2019 BURÇLAR İÇİN NELER GETİRİYOR? (KOVA BURCU)

KOVA BURCU

2019

Kovalar ve yükselen Kovalar

“İç Dünyam!”

“Gelecek projelerim!”

2019 yılını Kovalar daha çok sağlık konuları ile meşgul olarak geçireceksiniz diyebilirim. Ayrıca bu yıl içinde kendi kişisel gelişiminizi etkileyecek bazı farkındalıklar da yaşaması mümkün.

Özellikle sene başından itibaren kendi kişisel gelişim alanınızı etkileyecek bazı eğitimlere başlayabilirsin.

Maneviyat bu sene gündeminizi oluşturabilir.

Sene başından itibaren partneriniz ile ilgili bazı bilinmeyen konuların açığa çıkması yaşanabilir. Bilinmeyen bazı konular bilinir olur ve gözler önüne serilebilirler.

Ayrıca bu zamana kadar farkında olunmayan “açık düşmanların” kimler olduğu hakkında onları “bilinir” yapan durumlar yaşanabilir.

Yılın 2. Yarısından itibaren sağlıklı yaşam ile ilgili bazı yeni yaşam stili benimseyebilir ve bu alanda bazı yeni adımlarınız olabilir.

Muhtemelen yapılacak olan bir check-up ile bilinmeyen bazı hastalıklar hakkında bilgi edinilebilir ve sene sonunda bununla ilgili ciddi adımlar atılabilir.

Kendi sağlığınız ile ilgili gerekli sorumluluklarınızı üzerinize alacağınız yeni bazı girişimler yapacağınız adımlarınız olacaktır. Bugüne kadar ihmal ettiğiniz sağlığınızı artık ciddi, ciddi ele alabilir ve bu yolda önemli adımlar atabilirsiniz.

Bu sene şans, bolluk ve bereket size; arkadaş gruplarınızdan gelecek. Üye olduğunuz gruplar, dernekler ve sosyal çevrenizde bir bolluk enerjisi olacağından; arkadaşlarınızın sayısında bir artış yaşayabilirsiniz.

Ayrıca şansınızı “geleceğe yönelik projelerinizde de” değerlendirebilirsiniz.

Bu sene hayatınızda “çok beri projelendirdiğiniz” neyi başlatırsanız, muhtemelen o alanda, şanslı ve bereketli olacaksınız.

Geçmişe dönüp bakın:

En çok neyi yapmayı düşünüyordunuz?

Ne her zaman sizin için bir hayal olarak kalıyordu?

İşte bunları gerçekleştirmenin zamanı.

12 yıl önce ne yaşadıysanız benzer bir durumu yaşayacaksınız.

2019 yılında ay, ay detaylı bir şekilde bilgi edinmek istiyorsanız lütfen aşağıda olan yazımı okuyunuz.

İyi seneler dilerim.

Özlem Çetinkaya YILMAZ

Haritanıza göre 2019 yılının yorumlanmasını istiyorsanız;

☎ 0531 - 258 51 28 WhatsApp veya [email protected]

mail atabilirsiniz.

Ayrıca; www.youtube.com/c/ozlemcetinkayayilmaz

kanalıma üye olmayı unutmayınız.

2019

OCAK

6 OCAK 2019 PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI/ Oğlak (12)

“Farkındalıklarınız!”

6 Ocak 2019’da Ankara saatine göre saat 04:28’da 15°25’ Oğlak burcunda gerçekleşen Parçalı Güneş Tutulmasını siz; kişisel gelişiminizle ilgili olan onikinci evinizde gerçekleşiyor.

Kişisel gelişim adına bir başlangıç yapabilirsiniz.

Dolayısı ile; iç dünyanızda farkındalık yaşayacak, bir şeylerle yüzleşecek ve bunun sonucunda son derece sorumlu bir şekilde yeni bazı başlangıçlar yapacaksınız diyebilirim.

Bu yeni başlangıçlar; farkına vardığınız yeni duygu durumunuz ile; sağlam ve kalıcı konuları hayatınızda başlatmak olacaktır.

Bir taraftan kendi ruhunuzu keşfederken, diğer taraftan kendi kendinizle mesafeli kalmak ta söz konusu olabilir.

Fark yaratacak yeni adımlarınız olabilir.

“Vicdan” konusu ile yüzleşirken; bütünün hayrına yapacağınız hümanist girişimleriniz olabilir.

Dolayısı ile sene başından itibaren yılın ilk altı ayı kendinizi izole edip biraz içe çekilip, kişisel gelişiminiz adına atacağınız adımlarınız olabilir.

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21 OCAK 2019 Tam AYTUTULMASI / Aslan (7)

“Evlilikler şekilleniyor”.

21 Ocak 2019’da Ankara saatine göre saat 08:15’de Aslan burcunun 00°51’ derecesinde gerçekleşen “Tam Ay Tutulmasını” siz; partner ve açık düşmanlar evinizde yaşayacaksınız.

Dolayısı ile eşiniz/ partneriniz ile aranızda netleşmemiş bazı durumlar bu tutulma ile netlik kazanabilir ve siz ne yapmak istediğinize karar verebilirsiniz.

Muhtemelen evliliğinizle ilgili bir netleşme veya bir farkındalık yaşayabilirsiniz.

Ayrıca bu tutulma size “açık düşmanlarınız” kimler bunları gözler önüne serer.

Bugüne kadar fark etmediğiniz bu düşmanlarınız artık bu tutulmanın ışığı ile güçlü bir şekilde projekte edilirler ve artık siz bu kişilerin kimler olduğunu bilirsiniz.

Takip eden 6 ay sizin konunuz hem eşinizle ilgili bilmediklerinizi öğrenecek, hem de “açık düşmanlarınız kimler?” bunları fark edeceğiniz bir zaman dilimi yaşayacaksınız.

Bu Tutulmanın konusu sizin için, bu konularla ilgili olacak.

*

“YILIN 1. EN ŞANSLI GÜNÜ !”

“GELECEK PROJELERİNİZ!”

22 Ocak 2019’da Bolluk ve bereket gezegeni Jüpiter ile olumlu ikili ilişkiler gezegeni Venüs kavuşuyor.

Siz bu etkiyi haritanızda onbirinci evinizden alacaksınız. Dolayısı ile şu konularda bir iyileşme ve bereketlenme yaşayabilirsiniz.

• Sosyal çevrenizin genişlediği arkadaşlarınızın sayısın arttığı ve onlar tarafından şanslı olduğunuz günler.

• Sosyal çevrede bugünlerde önemli görüşmelerinizi organize edebilirsiniz. Oldukça rağbet görecek bir girişimlerde bulunabilirsiniz.

• Bugün yapacağınız girişimleriniz kitlelere ulaşır.

• Projeleriniz içinde girişimde bulunmak için oldukça doğru bir gün olacaktır ayrıca.

Bu enerjiye benzer bir sonraki randevümüz, yine bu yıl içinde 24 Kasım’da yaşanacaktır.

***

ŞUBAT

“ZOR ZAMAN!”

2.2.2019’de MARS - PLÜTO karesi yaşanacak.

Geçen sene 26.4.2018’de buna benzer bir durumu (+ - 3,4 Ay) değişime neden olabilecek “savaş enerjisi, zor kullanma, dayatma, yaptırım” yaşamış olabilirsiniz.

Bu sene siz bu enerjiyi; sosyal çevrenizi anlatan onbirinci evinizden ve kardeşlerinizi anlatan üçüncü evinizden alıyorsunuz.

Dolayısı ile;

Kardeşleriniz veya yakın çevrenizdeki değişim dönüşüm ve yeniden yapılanma nedeniyle arkadaşlarınız arasında gerginlikler yaşanabilir, köprüler atılabilir.

Peki 2019’da diğer sert randevüler ne zaman dersek?

- 2.2.2019’da Mars – Plüto karesi yaşanacak

- 20.6.2019’da Mars +Plüto karşıtlığı yaşayacağız

- 5.11.2019’da Mars – Plüto karesini yeniden yaşayacağız.

***

MART

6 MART 2019 1. MERKÜR RETROSU (2)

“Maddi zarar görebileceğiniz bir süreçtesiniz!”

4 Mart 2019’da yılın ilk Merkür retrosu sizin; maddi ve manevi değerlerinizi anlatan ikinci evinizde durağa giriyor ve 6 Mart 2019’da Balık burcunun 29°38' derecesinde retro hareketine başlıyor.

Bu Retroyu 29 Mart’a kadar, öncelikle “iletişim sorunları” olarak yaşıyorsunuz.

Kendi “maddi ve manevi değerleriniz” olan haritanızdaki ikinci evinizde yaşayacaksınız yılın bu ilk Merkür retrosunu.

Bazı yanlış anlaşılmalar yüzünden kazançlarınızda sorunlar yaşayabilirsiniz. Yanlış hesap Bağdat’tan döner misali, bu Retro sürecinde yapacağınız anlaşmalara dikkat etmeli ve bir yere imza atmadan önce tekrar, tekrar okumalısınız. Çünkü bu Merkür retrosu sizin maddi zarara uğramanıza neden olabilir.

Bu süreçte kendinizi yanlış ifade edebileceğiniz gibi; sizde karşınızdaki insanları yanlış anlıyor olabilirsiniz.

Bu nedenle size tavsiyem, bu üç haftalık süreci önemli işleri devreye almadan, mümkünse Nisan ayına erteleyerek geçirmeniz daha doğru olacaktır. Ancak bu süreci olumlu da kullanabilirsiniz.

Örneğin yarım kalan geçmişte başlamış ancak bir türlü sonuca bağlanmamış işlerinizi ele alarak değerlendirmek, Retro süreci için daha doğru bir seçim olur.

Nisan ayından itibaren imza gerektiren işlerinizi ele almanız yerinde olur.

Ayrıca Retro sürecinde yaşayabileceğiniz “Data kayıpları” sizi maddi kayıplara da uğratabilir. Bu nedenle Retro başlamadan önce verilerinizi yedeklemeniz, oldukça önemli olabilir.

Diğer taraftan bu retroda, teklojiye para harcamak zorunda da kalabilirsiniz. Cep telefonu ve bilgisayarınızda oluşabilecek sorunlar sizi maddi yönden masrafa sokabilir.

***

NİSAN

“ SAHİP OLDUKLARIM!”

Siz 10 Nisan’da Venüs ve Neptün’ün kavuşumu olarak gerçekleşen bu olumlu enerjiyi ikinci evinizden alacaksınız.

Aşk zamanı, ilham ve sanat

İyimser girişimlerin olabileceği durumlar yaşanabilir.

Önemli toplantılar için düşünülebilecek bir takvim.

Maneviyatın çok yükseleceği bir dönem…

• Sahip olduklarınızı paylaşarak manevi yönünüzü yükseltebilirsiniz.

• Yardımlaşarak kendi “özdeğerinizi” konusunda olumlu olacak hareketlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Geçtiğimiz yıl 21 Şubat 2018’de buna benzer bir gün yaşadık.

***

MAYIS

“SÜRPRİZ İLİŞKİLER!”

18 Mayıs 2019’da İkili ilişkiler gezegenimiz Venüs ile sürprizlerin gezegeni Uranüs Boğa burcunda kavuşuyor.

Siz bu etkiyi dördüncü evinizden alıyorsunuz.

Dolayısı ile;

•Ani bir taşınma durumu yaşanabilir.

•Marjinal ebeveynler

•Evden özgürleşme isteği

•Ani bir ev alımı veya satımı

***

HAZİRAN

“YILIN ZOR ZAMAN!”

Etkisi 7 Haziran’da başlayıp; “Savaş gezegeni” Mars ile; “bilge öğretmen” olan kısıtlamaların ve engellemelerin gezegeni Satürn’ün, tam karşıt açı ile karşı karşıya gelecekleri 14 Haziran’dan itibaren giderek yükselen bir gerilim enerjisi ile karşı karşıya kalacağız.

14 Haziran, 2019 yılının sıkıntılı günlerinden biri olup, bu etki sürerken bir hafta kadar sonra Mars; bir de Plüto ile karşıt açısını gerçekleştiriyor olacak.

Ve “kısıtlanma ve engellenme” olarak yaşanan bu etkilerin, bu sefer “yakıp, yıkma ve yeniden yapılanmaya” dönüşmesi olarak gerçekleşmesini görüyoruz, gezegenlerin bu konumlanmalarından dolayı.

Ve “yılın en zor zaman dilimi” devreye girmiş oluyor…

Siz bu enerjiyi bireysel olarak; eviniz ve kariyeriniz olan alanlardan alacaksınız.

İç dünyanızdaki engeller nedeniyle, sağlığınızı kaybedebilirsiniz.

İş arkadaşlarınızla yaşadığınız mücadeleler nedeniyle, toplumdan izole olabilirsiniz.

Ancak 2019 yılı içinde en zor etkileri olarak Haziran’ın ikinci yarısında bu etki yaşanacaktır…

Fakat 2020 yılında bu enerjiler daha sık tekrarlanacağından, 2019’a göre daha fazla tehlikelere maruz bırakacaktır.

Transit enerjisi:

7 Haziran-20 Haziran  Mars- Satürn karşıtlığı

20 Haziran – 1Temmuz  Mars – Plüton karşıtlığı olarak bu etki güçlenerek devam edecek.

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20.6.2019 MARS PLÜTO karşıtlığı

“YILIN EN ZOR ZAMANI!”

Yaklaşık 2 haftadır Mars Satürn karşıtlığı yaşanıyor ve her gün giderek yükselen bir enerjiye maruz kalıyoruz.

20 Haziran’da itibaren ise , 1 Temmuz’a kadar sürecek olan bu savaş gezegeni Mars ile değişim ve dönüşümün gezegeni Plüto’nun karşı karşıya geldiği 180 derecelik açının etkisini yaşayacağız.

Yükselen Kovalar siz bu etkiyi; sağlığınız ve iç dünyanız olan alanından alıyorsunuz.

Öfke kontrollü olunması gereken bir süreçtir. Farkında olmak son derece yerinde olur.

• Kendi iç dünyanızdaki uğradığınız şiddet nedeniyle sağlığınız bozulabilir.

• Uğradığınız manipülasyon nedeniyle, iş arkadaşlarınızla bir mücadele içine girebilirsiniz.

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TEMMUZ

2 TEMMUZ 2019 TAM GUNES TUTULMASI /Yengeç (6)

“Sağlığınız için yeni başlangıçlar!”

2 Temmuz 2019’da Yengeç burcunun 10°37’ derecesinde Ankara saatine göre 22:16’da gerçekleşen “TamGüneş Tutulmasını” siz; sağlık ve günlük rutin hayatınız alanında yaşayacaksınız.

Sağlığınız için yepyeni adımlar atıp, yaşantınızı sağlıklı yaşam adına yeniden düzenlemeniz gerekebilir.

Günlük yaşantınızı sağlığınızı geri kazanmak veya sağlığınızı korumak adına yeniden gözden geçirip yeniden düzenleyecek olabilirsiniz.

Bu Güneş tutulması sizi; hayatınızı sağlık yönünden gözden geçirmeye zorlayacak olabilir.

Tansiyon, damarlarınız, dolaşım sistemi ve bacaklarınızda oluşan ağrılar nedeniyle sağlık konusunda alacağınız bazı kararlarınız olabilir.

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7 Temmuz 2019 2. MERKÜR retro  1 Ağustos 2019 (7)

“Her zamandan farklı davranarak sorunları aşabilirsiniz!”

7 Temmuz’da yılın ikinci Merkür retrosu sizin; eşiniz, ortağınız veya açık düşmanlarınızı anlatan yedinci evinizde durağa giriyor ve 9 Temmuz’da Aslan burcunun 04°27' derecesinde retro hareketine başlıyor.

Merkür retro durumunda ilerlerken; 1Ağustos’ta tekrar direk hareketine başlamak üzere önce durağanlaşıyor ve 3 Ağustos’tan itibaren tekrar düz hareketine başlıyor.

Bu süreçte eşinizle veya partnerinizle aranızda doğacak “yanlış anlamalar ve anlaşılmalar” nedenli sorunlar yaşanabilir.

Özellikle teknoloji üzerinden haberleşmelerinizde, kendinizi doğru ifade edemeyeceğinizden bazı kayıplar söz konusu olabilir.

Bu kayıplar “data kayıpları” da olabilir.

Bugünlerde duyacağınız sözler “açık düşmanlarınız” tarafından sarf edilen sözler olabilir. Duyacağınız sözlere dikkat edin.

Eğer eskiden evli olup, ayrılmış biri iseniz; bu retro sürecinde 6 Mart-29 Mart arasında eski eşiniz ile iletişime geçebilirsiniz.

Genelde Merkür Retroları iletişim sorunları yaşatırken, sizin için bu durumda, eski eşinizle geçmişte iletişim yüzünden bozulmuş olan ilişkinizi düzeltme fırsatı doğar.

Birbirinizi affetmek veya geçmişe yönelik olumsuzlukları silmek için bu fırsatı değerlendirebilirsiniz.

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17 TEMMUZ 2019 Parçalı AYTUTULMASI /Oğlak (12)

“Vicdanınızla yüzleşmeler”

17 Temmuz’da Oğlak burcunun 24°04’ derecesinde Ankara saatine göre saat 00:38’da Oğlak/Yengeç aksında gerçekleşen bu “Parçalı bir AY TUTULMASINI” siz; iç dünyanız ve kişisel gelişim alanınızda yaşayacaksınız.

Dolayısı ile kendi kişisel gelişiminizde aldığınız kararlarda bir netlik kazanacaksınız.

Tutulma sonrası kendi iç dünyanızda bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Dolayısı ile takip eden altı ay boyunca, kişisel gelişiminizle ilgili çalışmalar gündeminize girebilir.

Yaşayacağınız farkındalıklarla tekamül edeceğiniz bir süreç olabilir.

Bu Ay tutulmasından sonra bu oluşumunuzla ne kadar hazır olup olmadığınız konusunda bir netlik kazanabilirsiniz.

Yada kendinizde eksik gördüğünüz alanları belirleyecek ve bu yönde kendi iç dünyanız ile yüzleşeceksiniz. Yaşadığınız farkındalıklar tutulmayı takip eden 6 ay boyunca zaman, zaman kendini gösterecek ve sizin hayatınızda kadersel olarak bir takım değişimleri beraberinde getirecek olabilir.

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AĞUSTOS

8 AĞUSTOS YILIN EN ŞANSLI GÜNÜ

8-9 Ağustos’ta diplomasi gezegeni Venüs/Aslan ve şans gezegeni Jüpiter/Yay arasında 120 derecelik açısı kesinleşiyor.

• Sosyal çevrenizdeki iyileşme, partnerinize şans olarak yansır.

• Eşinizin veya partnerinizin hayatındaki iyileşme, gelecek projelerinizi besler.

• Partnerinizin yaşan standartlarındaki artış, arkadaşların ve sosyal grupların içinde şans olarak yansır.

Yılın şanslı bir zaman dilimi olduğundan özelliklede yıl içinde evliliğiniz yönünden değerlendirilebilir.

Geçmişte: 1 Haziran 2018 yaşandı

Gelecekte: 28 Ağustos 2022 yaşanacak.

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EYLÜL

29 EYLÜL 2019 VENÜS JÜPİTER 60

29 Eylül 2019’da gerçekleşecek olan Venüs Jüpiter olumlu olan 60 derecelik açısını sizin 9 ve 11 evinizden etkiliyor olacak.

Bu da sizi 2019 yılında gerçekleşen bu etki ile şu şekilde etkileyebilir.

• Yüksek eğitim alanındaki uyumlu ilişkileriniz, imajınıza şans olarak yansır.

• Yurtdışındaki olumlu ilişkileriniz, olumlu bir imaj kazandırır.

• Kimliğiniz ve duruşunuzdaki iyileşme, yurtdışında bolluk ve bereket getirir.

• Kurduğunuz uyumlu ilişkileriniz yabancılardan yana şans ve bereket getirir.

***

EKIM

31 EKİM 2019 3. MERKÜR RETROSU (10)

“Kariyerinizde özgürlüğün sırası değil!”

30 Ekim’de yılın üçüncü Merkür retrosu sizin kariyerinizi temsil eden alanınızı gösteren onuncu evinizde durağa giriyor ve 1 Kasım 2019’da Akrep burcunun 27°38' derecesinde retro hareketine başlıyor.

Bu Merkür retrosu 20 Kasım’da tekrar direk hareketine dönmek üzere durağanlaşıyor ve 2 gün durakta kaldıktan sonra 22 Kasım’da tekrar direk hareketine başlıyor.

İş yerinizde, kariyer yaptığınız alanda yanlış anlaşılmalar sonucu problemli üç haftalık bir dönem yaşayacaksınız.

Patron, müdür veya amir gibi size otorite olan kişi ile sorun yaşamanız muhtemeldir.

Eğer siz işyerinizde otorite bir kişiyseniz, bu durumda bu retro esnasında toplum önündeki statünüzün zarar görebileceği olaylar yaşayabilirsiniz.

Söylediklerinizin yapılmaması, kariyerinize gölge düşmesi, bir takım “data” kayıpları kariyerinize zarar verebilir.

Dolayısı ile; tüm bu olaylar neticesinde gözden düşebilir ve itibar kaybına uğrayabilirsiniz.

Bu durumun farkında olarak, iletişiminizde doğru anlaşılabilecek cümleleri kurabilirseniz ve siz de karşınızdaki kişiyi doğru anlarsanız, sizin için riskli olan bu üç haftalık dönemi kontrollü bir şekilde atlatabilirsiniz.

Nisan ayından itibaren farkınızı ortaya koymaya başlayabilirsiniz.

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KASIM

“YILIN EN ŞANSLI 2.GÜNÜ!”

24 Kasım bu yılın en şanslı günü olup; bu etkiyi 19 Kasım’dan itibaren almaya başlayacağız ve 26 Kasım’a kadar sürecek.

Yılın başında 22 Ocak’ta buna benzer enerjiyi yaşadık.

Siz bu etkiyi;

- sağlık alanından şifalanma

- iş arkadaşlarınızın yardımı

- evcil hayvanınızla olumlu bir gelişme

olarak aldınız.

Siz bu etkiyi ise onbirinci evden alacaksınız.

Peki bu günü en iyi nasıl değerlendirebilirsiniz?

Bu sefer yılın ikinci şansı size yine bu alandan gülüyor olacak. Yazın Jüpiter’in Retro olmasıyla ( 10 Nisan-11Ağustos) sağlıkta iyileşme konularınız duraksadı, hatta geriye gitti. 11 Ağustos’tan itibaren Jüpiter yine bu etkisini olumlu yönde yayıyor.

• Arkadaşlarınız ile bir araya gelebilirsiniz. Önemli toplantı, parti veya eğlence için değerlendirilebilecek bir gün.

• Diğer taraftan bir projenizi başlatmak için de bugünü seçebilirsiniz.

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ARALIK

2 ARALIK 2019 JÜPİTER OĞLAK burcuna geçiyor.

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26 ARALIK 2019 Annular GUNEŞ TUTULMASI /Oğlak (12)

“Kişisel gelişim adımlarınız!”

26 Aralık 2019’da Oğlak burcunun 04°06’ derecesinde Ankara saatine göre 22:16’da; “Annular Güneş Tutulmasını” siz; kişisel gelişiminizle ilgili olan onikinci evinizde gerçekleşiyor.

Yılın sonunda gerçekleşen tutulma ile ve takip eden altı ay boyunca, toplumdan izole olarak, biraz daha kendi iç dünyanıza çekilip kendi kişisel gelişiminiz adına atacağınız adımlarınız olabilir.

Dolayısı ile; iç dünyanızda farkındalık yaşayacak, bir şeylerle yüzleşecek ve bunun sonucunda son derece sorumlu bir şekilde yeni bazı başlangıçlar yapacaksınız diyebilirim.

Bu yeni başlangıçlar; farkına vardığınız yeni duygu durumunuz ile; sağlam ve kalıcı konuları hayatınızda başlatmak olabilir.

Bir taraftan kendi ruhunuzu keşfederken, diğer taraftan kendi kendinizle mesafeli kalmak ta söz konusu olabilir.

Mutlu bir 2019 yılı diliyorum.

Özlem Çetinkaya YILMAZ

Haritanıza göre 2019 yılının yorumlanmasını istiyorsanız;

☎ 0531 - 258 51 28 WhatsApp veya [email protected] mail atabilirsiniz.

Ayrıca; www.youtube.com/c/ozlemcetinkayayilmaz kanalıma üye olmayı unutmayınız.