirir.

• Uyumlu bir imaj geliştirmeniz size yakın çevrenizden bolluk ve bereket olarak yansır.

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EKIM

31 EKİM 2019 3. MERKÜR RETROSU (2)

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“Sahip olduğunuz değerler konusunda yüzleşme sürecindesiniz!”

30 Ekim’de yılın üçüncü Merkür retrosu sizin maddi ve manevi değerlerinizi anlatan ikinci evinizde durağa giriyor ve 1 Kasım 2019’da Akrep burcunun 27°38' derecesinde retro hareketine başlıyor.

Bu Merkür retrosu 20 Kasım’da tekrar direk hareketine dönmek üzere durağanlaşıyor ve 2 gün durakta kaldıktan sonra 22 Kasım’da tekrar direk hareketine başlıyor.

Kendi “maddi ve manevi değerleriniz” olan haritanızdaki ikinci evinizde yaşayacaksınız yılın bu ilk Merkür retrosunu.

Bazı yanlış anlaşılmalar yüzünden kazançlarınızda sorunlar yaşayabilirsiniz. Yanlış hesap Bağdat’tan döner misali, bu Retro sürecinde yapacağınız anlaşmalara dikkat etmeli ve bir yere imza atmadan önce tekrar, tekrar okumalısınız. Çünkü bu Merkür retrosu sizin maddi zarara uğramanıza neden olabilir.

Bu süreçte kendinizi yanlış ifade edebileceğiniz gibi; sizde karşınızdaki insanları yanlış anlıyor olabilirsiniz.

Bu nedenle size tavsiyem, bu üç haftalık süreci önemli işleri devreye almadan, mümkünse Nisan ayına erteleyerek geçirmeniz daha doğru olacaktır. Ancak bu süreci olumlu da kullanabilirsiniz.

Örneğin yarım kalan geçmişte başlamış ancak bir türlü sonuca bağlanmamış işlerinizi ele alarak değerlendirmek, Retro süreci için daha doğru bir seçim olur.

Nisan ayından itibaren imza gerektiren işlerinizi ele almanız yerinde olur.

Ayrıca Retro sürecinde yaşayabileceğiniz “Data kayıpları” sizi maddi kayıplara da uğratabilir. Bu nedenle Retro başlamadan önce verilerinizi yedeklemeniz, oldukça önemli olabilir.

Diğer taraftan bu retroda, teklojiye para harcamak zorunda da kalabilirsiniz. Cep telefonu ve bilgisayarınızda oluşabilecek sorunlar sizi maddi yönden masrafa sokabilir.

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KASIM

“YILIN EN ŞANSLI 2.GÜNÜ !”

24 Kasım bu yılın en şanslı günü olup; bu etkiyi 19 Kasım’dan itibaren almaya başlayacağız ve 26 Kasım’a kadar sürecek.

Yılın başında 22 Ocak’ta buna benzer enerjiyi yaşadık.

Siz bu etkiyi;

- sağlık alanından şifalanma

- iş arkadaşlarınızın yardımı

- evcil hayvanınızla olumlu bir gelişme

olarak aldınız.

Siz bu etkiyi ise üçüncü evden alacaksınız.

Peki bu günü en iyi nasıl değerlendirebilirsiniz?

Bu sefer yılın ikinci şansı size yine bu alandan gülüyor olacak. Yazın Jüpiter’in Retro olmasıyla ( 10 Nisan-11Ağustos) sağlıkta iyileşme konularınız duraksadı, hatta geriye gitti. 11 Ağustos’tan itibaren Jüpiter yine bu etkisini olumlu yönde yayıyor.

• Kardeşlerinizden ve yakın çevrenizden yana şanslı olduğunuz bir gündesiniz. Birlikte keyifli geçirilecek bir gün olarak değerlendirebilirsiniz.

• Eğitim veya öğretmenlikle ile ilgili girişimleriniz için değerlendirilebilir.

• Basın yayın ile ilgili işleriniz varsa bu günü önemli bir reportaj için de değerlendirebilirsiniz.

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ARALIK

2 ARALIK 2019 JÜPİTER OĞLAK burcuna geçiyor.

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26 ARALIK 2019 Annular GUNEŞ TUTULMASI /Oğlak (4)

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“Yeni bir ev!”

26 Aralık 2019’da Oğlak burcunun 04°06’ derecesinde Ankara saatine göre 22:16’da; “Annular Güneş Tutulmasını” siz; yaşadığınız yer olan eviniz ve ebeveynlerinizle ilgili alanda yaşayacaksınız.

Sene başından itibaren yaşadığınız ev konusunda bazı girişimleriniz olabilir.

Evi baştan aşağı renove etmek gündeminiz olabilir.

Yaşadığınız yeri yeniden gözden geçirmek ve bazı kararlar almak isteyebilirsiniz.

Taşınma konusunu ciddi ciddi düşünebilir veya bir ev alma konusu gündeminizi oluşturabilir.

Ancak hızla düşünmeden kalkışılan işlerin sonu beklediğiniz gibi olmayabilir.

Bu nedenle etraflıca düşünüp ve üzerinden biraz zaman geçtikten sonra ciddi kararlarınızı vermeniz sizin için daha doğru olacaktır.

Mutlu bir 2019 yılı diliyorum.

Özlem Çetinkaya YILMAZ

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