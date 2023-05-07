İSTANBUL - Atalar Mahallesi’ndeki Murat Sitesi’nin yıkım törenine, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Başkan Yardımcıları, çok sayıda birim müdürü ve site sakinleri katıldı. Törende, yıkım törenin gerçekleştiği alana gelen Başkan Gökhan Yüksel, site sakinleriyle uzun süre sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.

Kartal Belediyesi’nin olası İstanbul depremine yönelik ilçe genelinde hazırlık çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Başkan Yüksel; “Bugün Atalar Mahallesi’nde Murat Sitesi sakinlerimizleyiz. Komşularımızı dönüşüm sürecinde yalnız bırakmıyoruz. Kartal’da kentsel dönüşüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Depremin siyaset üstü bir konu olduğuna inanıyor, özel sektörle beraber çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Tüm komşularımıza hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı. Törenin devamında, ekipler tarafından konutların yıkımı için ilk kepçe vuruldu.

HABER: GİZEM ÇAKAL