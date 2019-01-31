2019 BURÇLAR İÇİN NELER GETİRİYOR? (ASLAN BURCU)

ASLAN BURCU

2019

Aslanlar ve yükselen Aslanlar

“Sağlığım”

“Yılın şanslısı, Çocuklarım ve hobilerim”

Aslanlar 2019 yılını daha çok sağlık konuları ile ilgilenerek geçiriyorlar.

Sene başından itibaren “sağlıklı yaşam” konusunda bazı yeni adımlar atabilirler.

Yepyeni konularda, sağlıklarına kavuşmak için; beslenme şekillerini, egzersizlerini ve günlük rutin hayatlarını yeni baştan düzenleyebilirler.

Temmuz başlarından itibaren yaşamsal enerjiniz ve sağlığınız konusunda açığa çıkan olaylarla, kendinizin daha çok farkına varabilirsiniz.

Sağlık konusu yılın ikinci yarısı daha çok gündeminize girebilir ve belki de hastaneye yatmak isteyebilirsiniz.

Özellikle yılın ikinci yarısı hem fizik bedeniniz, hem de mental sağlığınız daha da önem kazanacak.

Yılın şansı ve bereketi ise size çocuklarınız alanından gelecektir.

Onların hayatında, olumlu gelişmelerin olduğu bir yıl yaşayacaksınız.

Eğer çocuğunuz yok ve siz çocuk sahibi olmak istiyorsanız bu sene çocuk sahibi olmanız için olumlu enerjiler altında olacaksınız.

Hatta Jüpiter’in bolluk ve bereket enerjisi ile çoklu bebek bile bekleyebilirsiniz. İkiz, üçüz veya dördüz gibi bebekler bu dönemde sizi şaşırtmamalı.

Siz eğer bekar biri iseniz, bu sene aşk hayatınız renklenebilir. Karşınıza birden fazla aday çıkabilir.

Bu sene borsa ve şans oyunları yönünden de şanslı olduğunuz bir yıldasınız.

Özellikle Aslan burçları, yükselen Aslan ve Ay Aslanların şanslı yılı olmakla birlikte; diğer taraftan ateş elementine ait olan Koç ve Yay burçları da bu bolluk enerjisinden faydalanacak olanlardır.

2019 yılını daha detaylı şekilde ay, ay incelemek için aşağıdaki yazıyı okumanızı tavsiye ederim.

2019

OCAK

6 OCAK 2019 PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI/ Oğlak (6)

“Sağlıklı yaşam adına yeni girişimler!”

6 Ocak 2019’da Ankara saatine göre saat 04:28’da 15°25’ Oğlak burcunda gerçekleşen Parçalı Güneş Tutulmasını siz; sağlık ve günlük rutin hayatınız alanında yaşayacaksınız.

Sağlığınız için yepyeni adımlar atıp, yaşantınızı sağlıklı yaşam adına yeniden düzenlemeniz gerekebilir.

Özellikle iskelet yapınız, dizleriniz ve tüm bedeninizle ilgili sağlıklı yaşam adına bazı yeni kararlar alabilirsiniz.

Kalp sağlığınızı da önemsemeniz gerekebilir.

Tansiyon ve damarlarınızın dolaşım sisteminizin sağlığı için atacağınız önemli adımlarınız olabilir.

Bu Güneş tutulması sizi; hayatınızı sağlık yönünden gözden geçirmeye zorlayacak olabilir.

Ayrıca günlük yaşantınızda, size “yardımcı” olarak çalışan kişilerle yeni yaşam şeklinizi bir rutine bağlamak için yeni girişimleriniz olabilir.

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21 OCAK 2019 Tam AYTUTULMASI / Aslan (1)

“Ben”

21 Ocak 2019’da Ankara saatine göre saat 08:15’de Aslan burcunun 00°51’ derecesinde gerçekleşen “Tam Ay Tutulmasını” siz; imajınız olan alanda yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; bu Ay tutulmasında karakteriniz ve kimliğiniz ile ilgili daha çok sizi tanınır yapan olaylar söz konusu olabilir.

Toplum önünde ki statünüzü etkileyecek olaylar yaşanabilir. Bunlar hatta bir skandal olarak açığa çıkacak konular da olabilirler.

Bununla birlikte sağlam, ayakları yere basan bir duruş ta sergileyebilirsiniz.

Güçlü kimliğiniz ve kendinize olan güveniniz sayesinde, ortaya herkesin ilgisini çeken bir kimlik koyabilirsiniz.

Lider karakteriniz ile elinizi masaya vurabilirsiniz.

Ayrıca bu tutulma ile, tutulmayı takip eden altı ay içinde, kalp sağlığınızla ilgili de dikkatli olmanız gereken bir süreç yaşayabilirsiniz.

Sağlığınız ile ilgili bilmediğiniz konuları öğrenebilirsiniz.

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“YILIN 1. EN ŞANSLI GÜNÜ !”

“AŞK ZAMANI!”

22 Ocak 2019’da Bolluk ve bereket gezegeni Jüpiter ile olumlu ikili ilişkiler gezegeni Venüs kavuşuyor.

Siz bu etkiyi haritanızda beşinci evinizden alacaksınız. Dolayısı ile şu konularda bir iyileşme ve bereketlenme yaşayabilirsiniz.

• Varsa eğer çocuklarınızdan yana şanslı olduğunuz günler. Onların hayatındaki iyileşmenin yansımalarını görebileceğiniz bir gündesiniz.

• Bugün piyango almanızı tavsiye ederim! Borsa’da da şansınızın olduğu bir gün.

• Sanatla uğraşanların, önemli gösterilerini bugüne denk getirmeleri oldukça yerinde olur! Sahne sanatları, konserler içinde son derece uygun bir gündür. Ödül töreni olarak çok iyi bir şekilde değerlendirilebilecek bir gündür.

• Yeteneklerinizi de değerlendirebileceğiniz bir gün ayrıca.

Bu enerjiye benzer bir sonraki randevümüz, yine bu yıl içinde 24 Kasım’da yaşanacaktır.

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ŞUBAT

“ZOR ZAMAN!”

2.2.2019’de MARS - PLÜTO karesi yaşanacak.

Geçen sene 26.4.2018’de buna benzer bir durumu (+ - 3,4 Ay) değişime neden olabilecek “savaş enerjisi, zor kullanma, dayatma, yaptırım” yaşamış olabilirsiniz.

Bu sene siz bu enerjiyi; keyif aldığınız alanı anlatan beşinci evinizden ve yüksek eğitiminizi anlatan dokuzuncu evinizden alıyorsunuz.

Dolayısı ile;

Aşk hayatınızdaki değişim dönüşüm nedeniyle yurt dışı seyahatleriniz iptal olabilir.

Hobileriniz ve keyif aldığınız konulardaki yeniden yapılanma nedeniyle yurtdışı konularınızı askıya alabilirsiniz.

Çocuklarınız nedeniyle hukuksal alanda sorunlar yaşayabilirsiniz.

Aşkınız nedeniyle yüksek eğitimi bırakabilirsiniz.

Peki 2019’da diğer sert randevüler ne zaman dersek?

- 2.2.2019’da Mars – Plüto karesi yaşanacak

- 20.6.2019’da Mars +Plüto karşıtlığı yaşayacağız

- 5.11.2019’da Mars – Plüto karesini yeniden yaşayacağız.

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MART

6 MART 2019 1. MERKÜR RETROSU (8)

“Organizasyon becerinizi devreye sokarak, olumsuzlukları aşabilirsiniz”.

4 Mart 2019’da yılın ilk Merkür retrosu sizin; ortaklarınız ve ortak kazançlarınızı anlatan sekizinci evinizde durağa giriyor ve 6 Mart 2019’da Balık burcunun 29°38' derecesinde retro hareketine başlıyor.

Bu Retroyu 29 Mart’a kadar, öncelikle “iletişim sorunları” olarak yaşıyorsunuz.

Ortak gelirleriniz ve ödemelerinizi ilgilendiren alanlarda beklediğiniz ödemelerin gerçekleşmemesi veya gecikmesi gibi problemlerden doğan sorunlarınız olabilir.

Örneğin; kira geliriniz vardır, alamıyorsunuzdur, nafakanız ödenmiyor veya beklediğiniz krediniz onaylanmıyordur v.s. gibi başkalarına bağlı olan gelirlerinizin size ulaşmasında sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle bu dönemde planladığınız bazı ödemeleriniz gerçekleşmeyebilir.

Bunları bilerek, önceden tedbirinizi alırsanız (önceden ödeme veya birikim gibi) sorun yaşamadan bu süreci atlatabilirsiniz.

Teknoloji aracılığı ile yaptığınız işlemlerinizde bu dönemde, aksaklıklar yaşayabilirsiniz.

Data kaybına da dikkat edip, tekrar, tekrar kontrol etmeniz gereken ödemeleriniz olabilir. Siz ödemenizi yaparsınız ancak teknolojinin azizliğine uğrayıp karşı taraf ödemeyi göremeyebilir.

Bunun gibi konular sizi bu Merkür retrosunda meşgul edebilir.

Ortaklarınızla aranızda kuracağınız iletişime, sözlü ifadelerinize dikkat etmeniz gereken üç haftalık bir dönem olacak bu retro siz Aslanlar için.

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NİSAN

MİRAS MI BEKLİYORDUNUZ?

Siz 10 Nisan’da Venüs ve Neptün’ün kavuşumu olarak gerçekleşen bu olumlu enerjiyi sekizinci evinizden alacaksınız.

Aşk zamanı, ilham ve sanat

İyimser girişimlerin olabileceği durumlar yaşanabilir.

Önemli toplantılar için düşünülebilecek bir takvim.

Maneviyatın çok yükseleceği bir dönem…

Başkaları üzerinden gelen gelirlerinizde artış ve iyimser beklentileriniz doğabilir. Bu gelirlerinizi başkalarına iyilik yolunda da değerlendirebilirsiniz.

Ortaklarınızdan gelen gelirleriniz artabilir.

Unutulmuş olan bir borç ödenebilir.

Geçtiğimiz yıl 21 Şubat 2018’de buna benzer bir gün yaşadık.

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MAYIS

“SÜRPRİZ İLİŞKİLER!”

18 Mayıs 2019’da İkili ilişkiler gezegenimiz Venüs ile sürprizlerin gezegeni Uranüs Boğa burcunda kavuşuyor.

Siz bu etkiyi onuncu evinizden alıyorsunuz.

Dolayısı ile;

Sıra dışı bir kariyer

Ani bir işten ayrılış

Beklenmedik bir kariyer fırsatı

Farklı bir duruş

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HAZİRAN

“YILIN ZOR ZAMANI!”

Etkisi 7 Haziran’da başlayıp; “Savaş gezegeni” Mars ile; “bilge öğretmen” olan kısıtlamaların ve engellemelerin gezegeni Satürn’ün, tam karşıt açı ile karşı karşıya gelecekleri 14 Haziran’dan itibaren giderek yükselen bir gerilim enerjisi ile karşı karşıya kalacağız.

14 Haziran, 2019 yılının sıkıntılı günlerinden biri olup, bu etki sürerken bir hafta kadar sonra Mars; bir de Plüto ile karşıt açısını gerçekleştiriyor olacak.

Ve “kısıtlanma ve engellenme” olarak yaşanan bu etkilerin, bu sefer “yakıp, yıkma ve yeniden yapılanmaya” dönüşmesi olarak gerçekleşmesini görüyoruz, gezegenlerin bu konumlanmalarından dolayı.

Ve “yılın en zor zaman dilimi” devreye girmiş oluyor…

Siz bu enerjiyi bireysel olarak; eviniz ve kariyeriniz olan alanlardan alacaksınız.

Sağlığınızın bozulması nedeniyle, toplumdan izole olabilirsiniz.

Günlük yaşantınızdaki kısıtlanmalar nedeniyle, kendi iç dünyanızda bir mücadele söz konusu olabilir.

Kapalı yerlerde veya hastanede verdiğiniz mücadele nedeniyle, günlük rutin hayatınızı artık sürdüremeyebilirsiniz. Engeller ve kısıtlanmalar günlük yaşantınızı zorlayabilir.

Ancak 2019 yılı içinde en zor etkileri olarak Haziran’ın ikinci yarısında bu etki yaşanacaktır…

Fakat 2020 yılında bu enerjiler daha sık tekrarlanacağından, 2019’a göre daha fazla tehlikelere maruz bırakacaktır.

Transit enerjisi:

7 Haziran-20 Haziran  Mars- Satürn karşıtlığı

20 Haziran – 1Temmuz  Mars – Plüton karşıtlığı olarak bu etki güçlenerek devam edecek.

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20.6.2019 MARS PLÜTO karşıtlığı

“YILIN EN ZOR ZAMANI!”

Yaklaşık 2 haftadır Mars Satürn karşıtlığı yaşanıyor ve her gün giderek yükselen bir enerjiye maruz kalıyoruz.

20 Haziran’da itibaren ise, 1 Temmuz’a kadar sürecek olan bu savaş gezegeni Mars ile değişim ve dönüşümün gezegeni Plüto’nun karşı karşıya geldiği 180 derecelik açının etkisini yaşayacağız.

Yükselen Aslanlar siz bu etkiyi; “iç dünyanız” ve sağlık alanından alıyorsunuz.

Öfke kontrollü olunması gereken bir süreçtir. Farkında olmak son derece yerinde olur.

• Sağlık durumunuzdaki değişim dönüşümden dolayı, yalnız kalacağınız belki de hastaneye yatmanız gereken bir süreç olarak yaşayabilirsiniz bu süreci.

• İç dünyanızdaki mücadele nedeniyle, sağlığınız kaybedebilirsiniz.

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TEMMUZ

2 TEMMUZ 2019 TAM GUNES TUTULMASI /Yengeç (12)

“Kişisel gelişiminiz!”

2 Temmuz 2019’da Yengeç burcunun 10°37’ derecesinde Ankara saatine göre 22:16’da gerçekleşen “TamGüneş Tutulmasını” siz; kendi kişisel gelişim alanınızda yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; iç dünyanızda bir farkındalık yaşayacak, bir şeylerle yüzleşecek ve bunun sonucunda son derece sorumlu bir şekilde yeni bazı başlangıçlar yapacaksınız diyebilirim.

Bu yeni başlangıçlar; farkına vardığınız yeni duygu durumunuz ile; sağlam ve kalıcı konulara olduğu gibi sanatsal alanda da olabilecek bazı yeni girişimleriniz olabilir.

Bir taraftan kendi ruhunuzu keşfedebilir, kişisel gelişiminiz adına yeni adımlar atmış olabilirsiniz.

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7 Temmuz 2019 2. MERKÜR retro  1 Ağustos 2019 (1)

“Söylemleriniz başkalarına “ültimatom” hissi verebilir. Dikkat!”

7 Temmuz’da yılın ikinci Merkür retrosu sizin; imajınızı anlatan birinci evinizde durağa giriyor ve 9 Temmuz’da Aslan burcunun 04°27' derecesinde retro hareketine başlıyor.

Merkür retro durumunda ilerlerken; 1Ağustos’ta tekrar direk hareketine başlamak üzere önce durağanlaşıyor ve 3 Ağustos’tan itibaren tekrar düz hareketine başlıyor.

Kişisel olarak söylemlerinize dikkat etmeniz gereken bir zamandasınız. Hem başkalarını yanlış anlayabilir, hem de kendinizi yanlış ifade edebilirsiniz.

Olayları algılayış şekliniz, sizin bu dönemde başkaları ile iletişim kurmanızı zorlayabilir.

Dolayısı ile, bu yanlış anlaşılmalar sizin hakkınızda oluşabilecek olumsuz düşüncelere yol açabilir. İmajınız, kişiliğiniz, kimliğiniz zarar görebilir.

Bu nedenle bu üç haftalık süreç içinde, kendinizi çok fazla ifade etmek zorunda kalacağınız durumlar yaşamamanız yerinde olacaktır.

Merkür retrosu teknolojik aletlerde de sorunlar yaratabileceğinden; sahip olduğunuz teknolojik aletleri kullanırken bazı yanlış komutlar da verebilir özellikle datalarınızı kaybedebilirsiniz.

Dolayısı ile Retro başlamadan önce data yedeklemeniz yerinde bir hareket olacaktır.

Retro sürecinde veri kaybı yaşayabileceğiniz gibi bu sizde, bir yerde de unutkanlık olarak açığa çıkabilir. Dolayısı ile önemli işlerinizi retronun biteceği Nisan ayına ertelemeniz yerinde bir seçim olur.

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17 TEMMUZ 2019 Parçalı AYTUTULMASI /Oğlak (6)

“Sağlığınız konusunda bilmediklerinizi öğreniyorsunuz”

17 Temmuz’da Oğlak burcunun 24°04’ derecesinde Ankara saatine göre saat 00:38’da Oğlak/Yengeç aksında gerçekleşen bu “Parçalı bir AY TUTULMASINI” siz; iş arkadaşlarınız, yardımcılarınız ve evcil hayvanlarınız ile ilgili alanda yaşayacaksınız.

Dolayısı ile; daha önceden bilmediğiniz bazı sağlık sorunlarınız bu tutulmadan sonra açığa çıkacak olan enerji ile artık bilinir hale gelebilir.

Bu sağlık sorunlarınız kalp ile ilgili olabilir. Sırt bölgesinde bazı ağrı teması içerebilir. Tansiyon veya dolaşım sisteminizle ilgili olabilir.

Dolayısı ile yılın ilk yarısı, sağlığınız ile ilgili tüm bu sağlık sorunları netleşir ve siz ne yapmanız gerektiğinin kararını verebilirsiniz.

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AĞUSTOS

8 AĞUSTOS YILIN EN ŞANSLI GÜNÜ

8-9 Ağustos’ta diplomasi gezegeni Venüs/Aslan ve şans gezegeni Jüpiter/Yay arasında 120 derecelik açısı kesinleşiyor.

• İmajınızdaki iyileşme, çocuklarınızla ilişkilerinizin düzelmesini sağlayacaktır.

• Sağlığınızın düzelmesi ile, aşk yönünden şanslı bir dönem başlar.

• Gösterişli bir kimlik, keyif almanızı sağlar.

• Hobilerinizin artması ve iyileşmesi, olumlu bir imaj olarak yansır.

Yılın şanslı bir zaman dilimi olduğundan özelliklede yıl içinde kazançlarınız yönünden değerlendirilebilir.

Geçmişte: 1 Haziran 2018 yaşandı

Gelecekte: 28 Ağustos 2022 yaşanacak.

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EYLÜL

“ŞANSLI BİR GÜN!”

29 Eylül 2019’da gerçekleşecek olan Venüs Jüpiter olumlu olan 60 derecelik açısını sizin 3 ve 5 evinizden etkiliyor olacak.

Bu da sizi 2019 yılında gerçekleşen bu etki ile şu şekilde etkileyebilir.

Kardeşlerinizle olumlu ilişkileriniz nedeniyle keyifli hobilerinizi deneyimlediğiniz keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.

Yakın çevrenizle olumlu ilişkileriniz sayesinde, çocuklarınıza şans ve bereket yansıtabilirsiniz.

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EKIM

31 EKİM 2019 3. MERKÜR RETROSU (4)

“Ebeveynlerinizle iletişimde sorunlu günler!”

30 Ekim’de yılın üçüncü Merkür retrosu sizin eviniz ve ebeveynlerinizi anlatan döedüncü evinizde durağa giriyor ve 1 Kasım 2019’da Akrep burcunun 27°38' derecesinde retro hareketine başlıyor.

Bu Merkür retrosu 20 Kasım’da tekrar direk hareketine dönmek üzere durağanlaşıyor ve 2 gün durakta kaldıktan sonra 22 Kasım’da tekrar direk hareketine başlıyor.

Bu üç haftalık süreçte ebeveynlerinizle aranızda anlaşmazlıklar yaşanabilir. Ya onlar sizi yada siz onları yanlış anlayabilirsiniz. Kendinizi ifade edemeyebilirsiniz.

Otoriter söylemlerinizi kontrol altına alırsanız, kimseyi kırmamış olursunuz.

Dolayısı ile bu süreçte olayların üzerine gitmek ve üstelemek yerine, retronun biteceği Nisan ayında onlarla konuşmanın daha doğru olduğunu görebilirsiniz.

Yine retronun yarattığı fırsatlar olarak bakarsak, eğer geçmişte ebeveynlerinizle aranızda iletişimden kaynaklı bir sorun yaşadınız ve hala küsseniz, işte bu durumu düzeltmenin tam zamanı. Merkür’ün Retro olduğu bu süreçte küs olduğunuz ebeveynlerinizi arayabilir ve onlarla geçmişi düzetmenin fırsatını yakalayabilirsiniz.

Ancak bu iletişimi bizzat kendiniz kurmalısınız. Bir başkası üzerinden iletişim kurmak veya teknoloji aracılığı ile haber göndermek pek işe yaramayabilir.

Bıraktığınız haberler yerine ulaşamayabilir.

Ayrıca bu dönemde evde bazı eşyalarınızın kaybolması da mümkün olabileceği gibi; daha önceden kayıp olan eşyalarınızı ararsanız kolayca bulabilirsiniz. Deneyin.

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KASIM

“YILIN EN ŞANSLI 2. GÜNÜ”

24 Kasım bu yılın en şanslı günü olup; bu etkiyi 19 Kasım’dan itibaren almaya başlayacağız ve 26 Kasım’a kadar sürecek.

Yılın başında 22 Ocak’ta buna benzer enerjiyi yaşadık.

Siz bu etkiyi;

- sağlık alanından şifalanma

- iş arkadaşlarınızın yardımı

- evcil hayvanınızla olumlu bir gelişme

olarak aldınız.

Siz bu etkiyi ise beşinci evden alacaksınız.

Peki bu günü en iyi nasıl değerlendirebilirsiniz?

Bu sefer yılın ikinci şansı size yine bu alandan gülüyor olacak. Yazın Jüpiter’in Retro olmasıyla ( 10 Nisan-11Ağustos) sağlıkta iyileşme konularınız duraksadı, hatta geriye gitti. 11 Ağustos’tan itibaren Jüpiter yine bu etkisini olumlu yönde yayıyor.

• Eğer varsa çocuklarınızdan yana şanslı olduğunuz bir süreçtesiniz.

Aşıksanız veya aşkı bekliyorsanız aşktan yana da şanslı olduğunuz bir günde olacaksınız. Önemli bir görüşmeniz için değerlendirebilirsiniz.

• Sanatsal faaliyetler, konserler ödül törenleri için seçilecek bir gün ayrıca.

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ARALIK

2 ARALIK 2019 JÜPİTER OĞLAK burcuna geçiyor.

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26 ARALIK 2019 Annular GUNEŞ TUTULMASI /Oğlak (6)

“Sağlık konularında girişimleriniz!”

26 Aralık 2019’da Oğlak burcunun 04°06’ derecesinde Ankara saatine göre 22:16’da; “Annular Güneş Tutulmasını” siz; sağlık ve günlük rutin hayatınız alanında yaşayacaksınız.

Sağlığınız için yepyeni adımlar atıp, yaşantınızı sağlıklı yaşam adına yeniden düzenlemeniz gerekebilir.

Günlük yaşantınızı sağlığınızı geri kazanmak veya sağlığınızı korumak adına yeniden gözden geçirip yeniden düzenleyecek olabilirsiniz.

Bu Güneş tutulması sizi; hayatınızı sağlık yönünden gözden geçirmeye zorlayacak olabilir.

Yıl sonunda sağlık konuları kendisini daha çok hissettirmeye başlayacak olabilir.

Eğer sene başından itibaren sizden bekelen gerekli adımlarınızı atmadıysanız, sene sonundan itibaren sağlık konunuzu ciddiye alıp, gerekli girişimlerinizi yapmalısınız.

Aksi takdirde bu yılın son tutulması sizin için köprüden önceki son çıkış olabilir.

Mutlu bir 2019 yılı diliyorum.

Özlem Çetinkaya YILMAZ

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