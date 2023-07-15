15 Temmuz’u canlı tutmak ve hatırlatmak için her yıl Rize’de yüzme etkinliği düzenleniyor. Rize Limanı’ndan başlayan etkinlikte denize girenler 4 kilometre boyunca yüzerek İslampaşa Mahalesi’nde denizden çıktı. Etkinlik boyunca oluşabilecek tehlikeye karşın ise İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ekipleri botlarla yüzenlerin etrafında ring oluşturdu. En küçüğü 14 yaşında olan 16 kişilik grubun etkinliği eski Rize Belediyesi Başkanı Halil Bakırcı öncülüğünde gerçekleşti.

15 Temmuz’u canlı tutmak ve hatırlatmak için her yıl yüzme etkinliği düzenlediklerini ifade eden Rize Belediyesi Eski Başkanı Halil Bakırcı, "Rize’de Belediye Başkanı olduğum günden bugüne vatandaşları deniz sporlarına teşvik etmeye çalışıyorum. Ülkemizin yaşadığı üzücü bir olay olan 15 Temmuz’dan sonra da Rize Limanı’ndan İslampaşa Mahallesi’ne kadar yüzme mesafesi olan 4 bin metreyi şehir insanımız ile birlikte yüzeceğiz. Sene bir kez 15 Temmuz anısına yüzme etkinliği yapıyoruz. Hem 15 Temmuz'u canlı tutmak, hatırlatmak, şehitlerimizin anısına bir etkinlik olsun diye hem de şehirdeki her kesimdeki insanların burada bulunmasını arzu ediyoruz. Her yıl sayımız artıyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda Rize Valiliği veya Gençlik Spor Müdürlüğü üzerinden resmi programlar dahilinde geliştirilerek yapılır” dedi.

HABER:MERVE ELÇİ