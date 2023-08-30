İSTANBUL- Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı, Zorlu Holding ve Grup şirketlerinin katkılarıyla Milli Mücadele ve Cumhuriyetin kuruluş hikayesini yeni kuşaklara eşsiz bir performans ve büyüleyici bir sahne tasarımıyla aktararak Türkiye tiyatro tarihinin en büyük ve en kapsamlı yerli müzikal projelerinden “1923” müzikali, yeni sezonda da seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İzleyicilerini Milli Mücadele günlerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar geçen süreçte, tarihe tanıklık edecekleri görkemli ve fantastik bir zaman yolculuğuna çıkaran, başrollerinde başarılı oyuncular Kerem Alışık, Özge Özder ve Ece Dizdar ile yeni neslin yetenekli oyuncuları yer aldığı müzikalin en önemli karakterlerinden, oyuncu Simay Yılmaz’ın hayat verdiği Milli Mücadele’nin isimsiz kahramanlarını temsilen kurgusal bir karakter olarak müzikalde yer alan Tahta Kaşık Meliha’nın Milli Mücadele ruhunu hissettiren şarkısının klibi 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel olarak yayınlandı. Sözlerini Mehmet Ergen’in bestesini Tuluğ Tırpan’ın yaptığı şarkı, Milli Mücadele döneminde evlatlarını kaybeden bir annenin gözünden, Anadolu’nun dört bir yanından bir araya gelen halkın ortak öyküsünü dile getiriyor.

30 Ağustos’a özel klibi yayınlanan müzikalin yeni sezon biletleri satışta!

Her yaştan izleyicinin ilgiyle takip ettiği 1923 müzikalinde bir müze gezisi sırasında kaybolan, kendilerini Mustafa Kemal Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlattığı Bandırma Vapuru’nda bulan dört arkadaşın hikayesi anlatılıyor. Bandırma’yı sarsan dalgalardan Meclis’in açılışına, Büyük Taarruz’dan Cumhuriyet’in kuruluşuna uzanan ve yer yer fantastik öğeler içeren serüvende seyircileri büyük sürprizler bekliyor. Işık ve ses tasarımından dans koreografilerine, canlı orkestra kullanımından dönem kostümlerine kadar Milli Mücadele ile başlayarak Cumhuriyetin kuruluş sürecini anlatan en büyük sahne sanatları eseri olma özelliği taşıyan 1923 müzikali yeni sezonda da nefesleri kesmeye hazırlanıyor.

Haber: Merve Elçi