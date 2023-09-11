• Büyük Önderimiz Mustafa Kemâl ATATÜRK Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda Vatanımızın içine düştüğü durumu Büyük Nutuk’ta tasvir ederken sözlerine “1919 senesi Mayıs’ının 19. günü Samsun’a çıktım…” diyerek başlıyor; Vatan’ın düşman kuvvetlerince işgal edilmiş olduğuna işaret ediyor ve “Nihayet, mebde-i kelâm (sözün başlangıcı ) kabul ettiğimiz tarihten dört gün evvel, 15 Mayıs 1919’da İtilâf Devletlerinin muvafakatiyle Yunan ordusu İzmir’e ihraç ediliyor (çıkarılıyor)…” diyor.

• Yunanistan’ın kuruluşundan itibaren bir devlet ideolojisi, doktrini olarak benimsediği Türkiye’nin topraklarını ele geçirerek “genişleme” siyasetinin ilk hedefi, Ege’deki adaları egemenliği altına almak; bu adaları birer sıçrama taşı olarak kullanmak suretiyle İzmir’e ulaşmak ve bayrağını İzmir’e dikmek olmuştur.

• İşte Yunanistan, o dönemin emperyalist güçlerinin maşası olarak 15 Mayıs 1919’da tarihî emeline ve hedefine ulaştığını, artık Ankara'ya da yolun açıldığını sanmıştır.

• Oysa ATATÜRK, 19 Mayıs 1919 Pazartesi günü Samsun’da başlattığı kurtuluş, millî bağımsızlık ve egemenlik mücadelesini 9 Eylül 1922 Cumartesi günü İzmir’de kesin askerî zaferle sonuçlandırmıştır.

• Bu kesin sonucu getiren de O’nun verdiği emirle 26 Ağustos 1922 Cumartesi günü şafakla başlayan Büyük Taarruzun 30 Ağustos Çarşamba günü Dumlupınar’da Büyük Zaferle sonuçlanması ve 1 Eylül Cuma günü Dumlupınar’da verdiği “Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!” emri üzerine düşmanın takip edilerek 9 Eylül’de İzmir’in işgalden kurtarılması olmuştur. Vatanımız düşman işgalinden, Milletimiz de emperyalizmin esaretinden kurtarılmıştır.

• İzmir, Vatan topraklarının düşman işgalinden tamamen kurtarılmış olduğunun, kesin Büyük ZAFER’in müjdesidir.

• İzmir, Yunanistan’ın “kaybedilmiş vatan” olarak nitelediği aziz Vatan’ımızın topraklarını ele geçirme ham hayallerinin Ege’nin kayalıklarında paramparça edilişinin simgesidir.

• İzmir düşmanın sakim emelleri karşısında zaptedilemez ihtişamlı bir kaledir.

• Yunanistan’ın İzmir’in kurtuluşunu da Milleti’mize getiren Büyük ZAFER’in, 30 Ağustos ZAFER Bayramımızın şerefli 101. Yıldönümü’nün NATO’da kutlanmasına tepki göstermiş olmasının sebebi de yukarıda zikrettiğim gerçeklerdir.

• Yunanistan’ın bu çağdışı tepkisi, başlatılan sözde “deprem diplomasisine” rağmen, Türk – Yunan ilişkilerinin yakın geleceğinin göstergesidir.

• İZMİR’imizin Kurtuluşunun 101. Yıldönümü Kutlu ve Mutlu olsun!