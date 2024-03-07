ŞİİRİN HER TÜRÜ

Şair Nihat İlikcioğlu’nun ‘’ Duyguların Adresi ‘’ şiir kitabında ‘’ Aşk, sevgi, hayata dair, güncel, ayrılık, özlem dolu, hüzün kokan ve kendini dizelerinde ihbar eden şairin kahve tadında şiirlerini okuyarak yüreğinizin adresine gidebilirsiniz. İşte bu şairin şiirleri tam bana göre diyebilirsiniz

38 YILDIR D/OKUNUYOR!

Şair Nihat İlikcioğlu şiir yazmaya 16 yaşından beri yazıyor olup 38. sanat yılındadır

" Şiirin yazılma tarihi vardır ama d/okunma tarihi yoktur " her daim okuyabilirsiniz.

DUYGULARIN ADRESİ { Şiir } kitabında okuyacağınız imzasını attığı eserlerinden bazıları şöyle sıralanmıştır...

* Aşkımızı Çiz Bir Yusuf'çuk Doğsun

* Bahtsız Kadın

* Bayramlıklarım Olmadı Ki Bayramlarım Olsun

* Buralarda Olmayacağım

* Düğün ve Cenaze

* İnternet Gelini { Gaziantep Şivesiyle }

* Giderken Yanında Götür Gülüşlerini

* İşte Kapı Gidebilirsin

* Kader Değil Ayrılık

* Kendine İyi Bak Deme

* Mem U Zin

* Merhaba Ölüm

* O Bir Hayvan

* Otur Benimle Yalnızlığım

* Sevişemiyor Musunuz ?

* Yar Sensiz Hayat