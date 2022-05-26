Yaşar ŞENYÜZ

Söz yazarı ve besteci Murat Evgin, önceki gün Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da düzenlenen, müziklerini yaptığı “Mustafa Kemal'in Sofya Yılları 1913 - 1915” isimli belgeselin galasına katıldı.

Atatürk belgeselinin müziği Murat Evgin’den

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da Askeri Kulüpte “Mustafa Kemal'in Sofya Yılları 1913 - 1915” isimli belgeselin galası ile kutlandığı geceye belgeselin yapımcısı Nahide Deniz ve yönetmeni Ufuk Karakaş ile katılan Murat Evgin, Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Bulgaristan Cumhurbaşkanının eşi Desislava Radeva, Son Bulgar Kralı II. Simeon gibi Bulgaristan'ın kültür, siyaset ve sanat çevrelerinin seçkin temsilcileriyle bir araya geldi. Sanatçı, galanın ardından belgesel için hazırladığı “Şeref Sözüm” adlı bestesini ve sevilen şarkılarını seslendirdi.

Atatürk’ün dans ettiği salon

Murat Evgin konser öncesinde sosyal medya hesaplarında; SOFYA’dan her kese mutlu bayramlar! Atatürk’ün hayatında önemli yeri olan bu salonda konser verecek olmanın heyecanını ve gururunu yaşıyorum. 1914’te Sofya’da askeri ateşe olarak görev yapan Mustafa Kemal bu salonda Bulgaristan Kralı’nın da olduğu bir ortamda Yeniçeri kıyafeti ile katıldığı kıyafet balosundaki yarışmada birinci seçilmiş ve sonradan evlenmek isteyip kavuşamadığı aşkı Dimitrina ile burada dans etmiş. Bu akşam Sofya Merkezi Askeri Kulüp Salonu’nda Atatürk için yazdığım “Şeref Sözüm” şarkısını da söyleyeceğim. Yazarak takipçileri ile paylaştı.

*(Soldan sağa) Murat Evgin - Bursa Milletvekili Yüksel Özkan - Sofya Askeri Ataşesi Albay Sevgin Hür - Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök - Son Bulgar Kralı II. Simeon

*(Soldan sağa) Mustafa Karadayı - Murat Evgin - Nahide Deniz (Yapımcı) - Fikret İnce - Bulgaristan Cumhurbaşkanının eşi Desislava Radeva - Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök - Son Bulgar Kralı II. Simeon

*(Soldan sağa) Ufuk Karakaş (Yönetmen) -Nahide Deniz (Yapımcı) - Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök - Murat Evgin