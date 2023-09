Bu biraz ağır bir konu. Hatam olursa Allah bağışlasın. Yoksa hiçbir dinin ruhban sınıfının görüşleri beni ilgilendirmiyor. Çünkü dinde ruhban sınıfı yoktur. Zaten hazreti İsa da ruhban sınıfını yıkmak için gelmemiş miydi? Başlığı kelime kelime ele alalım ve önce 11 Eylül kavramı üzerinde duralım. Malum geçtiğimiz hafta 11 Eylül’ü ardından 12 Eylül’ü yaşadık. 12 Eylül’ün vahim tablosunu 15 Temmuz’u deneyimleyerek idrak ettik. O yüzden bugün 11 Eylül’ü hatırlatacağım sizlere…

O dönemde doğanlar bilmez. Daha sosyal medya icat edilmemiş. Tesadüf eseri televizyonu açıyorsun. Uçaklar yıkılmaz dediğin ABD’nin en güçlü iki kulesine, kapitalizmin simgesi olarak görülen ikiz kulelere canlı yayında dalıyor. Sanki büyük bir dağa çarpan kızgın ateş gibi… Buna kimi alev topu dedi, ama sonuç ortadaydı. Büyük bir vahşet yaşandı. Binlerce masum insan vahşi bir şekilde katledildi. Sanki binalar, atılmış yün gibi yıkılıyordu. Nedense, bazı işadamları, aynı gün, aynı saatte işlerine geç kaldığı için kurtulmuş, olan yine garibana olmuştu.

Bakın Amerika denince, aklınıza 10 milyonu aşkın “homeless” gelsin. Yani evsiz. Amerika budur. Şimdi çıkmazda olan kapitalizm de budur. Amerika denince, bize vermediği radara yakalanmayan uçakları hayal ediyorsanuz eğer, bu yazıyı okumayın!

Bir de Amerikan borsasını hayal edin! Kazanınca sadece kapitalistlerin kazandığı… Çünkü borsa kar ediyorsa sevinmeyin! Bilin ki bu durumda, fakir daha fakir, zengin daha zengin kalacaktır. 11 Eylül saldırılarında Amerikan borsası tepetaklak oldu. Bu dönem kimler servetine servet kattı? Hiç incelendi mi?

Hristiyanlıkta, ki inanç olarak İslam’a en yakın olanlardır. Kur’an- Kerim öyle öğütler. Çünkü içlerinde manastırlar da Yaratan’a gözyaşı dökenler vardır. Gel gör ki, tarihler içinde kazanan ya da kazandığını sanan ruhban sınıfı yani Papa olmuş, Türk ve İslam topraklarına defalarca haçlı seferi düzenlemiştir. Her haçlı seferinin emri de papalık makamından alınmıştır. 11 Eylül’ün ardından oğul Bush, yaptığı açıklamada haçlı seferini başlattığını açıklamış, sonra bu açıklamasını geri çekmişti. Acaba saldırı boyunca havada olan Air Force One’da bulunan Amerikan başkanına bu açıklamayı yapması ve sonrasında geri çekme emrini kim vermişti? Zaten tesadüf de bu ya, Amerikan ordusu aynı gün, aynı saatte genel bir tatbikattaydı. Böylece Amerikan semaları boş kalmıştı.

Bir de 11 Eylül 2001’in ardından ağır faturayı kimlerin ödediğine bir bakalım. Afganistan işgali. Devrildi denilen Taliban, şu anda iktidarda. 2003 yılı Saddam’ın devrilmesi ve Irak halkına tırnak içinde “özgürlüğün” getirilmesi ve ardından gelen Arap Baharı. Binlerce yıldır yapamadıklarını Twitter aracılığıyla yapmadılar mı? Tüm Arap coğrafyasına kan ve gözyaşı, “ilkokul arkadaşınızı bulun” diyerek alıştırdıkları sitenin ardından, diğer sosyal medya platformları aracılığıyla geldi. Bu arada, Zuckerberg’in bu siteyi halen daha üniversite öğrencisiyken, evinin müştemilat deposunda kurduğuna inanacak kadar safsanız, bu yazıyı kapatıp, o sitede “like” atmaya devam edin.

Geçenlerde Doktor Özgür Tör ile bir sohbetteydim. Kendisi emekli Tuğgeneraldir. İş adamlarına sosyal medyada kurulan tuzağı şöyle özetledi. Attıkları beğenilere bakıyorlar. Saç, boy, fizik, göz rengi v.b Hangi kriterleri beğeniyorsa, toplantıda iş adamının karşısına asistan olarak o kadınla çıkıyorlar dedi. Milyon dolarların konuşulduğu masada ilginç bir hile.

Neyse konumuzu dağıtmayalım. 11 Eylül’ü kaba hatlarıyla kısaca özetledik. Gelelim ebced konusuna. Kur’an’da İsra suresinde, yahudilerin iki kez yeryüzünde fesat çıkaracağı yazılı. İlki Babillilerin saldırısıdır. Bu saldırıda Süleyman mabedi yıkılmış, Tevratlar yakılmıştır. Burada bir parantez açıyor ve Avrupa’da gerçekleştirilen ve bir kafir tarikat tarafından yürütülen Kur’an yakma eylemlerinin küçümsenmemesi gerektiğini savunuyorum. Daha önceki yazılarımı okuyanlar bilir, bu konuyu da enine boyuna kaleme almıştım. Aynı surede ikinci kez fesat çıkarılacağı ve o dönem geldiğinde, Allah’ın güçlü – kuvvetli kulları tarafından yurtlarından çıkarılacakları yazılı. Şöyle baktığınızda, Hitler soykırımından mı bahsediyor acaba? O dönem yurtları yok ki?

Yoksa ikinci fesat dönemi diye bahsedilen siyonizmin kurucusu Theodor Hertz ile başlayan dönem mi? Yahudilikte iki ana kol vardır. Bizde ki Sünni – Alevi ayrımı gibi. İki kol da o dönem yapılan toplantılarda Mesih’in gelişinin yaklaştığı konusunda hemfikirdir. Bir kısmı, vadedilen topraklara, bir kısmı ise Tevrat’a dönmeleri gerektiğini savunur.

Gelelim 11 Eylül’ün ebced değerine. Kuran’ı – Kerim’de 114 sure vardır. Müteşabih ayetler sayesinde, bu fitne döneminde yaşanacak olan olaylar, yıl yıl anlatılır. Bu bilgiyle beni tanıştıransa bir dönem Ali Müfit Gürtuna’nın basın – halkla ilişkiler danışmanı olan Mehmet Ali Bulut’un danışman kadrosundan Sinan Özkan’dı. Kendisine ayrıca teşekkür ederim.

101. sure ise Karia Suresidir. Ne diyor o sure bir hatırlayalım ve köşe yazımızı Allah kelamıyla noktalayalım. Bismillâhirrahmânirrahîm “Yürekleri hoplatan büyük felaket. Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket? Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün insanlar, her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır. Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır. İşte o vakit, kimin tartıları ağır gelmişse. Artık o, hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır. Ama kimin de tartıları hafif gelirse, İşte onun anası (varacağı yer) Hâviye’dir. Sen Hâviye’nin ne olduğunu ne bileceksin? O kızgın bir ateştir.”