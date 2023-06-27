TİANJİN- Forum dört yıl sonra Çin’de ilk kez çevrim dışı olarak gerçekleştiriliyor. 29 Haziran’a kadar sürecek forumun teması, “Girişimcilik Ruhu: Dünya Ekonomisinin İtici Gücü” olarak belirlendi. Foruma siyaset, ticaret, akademi çevrelerinden ve uluslararası örgütlerden 1500’den fazla öncü temsilci ve inovatif girişimci katılıyor.



Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Borge Brende, Çin Medya Grubu muhabirine verdiği röportajda 14. Yaz Davos Forumu’nun çok taraflılığı ve küresel iş birliğini güçlendirmeyi amaçladığını, katılımcıların Çin’in kalkınması ve bunun getireceği fırsatlardan beklentisinin yüksek olduğunu belirtti. Brende, dünya genelinde büyük güven açığının bulunduğunu, dolayısıyla forumla güvenin arttırılması beklediklerini ifade etti. Brende, “Ekonomide ayrışma yoluna girilirse, küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın yüzde 7’si ila 9’unun kaybedilebileceğini tahmin ediyoruz” diye konuştu.



2007’de ilk Yaz Davos Forumu’nun düzenlenmesinden bu yana toplam 13 forum başarıyla yapıldı. Forum, Çin ile dünya arasında temas kurulan önemli bir platform haline geldi. Son forumda Çin ekonomisinin toparlanmasına ve Çin ekonomisinin dünya ekonomisine katkısına da odaklanılıyor.



Borge Brende, Çin ekonomisinin salgından sonra hızla toparlandığını ve Çin hükümetinin ekonomik büyümeyi istikrara kavuşturmak için bir dizi önlem aldığını hatırlatarak “Bu yıl Çin ekonomisinin küresel ekonomik büyümeye katkı oranı yüzde 36’ya ulaşabilir. Bu nedenle Çin’e yatırım konusunda büyük beklentimiz var” dedi. HABER: EMİR YÜCEL