2019 BURÇLAR İÇİN NELER GETİRİYOR? (OĞLAK BURCU)

OĞLAK BURCU

2019

Oğlaklar ve yükselen Oğlaklar

“Ben, imajım ve sen!”

“Vicdanım!”

2019 yılı Oğlak burcu insanları için kendileri ile yüzleşecekleri ve kendilerini baştan yaratacakları bir yıl olacak.

Bu sene kendinizi tepeden tırnağa yeniden yaratabilirsiniz. Dış görüntünüze önem verecek ve bu alanda atılmış olan bir çok adımlarınız olacaktır.

Bundan başka yine senenin başında; kurmuş olduğunuz bir ortaklık ile ilgili, bilmediğiniz taraflarını öğreneceğiniz ve içyüzünü göreceğiniz bazı durumlar yaşayabilirsiniz.

Bu netleşen durumlar neticesinde bir takım alınacak kararlarınız olabilir.

Bekar Oğlaklar bu sene evlenebilirler veya ilişkilerine bir ciddiyet getirebilirler.

Kendinizle ilgili bir takım farkındalıkları yaz ortasında yaşayabilirsiniz. Ne yapmak istiyorsunuz? Neyi ne kadar başarabiliyorsunuz veya başaramıyorsunuz, tüm bu konularla ilgili bir yüzleşme söz konusu olabilir.

Yıl sonunda ise tamamen kendinize yönelik olarak bir takım kararlar alıp, yepyeni adımlar atabilirsiniz.

Bu yılın şans ve bolluğunu siz kişisel gelişim alanından yaşayacaksınız.

Peki bu size nasıl yansıyacak ?dersek:

Yalnız kalmak isteyecek ve bu zamanları oldukça verimli geçireceksiniz. Yaratıcılığınız artacak ve bu süreçte oldukça güzel eserler ortaya koyabileceksiniz.

Diğer taraftan maneviyatınızın da yükseldiği bir süreç olacaktır.

Bu senenin Dikkat etmeniz gereken yanı ise; “gizli düşmanlıklarda “ artış yaşayabilirsiniz.

Aralık ayından itibaren sizin için şanslı bir dönem başlıyor. Bir yıl boyunca, şans bolluk ve bereket 2020 yılına da etkisini sunacağından oldukça verimli olan bir yıla başlıyorsunuz diyebilirim. Ancak şişmanlamaya dikkat etmelisiniz.

2019 yılını ay, ay nasıl yaşayacağınızı detaylı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız lütfen aşağıdaki, yazımı okuyunuz.

İyi seneler

Özlem Çetinkaya YILMAZ

Haritanıza göre 2019 yılının yorumlanmasını istiyorsanız;

☎ 0531 - 258 51 28 WhatsApp veya [email protected] mail atabilirsiniz.

Ayrıca; www.youtube.com/c/ozlemcetinkayayilmaz kanalıma üye olmayı unutmayınız.

2019

OCAK

6 OCAK 2019 PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI/ Oğlak

“İmajım”

6 Ocak 2019’da Ankara saatine göre saat 04:28’da 15°25’ Oğlak burcunda gerçekleşen Parçalı Güneş Tutulmasını siz; imajınız olan alanda gerçekleşiyor.

Dış dünyaya verdiğiniz imaj ve mesaj ile ilgili olarak, kendinizi yeniden ele alıp, bazı yeni girişimleriniz olabilir.

Ciddi, sorumluluk sahibi ve disiplinli bir kimlik olduğunuzdan, dış dünya tarafından “soğuk” ve yaklaşılmaktan korkulan bir kişi olabilirsiniz.

İnsanların size daha kolay yaklaşmaları için “soğuk” olarak algılanan imajınızı yumuşatarak, kişilerin size yaklaşımlarını ve hakkınızdaki olumsuz düşünceleri değiştirebileceğinizi bilerek atılacak adımlarınız olabilir.

Samimi olmanın, ciddi olmamak gibi algılanması gerektiğini, hem ciddi , hem samimi hem sorumluluklarının bilincinde gerçekçi biri olarak hakkınızdaki olumsuz imajınızı düzeltebilecek girişimleriniz olabilir.

Çünkü sizin için disiplinli ve sistemli olmak önceliktir ve bu yanlış bir tutum değildir.

Dolayısı ile; bu tutulmadan sonra ciddi, sistemli, disiplinli ve mesafeli dış görünüşünüzle ilgi bazı yeni girişimleriniz olabilir.

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21 OCAK 2019 Tam AYTUTULMASI / Aslan (8)

“Sağlam ve kalıcı kararlar ortaklıklar”

21 Ocak 2019’da Ankara saatine göre saat 08:15’de Aslan burcunun 00°51’ derecesinde gerçekleşen “Tam Ay Tutulmasını” siz; ortaklarınız ve başkaları üzerinden elde ettiğiniz gelirleriniz alanında yaşayacaksınız.

Gelir gider dengesini göreceğiniz. Ödeme planınızın netleşeceği bir tutulma yaşayabilirsiniz.

Ortaklarınız, kredileriniz ve ödemeleriniz ile ilgili bilmediğiniz bir borç, tutulma sonrası açığa çıkabilir.

Netleşmemiş bir miras olayınız bu tutulmanın etkisi ile açığa çıkabilir ve artık ne olacağı konusunda bir sonuca bağlanır.

Bir türlü cevap alamadığınız bir krediniz, alacak olduğunuz bir nafaka veya herhangi bir borç olayınız var ise bu tutulma bunlarada cevap verir.

Siz ne yönde hareket edeceğinizi takip eden 6 ay içinde bilir ve o yönde kararlar alır yaşamınızı şekillendirirsiniz.

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“YILIN EN ŞANSLI 1. GÜNÜ!”

“MANEVİYATIM!”

22 Ocak 2019’da Bolluk ve bereket gezegeni Jüpiter ile olumlu ikili ilişkiler gezegeni Venüs kavuşuyor.

Siz bu etkiyi haritanızda onikinci evinizden alacaksınız. Dolayısı ile şu konularda bir iyileşme ve bereketlenme yaşayabilirsiniz.

• Ruhsal alanda maneviyatınızın da oldukça yükseleceği bir gündesiniz. Bugün yapacağınız bir meditasyonun oldukça faydasını görürsünüz.

• Bugün toplumdan izole olup kendi kendinize kalmak, kendinizi dinlemek ve günün enerjisini kendiniz için değerlendirmek en doğru seçim olacaktır.

Değerlendirin.

Bu enerjiye benzer bir sonraki randevümüz, yine bu yıl içinde 24 Kasım’da yaşanacaktır.

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ŞUBAT

“ZOR ZAMAN!”

2.2.2019’de MARS - PLÜTO karesi yaşanacak.

Geçen sene 26.4.2018’de buna benzer bir durumu (+ - 3,4 Ay) değişime neden olabilecek “savaş enerjisi, zor kullanma, dayatma, yaptırım” yaşamış olabilirsiniz.

Bu sene siz bu enerjiyi; iç dünyanızı anlatan onikinci evinizden ve evinizi anlatan dördüncü evinizden alıyorsunuz.

Dolayısı ile;

Ebeveynlerinizdeki değişim dönüşüm ve yeniden yapılanma nedeniyle yaşayacağınız sorunlar; kendi iç dünyanızda fırtınalar kopabilir.

Sizdeki iç dünyanızdaki değişim dönüşüm ve yeniden yapılanma nedeniyle ebeveynlerinizle aranızda sorunlar yaşanabilir. Hatta köprüler atılabilir.

Peki 2019’da diğer sert randevüler ne zaman dersek?

- 2.2.2019’da Mars – Plüto karesi yaşanacak

- 20.6.2019’da Mars +Plüto karşıtlığı yaşayacağız

- 5.11.2019’da Mars – Plüto karesini yeniden yaşayacağız.

***

MART

6 MART 2019 1. MERKÜR RETROSU (3)

“Olaylara gerçekçi yaklaşımınız sayesinde sorunlarınızı aşabilirsiniz!”

4 Mart 2019’da yılın ilk Merkür retrosu sizin; yakın çevrenizi anlatan üçüncü evinizde durağa giriyor ve 6 Mart 2019’da Balık burcunun 29°38' derecesinde retro hareketine başlıyor.

Bu Retroyu 29 Mart’a kadar, öncelikle “iletişim sorunları” olarak yaşıyorsunuz.

Kardeş kuzen gibi yakın çevrenizle ve yakın gördüğünüz arkadaşlarınızla aranızda iletişim sorunları yaşanabilecek bir dönemdesiniz. Kendinizi yanlış ifade ediyor ve onları da yanlış anlıyor olabilirsiniz.

Dolayısı ile, herhangi bir konu üzerinde didişmek yerine, bir süreliğine uzak kalmak ve tartışılması gereken konuları retronun biteceği Nisan ayına bırakmanız yerinde olacaktır.

Diğer taraftan Merkür retrosu özellikle teknolojik aletleri etkilediğinden, bunlar üzerinden kuracağınız iletişiminize ve bu üç haftalık dönemde oluşabilecek data kayıplarına da dikkat etmeniz gerekebilir.

Özellikle medya alanında çalışanların; teknolojik aletlere çok güvenmemeleri, yaptıkları işlemlere tekrar, tekrar dönüp kontrol etmeleri gerekebilir.

Veri kaybına uğramamaları için, Retro başlamadan önce mutlaka data yedeklemeleri önemli olacaktır.

Çünkü bu Retro özellikle sizin iletişim alanında kurduğunuz sistemi hedef alarak, sorunlar yaşamanıza neden olabilir.

***

NİSAN

“CANIM KARDEŞLERİM!”

Siz 10 Nisan’da Venüs ve Neptün’ün kavuşumu olarak gerçekleşen bu olumlu enerjiyi üçüncü evinizden alacaksınız.

Aşk zamanı, ilham ve sanat

İyimser girişimlerin olabileceği durumlar yaşanabilir.

Önemli toplantılar için düşünülebilecek bir takvim.

Maneviyatın çok yükseleceği bir dönem…

Kardeşlerinize yardım edebilir veya onlardan fayda görebileceğiniz bir gündesiniz.

Yakın çevrenize yardım elinizi uazatabileceğiniz bir gün.

Geçtiğimiz yıl 21 Şubat 2018’de buna benzer bir gün yaşadık.

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MAYIS

“SÜRPRİZ İLİŞKİLER!”

18 Mayıs 2019’da İkili ilişkiler gezegenimiz Venüs ile sürprizlerin gezegeni Uranüs Boğa burcunda kavuşuyor.

Siz bu etkiyi beşinci evinizden alıyorsunuz.

Dolayısı ile;

• Sıra dışı bir ilişki

• Ani ayrılık, özgürlük ihtiyacı

• Ani bir ilişki başlangıcı

• Sıra dışı bir sevgili

• Sürpriz beklenmedik bir bebek

• Sıra dışı bir hobi

• Beklenmedik bir kazanç ( milli piyango v.s)

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HAZİRAN

“YILIN ZOR ZAMANI!”

Etkisi 7 Haziran’da başlayıp; “Savaş gezegeni” Mars ile; “bilge öğretmen” olan kısıtlamaların ve engellemelerin gezegeni Satürn’ün, tam karşıt açı ile karşı karşıya gelecekleri 14 Haziran’dan itibaren giderek yükselen bir gerilim enerjisi ile karşı karşıya kalacağız.

14 Haziran, 2019 yılının sıkıntılı günlerinden biri olup, bu etki sürerken bir hafta kadar sonra Mars; bir de Plüto ile karşıt açısını gerçekleştiriyor olacak.

Ve “kısıtlanma ve engellenme” olarak yaşanan bu etkilerin, bu sefer “yakıp, yıkma ve yeniden yapılanmaya” dönüşmesi olarak gerçekleşmesini görüyoruz, gezegenlerin bu konumlanmalarından dolayı.

Ve “yılın en zor zaman dilimi” devreye girmiş oluyor…

Siz bu enerjiyi bireysel olarak; eviniz ve kariyeriniz olan alanlardan alacaksınız.

Kısıtlanan ve enegellenen hareketleriniz nedeniyle, eşinizle sorunlar yaşayabilirsiniz.

İmajının için verdiğiniz mücadele nedeniyle, açık düşmanlarınız ile karşı karşıya gelebilirsiniz.

Ancak 2019 yılı içinde en zor etkileri olarak Haziran’ın ikinci yarısında bu etki yaşanacaktır…

Fakat 2020 yılında bu enerjiler daha sık tekrarlanacağından, 2019’a göre daha fazla tehlikelere maruz bırakacaktır.

Transit enerjisi:

7 Haziran-20 Haziran  Mars- Satürn karşıtlığı

20 Haziran – 1Temmuz  Mars – Plüton karşıtlığı olarak bu etki güçlenerek devam edecek.

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20.6.2019 MARS PLÜTO karşıtlığı

“YILIN EN ZOR ZAMANI!”

Yaklaşık 2 haftadır Mars Satürn karşıtlığı yaşanıyor ve her gün giderek yükselen bir enerjiye maruz kalıyoruz.

20 Haziran’da itibaren ise , 1 Temmuz’a kadar sürecek olan bu savaş gezegeni Mars ile değişim ve dönüşümün gezegeni Plüto’nun karşı karşıya geldiği 180 derecelik açının etkisini yaşayacağız.

Yükselen Oğlaklar siz bu etkiyi; imajınız ve eşiniz olan alanından alıyorsunuz.

Öfke kontrollü olunması gereken bir süreçtir. Farkında olmak son derece yerinde olur.

• İmajınınza yapılan saldırılar nedeniyle sağlık durumunuzda bir kötüleşme yaşanabilir. Şahsiyetinize yapılan saldırılar nedeniyle eşinizle krizli bir dönem yaşayabilirsiniz.

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TEMMUZ

2 TEMMUZ 2019 TAM GUNES TUTULMASI /Yengeç (7)

“Evlenebilirsiniz!”

2 Temmuz 2019’da Yengeç burcunun 10°37’ derecesinde Ankara saatine göre 22:16’da gerçekleşen “TamGüneş Tutulmasını” siz; partneriniz ile ilgili alanda yaşayacaksınız.

Birlikteliğinizi resmiyete dökecek adımlarınız olabilir. Evlilik veya birliktelik yönünde ciddi adımlar atabilirsiniz.

Ciddi ve sağlam temellere dayalı bir evliliğe adım atmanız mğmkün.

Dolayısı ile “bekar” Oğlak burcu insanlarını bu sene bir evlilik bekliyor diyebiliriz.

Kalıcı birlikteliklere atacağınız adımlar 2 Temmuz’daki Güneş tutulmasından sonraki altı ay içinde gerçekleşebilir.

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7 Temmuz 2019 2. MERKÜR retro  1 Ağustos 2019 (8)

“Sistemli olmanız sayesinde en az hasar ile bu süreci atlatırsınız!”

7 Temmuz’da yılın ikinci Merkür retrosu sizin; başkaları üzerinden gelen gelirleriniz alanınız olan sekizinci evinizde durağa giriyor ve 9 Temmuz’da Aslan burcunun 04°27' derecesinde retro hareketine başlıyor.

Merkür retro durumunda ilerlerken; 1Ağustos’ta tekrar direk hareketine başlamak üzere önce durağanlaşıyor ve 3 Ağustos’tan itibaren tekrar düz hareketine başlıyor.

Ortak gelirleriniz ve ödemelerinizi ilgilendiren alanlarda beklediğiniz ödemelerin gerçekleşmemesi veya gecikmesi gibi problemlerden doğan sorunlarınız olabilir.

Örneğin; kira geliriniz vardır, alamıyorsunuzdur, nafakanız ödenmiyor veya beklediğiniz krediniz onaylanmıyordur v.s. gibi başkalarına bağlı olan gelirlerinizin size ulaşmasında sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle bu dönemde planladığınız bazı ödemeleriniz gerçekleşmeyebilir.

Teknoloji aracılığı ile yaptığınız işlemlerinizde bu dönemde, aksaklıklar yaşayabilirsiniz.

Data kaybına da dikkat edip, tekrar, tekrar kontrol etmeniz gereken ödemeleriniz olabilir. Siz ödemenizi yaparsınız ancak teknolojinin azizliğine uğrayıp karşı taraf ödemeyi göremeyebilir.

Bunun gibi konular sizi bu Merkür retrosunda meşgul edebilir.

Ortaklarınızla aranızda kuracağınız iletişime, sözlü ifadelerinize dikkat etmeniz gereken üç haftalık bir dönem olacak bu retro siz Oğlaklar için.

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17 TEMMUZ 2019 Parçalı AYTUTULMASI /Oğlak (1)

“İmajım ve sağlığım”

17 Temmuz’da Oğlak burcunun 24°04’ derecesinde Ankara saatine göre saat 00:38’da Oğlak/Yengeç aksında gerçekleşen bu “Parçalı bir AY TUTULMASINI” siz; imajınız olan alanda yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; bu Ay tutulmasında karakteriniz ve kimliğiniz ile ilgili daha çok sizi tanınır yapan olaylarla karşılaşabilirsiniz.

Kendiniz ve imajınızla ilgili bilmediğiniz bazı konular, tutulma sonrasında bilinir olurlar.

Bununla birlikte sağlam, ayakları yere basan bir duruşta sergileyebilirsiniz. Güçlü kimliğiniz ve kendinize olan güveniniz sayesinde, ortaya herkesin ilgisini çeken bir kimlik koyabilirsiniz.

Ayrıca bu tutulma ile takip eden altı ay içinde, kalp sağlığınızla ilgili de dikkatli olmanız gereken bir süreç yaşayabilirsiniz.

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AĞUSTOS

“YILIN EN ŞANSLI GÜNÜ!”

8-9 Ağustos’ta diplomasi gezegeni Venüs/Aslan ve şans gezegeni Jüpiter/Yay arasında 120 derecelik açısı kesinleşiyor.

Ortaklıklardaki başarı ve iyileşme, iç dünyanızı huzurlandırır.

Kişisel gelişimdeki iyileşme ile ortaklıklar bereketlenir.

Toplumdan izole olarak yapacağınız çalışmalar size, kazanç fırsatı olarak yansır.

Yılın şanslı bir zaman dilimi olduğundan özelliklede yıl içinde hobileriniz ve yetenekleriniz yönünden değerlendirilebilir.

Geçmişte: 1 Haziran 2018 yaşandı

Gelecekt e: 28 Ağustos 2022 yaşanacak.

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EYLÜL

“ŞANSLI BİR GÜN!”

29 Eylül 2019’da gerçekleşecek olan Venüs Jüpiter olumlu olan 60 derecelik açısını sizin 10 ve2 evinizden etkiliyor olacak.

Bu da sizi 2019 yılında gerçekleşen bu etki ile şu şekilde etkileyebilir.

• Kariyerinizde olumlu ilişkilerinizle kazancınız bereketlenir.

• Statünüzdeki iyileşme size değer olarak yansır.

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EKIM

31 EKİM 2019 3. MERKÜR RETROSU (11)

“Gerçekci söylemleriniz arkadaşlarınız tarafından yanlış değerlendirilebilir!”

30 Ekim’de yılın üçüncü Merkür retrosu sizin sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızı gösteren alan olan onbirinci evinizde durağa giriyor ve 1 Kasım 2019’da Akrep burcunun 27°38' derecesinde retro hareketine başlıyor.

Bu Merkür retrosu 20 Kasım’da tekrar direk hareketine dönmek üzere durağanlaşıyor ve 2 gün durakta kaldıktan sonra 22 Kasım’da tekrar direk hareketine başlıyor.

Sosyal çevrenizde, özellikle sosyal medya alanında yaşayabileceğiniz iletişim sorunlarına dikkat çekiyor yılın bu ilk Merkür retrosu.

Özellikle yanlış anlaşılmaların neden olabileceği 6 Mart ile 29 Mart arasında sizi zor durumda bırakabilecek sorunlar yaşayabilirsiniz.

Siz gerçekçi olabilirsiniz ancak başkaları hayal kurmak istiyordur. Özellikle üç haftalık bu Retro süreçte özellikle realist bakış açınız arkadaşlıklarınızın bozulmasına neden olabilir. Farkında olup Nisan ayına kadar bu tip polimiklere girmememeniz yerinde olacaktır.

Ayrıca bu dönemde teknolojiyi kullanarak kurduğunuz iletişimlerde bazı sorunlar yaşanabilir. Kendinizi doğru ifade edemeyebilirsiniz. Siz de başkalarını yanlış anlayabilirsiniz.

Bu nedenle özellikle arkadaşlarınızla ilgili doğabilecek sorunlarda, köprüleri atmadan önce bir düşünüp, önemli kararlarınızı Nisan ayına ertelemeniz daha doğru bir davranış şekli olacaktır.

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KASIM

“YILIN EN ŞANSLI 2.GÜNÜ!”

24 Kasım bu yılın en şanslı günü olup; bu etkiyi 19 Kasım’dan itibaren almaya başlayacağız ve 26 Kasım’a kadar sürecek.

Yılın başında 22 Ocak’ta buna benzer enerjiyi yaşadık.

Siz bu etkiyi;

- sağlık alanından şifalanma

- iş arkadaşlarınızın yardımı

- evcil hayvanınızla olumlu bir gelişme

olarak aldınız.

Siz bu etkiyi ise onikinci evinizden alacaksınız.

Peki bu günü en iyi nasıl değerlendirebilirsiniz?

Bu sefer yılın ikinci şansı size yine bu alandan gülüyor olacak. Yazın Jüpiter’in Retro olmasıyla ( 10 Nisan-11Ağustos) sağlıkta iyileşme konularınız duraksadı, hatta geriye gitti. 11 Ağustos’tan itibaren Jüpiter yine bu etkisini olumlu yönde yayıyor.

• Kişisel gelişiminiz için bir girişimde bulunabilirsiniz.

• Önemli bir sanatsal çalışmanıza başlayabilirsiniz. Mesela bir kitap yazmak veya film çekmek gibi.

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ARALIK

2 ARALIK 2019 JÜPİTER OĞLAK burcuna geçiyor.

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26 ARALIK 2019 Annular GUNEŞ TUTULMASI /Oğlak (1)

Oğlaklar ve yükselen Oğlaklar 1

“Samimi fakat disiplinli!”

26 Aralık 2019’da Oğlak burcunun 04°06’ derecesinde Ankara saatine göre 22:16’da; “Annular Güneş Tutulmasını” siz; imajınız olan alanda gerçekleşiyor.

Siz sene başından itibaren; disiplinli, sorumlu, ciddi ve kurallara uyan dış görüntünüzle ilgili bazı uyarılar alıyor olabilirsiniz.

Kadersel olarak tutulmalar sizi imajınızla ilgili bir takım adımlar atmaya zorluyor olabilir.

Dolayısı ile; bu tutulmadan sonra “mesafeli” dış görünüşünüzle ilgi bazı yeni girişimleriniz olabilir.

Başkalarına “soğuk” gelen imajınızı yumuşatmak adına bazı yeni yeni adımlar atabilir.

Samimi olurken yine de gerçekçi ve disiplinli imajınızı koruyabilirsiniz.

Mutlu bir 2019 yılı diliyorum.

Özlem Çetinkaya YILMAZ

Haritanıza göre 2019 yılının yorumlanmasını istiyorsanız;

☎ 0531 - 258 51 28 WhatsApp veya [email protected] mail atabilirsiniz.

Ayrıca; www.youtube.com/c/ozlemcetinkayayilmaz kanalıma üye olmayı unutmayınız.