Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kocaeli Kongre Merkezi'nde 7-15 Ekim'de yapılacak fuarın tanıtım toplantısında, gelenekselleşen etkinliğin, sadece yayınevlerinin kitaplarını tanıttığı, yazarların imza günü gerçekleştirdiği klasik buluşmanın ötesine geçtiğini söyledi.

Fuarın, günün meselelerinin tartışıldığı, geleceğe yönelik düşünce iklimine katkı sağlayan platform olmasını hayal ettiklerini ve geçen zaman zarfında bu hayalin büyük ölçüde başarıldığına değinen Gündoğdu, "Son 5 yılda Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kitap fuarı olmamız, bunun en büyük kanıtlarından biridir." dedi.

Gündoğdu, 2009'da 10 bin ziyaretçiyle başlayan kitap buluşmasında geçen yıl 905 bin kitapsevere ulaşıldığını, 13 yılda toplamda 6,5 milyona yakın ziyaretçinin sevdiği yazarlarla buluşturulduğunu aktararak, "Ağaçlar Kitap Açıyor" ve "Kitap Kumbarası" gibi onlarca eğlenceli etkinlikle çocuk ve genç edebiyatının önemli isimlerinin ağırlandığını anlattı.

Bu sene ana temayı "Şehir ve Kitap" olarak seçtiklerini bildiren Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Çıkış noktamız, hızla artan şehirleşmenin gelecek 10 yılın ve ötesinin en temel meselelerinden biri olduğuydu. Tüm dünyada şehirleşme büyük hızla artıyor. 2050'da dünya nüfusunun üçte ikisinin şehirlerde yaşayacağı ve nüfusu 10 milyonu geçen mega kent sayısının 2-3 katına çıkacağı öngörülüyor. Bu büyük yer değiştirme, hepimizi şehir ve şehirli olmak kavramlarını yeniden düşünmeye zorluyor ve beraberinde onlarca soruyu da getiriyor. Bugün, şehirlerimizi son deprem afetinin de etkisiyle yapıların güvenliği üzerinden ele alıyoruz. Ama bireyler arasındaki toplumsal bağları, oluşan kültürel çeşitliliği, bir arada yaşama ve toplumsal uyum konularını göz ardı ediyoruz. Oysa göçler, afetler, ekonomik ve sosyal gelişmelerin etkisi şehirlerimizin, insanımızın, toplumumuzun kimliğini de değiştiriyor ve dönüştürüyor. İşte bu nedenle birbirinden değerli yazar, düşünce insanının rehberliğinde ve onlardan ilham alarak değişen, dönüşen şehri, insanı anlamak ve geleceği nasıl inşa edebileceğimizi konuşmak üzere 9 günlük düşünce yolculuğuna çıkacağız."

Fuara 450'den fazla yazar ve şairin eşlik edeceğini belirten Gündoğdu, Türkiye'nin en büyük yayınevlerinden Kocaeli'nin yerel yayıncılarına kadar 390 yayınevi dünya ve Türk edebiyatının önemli eserlerini ziyaretçilere sunacağını, 102 sivil toplum kuruluşunun stantlarıyla fuarda yer alacağını sözlerine ekledi.

Bu arada fuar kapsamında 4 Ekim Çarşamba Kocaeli Üniversitesi'nde "Açık Havada Sinema Keyfi", 6 Ekim Cuma sabahı ise Cumhuriyet Bulvarı'nda "Ağaçlar Kitap Açıyor" etkinlikleri düzenlenecek.

AA