En İyiler 15.kez İstanbul’da Buluştu!!
Türkiye’nin ilk ve tek Spikerler Platformu ve Hayat Dergisi tarafından İstanbul’da düzenlenen birçok ünlü simanın konuk olduğu, “Altın Başarı Ödülleri” Ödül Töreni, 25 Haziran Salı Tarihinde Cem Karaca Kültür Merkezinde Gerçekleştirildi.
KırmızıTürk Altın Başarı Ödülleri sahiplerini buldu!
Seçici kurul değerlendirmesi sonucunda Türkiye’nin farklı yerlerinde alanında en iyilerin ödül aldığı törende özgün kategorilerde ödül verildi. Ödül törenini Gözde Şahin sundu. Gecede Kırmızı Halı sunumlarını Burcu Kolcu gerçekleştirdi.
Altın Başarı Ödülleri İlklere Sahne Oldu!
Hayat KırmızıTürk spikerlik ve sunuculuğa farkındalığı artırmaya yönelik gerçekleştirdiği diğer çalışmaların yanı sıra bu kez İstanbul’da spikerlik ve sunuculuk mesleğinin altını çizmiş oldu. Hayat Dergisi Spikerliğin yanı sıra kültür ve sanat’tan hayatın farklı alanlarına özgün içerikleri ile biliniyor. Hayat’a değer katan isimlerden en başarılıları Cem Karaca Kültür Merkezi’nde ödül alırken Hayat KırmızıTürk dergisi Kurucusu Cengizhan Kaya açılış konuşmasında 15. Kez gerçekleştirdikleri törenle Başarının önemi , Kültür sanat dünyası , spikerlik vurgusu , liyakat ve Türkçe’nin önemine dikkat çekerken İstanbul’da böyle bir etkinlik yapmanın mutluluğunu ifade ettiler. Gecede ödül kazananlar şöyle :
YILIN EN İYİ FANTEZİ MÜZİK SANATÇISI - BEDİRHAN BENEK - DUYGULARIM
YILIN EN İYİ İLETİŞİM KURAN BESLENME VE DİYET UZMANI : İNCİ AY
YILIN EN İNOVATİF PROJESİ - HALI PORTRELERİYLE ALTUNTAŞ HALICILIK- HAKAN ALTUNTAŞ
YILIN EN İYİ ERKEK HAUTE COUTURE MODA TASARIMCISI - OKTAY SEVEN
YILIN EN İYİ YÖNETMENİ : UĞUR AHURCU
YILIN EN İYİ ÇOCUK KİTABI YAZARI - SEVTAP ÇAPAN
YILIN EN BİLGİLENDİRİCİ SAĞLIK PROGRAMCISI - PROF.DR.BİRNUR YILMAZ - EKOTÜRK - LİFESTYLE
YILIN EN İYİ SOSYAL TERAPİ UZMANI - SOSYAL TERAPİST , DOÇENT & YAZAR - GÜLNAZ ÇALIKOĞLU
YILIN EN İYİ ÖYKÜ KİTABI YAZARI - DERYA AKDENİZ
YILIN EN İYİ ÇOCUK KİTABI KAPAK TASARIMI - EVA BEYZA AKDENİZ
YILIN EN BAŞARILI KADIN RESSAMI - PINAR TUBA BİÇMEN
YILIN EN İYİ AVUKATI - BERK BAHADIR
YILIN EN İYİ MANKENİ - SU AKKUYU
YILIN EN İYİ GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLÜ - TEZYAK YENİ NESİL MANGAL KÖMÜRÜ - ANKA GROUP
YILIN EN İYİ SOSYAL SORUMLULUK KURULUŞU YÖNETİCİSİ - ULUSLAR ARASI UYUŞTURUCU EĞİTİM VE MÜCADELE İSTANBUL İL BAŞKANI - SEVGİ ŞÜKRAN KARAOĞLAN
YILIN EN İYİ ULUSLAR ARASI ASTROLOĞU / MİCHAELA ASTRO
YILIN EN İYİ SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ - HAYALİME RENK VER - ÜMİT HAKAN KARAKAYA
YILIN EN İYİ SOSYOLOG VE BAĞIMSIZ DANIŞMANI - SELMA ALKAN
YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ŞARKICISI - ZAİM GÜVENÇ
YILIN EN İYİ YAZARI - SİMAY OHARA
YILIN EN İYİ RESİM TABLOSU - QUEEN - SOLMAZ HATAMİ
YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN MODELİ - ALEYNA DOĞAN
YILIN EN İYİ MAKYAJ SANATÇISI / GÜLDEREN ÇAPA
YILIN EN İYİ MÜZİK PROJESİ - MUAMMA - ŞARKI VE ŞİİRİN BÜTÜNSELLİĞİ - AHMET ATIL ESENDEMİR VE TUĞBA SARAÇLAR
YILIN EN İYİ HABER MUHABİRİ - BERAT AŞICIOĞLU - SHOW HABER
YILIN EN İYİ İŞ ADAMI - SÜLEYMAN LAMİ UYAR
YILIN EN İYİ SABAH BÜLTENİ HABER SPİKERİ - ELA RUMEYSA CEBECİ / HABERTÜRK
YILIN EN İYİ DJ'İ EFENDİ ÇEVİK
YILIN EN İYİ VE YENİLİKÇİ EĞİTİM KURUMU - RADİKAL EĞİTİM KURUMLARI - RADİKAL EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL AVCI
YILIN EN İYİ HAFTA İÇİ ANA HABER SPİKERİ - MELTEM ACET - EKOL TV
YILIN EN İYİ UYARLAMA DİZİ FORMAT ŞİRKETİ - HECE MEDYA - CEREN ERGENEKON - HİLAL ERGENEKON
YILIN EN İYİ AKTÜEL PROGRAM SUNUCUSU - AYNUR AYAZ
YILIN EN İYİ KADIN TALK SHOW PROGRAMCISI - ESRA SÖNMEZER
YILIN EN İYİ KADIN PROGRAM SUNUCUSU - PINAR ERGÜNER - TGRT HABER
YILIN EN İYİ HAFTA SONU EKONOMİ HABER PROGRAMI SUNUCUSU - SERPİN ALPARSLAN - HAFTA SONU RAPORU - ULUSAL KANAL
YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN HABER KANALI - FLASH HABER TV - GENEL MÜDÜR YÖNETİM KURULU ÜYESİ - MUSTAFA AKTAŞ
YILIN EN İYİ SOHBET PROGRAMI - ECE PİRİM'LE YERLİ YERİNDE - ECE PİRİM - KEŞİF EKRANI YOUTUBE KANALI
YILIN EN İYİ EKONOMİ PROGRAMI SUNUCUSU / NURDAN HÜSREV / EKONOMİ GÜNDEMİ / LİDER HABER TV
YILIN EN İYİ HAFTA SONU SABAH HABER SPİKERİ / CEYLİN ÇAĞATAY / SÖZCÜ TV
YILIN EN BAŞARILI KADIN YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ / AYCAN SUPHANDAĞLI / EGE TELGRAF GAZETESİ
YILIN EN İYİ HABER KANALI GENEL YAYIN YÖNETMENİ / ÜNAL KAYA / BENGÜTÜRK TV
YILIN EN İYİ SENARYO YAZARI - ENES ŞENGÖNÜL - MEHMED FETİHLER SULTANI TRT 1
YILIN EN İYİ KADIN OYUNCUSU / GÖZDE GÜRKAN / KANAL D İNCİ TANELERİ
YILIN EN İYİ BUTİK PASTACISI / CATERİNG / BURCU MUTLU / BURCUPCAKE
YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN HABER SPİKERİ / LARA KIRMUSAOĞLU / EKOL TV
YILIN EN İYİ MEDİKAL ESTETİK CİHAZ ÜRETİMİ YAPAN FİRMASI / ALTU MEDİKAL / ALİ YAZGI
YILIN EN İYİ KADIN HABER SPİKERİ - HAFTA İÇİ ÖĞLEN - MERVE ÖZKAN - AHABER
YILIN EN İYİ KADIN ŞARKICISI / FATOŞ KUMRU
YILIN TÜRKÇE'Yİ EN İYİ KULLANAN HABER SPİKERİ - SELİN SABİT - HALK TV
YILIN EN İYİ ERKEK HABER SPİKERİ - TUNÇ ARSLANALP - CNNTÜRK
YILIN EN İYİ GECE HABER SPİKERİ - GÖZDE ÖZYÜREK - ÜLKE TV
YILIN EN İYİ SAĞLIKLI YAŞAM GİRİŞİMCİSİ / BERİL KOPARAL ERGÜN / VENİ VİTA HEALTH YÖNETİCİ ORTAĞI / HERBASİST
YILIN EN İYİ TV SAĞLIK PRGORAMLARI YAPIMCI VE SUNUCUSU / GÜLAY ÜSERBAY - SAĞLIKLI YAŞAM DANIŞMANI
ALTIN BAŞARI UMUT VADEDEN SANATÇI ÖDÜLÜ / NERİ ÖZHAN
YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN TELEVİZYON KANALI - EKOL TV - GENEL KOORDİNATÖR - CEM TEKEL
YILIN EN İYİ İNTERNET SİTESİ / CİNE 5 TV / FETHİ DEMİRKOL - YÖNETİM KURULU BAŞKANI
YILIN EN İYİ ERKEK DİZİ OYUNCUSU / SEFA ZENGİN / MAHSUSA TRABLUSGARP - TRT TABİİ
YILIN EN İYİ TİYATRO OYUNU / EYVAH NADİR / MODERN ZAMANLAR MEDDAHI / KORAY KARACA
YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN OYUNCUSU - DİLARA KIRMIT
YILIN EN İYİ KÜLTÜR SANAT PROGRAMI SUNUCUSU - NARMİN BALAYEVA - HABER GLOBAL - POSTER PROGRAMI
YILIN EN İYİ SPOR SPİKERİ - SELEN GÜL DAYIOĞLU - FENERBAHÇE TV