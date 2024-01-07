Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor'a konuk olan Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in 4 golle yıldızlaştığı karşılaşmada seyir zevkini zirveye taşıdı.

Cengiz Ünder'in ilk attığı muazzam gol, adeta şimşek çakmış gibi gökyüzünü aydınlatan bir an gibi hissettirdi. Uzak mesafeden gelen bu klas vuruş, sezonun en unutulmaz anlarından biri olmalı. Cengiz Ünder, sezon öncesinde başlayan olumsuz eleştirilere karşı koyarak performansıyla tüm tartışmaları bu maçla beraber sona erdirdi.

Ünder, attığı dört golle adeta ateşe körükle gelen bir futbol dehasıydı. Hem kendi takımına hem de rakip takıma kattığı destekle her anı dolu dolu yaşattı. Cengiz Ünder'in sahadaki varlığı, aldığı parayı hakeden bir futbolcu olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Gelelim haftalardır eleştirdiğim Livakovic'in kale performansına. Görmek istediğimiz ve beklentilerimizi karşılayan kurtarışlarıyla adeta bir başyapıt gibiydi. Uzun zamandır beklenen bu gösteri, taraftarları mest etti. Eğribayat'ın kaledeki performansı her ne kadar özlenen bir detay olsa da, Livakovic'in müthiş kurtarışlarıyla kaleyi koruması da ayrı bir başarıydı.

Ancak, Tadic ve Dzeko'nun performansındaki çelişkiler dikkat çekiciydi. Dzeko'nun attığı gol, kötü bir oyun sergilese de takımına önemli katkı sağladı. Lig'in sonuncu takımına karşı oynanan bu maçta oynadıkları oyunun affedilebilir olmadığını belirtmek gerek. Özellikle Tadic için şunu söylemeliyim. Tadic'in penaltılardaki sıkıntısı, üzerinde durulması gereken bir konu olarak karşımıza çıkıyor. LÜTFEN PENALTILARI KULLANMASIN!

Cengiz Ünder'in İstanbulspor'a attığı dört gol, Süper Lig tarihinde bir oyuncunun bir maçta 4+ gol atan ilk Türk futbolcu olmasını sağladı. Fenerbahçe ise sezonun ilk yarısında dört gol atan ilk takım unvanını elde etti.

Bu muazzam performanslarla dolu maç, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. Cengiz Ünder'in adı, attığı gollerle tarih yazan bir oyuncu olarak zirvede yer alacak gibi görünüyor.

Sonuç olarak, takım, sadece skorlarda değil, aynı zamanda sahada sergilediği etkileyici oyunla da liderlik konumunu hak etti. Bu liderlik, sadece galibiyetlere dayanmıyor; aynı zamanda takımın birlikte geçirdiği zorlu süreçlerin bir sonucu olarak da öne çıkıyor. 12 numarayı da unutmamak gerek. Bu günler için çok bekleyen ve cefa çeken 12 numarayı...