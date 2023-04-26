İSTANBUL AA- Devriye Tiyatro ve 15 Temmuz Derneği iş birliğinde hazırlanan oyun, Üsküdar Gençlik Merkezi'nde sahnelendi.

Ortaokul ve lise gençliğinin hafızasında 15 Temmuz şuurunu diri tutmayı amaçlayan eser, ismini, darbe girişiminde terör örgütü FETÖ'ye karşı mücadelede şehit düşen 252 kişiden aldı.

"Yaklaşık bir yıllık emeğin ürünü"

15 Temmuz Derneği Genel Sekreteri Ziya Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneğin kuruluşundan bu yana 15 Temmuz'u doğru anlamak ve anlatmak için projeler düzenlediğine dikkati çekerek, "Şimdiye kadar panel, konferans ve sempozyum gibi projelerle 15 Temmuz'u anlattık. Bu tiyatro projesi de 15 Temmuz'un görsel hale getirilmesiyle lise ve ortaokul öğrencileri tarafından daha doğru anlaşılacağı düşüncesiyle ortaya çıktı." dedi.

Oyunun konusuna da değinen Gültekin, "252 kahramanımız var, çok çeşitli yaşlardan ve toplumsal statüden gelen. Bizlere verdikleri mesajı gençlerimize anlatmak için bulduğumuz bir yol bu." ifadelerini kullandı.

Gültekin, prova gösterimlerini izleyen gençlerin oyunu beğeniyle karşıladığını vurgulayarak, "Yaklaşık bir yıllık emeğin ürünü var burada. İnşallah gençler beğenerek takip eder." diye konuştu.

"Oyuncularımız bunun bir dava olduğunun farkında"

Devriye Tiyatro Genel Sanat Yönetmeni Seyfullah Şenel de 15 Temmuz Derneğine teşekkür ederek, "Bugünün gençlerini sanat ve spor ile yakalayabilirsiniz. Biz, sanat ve tiyatroyla yakalamaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Oyunun mizah ağırlıklı ilerlediğini ve asıl mesajın final kısmında verildiğini kaydeden Şenel, şu bilgileri verdi:

"Şimdiye kadar seyircili prova yaptık birçok yerde. Birçok senaryo aldık, beğenmedik. Oyunu değiştirip tekrar yaptık. Bunlar yaklaşık bir yıl sürdü. Sonunda gençliği nasıl yakalayabileceğimizi, sıkılmadan, kopmadan ve mesaja boğmadan onlara bu oyunu nasıl izlettirebileceğimizi bulduk ve çok güzel bir iş çıktı ortaya."

Seyfullah Şenel, oyunun zengin bir kadrodan oluştuğuna dikkati çekerek, "Oyunun senaryo ekibinin başında Emre Berber yer alıyor. Devlet Tiyatrolarından ödül almış Burak Kılıç da kadromuzda. En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü almış Ebubekir Kalaycı da aramızda. Hepsi, bu işi kendine meslek edinmiş insanlar. En önemlisi de oyuncularımızın, bu işin ağırlığının ve bunun aslında bir iş olmadığının, bir dava olduğunun farkındalığıyla hareket etmesi." dedi.

Oyun, Türkiye genelinde ortaokul ve lise öğrencileriyle buluşacak.