Yıllar boyunca 15 Temmuz darbe teşebbüsünü kınayan yayımlar yapıldı, nöbetler tutuldu, Kuranlar okundu, şehitlerimiz için dualar edildi, terör kınandı…

Anma programları tüm İl ve İlçelerimizde her yıl devam ediyor…

15 Temmuz Darbe teşebbüsünde şehit düşen kahraman kadınlarımızı minnet ve şükranla anıyoruz.

Onlar; Kurtuluş Savaşındaki Halide onbaşı'nın...

Çanakkale cephesindeki Nezahat onbaşının...

Cepheye mermi taşıyan Şerife bacının...

Balkan savaşındaki Kara Fatma’nın...

Kurtuluş savaşında erkek kılığına girerek çarpışmalara katılan Halime Çavuşların torunları…

93 harbi olarak anılan 1877 – 1878 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Erzurum’daki Aziziye Tabyasının savunması için eşi askerde iken kollarında şehit verdiği ağabeyini ve 3 aylık bebeğini emzirip bırakarak Aziziye tabyasının düşman eline geçmemesi için koşan 20 yaşındaki gelin Nene Hatunların torunlarıdır.

Her yıl 8 Mart Kadınlar gününde asıl anılması gereken onlardır.

***TÜRKAN TÜRKMEN TEKİN: Darbe teşebbüsünü duyar duymaz; ‘Anne vatan elden gidiyor’ diyerek sokağa fırlamış Atatürk Havalimanı’na doğru giderken Esenlerde üzerine tank sürülerek şehit edilmişti.

***DEMET SEZEN: Özel Harekât komiseri. 3 yaşındaki oğlunu evde bırakıp göreve gitmiş ve Özel Harekâta yapılan saldırıda şehit düşmüştü.

***GÜLŞAH GÜLER: Komiser yardımcısı. Fetö teröristlerinin özel harekâta yaptıkları saldırıda şehit düşmüştü.

***KÜBRA AYDOĞAN: Özel Harekât komiseri. Darbeci teröristlerin Özel Harekât Dairesi Başkanlığına yaptıkları saldırıda şehit düşmüştü.

***ZEYNEP SAĞIR: Başkomiser. Ankara Gölbaşı Özel Harekât başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşmüştü.

***CENNET YİĞİT: Komiser yardımcısı. Özel Harekât Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşmüştü.

***SELDA GÜNGÖR: Polis Memuru. Özel Harekât Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşmüştü.

***HANDE FIRAT: Gazeteci. Akıllı telefonundan FaceTime uygulaması ile Cumhurbaşkanımızla bağlantı kurarak cep telefonundan Cumhurbaşkanımızın ‘‘sokağa çıkın’’ çağrısını yayımlamıştır.

***ELİF DAĞDELEN SARI: Ev hanımı. Darbe girişimi gecesi TRT’de okunan sahte bildiriyi ve Cumhurbaşkanımızın ‘‘sokağa çıkın’’ çağrısını duyunca sakağa fırlamış, bir askeri aracın içine girmiş şoför ve komutanı etkisiz hale getirmiştir.

***SAFİYE BAYAT: Darbe girişiminin ilk adımının atıldığı 15 Temmuz Şehitler köprüsünde tankların karşısında dikilerek direnmiş, yaralılara yardım ederken vurulmuştur.

***ADEVİYE GÜL İSLAMOĞLU: İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbecilere karşı çıkmış ve darbecilerin kurşunuyla yaralanmıştır.

***ŞERİFE BOZ: İstanbul kağıthane’de direksiyona geçtiği kamyonla girişimi engellemek isteyen direnişçileri taşımıştır.

***SEMA TUTAR: Kamyonla Taksim'e çıkmış, tankların önünde durmuş ve yaralanmıştır.

***DERYA OVACIKLI: Akıncı camii önünde darbecilerin ateşi sonunda baldırından yaralanmıştır.

***MİNE ÖZER: Beştepe’de Helikopter saldırısında tankların önünde durmuş ve yaralanmıştır.

***TÜRKAN GÜDER: Akıncı hava üssü önünde açılan ateş sonucu eşini şehit vermiş ve yaylım ateşi sonucu 3 kurşunla yaralanmıştır.

***FİKRİYE TEMEL: 75 yaşında. Elindeki sopayla sokağa çıkıp tankların üzerine yürümüştür.

***AYLA ASKER’

*** İMAN BEDİR

***AYLA GÜL KASARCI

Kurşunların üzerine yürüyen kadınlar…

Tanklara direnen kadınlar…

Kızlarımız, Kadınlarımız, Analarımız, Bacılarımız, Ninelerimiz,

Ey ülkemizi bölmeye çalışan terör örgütü yandaşları parti başkanları, milletvekilleri…

Ey Belediyeleri terör örgütlerine peşkeş çeken tünelci Belediye başkanları…

Ey sokak eylemcisi - canlı bomba - vatan hainleri…

Mehmetçiğe gerek kalmadan Demokrasi Kahramanı kadınlarımızın tükürükleriyle boğulacaksınız.

Hoşça kalınız.