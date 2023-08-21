2. Amasra Uluslararası Şehir Festivali Programı Belli Oldu!

Amasra Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Amasra Uluslararası Şehir Festivali’nin programı belli oldu! Bartın’ın Amasra ilçesinde düzenlenecek festival kapsamında konserler, tiyatro oyunu, film gösterimleri, atölyeler, seramik, resim ve panel etkinlikleri gerçekleştirilecek.

30 Ağustos’ta açılış kortejiyle başlayacak festivalde; ‘Kadın, Yaşam, Özgürlük’ başlığıyla yapılacak, söyleşide Nazan Kesal, Haşim Hüsrevşahi ve Berfin Zenderlioğlu konuşmacı olarak yer alıyor. 30 Ağustos akşamı ayrıca Nazan Kesal’ın tek kişilik oyunu ‘Yaralarım Aşktandır’ tiyatro oyunu Barış Akarsu Kültür Parkı’nda seyirciyle buluşacak.

Festivalde Mubadele’nin 100. Yılı Anısına verilen bir dostluk konseri de yer alıyor. Stathis Oulkeroglou, Foteini Triantafyllou, Theodora Zikou, Naci Hasanefendi’nin vereceği konser 31 Ağustos akşamı Barış Akarsu Kültür Parkı’nda…

İffet Eren Boz Danışman’ın uzun metrajlı filmi Turna Misali, Berna Gençalp’in Kim Mihri, Neşe Uğur Nohutçu’nun Töz ile Nurdan Tümbek Tekeoğlu’nun Paramparça belgeselleri ve Selen Örcan’ın Herkesin Yapabileceği Bir Şey kısa filmi de festival kapsamında seyirciyle buluşacak.

Festival çocukları da unutmuyor; seramik, yaratıcı drama, film müziği atölyesi ve tasarım uygulaması da Amasra Müzesi’nde çocuklarla yapılacak keyifli etkinliklerden… Festival 2 Eylül akşamı Yeni Türkü konseriyle son bulacak…

Amasra Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Recai Çakır; Turizmin Türkiye’de ilk başladığı kentlerden olan Amasra’da Türkiye’nin dört bir yanından ve yurtdışından gelecek olan sanatçıları, sanatseverlerle bu yılda buluşturmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirtiyor

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Civan Canova’nın Vasiyeti Üzerine Ailesi Resim Sergisini Açıyor

20 Ağustos 2022’de geçirdiği rahatsızlık sonucu hayata veda eden Civan Canova’nın hazırlıklarına başladığı ve ön duyurusunu yaptığı, ancak ne yazık ki tamamlayamadığı sergisi, 21 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, Ortaköy Tarihi Kethüda Hamamı’nda sevenlerini bekliyor olacak.

Serginin açılışı, Canova’nın birinci vefat yıldönümü olan 20 Ağustos 2023 Pazar günü, saat 18:00’de, büyük kısmını vefatından önce kendisinin belirlediği özel davetlilerin katılımıyla gerçekleşecek ve Sanatçı, bu özel günde yakınları tarafından anılacak. Sanatçının ailesi, Canova’nın vasiyeti olan serginin hazırlıklarını titizlikle yürütüyor. Aile, tablo satışlarından elde edilecek tüm gelirin, Civan Canova’nın kalbinde önemli yer tutan çocuk sevgisi ve sanat aşkını O’nun adına yakışır şekilde bünyesinde birleştiren bir hayır kurumuna yönlendirileceği bilgisini verdi.

Oyuncu, yazar, tiyatro yönetmeni sıfatlarının yanı sıra ressam olarak da tanınan ve sevilen, birçok ödüle sahip çok yönlü sanatçının sergisinde, bazıları özel aile koleksiyonuna ait olan elliden fazla tablosu sergilenecek. Serginin kapıları, 21 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, 10:00-19:00 saatleri boyunca tüm sanat severlere açık olacak.

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Uğur Arslan'dan Doğum Günü Şarkısı

Ülkemizde en çok doğumun olduğu, dolayısıyla en fazla doğum gününün kutlandığı Ağustos ayında, Bir doğum günü şarkısı da Uğur Arslan'dan

“Ülkemizde yıllardır doğum günleri hâlâ ‘Happy birth day to you’ şarkısıyla kutlanıyor. Doğum günlerimizi artık Türkçe şarkılarla kutlamalıyız” diyen Uğur Arslan.

Yeni şarkımızı yıl boyunca özellikle sosyal medyadan, doğum günlerinde herkesin birbirine hediye edeceğine ve doğum günü kutlamalarında çalınıp söyleneceğine inanıyorum.

Herkesin doğum günü şimdiden kutlu olsun” diyerek bu şarkıyı yıllardır kendisini izleyen, takip eden ve dinleyenlere armağan ettiğini söyledi.

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'Otoban Katilleri’ Vizyon İçin Gün Sayıyor

Türkiye’nin ilk seri katil temalı polisiye suç filmi ‘Otoban Katilleri’ vizyona girmek için gün sayıyor.

Gerçek hikayelerden esinlenerek beyazperdeye uyarlanan filmin yapımcılığını Ali Burak Ceylan ve Ümit Ekiz yaparken, Yönetmen koltuğunda projenin senaryosunda yazan Tolga Kadıoğlu oturuyor. Oyuncu kadrosunda Korkut Çözer, Muhammet Mustafa Karademir, Cemalettin Çekmece, Barış Hacıhan gibi isimler yer alıyor.

Film ağır uyuşturucunun da etkisiyle otoyol kenarındaki dükkanlara girerek çalışanlarını gasp eden iki adamı merkeze alan hikaye, yaşanmış olaylardan ilham almakta. Gasp ettikleri paralarla güney sınırından yurt dışına çıkma planları kuran ikilinin geçmişlerine dair kesitlerdeki, öfke, özgürlük, yanılsama gibi unsurlara yönelik yan hikayeler ise ana hikayenin destekleyici unsuru şeklinde beyazperdeye uyarlandı.

Konusu ve şiddet sahneleriyle tanıtımı yayınlandıktan sonra merakla beklenen yapımlar arasına giren ‘Otoban Katilleri’ Ağustos aynın sonunda izleyici ile buluşacak.

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Cihangir Ceyhan Azer Bülbül'ün Hayatını Canlandıracak

Azer Bülbül'ün hayat hikayesi beyazperdeye taşınıyor. Sanatçıyı canlandırması için Kıvanç Tatlıtuğ ve Cihangir Ceyhan'a teklif gittiği iddia edildi. Son olarak 'Camdaki Kız' dizisinde yer alan Cihangir Ceyhan'danprojeyle ilgili ilk açıklama geldi.

Fantezi müziğinin sevilen sanatçısı Azer Bülbül, bundan 11 yıl önce aramızdan ayrılmıştı. 2012 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Azer Bülbül'ün hayatı film oluyor.

İddiaya göre Azer Bülbül’ü canlandırması için Kıvanç Tatlıtuğ ve Cihangir Ceyhan'a teklif götürüldü. İddiaların ardından Cihangir Ceyhan, sosyal medya hesabından Azer Bülbül'ün fotoğrafını paylaştı.

'AZER BÜLBÜL' AÇIKLAMASI

Ceyhan, Azer Bülbül ile ilgili şu anda net bir şeyin olmadığını, ailesi ile birlikte dinlendiği ve birkaç gün sonra döneceğini yoğun bir iş temposunun kendisini beklediğini söyledi.

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Exclusive Art Collection Sergisi Evrim Sanat Galerisi’nde

İstanbullu sanat izleyicisinin gözdesi olmaya devam eden Evrim Sanat Galerisi, “Exclusive Art Collection” isimli karma sergiye ev sahipliği yapıyor.

Sergisi’nin açılışı, 11 Ağustos 2023 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Sergide 16 sanatçının farklı tekniklerdeki eserleri sanatseverlerle buluştu. Farklı tekniklerde hazırlanmış 40 eser, açılışa katılan sanat izleyicisinin büyük beğenisini topladı.

Evrim Sanat Galerisi’nin kurucusu Betül Ketenci sergi hakkındaki düşüncelerini şu sözleriyle ifade etti:

“Evrim Sanat Galerisi, keyifli ve başarılı sergi seçkilerine, “Exclusive Art Collection” sergisine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Yaz sezonunun son sergisi ile sanatçıların farklı tekniklerle hazırlanmış seçkisini sanatseverlerle buluşturmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Evrim Sanat Galerisi’ne tüm sanatseverleri bekliyoruz.”

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Menajer Tümay Özokur Yeni Yaşını Dostlarıyla Kutladı

Menajer Tümay Özokur, 55. yaşını önceki gece Ataşehir’deki bir restaurantta kutladı.

Düzenlenen partiye Işıl Yücesoy, Meriç Başaran, Ruhsar Gültekin, Kubilay Karslıoğlu, Mine Çayıroğlu, Simge Selçuk, Zafer Öztürk, Sefer Canbaz, gibi ünlü isimlerin yanı sıra Özokur'un ailesi ve yakın arkadaşları katıldı.

Doğum günü pastasını ünlü isimlerle kesen Tümay Özokur, “Doğum günlerine ne kadar önem verdiğimi beni tanıyanlar bilir. Yeni yaşımda yenilenen, üreten ve mutlu olmayı bilenlerle yoluma devam etmek istiyorum. Yollarımız kıymet bilenlerle karşılaşsın. Beni bu gece yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Gecede pasta kesimi sonrası yapılan pasta savaşı ise davetliler arasında komik anların yaşanmasına sebep oldu.Son De Kuba’nın sahne aldığı doğum günü gecesinde davetliler, ilerleyen saatlerde Efe Aksoy’un gitar ve Denisa’nın vokal performansıyla eğlendi.

Davetliler arasında bulunan Oğuzhan Cevizci'nin sahneye çıkarak söylediği şarkılarla duygu dolu anlar yaşayan konuklar, son olarak ise Mine Çayıroğlu'nun mikrofon başına geçtiği anlarda adeta coştular.