Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1439.38
ALTIN
478.22
DOLAR
8.6058
STERLİN
11.9301
EURO
10.0894

1.4 milyon Amerikan askerlerine koronavirüs aşısı zorunluluğu!

Anıl Sural
Türkiye

Anıl Sural

[email protected] - twitter.com/AnilSural

10 Ağustos 2021, 13:02

10 kez okundu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan askerlerinin koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmasını zorunlu kılmaya hazırlanıyor.


Haber: Anıl Sural

Fotoğraf: Rona Doğan

Önce Vatan Gazetesi Washington
 




ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, birliklere gönderdiği bildiride, ''En geç eylül ortasına kadar aşının zorunlu olması için Başkan'ın (Joe Biden) onayını isteyeceğim.'' ifadesini kullandı.

ABD İlaç ve Gıda Dairesinin (FDA) Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısına eylülde tam onay vermesi bekleniyor.

FDA'nın onayının ardından, ABD Savunma Bakanlığı ordunun aşılanmasını zorunlu kılabiliyor. Böylelikle aktif görevdeki 1.4 milyon Amerikan askerine aşı zorunluluğu geliyor.

Pentagon'a göre, şimdiye kadar 1 milyondan fazla Amerikan askeri iki doz Kovid-19 aşısı, 237 binden fazla asker ise tek doz aşı yaptırdı.

ABd Donanma'nın tüm aktif görev ve yedek denizcilerin %74'ünden fazlasının en az bir atışla aşılandığını söyledi. Bu arada Hava Kuvvetleri, aktif görevinin %65'inden fazlasının ve yedek kuvvetlerin %60'ının en azından kısmen aşılandığını ve Ordu'nun sayısının %50'ye yakın göründüğünü söyledi.

ABD'deki askerlerin yüzde 30'u aşı olmak istemediği belirtilirken aşı karşıtı askerler olayı yargıya taşımak için harekete geçti.

 


Eylül ortasına kadar aşılama zorunlu olabilir

Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pentagon Sözcüsü John Kirby koronavirüs aşısının zorunlu olmasıyla ilgili ‘’Eylül ortasına kadar çok fazla zaman yok, ancak FDA lisansı bundan daha erken gelirse Pfizer aşısının belki de tamamen uygulayabiliriz. Başkanın aşı olmayanların belirli şartlara ve kısıtlamalara tabi tutulacağı yönündeki talimatına uygun politikalar geliştireceğiz. Bugün tüm bunların detaylarına sahip değilim. Önümüzdeki günlerde, bu gereksinimlerin ve kısıtlamaların ne olduğunu ve Savunma Bakanı personeli ile askerlere nasıl uygulanacağını netleştirecek bir politika yönergesinin ne olacağı konusunda çalışıyoruz.’’ ifadelerini kullandı.



Kirby ayrıca ‘’ABD ordusuna girmek için toplam 17 aşı zorunluluğu da koronavirüs aşısı da onlardan birisi olacak. En sekiz aşı eğitimden önce gerçekleştiriliyor bu da prosedüre eklenecek. FDA’dan onayın gelmesini bekliyoruz’’ açıklamasını yaptı.
 



Biden'dan Pentagon'un kararına destek

ABD Başkanı Joe Biden, yazılı bir açıklama yaparak Savunma Bakanı Lloyd Austin'in söz konusu kararından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Biden, açıklamasında, "Bakan Austin'in, en geç eylül ortasına kadar koronavirüs aşısını askerlerimiz için zorunlu aşılar listesine alma yönündeki kuvvetlerimize gönderdiği mesajına güçlü şekilde destek veriyorum." ifadesini kullandı.

Özellikle Delta varyantına karşı askerlerin aşı olmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Biden, salgından kurtulabilmek için sadece askerlerin değil tüm vatandaşların bir an önce aşı olması gerektiğini belirtti.

ABD Savunma Bakanı Austin, birliklere gönderdiği mesajında en geç eylül ayı ortasına kadar koronavirüs aşısının askerler için zorunlu hale getirileceğini açıklamıştı.
 



Zorunlu aşı sayısı 18’e yükselecek

Askere yeni katılanlar hali hazırda 17 farklı aşıyı olması gerekiyor, koronavirüs aşısıyla birlikte bu rakam 18'e yükseldi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma