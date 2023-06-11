İSTANBUL- 2023 yılında kataloglanan 2023DW göktaşı dünden beri gündemi meşgul ediyor. En azından dertsiz batıda böyle. Elbette büyük puntolarla "Dünya'ya yaklaşıyor!" şeklinde başlıkları onlar da atmış ama bu göktaşının çarpma ihtimali 625te bir. Yani çok çok büyük ihtimalle çarpmayacak. Çarpsa da minnak kendisi, maksimum 50 metre (olimpik yüzme havuzu kadar diyelim). Yani giriş açısına göre atmosfer icabına bakacaktır. Bilimin Ucunda instagramın icabına bakanıdır.



Diğer taraftan, 300 metreden büyük çapıyla Apofiz göktaşı hala daha tehlikeli duruyor. Onun da çarpma ihtimali çok düşük, 13 Nisan 2029'da yanıbaşımızdan geçecek muhtemelen. 2060 yılındaki geçişi daha yakın olabilir. Yani tepeden değil de yerden gelebilecek tehlike bizim için daha olası hala...

HABER: MERVE ELÇİ