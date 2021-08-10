ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan askerlerinin koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmasını zorunlu kılmaya hazırlanıyor.





Haber: Anıl Sural



Fotoğraf: Rona Doğan



Önce Vatan Gazetesi Washington









ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, birliklere gönderdiği bildiride, ''En geç eylül ortasına kadar aşının zorunlu olması için Başkan'ın (Joe Biden) onayını isteyeceğim.'' ifadesini kullandı.



ABD İlaç ve Gıda Dairesinin (FDA) Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısına eylülde tam onay vermesi bekleniyor.



FDA'nın onayının ardından, ABD Savunma Bakanlığı ordunun aşılanmasını zorunlu kılabiliyor. Böylelikle aktif görevdeki 1.4 milyon Amerikan askerine aşı zorunluluğu geliyor.



Pentagon'a göre, şimdiye kadar 1 milyondan fazla Amerikan askeri iki doz Kovid-19 aşısı, 237 binden fazla asker ise tek doz aşı yaptırdı.



ABd Donanma'nın tüm aktif görev ve yedek denizcilerin %74'ünden fazlasının en az bir atışla aşılandığını söyledi. Bu arada Hava Kuvvetleri, aktif görevinin %65'inden fazlasının ve yedek kuvvetlerin %60'ının en azından kısmen aşılandığını ve Ordu'nun sayısının %50'ye yakın göründüğünü söyledi.



ABD'deki askerlerin yüzde 30'u aşı olmak istemediği belirtilirken aşı karşıtı askerler olayı yargıya taşımak için harekete geçti.







Eylül ortasına kadar aşılama zorunlu olabilir



Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pentagon Sözcüsü John Kirby koronavirüs aşısının zorunlu olmasıyla ilgili ‘’Eylül ortasına kadar çok fazla zaman yok, ancak FDA lisansı bundan daha erken gelirse Pfizer aşısının belki de tamamen uygulayabiliriz. Başkanın aşı olmayanların belirli şartlara ve kısıtlamalara tabi tutulacağı yönündeki talimatına uygun politikalar geliştireceğiz. Bugün tüm bunların detaylarına sahip değilim. Önümüzdeki günlerde, bu gereksinimlerin ve kısıtlamaların ne olduğunu ve Savunma Bakanı personeli ile askerlere nasıl uygulanacağını netleştirecek bir politika yönergesinin ne olacağı konusunda çalışıyoruz.’’ ifadelerini kullandı.





Kirby ayrıca ‘’ABD ordusuna girmek için toplam 17 aşı zorunluluğu da koronavirüs aşısı da onlardan birisi olacak. En sekiz aşı eğitimden önce gerçekleştiriliyor bu da prosedüre eklenecek. FDA’dan onayın gelmesini bekliyoruz’’ açıklamasını yaptı.







Biden'dan Pentagon'un kararına destek



ABD Başkanı Joe Biden, yazılı bir açıklama yaparak Savunma Bakanı Lloyd Austin'in söz konusu kararından memnuniyet duyduğunu belirtti.



Biden, açıklamasında, "Bakan Austin'in, en geç eylül ortasına kadar koronavirüs aşısını askerlerimiz için zorunlu aşılar listesine alma yönündeki kuvvetlerimize gönderdiği mesajına güçlü şekilde destek veriyorum." ifadesini kullandı.



Özellikle Delta varyantına karşı askerlerin aşı olmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Biden, salgından kurtulabilmek için sadece askerlerin değil tüm vatandaşların bir an önce aşı olması gerektiğini belirtti.



ABD Savunma Bakanı Austin, birliklere gönderdiği mesajında en geç eylül ayı ortasına kadar koronavirüs aşısının askerler için zorunlu hale getirileceğini açıklamıştı.







Zorunlu aşı sayısı 18’e yükselecek



Askere yeni katılanlar hali hazırda 17 farklı aşıyı olması gerekiyor, koronavirüs aşısıyla birlikte bu rakam 18'e yükseldi.