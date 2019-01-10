2019 BURÇLAR İÇİN NELER GETİRİYOR? (BOĞA BURCU)

BOĞA BURCU

2019

Boğalar ve yükselen Boğalar

“Yüksek eğitim ve yurtdışı yılı!”

“Gelirlerim ve borçlarım!”

Bu sene eğitim çağında olan boğalar için yüksek eğitim konuları yılın odak noktası olacak. Bazıları hangi yüksek eğitim alanına yöneleceklerine karar verecekler. Bazıları ise kendi içlerinde bir türlü netleşememiş olan kararsızlıklarında sene başından itibaren zihinlerinde ne yapmak istediklerine netleşip ne yapmak istediklerine karar verecekler.

Belki de yurtdışında bir eğitim kadersel bir şekilde kendisini gösterebilir.

Ayrıca yakın çevrenizin eğitim konuları ile de yakından ilgilenebilirsiniz.

Eğer siz yetişkin ve çalışan bir boğa burcu insanı iseniz; yaşantınızda ya bir eğitmenlik, veya basın yayın alanında bir iş, reklam, pazarlama veya ticaret konuları gündeme gelebilir.

Ya pazarlama alanında yada bir medya sektöründe bazı reklama dayalı işler sizin bu seneki konunuz olabilir.

Ayrıca ticaret yapıyorsanız, yurtdışı ile bağlantılar ithalat veya ihracat konularında bir yeni adım veya bir sonuçlanma neticelendirme sizi bekliyor olabilir.

Siz eğer yetişkin fakat çalışmayan bir Boğa insanı iseniz, bu sene yurtdışına yapmayı planladığınız seyahatleriniz gündeme gelebilir. Ne zamandır yapmayı planladığınız bir yurtdışı seyahati veya yurtdışına yerleşim konusu yıl boyunca ne yönde karar vereceğiniz konusunda hayatınıza bir netlik getirecektir.

Sene başından itibaren gerçekleşen tutulmalar ile yılın ilk yarısı; sizi bazı yeni adımlara doğru yönlendirecektir.

Bazı yepyeni projeleri yaşamınıza alabilirsiniz.

Yılın ikinci yarısında ise bu gerçekleştirmeyi niyet ettiğiniz projelerinizden hangileri zihninizde bir netlik kazanacak, hangi alanda bazı girişimleriniz olacak ve hangi başlangıçlar yapacağınızı göreceksiniz.

2019 yılında Şans ve bolluk ve bereket gezegeni Jüpiter sizin sekizinci evinizden size yansıyacaktır.

Bu da şu şekilde etki edebilir. Eğer siz bir ameliyat yolu ile iyileşmeyi düşünüyorsanız Jüpiter bu evden yansıtacağı enerjisi ile sizi şifalandıran enerjisini sunacaktır. Dolayısı ile bu alanda bir iyileşme bekleyebilirsiniz.

Ancak Jüpiter’in büyütme gibi bir etkiside vardır. Birken iki yapar. Bolluk bereketi de böyle gerçekleşir. Eğer siz hasta iseniz ve bu bir yıl içinde kendinize dikkat etmiyor ve ihmal ediyorsanız bu sefer bu “büyütme” etkisi örneğin tümörünüz üzerinde de etkili olur. Bu neden Boğa burçları bu sene hastalıklarının tedavilerini ihmal etmemeli ve Jüpiter’in enerjisini “şifalandırıcı” olarak değerlendirmeliler.

Diğer taraftan Jüpiter sekizinci evde, ortaklarınızdan gelen gelirleri çoğaltalcağı gibi, ödemelerinizi, borçlarınızı da çoğaltır.

Dolayısı ile önümüzdeki sene borçlarınızın da büyümesi söz konusu olabilir. Fakat bir yerlerden kira, miras, nafaka v.s. gibi gelirleriniz varsa, bunlarda da artış bekleyebilirsiniz.

2019 yılını Ay, ay incelediğimizde aşağıdaki detaylandırılmış tabloyu görürsünüz.

İyi seneler dilerim.

Özlem Çetinkaya YILMAZ

Haritanıza göre 2019 yılının yorumlanmasını istiyorsanız;

☎ 0531 - 258 51 28 WhatsApp veya [email protected] mail atabilirsiniz.

Ayrıca; www.youtube.com/c/ozlemcetinkayayilmaz kanalıma üye olmayı unutmayınız.

2019

OCAK

6 OCAK 2019 PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI/ Oğlak (9)

“Yeni eğitimlere başlangıçlar!”

6 Ocak 2019’da Ankara saatine göre saat 04:28’da 15°25’ Oğlak burcunda gerçekleşen Parçalı Güneş Tutulmasını siz; yüksek eğitim alanınızda yaşayacaksınız.

Dolayısı ile yepyeni bir eğitime başlama kararı alabilirsiniz. Sanat ve maddi konular üzerine bir alan ilginizi çekebilir.

Yüksek eğitiminizi yurt dışında almak üzere bazı girişimleriniz olabilir. Veya karşınıza kadersel olan fırsatlar çıkabilir.

Güzel sanatlar ilginizi çekebileceği gibi, inşaat, mimarlık veya finansal alanda alınabilecek bir eğitim sistem kurmaya dayalı olabilir.

Disiplinli ve sorumlu olmanız sayesinde ancak sabır ile başarabileceğiniz bir dönem sizi bekleyebilir.

Eğer ticaret ile uğraşan biri iseniz, yurtdışı ile ticaret, ihracat gibi konularda yepyeni girişimleriniz olabilir.

Yeni pazarlara adım atabilir, yeni kazanç fırsatları yaratabilirsiniz.

Yabancılar ile ilgili alanda, seyahat veya yurtdışında mal edinme adına yapılan girişimler ilginizi çekebilir.

Yurtdışında emlakçılık veya yabancılara yurtiçi emlak piyasası ilginizi çekebilir.

Yabancılar ve turizme yönelik bir alanda ilginizi çekebilir.

Dolayısı ile bu tutulmadan sonra, sene başından itibaren yepyeni konularda yepyeni başlangıçlar yapabilirsiniz.

*

21 OCAK 2019 Tam AY TUTULMASI / Aslan (4)

“Yaşadığınız yer ile ilgili alınacak kararlar”.

21 Ocak 2019’da Ankara saatine göre saat 08:15’de Aslan burcunun 00°51’ derecesinde gerçekleşen “Tam Ay Tutulmasını” siz; ev, aile ve ebeveynler alanında yaşıyorsunuz.

Dolayısı ile; eviniz ile ilgili tutulma öncesi netleşmemiş düşünceleriniz, tutulma sonrası bir karara varmanıza yardımcı olacak. Bilmediğiniz bazı konular açığa çıkış ile netlik kazanmanıza neden olabilir.

Siz belki ebeveynlerinizle yaşıyor ve ayrı yaşamak istiyor ancak bir türlü karar veremiyor olabilirsiniz. İşte bu tutulma sonrasında bu alanda bazı yeni kararlar alabilir ve taşınabilirsiniz.

Veya siz ayrı yaşıyor fakat ebeveynlerinizle yaşamak istiyor olabilirsiniz. İşte böyle düşünceler içindeyseniz tutulma sonrası net kararını verebilecek olabilirsiniz.

Taşınma kararı alabilirsiniz.

Evinizin görüntüsü ile ilgili bir dekorasyona da karar verebilirsiniz.

Evinizi satmak veya yeni bir almak düşüncesi içinde olabilirsiniz. Tutulma sizin zihninizdeki bu güne kadar karara varılmamış konulara bir netlik gelmesini sağlayacaktır.

Bu konum ayrıca yaşadığınız toprakları değiştirecek gibi etkileri de gösterebilir. Ya başka bir eve veya başka bir şehire veya başka bir ülkeye taşınma kararı alabilirsiniz.

Ayrıca anne ve babanızla ilgili bilmediğiniz veya sizin için net olmayan bazı konular tutulma sonrası netlik kazanabilir.

Her şekilde tutulmadan sonra sağlam şekilde ayaklarınızın yere basmasını sağlayacak kararlar alacaksınız.

Takip eden 6 ay içinde yaşamınızı bu alanda şekillendireceksiniz.

*

“YILIN EN ŞANSLI 1. GÜNÜ!”

“ORTAKLIKLAR!”

22-23 Ocak 2019’da Bolluk ve bereket gezegeni Jüpiter ile olumlu ikili ilişkiler gezegeni Venüs kavuşuyor.

Siz bu etkiyi haritanızda sekizinci evinizden alacaksınız. Dolayısı ile şu konularda bir iyileşme ve bereketlenme yaşayabilirsiniz.

• Ortaklarınızdan, başkaları üzerinden gelen gelirlerinizde kira, nafaka, kar payı gibi gelirlerinizde artış olacaktır.

• Miras kalması da mümkündür. Hiç ummadığınız yerlerden geliriniz olabilir. Bugünü ortaklıklar için de değerlendirebilirsiniz.

Bu enerjiye benzer bir sonraki randevümüz, yine bu yıl içinde 24 Kasım’da yaşanacaktır.

***

ŞUBAT

“ZOR ZAMAN!”

2.2.2019’de MARS - PLÜTO karesi yaşanacak.

Geçen sene 26.4.2018’de buna benzer bir durumu (+ - 3,4 Ay) değişime neden olabilecek “savaş enerjisi, zor kullanma, dayatma, yaptırım” yaşamış olabilirsiniz.

Bu sene siz bu enerjiyi; ortak gelirleriniz anlatan sekizinci evden ve iç dünyanızı anlatan onikinci evinizden alıyorsunuz.

Dolayısı ile;

Gelir gider dengenizdeki değişim nedeniyle oluşan; iç dünyanızda fırtınaların kopması mümkün. Oldukça sıkıntılı bir dönemden söz edilebilir.

Peki 2019’da diğer sert randevüler ne zaman dersek?

- 2.2.2019’da Mars – Plüto karesi yaşanacak

- 20.6.2019’da Mars +Plüto karşıtlığı yaşayacağız

- 5.11.2019’da Mars – Plüto karesini yeniden yaşayacağız.

***

MART

6 MART 2019 1. MERKÜR RETROSU (11)

“Ağır ve kontrollü giderek sorunlarınızı aşabilirsiniz”

4 Mart 2019’da yılın ilk Merkür retrosu sizin; sosyal çevreniz ve arkadaş gruplarınızı anlatan onbirinci evinizde durağa giriyor ve 6 Mart 2019’da Balık burcunun 29°38' derecesinde retro hareketine başlıyor.

Bu Retroyu 29 Mart’a kadar, öncelikle “iletişim sorunları” olarak yaşıyorsunuz.

Sosyal çevrede, özellikle sosyal medya alanında yaşayabileceğiniz iletişim sorunlarına dikkat çekiyor yılın bu ilk Merkür retrosu. Özellikle yanlış anlaşılmaların neden olabileceği 6 Mart ile 29 Mart arasında sizi zor durumda bırakabilecek sorunlar yaşayabilirsiniz.

Bu dönemde teknolojiyi kullanarak kurduğunuz iletişimlerde bazı sorunlar yaşanabilir. Kendinizi doğru ifade edemeyebilirsiniz. Siz de başkalarını yanlış anlayabilirsiniz.

Bu nedenle özellikle arkadaşlarınızla ilgili doğabilecek sorunlarda, köprüleri atmadan önce bir düşünüp, önemli kararlarınızı Nisan ayına ertelemeniz daha doğru bir davranış şekli olacaktır.

***

NİSAN

“GELECEK PROJELERIM!”

Siz 10 Nisan’da Venüs ve Neptün’ün kavuşumu olarak gerçekleşen bu olumlu enerjiyi onbirinci evinizden alacaksınız.

Aşk zamanı, ilham ve sanat

İyimser girişimlerin olabileceği durumlar yaşanabilir.

Önemli toplantılar için düşünülebilecek bir takvim.

Maneviyatın çok yükseleceği bir dönem…

Arkadaş çevreniz ve üye olduğunuz guruplarda gelecek projelerinizi devreye sokmak için oldukça uygun bir gün.

Eğer bir iyilik yapmak istiyorsanız işte tam zamanı.

Geçtiğimiz yıl 21 Şubat 2018’de buna benzer bir gün yaşadık.

***

MAYIS

“SÜRPRİZ İLİŞKİLER!”

18 Mayıs 2019’da İkili ilişkiler gezegenimiz Venüs ile sürprizlerin gezegeni Uranüs Boğa burcunda kavuşuyor.

Siz bu etkiyi birinci evinizden alıyorsunuz.

Dolayısı ile;

Ani bir estetik operasyon

Sürpriz bir marjinal değişim

Sıradışı bir kimlik

Marjinal kimlik

***

HAZİRAN

“YILIN ZOR ZAMANI!”

Etkisi 7 Haziran’da başlayıp; “Savaş gezegeni” Mars ile; “bilge öğretmen” olan kısıtlamaların ve engellemelerin gezegeni Satürn’ün, tam karşıt açı ile karşı karşıya gelecekleri 14 Haziran’dan itibaren giderek yükselen bir gerilim enerjisi ile karşı karşıya kalacağız.

14 Haziran, 2019 yılının sıkıntılı günlerinden biri olup, bu etki sürerken bir hafta kadar sonra Mars; bir de Plüto ile karşıt açısını gerçekleştiriyor olacak.

Ve “kısıtlanma ve engellenme” olarak yaşanan bu etkilerin, bu sefer “yakıp, yıkma ve yeniden yapılanmaya” dönüşmesi olarak gerçekleşmesini görüyoruz, gezegenlerin bu konumlanmalarından dolayı.

Ve “yılın en zor zaman dilimi” devreye girmiş oluyor…

Siz bu enerjiyi bireysel olarak; eviniz ve kariyeriniz olan alanlardan alacaksınız.

Yurtdışındaki engeller ve kısıtlanmalar nedeniyle, yakın çevrenizle kriz yaşayabilirsiniz.

Yüksek eğitimdeki engeller nedeniyle, eğitim ve öğretim hayatınızda bir takım mücadeleler yaşayabilirsiniz.

Yabancılarla yaşanan sorunlar nedeniyle, yakın çevrenizle problemler yaşanabilir.

Hukuksal konular nedeniyle yaşadığınız engeller ve kısıtlanmalar olabilir, dolayısı ile yakın çevrenizde bir mücadele söz konusu olabilir.

Ancak 2019 yılı içinde en zor etkileri olarak Haziran’ın ikinci yarısında bu etki yaşanacaktır…

Fakat 2020 yılında bu enerjiler daha sık tekrarlanacağından, 2019’a göre daha fazla tehlikelere maruz bırakacaktır.

Transit enerjisi:

7 Haziran-20 Haziran  Mars- Satürn karşıtlığı

20 Haziran – 1Temmuz  Mars – Plüton karşıtlığı olarak bu etki güçlenerek devam edecek.

*

20.6.2019 MARS PLÜTO karşıtlığı

“YILIN EN ZOR ZAMANI!”

Yaklaşık 2 haftadır Mars Satürn karşıtlığı yaşanıyor ve her gün giderek yükselen bir enerjiye maruz kalıyoruz.

20 Haziran’da itibaren ise , 1 Temmuz’a kadar sürecek olan bu savaş gezegeni Mars ile değişim ve dönüşümün gezegeni Plüto’nun karşı karşıya geldiği 180 derecelik açının etkisini yaşayacağız.

Yükselen Boğalar siz bu etkiyi; “yakın çevreniz” ve “yüksek eğitim” alanından alıyorsunuz.

Öfke kontrollü olunması gereken bir süreçtir. Farkında olmak son derece yerinde olur.

• Eğitim çağında olanlar veya eğitim sektöründe olanların, eğitim alanındaki değişim dönüşüm ve yeniden yapılanmadan dolayı, zorda kaldığınız, manipülasyona maruz kaldığınız tehlikeli bir zaman dilimi olarak yaşayabilirsiniz.

• Yurtdışındaki değişim dönüşümler nedeniyle, eğitim hayatınız zarar görebilir.

***

TEMMUZ

2 TEMMUZ 2019 TAM GUNES TUTULMASI /Yengeç (3)

“Yakınız çevreniz ile yeni başlangıçlar!”

2 Temmuz 2019’da Yengeç burcunun 10°37’ derecesinde Ankara saatine göre 22:16’da gerçekleşen “TamGüneş Tutulmasını” siz; kardeş kuzen gibi akrabalarınız, komşularınız gibi yakın çevreniz, eğitim, basın yayın gibi medya ve pazarlama konuları ile ilgili alanda yaşayacaksınız.

Dolayısı ile medya üzerinden reklam ve pazarlama, eğitim konularında ve öğretmenlik gibi alanda atılacak yeni adımlarınız olabilir.

Kardeş, kuzen veya kardeş yerine koyduğunuz kişiler ile hayatın zevlerini çıkarmak ve keyifli zaman geçirmek adına yeni bazı girişimleriniz olabilir.

Bir araya gelmek ve keyifli zaman geçirmek, belkide kardeşlerinizle bugüne kadar eksik kalmış girişimleriniz olabilir.

Bundan başka bu tutulma ile ya yeni bir şeyler öğrenmek isteyebilir, yada siz eğitim vermek üzere girişimde bulunabilirsiniz.

Basın, yayın ve reklam, pazarlama alanında yeni girişimleriniz olabilir.

Dolayısı ile senenin ikinci yarısı gerçekleşecek olan bu Güneş tutulmasından sonra karşınıza çıkacak olan fırsatları iyi değerlendirmeniz yerinde olur.

*

7 Temmuz 2019 2. MERKÜR retro  1 Ağustos 2019(4)

“Ev almanın ve ev satmanın zamanı değil!”

7 Temmuz’da yılın ikinci Merkür retrosu sizin; yaşadığınız yer ve ebeveynlerinizi anlatan alan olan dördüncü evinizde durağa giriyor ve 9 Temmuz’da Aslan burcunun 04°27' derecesinde retro hareketine başlıyor.

Merkür retro durumunda ilerlerken; 1Ağustos’ta tekrar direk hareketine başlamak üzere önce durağanlaşıyor ve 3 Ağustos’tan itibaren tekrar düz hareketine başlıyor.

Bu üç haftalık süreçte ebeveynlerinizle aranızda anlaşmazlıklar yaşanabilir. Ya onlar sizi yada siz onları yanlış anlayabilirsiniz. Kendinizi ifade edemeyebilirsiniz.

Dolayısı ile bu süreçte olayların üzerine gitmek ve üstelemek yerine, retronun biteceği Nisan ayında onlarla konuşmanın daha doğru olduğunu görebilirsiniz.

Yine retronun yarattığı fırsatlar olarak bakarsak, eğer geçmişte ebeveynlerinizle aranızda iletişimden kaynaklı bir sorun yaşadınız ve hala küsseniz, işte bu durumu düzeltmenin tam zamanı. Merkür’ün Retro olduğu bu süreçte küs olduğunuz ebeveynlerinizi arayabilir ve onlarla geçmişi düzetmenin fırsatını yakalayabilirsiniz.

Ancak bu iletişimi bizzat kendiniz kurmalısınız. Bir başkası üzerinden iletişim kurmak veya teknoloji aracılığı ile haber göndermek pek işe yaramayabilir.

Bıraktığınız haberler yerine ulaşamayabilir.

Ayrıca bu dönemde evde bazı eşyalarınızın kaybolması da mümkün olabileceği gibi; daha önceden kayıp olan eşyalarınızı ararsanız kolayca bulabilirsiniz. Deneyin.

Yeni bir ev almayı planlıyorsanız eğer veya satmak hiç doğru bir zaman değil, Retro bittiğinde ya aldığınız evden pişman olur yada sattığınız evin ucuza gittiğine üzülebilirsiniz.

*

17 TEMMUZ 2019 Parçalı AYTUTULMASI /Oğlak (9)

“Yüksek eğitiminiz ile ilgili karar verebilirsiniz”.

17 Temmuz’da Oğlak burcunun 24°04’ derecesinde Ankara saatine göre saat 00:38’da Oğlak/Yengeç aksında gerçekleşen bu “Parçalı bir AY TUTULMASINI” siz; yüksek eğitim, yurtdışı veya yabancılarla ilgili olarak yaşayabilirsiniz.

Dolayısı ile eğer eğitim çağındaysanız; bugüne kadar hangi alanda bir yüksek eğitime karar vermemiş olabilir ve bu tutulma sonrasında karşılaşacağınız olaylar karşısında ne yapacağınıza karar verebilirsiniz.

Belki de yurtdışında bir eğitim söz konusu olabilir..

Eğer yetişkinseniz ve ticaret ile uğraşıyorsanız bu tutulma sonrasında deniz aşırı ülkeler ile ihracat/ithalat konuları karşınıza çıkabilir. Belki de bu düşünce hep kafanızda vardı.

Dolayısı ile bu tutulmadan sonra yurtdışına ihracat konusu sizin gündeminizi oluşturabilir.

Eğer mahkemelik bir durumunuz var ve siz ne şekilde sonuçlanacağını bir türlü bilmiyorsunuz diyelim. İşte bu tutulma hukuk konusunda da bilinmeyen durumları açığa çıkarır.

***

AĞUSTOS

“YILIN EN ŞANSLI GÜNÜ !”

8-9 Ağustos’ta diplomasi gezegeni Venüs/Aslan ve şans gezegeni Jüpiter/Yay arasında 120 derecelik açısı kesinleşiyor.

Evdeki bolluk ve bereketin artışı ile ortak gelir ve giderler dengeniz düzene girebilir.

Ebeveynlerinizdeki iyileşme size şifa olarak yansıyabilir.

Yaptığınız ortaklıklar nedeniyle, evlerindeki bolluk ve bereketin artacağı bir zaman dilimi olarak yaşanır.

Yılın şanslı bir zaman dilimi olduğundan özelliklede yıl içinde ortaklıklar için değerlendirilebilir.

Geçmişte: 1 Haziran 2018 yaşandı

Gelecekte: 28 Ağustos 2022 yaşanacak.

***

EYLÜL

“ŞANSLI BİR GÜN!”

29 Eylül 2019’da gerçekleşecek olan Venüs Jüpiter olumlu olan 60 derecelik açısını sizin 6 ve 8 evinizden etkiliyor olacak.

Bu da sizi 2019 yılında gerçekleşen bu etki ile şu şekilde etkileyebilir.

• İş arkadaşlarınızla olumlu ilişkileriniz sayesinde ortak gelirleriniz bereketlenir.

• Sağlığınızdaki iyileşme nedeniyle şifa bulacağınız derin ezoterik çalışmalar içine girebilirsiniz.

• Ortaklarınızla olumlu ilişkileriniz nedeniyle sağlığınız yerine gelir.

***

EKİM

31 EKİM 2019 3. MERKÜR RETROSU (7)

“Partneriniz ile iletişim sorunlu bir süreç!”

30 Ekim’de yılın üçüncü Merkür retrosu sizin eş ve partner alanınız olan yedinci evinizde durağa giriyor ve 1 Kasım 2019’da Akrep burcunun 27°38' derecesinde retro hareketine başlıyor.

Bu Merkür retrosu 20 Kasım’da tekrar direk hareketine dönmek üzere durağanlaşıyor ve 2 gün durakta kaldıktan sonra 22 Kasım’da tekrar direk hareketine başlıyor.

Bu süreçte eşinizle veya partnerinizle aranızda doğacak “yanlış anlamalar ve anlaşılmalar” nedenli sorunlar yaşanabilir.

Özellikle teknoloji üzerinden haberleşmelerinizde, kendinizi doğru ifade edemeyeceğinizden bazı kayıplar söz konusu olabilir.

Bu kayıplar “data kayıpları” da olabilir.

Bugünlerde duyacağınız sözler “açık düşmanlarınız” tarafından sarf edilen sözler olabilir. Duyacağınız sözlere dikkat edin.

Eğer eskiden evli olup, ayrılmış biri iseniz; bu Retro sürecinde 6 Mart-29 Mart arasında eski eşiniz ile iletişime geçebilirsiniz.

Genelde Merkür Retroları iletişim sorunları yaşatırken, sizin için bu durumda, eski eşinizle geçmişte iletişim yüzünden bozulmuş olan ilişkinizi düzeltme fırsatı doğar. Birbirinizi affetmek veya geçmişe yönelik olumsuzlukları silmek için bu fırsatı değerlendirebilirsiniz.

***

KASIM

“YILIN EN ŞANSLI 2. GÜNÜ!”

24 Kasım bu yılın en şanslı günü olup; bu etkiyi 19 Kasım’dan itibaren almaya başlayacağız ve 26 Kasım’a kadar sürecek.

Yılın başında 22 Ocak’ta buna benzer enerjiyi yaşadık.

Siz bu etkiyi;

- sağlık alanından şifalanma

- iş arkadaşlarınızın yardımı

- evcil hayvanınızla olumlu bir gelişme

olarak aldınız.

Peki bu günü en iyi nasıl değerlendirebilirsiniz?

Bu sefer yılın ikinci şansı size yine bu alandan gülüyor olacak. Yazın Jüpiter’in Retro olmasıyla ( 10 Nisan-11Ağustos) sağlıkta iyileşme konularınız duraksadı, hatta geriye gitti.

11 Ağustos’tan itibaren Jüpiter yine bu etkisini olumlu yönde yayıyor.

Başkaları üzerinden gelen gelirlerinizin artacağı bir gün.

Unutulmuş bir borcun ödenmesi de mümkün olabilir.

***

ARALIK

2 ARALIK 2019 JÜPİTER OĞLAK burcuna geçiyor. (10)

*

26 ARALIK 2019 Annular GUNEŞ TUTULMASI /Oğlak (9)

“Yurtdışı!”

26 Aralık 2019’da Oğlak burcunun 04°06’ derecesinde Ankara saatine göre 22:16’da; “Annular Güneş Tutulmasını” siz;yurtdışı, yüksek eğitim alanınızda yaşayacaksınız.

Dolayısı ile yurtdışında yepyeni bir başlangıcın adımını atabilirsiniz.

Yüksek eğitim konusunda yepyeni bir eğitimi hayatınızıa sokabilir veya mevcut eğitiminizin yurtdışında devamını veya yükseğini yapmak üzere bazı girişimleriniz olabilir.

Dolayısı ile karşınıza çıkacak olan fırsatlarla birlikte kadersel olarak yepyeni bir eğitimin karanını alabilirsiniz.

Eğer ticaret ile uğraşan biri iseniz, yurtdışı ile ticaret, ihracat veya ithalat gibi konular gündeminize girebilir. Yurtiçi veya dışı emlak konuları ilginizi çekebilir. Sanat , estetik gibi konular bu yeni girişimlerinizin adresi olabilir.

Yabancılar ile ilgili alanda, seyahat veya yurtdışında mal edinme adına yapılan girişimler ilginizi çekebilir.

Turizm sektörü ilgi alanınız olabilir. Estetik veya güzellikle ilgili sağlık turizmi ilgi alanınızı oluşturabilir.

Dolayısı ile bu tutulmadan sonra ve takip eden altı ay içinde, yurtdışında emlak işleri, ticaret veya yüksek eğitim gibi yepyeni alanlarda bazı girişimleriniz olabilir.

Mutlu bir 2019 yılı diliyorum.

Özlem Çetinkaya YILMAZ

Haritanıza göre 2019 yılının yorumlanmasını istiyorsanız;

☎ 0531 - 258 51 28 WhatsApp veya [email protected] mail atabilirsiniz.

Ayrıca; www.youtube.com/c/ozlemcetinkayayilmaz kanalıma üye olmayı unutmayınız.